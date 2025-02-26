15 историй, в которых весь сюжет закрутился вокруг имени

Истории
1 час назад

Собственное имя — это слово, которое человек в своей жизни слышит чаще остальных. И, конечно, если имя редкое, его носитель нередко оказывается втянут в нетривиальные ситуации. Да даже вокруг обычного Алеши или привычной Гали может закрутиться такая история, что мама не горюй.

  • Мою маму зовут Ирина. И только когда мне было лет 20, я узнала, что по паспорту она Искра. Маминых братьев родители пощадили и дали им обычные имена — Сергей и Александр, а с девочкам разошлись не на шутку. Так что моих теток Таню, Веру и Ольгу на самом деле зовут Тайной, Весной и Волгой. Мама и тети никогда не любили свои имена, представлялись схожими, но обычными. И все впоследствии поменяли их. © Подслушано / Ideer
  • Выбираю имя для дочки, которая скоро родится. Снится сон: вижу какие-то списки имен, и среди них Аналья. И во сне я понимаю — вот оно! Вот оно! Просыпаюсь, судорожно цепляясь за воспоминания, ликование и радость все еще со мной. Вспоминаю это шикарное имя и понимаю, что, наверное, лучше назвать дочь иначе. © Подслушано / Ideer
  • Мою дочку зовут Варя, ей нет еще и года. Имя мы с мужем выбрали практически сразу, как узнали пол, но никому не говорили до родов, чтобы не слушать непрошеных советов. Но опасения были напрасными — имя всем очень понравилось. Всем, но не моей бабушке. Вместо поздравлений в первые часы после родов я услышала от нее: «А получше имени не нашли?» И до сих пор она не упускает случая сказать, какое имя некрасивое, грубое, и что когда дочь вырастет, то будет на нас обижаться, что так назвали. © Подслушано / Ideer
  • Всегда мечтала назвать сына Алешка - уж очень нравится мне это имя! Смакую прям, произнося. И даже в жизни замечаю, что к людям с таким именем у меня особое отношение. Но муж и родня были не очень довольны таким выбором, предлагали разные другие варианты. На семейном совете решили: будет или Олег (Олежка) или Илья (Илюшка) - созвучные, короче. Судьба распорядилась так, что сын родился 2 августа, в Ильин день, вопрос с именем отпал сам собой.
    А как-то одна бабушка спросила сына, как его зовут. Сын ответил: "Илюша". А она в ответ: "Алеша? Какое хорошее имя и как тебе подходит!" Может, стоило все же пойти против всех и назвать сына так, как я хотела? © Людмила Мила / Dzen
  • Работала у меня девочка, представилась Кристиной. Я попросила ее принести копии документов. Смотрю, а в удостоверении личности написано "Христина". Я уточнила, как к ней обращаться, а она удивилась, посмотрела в документы и просто обалдела: девушка не знала своего настоящего имени! Тут уже обалдела и я тоже. © Тильда / ADME
  • В 1990 поехали с мужем к его родне. Стоим на автовокзале - муж в очереди, а я в сторонке. Вдруг слышим звучный окрик: "Ри-и-и-ча-а-ард! Иди сюда!" Все стали оглядываться, искать обладателя такого имени. И тут бежит карапуз лет трех, ножки заплетаются. Хохот стоял на весь зал. © Скорпионистый скорпион / Dzen
  • Дома моего дедушку называют Васей, хотя на самом деле его зовут по-другому (у него редкое татарское имя). А Вася — потому что в молодости он был ловеласом, играл с каждой и бросал, и представлялся другим именем, чтобы если что, то виноват Вася. Ну, думал он и с бабушкой моей поиграться и бросить, а нет. Влюбился. Бабушка, конечно, позже узнала, что он не Вася, но это уже другая история. © Подслушано / Ideer
  • Узнали, что ждем дочку. Муж такой: «Назовем Галей - в честь моей мамы!» Я аж поперхнулась. Со свекровью у меня очень сложные отношения, да и не хочу я, чтоб дочку дразнили: «Галя, у нас отмена!» Я сказала, что против. Муж разболтал все мамочке. А та и говорит: «Вам надо назвать дочку Тамарой - я ее во сне видела, вашу Тому. И тогда она точно счастливой будет!" Я сначала только ухмыльнулась, мол, сами разберемся, но за оставшиеся месяцы беременности так и не нашла более красивого имени. Назвали дочку Томой - ей это имя очень идет. Да и со свекровью отношения теплее стали.
  • Меня в молодости преследовало имя Анатолий! Парни с этим именем постоянно липли ко мне. От первого Анатолия я сбежала практически за неделю до свадьбы, причем очень далеко, в другой город - достал он меня своей ревностью. Во время учебы познакомилась с Анатолием, но он был местный, а я уехала, получив диплом. Дома моя мама знакомит с очередным Анатолием, сыном ее начальника. Всем он был хорош, только я встретила еще одного Анатолия. Возвращалась с работы очень поздно, в троллейбусе кроме меня и него никого не было. Вышли на одной остановке, пошли в одну сторону, было очень темно и страшновато. И он сказал: "Давайте, я провожу вас?" Через 2 месяца мы поженились! © Татьяна Попова / Dzen
  • У нас с мужем пятеро детей. Если сложить первые буквы имен всех членов нашей семьи, то получится Наталия — имя моей свекрови. Причем, я это поняла, когда родился младший, и мы назвали его Лев. Но мы не специально, так получилось. Раньше свекровь меня недолюбливала, потом, видимо, смирилась, и теперь у нас довольно дружеские, ровные отношения. © Cat Fan / ADME
  • У маминой подруги парочка недавно поженилась. Уже задумываются о ребенке. И недавно, на одном из праздников, во время обсуждения они объявили имя будущего малыша: если девочка, то Мари-Иоанна, а если мальчик — Ричард или Брунтвейн. Они не шутят, это не пранк на скрытую камеру. Даже не знаю, что сказать. © Подслушано / Ideer
  • Узнали, что ждем дочку. Я хотела назвать ее Яной, а муж и говорит: «Давай! Так мою первую любовь звали». Мне имя сразу разонравилось. Решила: пусть будет Зоя. Муж: «О, пусть! Я за Зоей бегал в 10 классе — такая красотка была!» Плюнула, спрашиваю: «А ты бы как назвал?» И муж на полном серьезе: «Алевтиной — в честь бабушки, которая меня вырастила». Алевтина, Аля... Нашей Альке уже 10 лет, другого имени для нее и не представляю.
  • Прабабушку звали Екатерина, бабушку тоже Екатерина. Бабушка, имея в мужьях Максима, по неизвестным причинам назвала своих детей Герд, Муза, Ида, Дина. Исключением был в их семье Юрий. Все они родились в 30-х годах.
    Меня назвали Дианой, при этом остальные братья и сестры, в том числе двоюродные, носили обычные имена. На фоне массовых Наташ, Ирин, Людмил, Елен, Татьян мое имя было экзотикой и всегда вызывало вопросы у окружающих. И, наверное, поэтому, когда родились мои дети, то это были просто Даша и Маша. Внучку торжественно назвали Катей и окончательно выдохнули. © Дина Фрагменты Бытия / Dzen
  • У моего папы двойное имя, но в детстве родители называли его только второй его половиной (ибо имя реально длинное, а он ребенком был). Вот он окончил 11-й класс, сдал экзамены, ему выдают аттестат. Приходит папа к своему отцу (он тогда был директором школы) весь возмущенный, мол, это не мой аттестат! Тот над ним хорошенечко посмеялся и послал домой. Бабушка мне долго описывала вытянувшееся лицо моего папы, когда тот понял, что 16 лет не знал своего настоящего имени. © Подслушано / Ideer
  • Сводный брат назвал сыновей Елисеем и Матвеем. Когда сноха была беременна третьим, ребенка в шутку называли Акакием.
    Моя мама предлагала мне назвать дочь Астрой, а если будет сын, то Еремеем. Я предложила ей пойти родить самой и назвать хоть клумбой, хоть деревом, хоть поленом. А у меня Женька - и все тут! © настя Киселёва / Dzen

Необычными могут быть не только имена, но и явления окружающего мира. Вы видели когда-нибудь тыкву весом 817 кг? Внутри нее даже человек помещается! В этом можно убедиться благодаря нашей статье.

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