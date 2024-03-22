15 культовых кинодуэтов, которые успели измениться так, что челюсть потихонечку сама на пол съезжает
Многим фильмам, которые мы так любили смотреть в детстве и юности, уже давно исполнилось 20, а то и 30 лет. И хотя героев этих картин мы навсегда запомним именно такими, какими они предстали на экранах, сами актеры, конечно, успели изрядно измениться. И особенно хорошо это наблюдать на примерах пар.
Хью Грант и Энди Макдауэлл, «Четыре свадьбы и одни похороны»
Келли Ху и Дуэйн Джонсон, «Царь скорпионов»
Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер, «Роман с камнем»
Том Хэнкс и Робин Райт, «Форрест Гамп»
Слышала, что уши растут всю жизнь), вот у хорошего человека Хэнкса наяву вижу подтверждение. Интересно!
Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер, «Правдивая ложь»
Джулия Ормонд и Харрисон Форд, «Сабрина»
Мег Райан и Энди Гарсиа, «Когда мужчина любит женщину»
Франсуа Клюзе и Эммануэль Беар, «Ад»
Ричард Гир и Джулия Робертс, «Красотка»
Венсан Перес и Изабель Аджани, «Королева Марго»
Слишком много красоты, это должно быть запрещено). Что Перес, что Аджани!
Рене Зеллвегер и Колин Ферт, «Дневник Бриджит Джонс»
Роберт Дауни-младший и Мариса Томей, «Только ты»
Деми Мур и Майкл Дуглас, «Разоблачение»
Слева чисто мой дед довольный огородом шикарным хвалится), потом в дом позовет в карты играть и шулерить при этом отчаянно😁
Эми Адамс и Патрик Демпси, «Зачарованная»
Фредерик Дифенталь и Эмма Сьоберг, «Такси 4»
Да, что и говорить, все актеры успели измениться будь здоров. А мы вот еще что придумали: взяли и «перенесли» персонажей фильмов прошлого века в наше время. Заменили им прически и, конечно, одежду на современные.
Комментарии
Офигеть, появился иммунитет к таким статьям. Не бесят бессмысленностью. Правда говорят, что человек ко всему привыкает. Пора бежать, а то еще по Мегамаркл начну фанатеть и уборным😁