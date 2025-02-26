15 историй, в которых весь сюжет закрутился вокруг имени

Собственное имя — это слово, которое человек в своей жизни слышит чаще остальных. И, конечно, если имя редкое, его носитель нередко оказывается втянут в нетривиальные ситуации. Да даже вокруг обычного Алеши или привычной Гали может закрутиться такая история, что мама не горюй.