15 историй, в которых весь сюжет закрутился вокруг имени

Пользователи сети без прикрас рассказали, что в поведении иностранцев надолго выбило их из колеи
Путешествия
4 года назад
Собственное имя — это слово, которое человек в своей жизни слышит чаще остальных. И, конечно, если имя редкое, его носитель нередко оказывается втянут в нетривиальные ситуации. Да даже вокруг обычного Алеши или привычной Гали может закрутиться такая история, что мама не горюй.
Необычными могут быть не только имена, но и явления окружающего мира. Вы видели когда-нибудь тыкву весом 817 кг? Внутри нее даже человек помещается! В этом можно убедиться благодаря нашей статье.