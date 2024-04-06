Если уложить волосы на правом фото (поскольку левое фото однозначно с укладкой и стайлингом), выставить соответствующий свет и добавить одежду, то можно было бы рассуждать. Мне она на правом фото больше нравится
19 женщин, которые просто сменили прическу, а изменились так, что мама не горюй
После больших потрясений или перемен женщины часто идут стричь волосы, и это не раз обыгрывалось в фильмах. Вспомните хоть героиню Гвинет Пэлтроу в «Осторожно! Двери закрываются», которая обрезала свои косички и буквально создала новую личность. В этом и состоит магия смены прически — вы чувствуете себя обновленной. Вот и героиням нашей статьи захотелось перемен, и они отправились к парикмахеру.
«Ребят, это я просто в шоке от перемен или действительно сильно облажалась с новой прической?»
- Точно нет! Темный цвет так красиво подчеркивает ваше лицо, а вот прежний цвет волос вас размывал. © Obvious-Cycle9602 / Reddit
«Я всего лишь покрасила волосы, а какая разница»
- Ого, вот это изменение так изменение! © juicyline / Reddit
- Да ты словно в другого человека превратилась! © Only4uAlessandra / Reddit
«Просто рада сообщить, что наконец-то сделала новую прическу»
- Теперь ты выглядишь моложе! © Individual_Staff_395 / Reddit
«Думаю, правильно сделала, что подстриглась»
Какие шикарные темные круги под глазами! Мне до таких еще работать и работать ))
- Конечно, правильно! Тебе очень идет. © TheEclecticDino / Reddit
«Итак, я стала блондинкой, и я от этого в восторге! Многие сочли, что с темными волосами мне лучше, но я доверилась интуиции и осветлилась»
«С длинными волосами было забавно, но мне надоело с ними возиться. Теперь укладка занимает у меня 5 минут»
И так и так красотка. Но справа образ интереснее, хочется разглядывать
«Наконец-то подстриглась. Чувствую себя теперь такой свободной»
«Сделала себе стрижку маллет»
Моя мама про такие стрижки говорит - как собаки драли))). Но у этой девушки и образ, и стрижка, и укладка - все классно
«Мой новый образ»
«Никогда раньше не стриглась так коротко»
«Так часто меняла цвет волос, что это отразилось на их состоянии. Пришлось отрезать большую часть и покраситься в темный»
«6 лет ходила со светлыми волосами, а сегодня стала брюнеткой. Так непривычно»
«Исполнилось 30 лет, и я поняла, что нужна новая прическа. Попросила парикмахера отрезать все и сделать меня платиновой блондинкой»
- Как же тебе идет! © Kolbayashi / Reddit
«Наконец-то решилась отстричь свою гриву»
«Я все-таки решила „потемнеть“»
«Сделала голубое омбре. Иногда я просто получаю удовольствие от нового цвета, и неважно, подходит ли он оттенку моей кожи или нет»
«Я, конечно, немного нервничала перед стрижкой, но рада, что все-таки сделала ее»
Тургеневская девушка стала бизнесвумен. Если именно это было вашей целью - поздравляю, получилось.
«Подстриглась в салоне, покрасилась дома. Так довольна результатом!»
С очками челка, наверное, не подойдёт. А залысины там потому, что резинкой стягивает челочку. И даже салонную стрижку стянула в резинку ;((((( короче, надо привычки менять, выбрасывать очки и резиночки, и будет вам счастье
«Обрезала все свои волосы»
Кстати, о волосах. Тут недавно несколько женщин поделились своими бьюти-секретами, которые помогают им выглядеть на миллион. И некоторые из них касаются ухода за волосами.