19 женщин, которые просто сменили прическу, а изменились так, что мама не горюй

После больших потрясений или перемен женщины часто идут стричь волосы, и это не раз обыгрывалось в фильмах. Вспомните хоть героиню Гвинет Пэлтроу в «Осторожно! Двери закрываются», которая обрезала свои косички и буквально создала новую личность. В этом и состоит магия смены прически — вы чувствуете себя обновленной. Вот и героиням нашей статьи захотелось перемен, и они отправились к парикмахеру.

«Ребят, это я просто в шоке от перемен или действительно сильно облажалась с новой прической?»

© lingeringloneliness / Reddit Ana.Rok 27 минут назад Если уложить волосы на правом фото (поскольку левое фото однозначно с укладкой и стайлингом), выставить соответствующий свет и добавить одежду, то можно было бы рассуждать. Мне она на правом фото больше нравится - - Ответить

Точно нет! Темный цвет так красиво подчеркивает ваше лицо, а вот прежний цвет волос вас размывал. © Obvious-Cycle9602 / Reddit

«Я всего лишь покрасила волосы, а какая разница»

«Просто рада сообщить, что наконец-то сделала новую прическу»

«Думаю, правильно сделала, что подстриглась»

«Итак, я стала блондинкой, и я от этого в восторге! Многие сочли, что с темными волосами мне лучше, но я доверилась интуиции и осветлилась»

«С длинными волосами было забавно, но мне надоело с ними возиться. Теперь укладка занимает у меня 5 минут»

«Наконец-то подстриглась. Чувствую себя теперь такой свободной»

«Сделала себе стрижку маллет»

«Мой новый образ»

«Никогда раньше не стриглась так коротко»

«Так часто меняла цвет волос, что это отразилось на их состоянии. Пришлось отрезать большую часть и покраситься в темный»

«6 лет ходила со светлыми волосами, а сегодня стала брюнеткой. Так непривычно»

«Исполнилось 30 лет, и я поняла, что нужна новая прическа. Попросила парикмахера отрезать все и сделать меня платиновой блондинкой»

Как же тебе идет! © Kolbayashi / Reddit

«Наконец-то решилась отстричь свою гриву»

«Я все-таки решила „потемнеть“»

«Сделала голубое омбре. Иногда я просто получаю удовольствие от нового цвета, и неважно, подходит ли он оттенку моей кожи или нет»

«Я, конечно, немного нервничала перед стрижкой, но рада, что все-таки сделала ее»

«Подстриглась в салоне, покрасилась дома. Так довольна результатом!»

© sandnesj / Reddit amandapereiradesouza 17 часов назад С очками челка, наверное, не подойдёт. А залысины там потому, что резинкой стягивает челочку. И даже салонную стрижку стянула в резинку ;((((( короче, надо привычки менять, выбрасывать очки и резиночки, и будет вам счастье - - Ответить

«Обрезала все свои волосы»