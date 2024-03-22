15 культовых кинодуэтов, которые успели измениться так, что челюсть потихонечку сама на пол съезжает

Кино
41 минута назад

Многим фильмам, которые мы так любили смотреть в детстве и юности, уже давно исполнилось 20, а то и 30 лет. И хотя героев этих картин мы навсегда запомним именно такими, какими они предстали на экранах, сами актеры, конечно, успели изрядно измениться. И особенно хорошо это наблюдать на примерах пар.

Хью Грант и Энди Макдауэлл, «Четыре свадьбы и одни похороны»

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers, Scott Garfitt / Invision / East News, ktla@broadimage.com / Broad Image / East News

Келли Ху и Дуэйн Джонсон, «Царь скорпионов»

© The Scorpion King / Universal Pictures and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер, «Роман с камнем»

© Romancing the Stone / Twentieth Century Fox and co-producers, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Том Хэнкс и Робин Райт, «Форрест Гамп»

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers, Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер, «Правдивая ложь»

Джулия Ормонд и Харрисон Форд, «Сабрина»

East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, maximon / MEGA / Mega Agency / East News

Мег Райан и Энди Гарсиа, «Когда мужчина любит женщину»

Франсуа Клюзе и Эммануэль Беар, «Ад»

© L'enfer / MK2 Productions and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Ричард Гир и Джулия Робертс, «Красотка»

© Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News

Венсан Перес и Изабель Аджани, «Королева Марго»

© La reine Margot / Renn Productions and co-producers, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News, Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Рене Зеллвегер и Колин Ферт, «Дневник Бриджит Джонс»

© Bridget Jones’s Diary / StudioCanal and co-producers, Invision / Invision / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Роберт Дауни-младший и Мариса Томей, «Только ты»

© Only You / TriStar Pictures and co-producers, Charles Sykes / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Деми Мур и Майкл Дуглас, «Разоблачение»

EAST NEWS, B4859 / Avalon / Photoshot / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Эми Адамс и Патрик Демпси, «Зачарованная»

© Enchanted / Walt Disney Pictures and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Фредерик Дифенталь и Эмма Сьоберг, «Такси 4»

© Taxi 4 / Canal+ and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Да, что и говорить, все актеры успели измениться будь здоров. А мы вот еще что придумали: взяли и «перенесли» персонажей фильмов прошлого века в наше время. Заменили им прически и, конечно, одежду на современные.

Фото на превью Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Taxi 4 / Canal+ and co-producers

Комментарии

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Криптокартограф даркнета
1 час назад

Офигеть, появился иммунитет к таким статьям. Не бесят бессмысленностью. Правда говорят, что человек ко всему привыкает. Пора бежать, а то еще по Мегамаркл начну фанатеть и уборным😁

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