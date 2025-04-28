10 костюмов из кино, с которыми актерам и актрисам пришлось помучиться во время съемок
Фильмы и сериалы мы любим не только за сюжет, но и за впечатляющие костюмы. За их красотой часто скрываются пасхалки или тонкая работа дизайнеров. Но мало кто задумывается, что для актеров такие образы могут стать испытанием: корсеты, в которых невозможно дышать, грим, наложение которого занимает часы, или супергеройские костюмы, из которых не выбраться без помощи. За каждой эффектной сценой может скрываться весьма неудобная реальность.
Том Холланд и костюм Человека-паука
Когда актер Том Холланд исполнял роль Человека-паука в киновселенной Marvel, его костюм имел немало заморочек, о чем он поделился на Шоу Грэма Нортона: «Я просил, чтобы сделали молнию — так и не сделали. Потом они с гордостью заявили, что встроили маленькие вентиляторы для охлаждения. По факту — сработали один раз. В шлеме были батарейки, которые только нагревали голову еще сильнее. Под глазницей была дырочка, через которую можно было вставить трубочку и пить воду, не снимая костюм, потому что на это уходит куча времени».
Джим Керри в образе Гринча
В одном из выпусков шоу Грэма Нортона Джим Керри поделился, насколько тяжело ему дались съемки "Гринча, похитившего Рождество". По словам актера, грим был настолько изнуряющим, что казался ежедневным мучением. Первый день наложения грима занял 8,5 часов. Отказаться от роли он был готов уже на старте, но продюсер Брайан Грейзер нашел необычное решение: он нанял специалиста, обучающего сотрудников выносливости, таким образом Керри смог завершить съемки с его помощью. Хотя работа над фильмом была крайне тяжелой, а особенно грим, о чем он неоднократно рассказывал. В итоге эта роль стала знаковой для Керри и заняла свое место в списке культовых рождественских лент. Многие фанаты до сих пор продолжают открывать новые удивительные подробности создания этого киношедевра.
Вэл Килмер и костюм Бэтмена
В документальном фильме «Вэл» актер Вал Килмер признался, что съемки в «Бэтмен навсегда» оказались далеко не такими романтичными, как можно было подумать. Костюм супергероя был настолько жестким и неудобным, что Килмеру требовалась помощь, чтобы просто сесть или встать. Из-за конструкции костюма он почти не слышал окружающих.
Скарлетт Йоханссон и костюм Черной Вдовы
Актриса призналась, что костюм супергероини, в котором ей пришлось сниматься, больше напоминал плотный гидрокостюм. Из-за жары на съемочной площадке Скарлетт Йоханссон становилось настолько плохо, что она даже начинала видеть галлюцинации. В отличие от Криса Хемсворта, чье одеяние Тора было оснащено встроенным кондиционером, у Йоханссон не было такой роскоши — к концу дня ей буквально приходилось выжимать носки.
Симона Эшли и платья в «Бриджертонах»
В свой первый день на съемочной площадке актриса решила как следует поесть, чтобы зарядиться энергией. Однако вскоре ее начало тошнить — все дело было в туго затянутом корсете, который значительно уменьшал объем талии. "Тогда я поняла одно: если надеваешь корсет — про еду можно забыть", — поделилась она.
Надевать костюм ей помогал костюмер, ведь самой справиться было невозможно. "Никто не предупредил, что в корсете невозможно самому надеть даже туфли", — со смехом рассказывала Симона. Несмотря на все неудобства, съемки оставили у нее только теплые воспоминания.
Кит Харингтон и меховой плащ Джона Сноу
По сюжету, зима все ближе и ближе, так что даже с точки зрения погоды, одежда должна была стать теплее и тяжелее.
Кит честно сказал, что костюмы пахли отвратительно и весили целую тонну. "Должно быть, художник по костюмам нас просто ненавидит, потому что было ощущение, что с каждым годом съемок мой костюм становится все тяжелее и тяжелее", поделился актер.
Кстати, художник по костюмам на этот выпад ответила. Она действительно утяжелила плащ Кита, но вовсе не из-за нелюбви к актеру: в этом был заложен определенный смысл. "В первом сезоне его плащ был легче и светлее, отражая его низкий статус в семье. А затем я его специально утяжелила, чтобы показать личностный рост персонажа. И знаете, другие актеры тоже носили тяжелый мех или доспехи, но у них еще и личного костюмера-помощника не было".
Генри Кавилл и костюм Супермена
Мало того, что Генри пришлось налечь на тренировки (по его словам, к началу съемок он неплохо отметил зимние праздники и был не готов показать свою фигуру во всей красе), так еще и одеяние Супермена приносило ему немало неудобств. Кавилл жаловался, что не мог даже сходить в туалет: на брюках не было ширинки, и ради посещения уборной актеру приходилось раздеваться. Потому Генри старался терпеть нужду подольше.
А когда настало время снимать следующую часть франшизы, артист сказал создателям: «Первый костюм был великолепен, он мне нравился, но в этот раз мне бы очень хотелось иметь возможность сходить в туалет, когда захочу».
Райан Рейнольдс и костюм Зеленого Фонаря
Крутой костюм Зеленого Фонаря был создан с помощью компьютерной графики, но во время съемок Райан Рейнольдс носил специальный комбинезон для захвата движений. И он, по словам актера, был просто олицетворением страданий. "Не знаю, из чего он сделан, но это, похоже, самый теплопроводящий материал в мире", делился Райан. К тому же в Новом Орлеане, где проходили съемки, было на тот момент очень душно.
Кира Найтли и костюм Сабэ
Кира Найтли была совсем юной, когда попала во франшизу «Звездные войны». По словам знаменитости, она почти ничего не помнит о том, что происходило на съемочной площадке, но вот костюм своей героини запомнила на всю жизнь. «Головной убор был таким тяжелым, что у меня болела голова. Я даже помню эту боль. В какой-то момент я просто отключилась».
Милли Олкок и наряды Рейениры
В одном из интервью Милли Олкок заявила, что неудобные наряды ее персонажа помогли ей понять ограничения вымышленной вселенной и лучше вжиться в роль. А потом добавила: «Хотя буду честна: со всеми этими тяжелыми костюмами бывало ну очень жарко. А я очень легко потею, потому порой приходилось поднимать руки и охлаждать подмышки».
«Мы в сериале говорили так быстро; пока все слова выговоришь, вдохнуть не успеваешь», — рассказала Рейчел. «Я маловато дышала, потому что все время была скована корсетом. И теперь, кажется, парочка моих ребер почти срослась, потому что я больше не могу сделать очень глубокий вдох».
- Вообще-то корсет, если он надет правильно, не должен так травмировать. Так что ее команде стоило постараться получше. © virginiarabjohns4002 / YouTube
Еще больше интересных фактов о костюмах из фильмов и сериалов, которые мы могли пропустить:
Комментарии
За свои страдания актёры получили славу, и миллионы. Поэтому, конечно, сочувствуем, но не от всей глубины сердца 😁😁