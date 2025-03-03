20 жизненных историй про измену, которая разделила жизнь на до и после

Измена - это стрессовое событие в жизни любого человека. Одни люди стараются пережить его в одиночку, другие - поделиться своим горем со всем интернетом. Вторым, вероятно, проще, ведь так они находят слова поддержки, которые помогают перешагнуть через эту боль и идти дальше с гордо поднятой головой.