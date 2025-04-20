14 фактов о том, как выкручивались гримеры во времена, когда еще даже компьютеров не было

Георгию Милляру за его карьеру удалось воплотить на экране немало сказочных персонажей. В молодости актер успел поработать бутафором, поэтому всегда ответственно подходил к вопросу нанесения грима. Перед каждой ролью Милляр безропотно сбривал волосы и брови, чтобы гримерам было проще «лепить» новое лицо.

Но в одном фильме Георгий Францевич сумел обойтись практически без профессионального грима. Для роли Кваки в «Марьи-искуснице» его голову просто полностью обмазывали зеленкой. Сложно представить, что было с лицом актера после окончания съемок.