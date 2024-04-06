19 женщин, которые просто сменили прическу, а изменились так, что мама не горюй

Народное творчество
1 час назад

После больших потрясений или перемен женщины часто идут стричь волосы, и это не раз обыгрывалось в фильмах. Вспомните хоть героиню Гвинет Пэлтроу в «Осторожно! Двери закрываются», которая обрезала свои косички и буквально создала новую личность. В этом и состоит магия смены прически — вы чувствуете себя обновленной. Вот и героиням нашей статьи захотелось перемен, и они отправились к парикмахеру.

«Ребят, это я просто в шоке от перемен или действительно сильно облажалась с новой прической?»

Ana.Rok
27 минут назад

Если уложить волосы на правом фото (поскольку левое фото однозначно с укладкой и стайлингом), выставить соответствующий свет и добавить одежду, то можно было бы рассуждать. Мне она на правом фото больше нравится

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  • Точно нет! Темный цвет так красиво подчеркивает ваше лицо, а вот прежний цвет волос вас размывал. © Obvious-Cycle9602 / Reddit

«Я всего лишь покрасила волосы, а какая разница»

«Просто рада сообщить, что наконец-то сделала новую прическу»

«Думаю, правильно сделала, что подстриглась»

Zest
29 минут назад

Какие шикарные темные круги под глазами! Мне до таких еще работать и работать ))

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«Итак, я стала блондинкой, и я от этого в восторге! Многие сочли, что с темными волосами мне лучше, но я доверилась интуиции и осветлилась»

«С длинными волосами было забавно, но мне надоело с ними возиться. Теперь укладка занимает у меня 5 минут»

«Наконец-то подстриглась. Чувствую себя теперь такой свободной»

«Сделала себе стрижку маллет»

Ana.Rok
23 минуты назад

Моя мама про такие стрижки говорит - как собаки драли))). Но у этой девушки и образ, и стрижка, и укладка - все классно

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«Мой новый образ»

«Никогда раньше не стриглась так коротко»

Anastasiya
1 час назад

Если день расчёсываться, то стричься надо было однозначно))

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«Так часто меняла цвет волос, что это отразилось на их состоянии. Пришлось отрезать большую часть и покраситься в темный»

«6 лет ходила со светлыми волосами, а сегодня стала брюнеткой. Так непривычно»

«Исполнилось 30 лет, и я поняла, что нужна новая прическа. Попросила парикмахера отрезать все и сделать меня платиновой блондинкой»

«Наконец-то решилась отстричь свою гриву»

«Я все-таки решила „потемнеть“»

«Сделала голубое омбре. Иногда я просто получаю удовольствие от нового цвета, и неважно, подходит ли он оттенку моей кожи или нет»

«Я, конечно, немного нервничала перед стрижкой, но рада, что все-таки сделала ее»

bazzzay11
17 часов назад

Тургеневская девушка стала бизнесвумен. Если именно это было вашей целью - поздравляю, получилось.

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«Подстриглась в салоне, покрасилась дома. Так довольна результатом!»

amandapereiradesouza
17 часов назад

С очками челка, наверное, не подойдёт. А залысины там потому, что резинкой стягивает челочку. И даже салонную стрижку стянула в резинку ;((((( короче, надо привычки менять, выбрасывать очки и резиночки, и будет вам счастье

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«Обрезала все свои волосы»

Кстати, о волосах. Тут недавно несколько женщин поделились своими бьюти-секретами, которые помогают им выглядеть на миллион. И некоторые из них касаются ухода за волосами.

Фото на превью lingeringloneliness / Reddit

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