12 случаев, когда костюмеры в кино так перемудрили, что остается только сказать: "Ошибочка вышла"

Художники по костюмам должны не только передать с помощью нарядов подходящую атмосферу в кадре, но и создать образы, раскрывающие характер героя. Но иногда получившийся результат радует режиссера и продюсеров, а вот у зрителей вызывает смешанные чувства.

Наряд Маргариты совсем не похож на тот, что описал Булгаков

Хотя последняя экранизация знаменитого романа Булгакова "Мастер и Маргарита" вызвала немало споров, работа художников по костюмам снискала в основном положительные отзывы. Но так как создатели ленты переосмыслили многие моменты из оригинала, каноничные образы героев тоже изменились. В книге Мастер и Маргарита впервые встречаются ранней весной, и женщина держит в руках "отвратительные, желтые цветы", которые выделяются на фоне ее черного пальто. В фильме же главный герой замечает будущую возлюбленную на первомайской демонстрации. Режиссер сознательно пошел на эти изменения, чтобы ярче показать разницу между одинокой, страдающей Маргаритой и веселящейся толпой. Вместо черного пальто барышню нарядили в фиолетовое платье, сделав этот цвет ключевым для героини.

Значительно больше нареканий у зрителей вызвал другой образ женщины. Многим показалась что тиара, венчающая ее голову, выглядит неуместно. Маргарита на балу — это же Чаровница из «Отряда Самоубийц». А все из-за ее головного убора. © Екатерина Шавырова / Kinopoisk



Создатели платья Татьяны Лариной словно ошиблись веком

Режиссер фильма «Онегин» (2024) не ставил перед художницей Гульнарой Шахмиловой задачи сделать исторически точные наряды. С помощью костюмов она должна была воссоздать на экране атмосферу того времени и передать внутреннее состояние героев. А потому в платьях дам смешиваются стили разных исторических периодов — французского ампира, классицизма и романтизма. Однако один наряд вызвал недоумение у некоторых критиков. Когда Татьяна Ларина и Онегин вновь встречаются на балу, женщина блистает в роскошном черном платье, которое смотрелось бы уместнее во второй половине XIX или даже начале XX века. В связи с чем у зрителей возник естественный вопрос: сколько же десятилетий длилась разлука главных героев?

Наряды в фильме «Викинг» уж чересчур грязные

© Викинг / Дирекция Кино Bazzzay.free 46 минут назад "Люди в те времена старались почаще мыться и регулярно стирали свою одежду, а потому не должны были выглядеть такими запущенными грязнулями."

Какой инфатил это выкакал ? Стирать мех и кожу ?

Насчёт мыться - ладно, викинги, в отличии от "просвещенный европы", действительно мылись часто . Но явно не во время разных походов и сражений. - - Ответить

Для одной из самых дорогостоящих лент было создано около 2 тысяч различных костюмов. Понятно, что детально воссоздать одежду той эпохи было практически невозможно, потому как многие источники по-разному описывают костюмы тех или иных племен. Однако художница по костюмам, которая работала над этой лентой, советовалась с разными экспертами и изучала оставшиеся музейные экспонаты, поэтому образы получились интересными и вполне достоверными. Лишь один момент вызвал больше нарекания у критиков — чистота нарядов. Люди в те времена старались почаще мыться и регулярно стирали свою одежду, а потому не должны были выглядеть такими запущенными грязнулями.

По отдельности костюмы из "Летучего корабля" прекрасны, но все вместе режут глаз

© Летучий корабль / Контент-Клуб Bazzzay.free 40 минут назад Это сказка ! Повторю для критиков СКАЗКА ! Здесь уместен любой гротеск и смешение стилей. И просто необходимо буйство цвета.

Конечно , если только это не мрачная готическая сказка. Но это уже страшилка.) - - Ответить

Режиссер ленты изначально хотел создать совершенно уникальный, ни на что не похожий сказочный мир. Поэтому и дал художницам Надежде Васильевой и Светлане Герасимовой установку продумать образы так, чтобы каждого героя отличала яркая индивидуальность, и это прослеживалось в его наряде. Перед мастерицами стояла задача сделать так, чтобы картинка выглядела ярко, весело и цветасто. Творческая команда тщательно изучила различные узоры, исторические наряды, после этого все костюмы, даже предназначенные для массовки, были созданы с нуля. В результате получились совершенно уникальные наряды, которые несомненно достойны включения в музейную коллекцию. Но вот на экране они создают совершенно ошеломляющее впечатление. Что за безумная яркость костюмов! Каждый по отдельности хочется рассматривать и любоваться. Но все вместе — это просто шок и ужас. Ну невозможно эту пестроту и китч выносить весь фильм! © Irdy / Kino-Teatr.ru

Маски героев «Бременских музыкантов» вызвали в лучшем случае изумление

Создание на экране образов антропоморфных животных — задача непростая. Качественная компьютерная графика требует приличных затрат, иначе герои будут выглядеть недостоверно. А управляемые маски, скорее, подходят для фильмов ужасов. Они не способны передать богатую палитру эмоций актера, поэтому герои получаются мрачными, и, кажется, несут в себе угрозу. Неизвестно, почему создатели фильма "Бременские музыканты" не захотели воспользоваться услугами гримеров или компьютерной анимацией, но в результате милая команда музыкантов из Бремена вызывала у маленьких зрителей в лучшем случае испуганную икоту.

Свадебное платье из «Соломенной шляпки» несколько обескураживает

Художница по костюмам Татьяна Кочергина с помощью нарядов смогла создать на экране легкое и игривое настроение, идеально подходящее для водевиля. Ее платья украшают многочисленные рюши и оборочки, а вся одежда в основном выполнена в пастельных тонах. Хотя не все наряды соответствуют конкретной исторической эпохе, в ленте они смотрятся очень органично. Выбивается из общего ряда только один костюм — свадебное платье. Оно явно сшито из синтетической ткани, а юбка своей драпировкой напоминает парадные шторы из школьного актового зала. Возникает ощущение, что наряд прибыл на съемочную площадку прямо из магазина свадебного платья 1970-х годов.

Крестьяне в фильме "Холоп" выглядят уж слишком потрепанно

По сюжету ленты главного героя отправляют в поселок, стилизованный под деревню XIX века, и он должен поверить, что переместился в прошлое. Видно, молодой человек был не слишком знаком с бытом того времени, так как некоторые костюмы выглядят не очень-то достоверно. Если крой нарядов более или менее соответствует крестьянской одежде этой исторической эпохи, их внешний вид у некоторых зрителей вызвал нарекания. В те времена люди не носили рваных рубах и штанов - просто потому что одежда стоила недешево и очень ценилась. Любую дырочку или потертость старались максимально быстро заштопать и скрыть.

Наряды из «Обитаемого острова» не очень понравились зрителям

У ленты был ошеломляющий на тот момент бюджет, поэтому создатели не экономили на костюмах. Для фильма в результате сшили порядка 2 тысяч оригинальных нарядов, причем для некоторых персонажей было создано несколько образов. Перед премьерой даже провели специальный показ, на котором демонстрировались самые интересные костюмы. Однако не всем зрителям пришлись по душе получившиеся наряды. Кто-то обвинял создателей в заимствовании образов из других фильмов. Другие отмечали, что костюмы, описанные Стругацкими в романе, зачем-то переиначили и исказили, добавив совершенно ненужные детали. Кому-то одежда и вовсе показалась нелепой.

Костюмы в фильме "Чук и Гек. Большое приключение" выпадают из эпохи, показанной в фильме

Наряды, созданные для фильма, действительно получились яркими и красочными, и картинка в результате радует глаз. Но действие фильма происходит в 30-е годы прошлого века, и его создатели тщательно и с любовью собрали предметы быта того времени, чтобы воплотить в жизнь достоверные образы. А вот одежда в большинстве своем не соответствует заявленному историческому периоду. В те времена не носили свитера с яркими принтами — это была в основном рабочая одежда, предназначенная, например, для охоты, а потому узорами ее не украшали. Яркие вязанные жилетки тоже еще не были популярны. Понятно, что фильм показывает некоторую сказочную реальность, но если создатели задают какие-то параметры, то их лучше придерживаться во всем.

Платье царицы Марфы как будто сошло с полотен знаменитых художников

У команды, которая работала над созданием исторических костюмов для ленты "Иван Васильевич меняет профессию", было не слишком много достоверных источников, детально описывающих одежду той эпохи, поэтому наряд царицы Марфы получился несколько фантазийным. Единственный дошедший до нас портрет женщины рисует совершенно другой образ, поэтому при создании костюма они, скорее всего, опирались на полотна более поздних веков.

Гвардейские офицеры не появлялись на балах в белых мундирах

Уже больше полувека создатели фильмов и сериалов о первой трети XIX столетия отправляют кавалергардов на балы в белых мундирах. Однако этот образ не соответствует исторической действительности. У офицеров этих полков действительно была белая парадная форма, но на бал в таком одеянии никто бы не явился. Дело в том, что у мундиров отсутствовали фалды, и они были достаточно короткими, а потому ягодицы, обтянутые лосинами, оставались открытыми. В таком виде офицер не на шутку ужаснул бы дам на балу. Поэтому на торжественные рауты кавалергарды наряжались в специальные красные вицмундиры с фалдами.

Прически из ленты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" предвосхитили будущее

Великосветские модницы действительно украшали свои завитые кудри различными фигурами, в том числе и парусниками. Но такие прически появились только в конце XVIII века и просуществовали относительно недолго, всего несколько лет. В начале века дамы действительно создавали на голове высокие конструкции под названием "фонтаж", перевязанные драгоценностями и кружевами, но выглядели эти прически совершенно иначе. Так что барышни из известного фильма обогнали моду на десятки лет.