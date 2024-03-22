15 культовых кинодуэтов, которые успели измениться так, что челюсть потихонечку сама на пол съезжает

Многим фильмам, которые мы так любили смотреть в детстве и юности, уже давно исполнилось 20, а то и 30 лет. И хотя героев этих картин мы навсегда запомним именно такими, какими они предстали на экранах, сами актеры, конечно, успели изрядно измениться. И особенно хорошо это наблюдать на примерах пар.