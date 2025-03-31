7 занятных деталей, которые мы проморгали в любимых фильмах

Про гладиаторов было снято множество фильмов. Однако мало где, в силу крайне ограниченного хронометража, говорится о том, как они ухаживали за собой. А для современников Максимуса это был весьма и весьма принципиальный вопрос.

Например, в последнем фильме многие, если не абсолютное большинство, гладиаторов нисколько не чураются показаться перед зрителями и самим императором с волосами на теле. Да и в целом выглядят крайне неказисто.