16 фото, которые докажут, что все действительно познается в сравнении

Правильно говорят, что все познается в сравнении. Ведь как еще заметить разницу, например, между новой вещью и той, что пользовались продолжительное время? Или как узнать, насколько по-разному выглядел человек до и после похудения или удаления неудачного татуажа?

«Вот какая разница между мной и вратарем команды соперников. Я ростом 161 см, а он — 2 метра и 4 см»

«Мне сделали такой отвратительный татуаж, что надо мной стали смеяться на работе. Свела его и сделала новые брови»

Вау, вот теперь твои брови просто огонь! © Delicious_Match_9102 / Reddit

«Очень приятное до и после»

«Похудела на 45 кг и сделала подтяжку»

Такое ощущение, что вы еще и десяток лет скинули. © fast_food_knight / Reddit

«Разница в объеме между 7 кг тертого и нетертого сыра»

«Абсолютно новая губка по сравнению с той, что пользовались 3 года»

«Вот в чем отличие обычного горячего шоколада от шоколада с пониженной калорийностью — в нем просто меньше этого самого шоколада»

«Я нашла пару перьев колибри возле одной из своих кормушек»

Сделай из них серьги. © Poodlepink22 / Reddit

«Зрачки обоих глаз были расширены. Один вернулся в нормальное состояние быстрее, чем другой»

«Мои обычные жевательные витамины по сравнению с органическими без желатина»

«Между этими фотографиями год разницы»

«Слева направо: кукла, которой пользовались 31 год, 5-10 лет и практически новая»

«Вот насколько отличается стриженая пальма от нестриженной»

«До и после макияжа»

Вот как надо подчеркивать черты своего лица! © DarkAndSparkly / Reddit

«Разница между новыми кроссовками и теми, что носили полтора года каждый день»