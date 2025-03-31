А что не так с курами? Это какая-то другая планета, где нет кур, или что? Почему aвтора не удивляют другие продукты?
И при чём тут вообще маглы?
7 занятных деталей, которые мы проморгали в любимых фильмах
Как говорится, дьявол кроется в деталях. И часто самые интересные из них ускользают даже от самого внимательного глаза. Одни режиссеры мастерски вплетают в кадры тонкие отсылки, другие закладывают тайные подсказки о сюжетных поворотах, которые становятся очевидными только при повторном просмотре. В любом случае кинематограф полон скрытых загадок, которые делают фильмы еще интереснее и заставляют нас влюбляться в них снова и снова.
«Гладиатор II» и древнеримская эстетика
Про гладиаторов было снято множество фильмов. Однако мало где, в силу крайне ограниченного хронометража, говорится о том, как они ухаживали за собой. А для современников Максимуса это был весьма и весьма принципиальный вопрос.
Например, в последнем фильме многие, если не абсолютное большинство, гладиаторов нисколько не чураются показаться перед зрителями и самим императором с волосами на теле. Да и в целом выглядят крайне неказисто.
Археологи уже давно доказали, что участники поединков, как и многие жители Римской империи, были попросту одержимы красотой безволосого тела. И избавляться от них приходилось с помощью самых обыкновенных пинцетов.
Даже Сенека в письме своему другу жаловался на шум, который стоял в общественных банях, когда местные гладиаторы занимались эпиляцией. Здоровые с виду мужики громко кричали, когда им удаляли волосы «тонким выщипывателем», и эти крики гладиатора прекращались разве что когда он сам на время становился мастером по эпиляции и заставлял кричать кого-то другого.
Скрытые знаки в сериале «Друзья»
В одной из серий Росс Геллер носит серую футболку с изображением рук. Многие зрители, конечно же, не обратили никакого внимания на рисунок. Однако некоторые зоркие наблюдатели все же разгадали скрытый «шифр» костюмера сериала Дебры Макгуайр.
Оказалось, что указанный жест на самом деле является намеком на название ситкома и означает слово «друзья» на языке жестов. Дошло до того, что футболку с подобным дизайном стали продавать на многих маркетплейсах с отсылкой к тому же сериалу.
Стивен Хокинг и узник Азкабана
Знаменитая книга «Краткая история времени» Стивена Хокинга на краткий миг появилась в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) — в самом начале, когда Гарри находит Уизли в "Дырявом котле".
Согласитесь, вы тоже заметили увлеченно читающего волшебника, но не обратили внимания на саму книгу, посвященную природе пространства и времени, а также возможности путешествий в этом самом времени. Кто знает, может Гермиона тоже внимательно ознакомилась с книгой, чтобы лучше подготовиться к использованию Маховика времени.
Кира Найтли и «эксплуатация рабочих»
В нескольких сценах фильма «Мисс Плохое поведение» (2020) Кира Найтли держит в руках или внимательно читает книгу под названием «Трудящийся». Если буквально переводить полное название, то оно будет звучать как: "Трудящиеся: исследования по истории труда". Это хорошо известная работа Эрика Хобсбаума, посвященная истории рабочего движения в Великобритании.
Сам фильм был основан на реальных событиях, связанных с конкурсом "Мисс мира" 1970 года и протестами феминисток против него. В нем актриса играет роль Салли Александер, историка и активистки женского освободительного движения. Так что немудрено, что в те годы ее персонаж мог заинтересоваться подобной литературой. Ведь тогда женщины также боролись и за право получать равную с мужчинами зарплату.
Перчатка Бесконечности задолго до Таноса
В одной из сцен «Тор: Рагнарек» (2017) Хела отмечает, что все «сокровища» Асгарда являются фальшивкой. В частности она презрительно сбрасывает на пол Перчатку Бесконечности, более известную по другому фильму – «Мстители: Война Бесконечности», который выйдет на экраны лишь годом спустя. Можно сказать, что в Marvel просто решили таким образом прорекламировать один из своих следующих фильмов.
Бэтмен против Хоакина Феникса
Отнюдь не многие заметили, что в фильме «Джокер» (2019) старый соперник главного героя появляется уже на самых первых кадрах. И не где-нибудь, а прямо перед актером — в зеркале, в которое он все время смотрится, накладывая грим.
Не волшебством единым
А что не так с курами? Это какая-то другая планета, где нет кур, или что? Почему aвтора не удивляют другие продукты?
Хоть некоторые волшебники явно не жаловали присутствие маглов в своей жизни, наверняка ни один из них не смог бы устоять перед маггловской кухней. В частности, перед куриными крылышками и любым другим блюдом, приготовленным из этой птицы.
В Хогвартсе всем особенно по душе были такие блюда, как куриное фрикасе, куриный суп с лапшой, куриный салат и куриный пирог в горшочках. Куриные окорочка подавались во время празднования начала учебного года. Были они в меню и на выпускном вечере.
Кроме того, Гарри, Рональд и Гермиона прислали Сириусу Блэку курицу, когда он прятался в горах недалеко от Хогсмида. Требовался данный ингредиент и для волшебных дел. Например, для приготовления зелья невидимости. Не у всех же была мантия-невидимка, в конце концов!
БОНУС: Бельдам из «Коралина в стране кошмаров»
В мультфильме дается множество отсылок и указаний на истинную природу главной злодейки еще до того, как она превратится в ужасную паучиху. Есть даже сцены, в которых над головой Бельдам появляются самые настоящие рожки, словно у какого-то чертика.
Подобный инфернальный атрибут появляется в картине как минимум два раза. Учитывая сколько сил, времени и терпения требует производство мультфильма, сложно поверить, что все это попало в кадр чисто случайно.
Теперь, когда вы знаете, сколько тайных знаков и отсылок скрывается в известных фильмах, наверняка вам захочется пересматривать их снова и снова. И кто знает, быть может, именно вы обнаружите еще один незамеченный до этого штрих, добавленный в картину еще одним искусным режиссером.
Комментарии
Ну за куриные блюда заметно. Тем более куча мемов Рона с окорочками😅 за остальное впервые слышу