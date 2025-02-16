Говорят, чем холоднее вода, тем выше биоразнообразие, хотя дрожно быть наоборот по логике
20+ уникальных фотографий, которые помогут вам взглянуть на мир по-новому
Фотоподборки
2 часа назад
Наш мир полон поражающих воображение вещей. К счастью, фотографии позволяют запечатлеть уникальные факты и моменты и показать их другим людям. Рассматривая эти снимки, можно не только расширить свои представления о мире, но и восхититься его многообразием.
"Подводный мир Лофотен, Норвегия. Водичка была прохладная, всего 2 °C. Кстати, слева - морской еж"
-
-
Ответить
"Ничего необычного, просто я нахожусь внутри тыквы весом 817 кг"
Вы посмотрите, какие у этой тыквы семена — со спичечный коробок почти.
-
-
Ответить
"Эти фото сделала моя мама"
- До последнего верил, что там медведь. © salatforhatday / Pikabu
"Смотрите, что мы обнаружили у берегов Антарктиды! Это "черный" айсберг"
- О, «черный» айсберг редко можно заметить. Обычно для этого требуется правильная перспектива и солнечный свет, чтобы разглядеть его в темной воде. © Terry-Scary / Reddit
"Я видела люстру в пещере на глубине около 100 метров под землей"
"Кое-кто играл с нами в прятки в национальном парке в Кении"
Львы же вроде не умеют лазать по деревьям, или я о них чего то не знаю?
-
-
Ответить
"Северное сияние, которое я застал в Норвегии в октябре, было очень переменчивым. Вот так картинка изменилась всего за несколько минут!"
"Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых по 6 пальцев"
- Интересно, приходится ли ей доплачивать за маникюр? © iBeenie / Reddit
Летучая рыба прыгнула в иллюминатор
Надеюсь, её оттуда смоет волной обратно в море. Страшная смерть для рыбы, умереть от удушья без воды.
-
-
Ответить
Есть в этом одуванчике что-то неземное
"Ледник Байрона на Аляске. Стены и свод туннеля полностью ледяные"
"Просто посмотрите, как снег аккуратно сложился внизу горки"
Даже снег аккуратно складывается, а я в шкафу не могу нормально сложить вещи))
-
-
Ответить
"Мне удалось запечатлеть бурный закат на пляже"
"У моих соседей три черных кота, и у каждого - свое окошко"
"Снимал пальмы, когда на побережье внезапно обрушилась снежная буря"
Капли воды похожи на россыпь драгоценных камней
"Когда спрашивают: "Зачем тебе очки?""
"Вот какие радужные облака были в Швеции сегодня утром"
"Вот что происходит с картофелем после года в погребе"
- "Другие семена без земли, воды и солнечного света: "Нет, эти условия нам не подходят, 0/10 Это отстой, не будем расти".
Картошка: "Мне плевать! Я буду расти, пока не найду немного земли"". © Wrenlet / Reddit
"Я нашел крошечную лягушку"
Кажется, будто на фото какая-то старая крепость, а это просто макросъемка трухлявого пня
"У моего кота есть дополнительные пальцы"
- Да у него целая дополнительная лапа на лапе! © Noxious89123 / Reddit
"Я неправильно вставил пленку, поэтому все фотографии из поездки получились одним кадром"
А тем, кто хочет не просто посмотреть на уникальные вещи, но и приобрести их, стоит почаще заглядывать на барахолки - там действительно можно встретить нечто особенное.
Фото на превью ExtremeGrower / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
3 недели назад
15+ историй о том, что в нелепую ситуацию может попасть кто угодно. Даже наши читатели
Истории
2 месяца назад
15+ правдивых историй из жизни, которым не сразу найдется объяснение
Народное творчество
4 месяца назад
20+ человек, которые увидели в номерах своих отелей такое, чего никак не могли ожидать
Путешествия
5 месяцев назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
17 комичных твитов от тех, кто напичкан ехидством по самую макушку
Народное творчество
7 месяцев назад
15+ случаев, когда денежный вопрос навел шума в семье
Истории
2 месяца назад
10+ историй о чудесных совпадениях, которые поколеблют почву под ногами даже у скептиков и циников
Народное творчество
2 месяца назад
19 фото и историй про рекламу, которые поднимут вам настроение
Народное творчество
5 месяцев назад
Почему я решила, что ноги моей не будет на встречах выпускников
Авторские колонки
2 месяца назад
17 огненных отзывов из интернета, которые можно читать вместо анекдотов
Народное творчество
1 год назад
16 историй о свекровях, о которых их невестки просто не могут молчать
Истории
4 месяца назад