10 костюмов из кино, с которыми актерам и актрисам пришлось помучиться во время съемок

В свой первый день на съемочной площадке актриса решила как следует поесть, чтобы зарядиться энергией. Однако вскоре ее начало тошнить — все дело было в туго затянутом корсете, который значительно уменьшал объем талии. "Тогда я поняла одно: если надеваешь корсет — про еду можно забыть", — поделилась она.

Надевать костюм ей помогал костюмер, ведь самой справиться было невозможно. "Никто не предупредил, что в корсете невозможно самому надеть даже туфли", — со смехом рассказывала Симона. Несмотря на все неудобства, съемки оставили у нее только теплые воспоминания.