15 случаев, которые взбодрили лучше, чем ведро ледяной воды за шиворот
Истории
1 час назад
Готовы к порции историй, от которых вы будете то смеяться в голос, то изумленно качать головой? Иногда обычный день превращается в настоящее приключение: встречаешь будущую любовь на месте неудачного свидания или узнаешь тайны прошлого, о которых даже не догадывался. Эти случаи заставят вас по-новому взглянуть на жизнь и подтвердят: она полна невероятных поворотов!
- Решила я сделать сюрприз парню: романтика, свечи, ужин. Сняла квартиру посуточно — чтобы красиво, без наших вонючих обоев. Заехала заранее, все подготовила. Сижу, жду его.
И тут — звонок в дверь. Открываю, а там стоит бабка в халате с авоськой и сразу заявляет: «Вы кто такие? Это вообще-то моя квартира!» У меня челюсть отпала. Выяснилось, что хозяин — ее сынок — сдал квартиру без ее ведома, пока бабуля жила на даче. А ее саму даже не предупредил. Звоним ему — трубку не берет. И вот представьте картину: я в платье, свечи, розы, еда. А бабка посреди этого романтического ада говорит: «Ну раз уж вы тут, давайте хоть поужинаем вместе!» В итоге сидели втроем — я, парень и бабка — ели ее котлеты. Парень потом сказал, что это был самый нестандартный ужин в его жизни.
Кстати, бабка оказалась классной! © Не все поймут / VK
- Приготовила салат, а бывший муж даже не притронулся — грубо сказал: «Ешь сама эту гадость!» Спустя какое-то время мы пришли в гости к друзьям, где мой бывший с удовольствием весь вечер наворачивал салат, а под конец заявил: «Какой вкусный салат! И почему ты такой никогда не готовишь?» Видели бы вы его лицо, когда хозяйка дома сказала: «Вообще-то готовить его меня научила твоя жена». Да, это был тот самый салат, который он когда-то назвал гадостью. © Ирина Заяц / Dzen
- Моя родственница узнала, что она не родная, в 40 лет. У ее мамы была онкология, и она решила рассказать об усыновлении. Оказалось, ее биологическая мама родила ее в 18 лет, но бабушка (мать биологической мамы) была против союза девушки. Она увезла дочь в другой город — якобы поступать в институт — и за это время родилась здоровенькая девочка. Ребенка оставили в доме малютки. Когда мать вернулась в родной город, биологический отец все узнал, начал искать ребенка, но, увы, тайна усыновления так и осталась тайной. © Жемчужина / Dzen
- Недавно съехались с девушкой. Живем в моей квартире, в отношениях все прекрасно. Зная, что она очень любит котов, я разрешил ей завести одного пушистого. Милая прыгала от счастья, обнимала меня, целовала — была вне себя от восторга. Вчера я прихожу домой, открываю дверь, а там, блин, 16 уличных кошек! Я понятия не имею, где она столько нашла. А она только сказала: «Ну ты же разрешил». Сначала я был в шоке, потом она ревела. Провели воспитательную беседу и сошлись на том, что оставим двух. Остальных сейчас пытаемся пристроить. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
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- Мой одноклассник, который стал гинекологом, рассказывал, как на прием пришла наша классная руководительница. Увидев его, она ахнула, развернулась и, не останавливаясь, вылетела из кабинета. Даже «здрасьте» сказать забыла. © Елена Г. / Dzen
- Пять лет назад у меня было назначено свидание. Парень, с которым я собиралась встретиться, так и не пришел. Я целый час просидела одна, сдерживая слезы, под жалостливыми взглядами окружающих. Официант, который меня обслуживал, мило улыбался и все время пытался меня подбодрить.
Каково же было мое удивление, когда этот же официант, но уже в обычной одежде, подсел ко мне и сказал: «У меня закончилась смена. Теперь можем и свидание провести». Удивительно, но то свидание оказалось лучшим из всех, что у меня были. А официант — самым удивительным человеком, которого я встречала в своей жизни. Уже четвертый год нашего брака я убеждаюсь в этом все больше и больше. © Мамдаринка / VK
- Решила я как-то дочке подарок на день рождения заказать — она у меня фанатка всяких старинных шкатулок и побрякушек. Нашла на барахолке вроде бы обычную игрушечную шкатулку с балериной — цена вообще копеечная. Упаковала красиво и вручила.
Дочка распаковывает — глаза по пять копеек. Шкатулка оказалась не просто антиквариатом, а каким-то редчайшим лотом, там даже клеймо какое-то заморское.
Вечером лезем в интернет — цена как у моей машины! Уже и коллекционеры в личку пишут, предлагают бешеные деньги. А дочка задвинула ее под кровать: «Мне она страшная». Вот теперь сижу и думаю: то ли продать, то ли оставить. А вдруг она проклята, как в этих фильмах! © Мамдаринка / VK
- Я получила степень магистра по истории искусств и люблю говорить об искусстве. К счастью, мой муж тоже любит учиться. Несколько лет назад мы были в Лувре, и я начала рассказывать об одной картине, о которой когда-то писала работу. Я уже достаточно углубилась в тему, когда кто-то позади меня задал вопрос. Я повернулась — а за мной стояла целая дюжина человек. Они подумали, что я англоязычный гид. © Quokka_Queen / Reddit
Если она проклята, то конечно продавать, зачем такое в доме ?
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- Моя лучшая подруга Даша пять лет встречалась с парнем. Отношения были очень хорошие, гармоничные. Решили пожениться, подали заявление. За неделю до свадьбы жених заявил невесте, что разлюбил ее и уже несколько месяцев изменяет с новой сотрудницей на работе. То есть это началось еще до подачи заявления. На вопрос: «Зачем же ты согласился подать заявление?» Он ответил: «Ты же так хотела свадьбу».
А на вопрос: «Тогда почему говоришь об этом за неделю до свадьбы?» сказал, мол, не сказать было бы нечестно, и он вдруг понял, что все-таки хочет быть с Дашей. Попросил дать ему шанс. Она дала. Поженились. А уже на следующих выходных после свадьбы муженек сказал, что уезжает на все выходные к любовнице. Через полгода развелись. Через год он снова пытался сделать ей предложение. А ведь все это время — целых пять лет — казался адекватным человеком. © anycanfly / Dzen
- Разбирала я тут старые ящики у родителей — ну, знаете, наводила порядки. И вдруг нахожу пачку писем, аккуратно перевязанных ленточкой. Думаю: что за романтика? Открываю — а там почерк моего отца, которого уже давно нет. И письма не маме — другой женщине!
Читаю, а у самой руки дрожат. Он ей такие слова писал, что у меня аж уши покраснели. Чтобы вы понимали — у меня папа был стандартный мужик в трениках.
Оказалось, до мамы у него была какая-то большая любовь. Она уехала, а он так и не забыл.
Причем в письмах он пишет, что все еще вспоминает ее — уже после свадьбы с мамой!
Я будто совсем другого человека увидела. Вот сижу теперь, думаю — выкинуть все или оставить? Вдруг мама найдет. Хотя, может, она и знала, просто молчала. Жесть. © Мамдаринка / VK
- Однажды вечером от скуки я приняла участие в конкурсе одного журнала — и выиграла.
Нужно было написать цитату о том, как вы разумно распоряжаетесь своим временем, и приложить фотографию. В итоге я получила 500 долларов и снялась в рекламе. © Unknown author / Reddit
- Я водила детей в студию изучения иностранных языков. В их группе занималась девочка, которую приводила бабушка. Как-то иду по улице — навстречу мне эта бабушка. Поздоровались. А через неделю я по работе поехала в областной центр. Зашла в ТЦ поесть, еду на эскалаторе вверх — а она на соседнем вниз. Я поздоровалась. Она удивилась, но ответила. А еще через неделю меня отправили в командировку. Иду я в метро, в переходе с одной ветки на другую — и снова она мне навстречу! Я уже машинально с ней поздоровалась. Она посмотрела на меня с таким ужасом — и не ответила. Похоже, подумала, что я за ней слежу! © Чипита Негодяева / Dzen
- Как-то вечером мы с напарницей закрыли аптеку, выходим — и тут она говорит, что забыла на работе телефон, надо снова открыть. Открываем, она забирает телефон, снова закрываем. Все это время я над ней подшучиваю: мол, какая рассеянная, не помнит, где у нее телефон.
Расходимся. Я уже иду в сторону дома, вспоминаю, что мне нужно кому-то позвонить, лезу в сумку — а телефона нет. И понимаю: он тоже остался на работе! Ну что ж — снова открываю аптеку, забираю телефон, закрываю — все уже одна. Нефиг, значит, над чужой рассеянностью смеяться, если сама такая же. © Гусиные лапки / Dzen
- Ехал я как-то по шоссе, просто думал о своем. Вдруг вижу: на аварийной полосе стоит машина. За рулем — женщина лет 40–50. Сидит и увлеченно играет на аккордеоне и поет. Пробки не было. Наверное, просто ей вдруг захотелось помузицировать. На шоссе. Одной. © Rino91 / Reddit
- Однажды меня спас от хулиганов парень — красивый парень. Мы больше не встретились.
Мне лишь передали мою уцелевшую сумку и букет цветов от него. Прошли годы. У меня муж, дети. И вот я наткнулась на ту самую сумку. В боковом кармашке вдруг нахожу записку от того парня: «Если взаимно — позвони». И номер телефона. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй о том, что от неловкой ситуации никто не застрахован. А какие приключения вам преподносила жизнь? Делитесь своими историями!
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Если отец писал письма, то как они у него опять оказались? Или не отправлял?
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