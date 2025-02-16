Думаю, его команда реже проигрывает. Он же всё пространство ворот собой закрывает! ))
16 фото, которые докажут, что все действительно познается в сравнении
Фотоподборки
45 минут назад
Правильно говорят, что все познается в сравнении. Ведь как еще заметить разницу, например, между новой вещью и той, что пользовались продолжительное время? Или как узнать, насколько по-разному выглядел человек до и после похудения или удаления неудачного татуажа?
«Вот какая разница между мной и вратарем команды соперников. Я ростом 161 см, а он — 2 метра и 4 см»
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«Мне сделали такой отвратительный татуаж, что надо мной стали смеяться на работе. Свела его и сделала новые брови»
- Вау, вот теперь твои брови просто огонь! © Delicious_Match_9102 / Reddit
«Очень приятное до и после»
«Похудела на 45 кг и сделала подтяжку»
- Такое ощущение, что вы еще и десяток лет скинули. © fast_food_knight / Reddit
«Разница в объеме между 7 кг тертого и нетертого сыра»
«Абсолютно новая губка по сравнению с той, что пользовались 3 года»
Берите пример с этой губки: как бы её не пожмякала жизнь, она сохраняет оптимизм))
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«Вот в чем отличие обычного горячего шоколада от шоколада с пониженной калорийностью — в нем просто меньше этого самого шоколада»
«Я нашла пару перьев колибри возле одной из своих кормушек»
- Сделай из них серьги. © Poodlepink22 / Reddit
«Зрачки обоих глаз были расширены. Один вернулся в нормальное состояние быстрее, чем другой»
«Мои обычные жевательные витамины по сравнению с органическими без желатина»
«Между этими фотографиями год разницы»
«Слева направо: кукла, которой пользовались 31 год, 5-10 лет и практически новая»
«Вот насколько отличается стриженая пальма от нестриженной»
«До и после макияжа»
- Вот как надо подчеркивать черты своего лица! © DarkAndSparkly / Reddit
«Разница между новыми кроссовками и теми, что носили полтора года каждый день»
«Свела лазером этот ненавистный татуаж»
- Твои естественные брови просто потрясные! © FireIceStar / Reddit
- Ошеломляюще! У меня просто челюсть отвисла. © No_Damage_2950 / Reddit
А если вы еще не насмотрелись на подобные снимки, можете заглянуть в эти статьи:
Фото на превью PippinPew / Reddit
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