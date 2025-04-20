14 фактов о том, как выкручивались гримеры во времена, когда еще даже компьютеров не было
Сейчас уже никого не удивить реалистичными образами в кино. После просмотра множества современных фильмов с обилием спецэффектов, старые ленты порой могут вызывать улыбку из-за своих кажущихся нелепыми персонажей. Но в этих фильмах есть особая магия. Ведь в них вложено столько стараний, страсти к своему делу и вдохновения от мастеров, которые создавали невероятные образы из простых материалов без помощи каких-то навороченных технологий.
Старик Хоттабыч
Над гримом для фильма «Старик Хоттабыч» работал художник Василий Горюнов. Именно он придумал образ могущественного джинна, при этом на его создание ежедневно приходилось тратить 2 часа. И дело было даже не в окладистой бороде, просто актеру Николаю Волкову нужно было каждый раз вылепливать из специального пластилина нос и губы.
Отроки во Вселенной
Гример Таисия Кунич создавала образы для научно-фантастических фильмов и работала бок о бок с режиссером Ричардом Викторовым. Она поделилась, что для подобной работы даже начала изучать астрономию. А идея для образов биороботов в фильме «Отроки во Вселенной» пришла к ней во время расчесывания волос. Зубчики на щетке вдохновили ее сделать волосы-антенны для актеров из шапочек для плавания с воткнутыми в них булавками.
Джентльмены удачи
На экране цемент из фильма «Джентльмены удачи» смотрится вполне реалистично. Все благодаря смекалке и ловким рукам создателей фильма. Леонова, Вицина, Крамарова и Муратова заставили окунуться в жижу, изготовленную из хлебной закваски с луком. Можно представить запах, который исходил от этого чудо-цемента. Чудесным, точнее чудотворным, посчитал его и Вицин, который остался сидеть в цистерне после завершения съемок. Посчитал, что он обладает полезными свойствами.
Женитьба Бальзаминова
40-летней Людмиле Шагаловой совсем не польстило приглашение на роль пожилой мамы в фильме «Женитьба Бальзаминова». Неужели все так плохо, раз таких героинь предлагают играть? Но дело оказалось совсем не во внешности, ведь ее пришлось гримировать по несколько часов каждый день. Нос нужно было приподнять, сделать мешки под глазами, а при помощи клея сформировать морщины.
Марья-искусница
Георгию Милляру за его карьеру удалось воплотить на экране немало сказочных персонажей. В молодости актер успел поработать бутафором, поэтому всегда ответственно подходил к вопросу нанесения грима. Перед каждой ролью Милляр безропотно сбривал волосы и брови, чтобы гримерам было проще «лепить» новое лицо.
Но в одном фильме Георгий Францевич сумел обойтись практически без профессионального грима. Для роли Кваки в «Марьи-искуснице» его голову просто полностью обмазывали зеленкой. Сложно представить, что было с лицом актера после окончания съемок.
Вий
Первый фильм ужасов напугал немало детей и даже взрослых. Над созданием жуткого антуража по тем временам потрудились на славу. На роль Вия взяли Сергея Степанова в силу его физических данных. Костюм был довольно увесистым, а актер занимался тяжелой атлетикой. Ему пришлось носить на себе не один слой мешковины, пропитанной смолой. Сверкающие глаза были сделаны из стекла, а специальные шарниры приводили в движение веки в знаменитой сцене.
Приключения Буратино
Диме Иосифову, который играл Буратино, пришлось сбрить волосы и брови, чтобы на их место можно было приклеить накладные. Каждое гримирование юного актера занимало примерно полтора часа.
Больше всего проблем возникло с пенопластовым носом. У мальчика была подвижная мимика, поэтому в процессе нос пришлось укорачивать. К финалу он стал уже не таким длинным, как в начале. Всего за время съемок Дима умудрился испортить 45 носов.
Не легче было и Тане Проценко, которой досталась роль Мальвины. У девочки выпало несколько молочных зубов, так что ей пришлось поставить фарфоровые протезы. Тане выщипали и высветлили брови, ее лицо каждый день покрывали глянцевой пудрой, а еще приклеивали накладные ресницы.
Из-за сложного грима и костюма Роман Столкарц, которому досталась роль Пьеро, не мог ни есть, ни пить, ни даже ходить в туалет. На зубы ему наносили белый лак, который приходилось сохранять до конца съемочного дня. А вот длиннющие рукава, которые так славно смотрелись в кадре, в реальной жизни мешали актеру сходить по нужде. И он даже не мог об этом кому-то сказать, потому что было стыдно.
Собачье сердце
Собаку, сыгравшую роль Шарика в «Собачьем сердце», звали Карай. Порода у него была самая обычная — дворовая. А его род деятельности вызывает уважение. Пес помогал блюсти закон и общественный порядок. Особой лохматостью для этой роли он не отличался, поэтому приходилось наносить на шерсть крахмал. Правда, игривый четверолапый уж больно любил поваляться в снегу, и все старания гримеров шли насмарку. Поэтому крахмал заменили на желатин, в котором Караю пришлось отыгрывать свои сцены.
Человек-амфибия
Создатели фильма хотели, чтобы глаза главных героев, Гуттиэре и Ихтиандра, выглядели особенно яркими. Для этого использовались специальные лампы с зеленым и голубым фильтрами — их устанавливали слева и справа от лиц исполнителей ролей. Приборы подсвечивали глазное дно и окрашивали радужку в неземной цвет.
Иван Грозный
Перед Василием Горюновым, художником-гримером фильма «Иван Грозный», стояла очень сложная задача. Порядка 6 недель он вместе с режиссером и главным актером разрабатывал 16 образов, которые должны были передать внешность царя на разных этапах его жизни. Тяжелее всего Николаю Черкасову, игравшему Грозного, давался именно первый грим — он должен был превратить 40-летнего мужчину в 17-летнего юношу.
Черкасову наклеивали нос, брови и ресницы, надевали парик, а еще закрепляли тонкие прозрачные ленточки на висках и за ушами. Перед съемками ленты туго натягивали и завязывали на затылке, из-за чего часть морщин разглаживалась. Однако, когда к концу рабочего дня Черкасова освобождали от лент, его морщины казались более выраженными, чем до этого. Николай даже начал опасаться, что раньше времени постареет.
Золушка
Чтобы создать незабываемый образ коварной мачехи, создатели «поколдовали» над внешностью Раневской. Актрисе приподнимали кончик носа с помощью клея и тюля. Также Фаина Георгиевна запихивала ватные шарики за щеки. Когда актрисе советовали отказаться от этой затеи и не мучить себя, она говорила: «Не существует никаких неудобств, если это нужно для роли».
Влюблен по собственному желанию
По сценарию ленты главная героиня должна была быть худой, но актриса Евгения Глушенко предложила сделать ее пышной женщиной. Потому было решено запихивать под одежду персонажа валики из ваты. А чтобы превратить артистку в дурнушку, на ее лицо наклеивались «прыщи», а волосы смазывались подсолнечным маслом.