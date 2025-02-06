15 человек показали, как изменились за недолгое время

Не всегда для того, чтобы измениться, нужно много времени. Если дело касается только внешности, то порой достаточно нескольких месяцев или даже недель. И герои нашей статьи — наглядное тому подтверждение.

«Прошло 8 месяцев, я скинула 26 кг. Вот как теперь сидит на мне это платье»

«Сделала операцию по уменьшению лба»

«Щель спереди закрылась примерно за месяц»

«Начала как следует заботиться о коже 4 года назад, и вот результат»

«Сделала 2 курса ботокса в жевательную мышцу, чтобы ее расслабить»

«Сбросила 7 кг»

Да ты на обеих фото выглядишь просто супер! © ****furguson0086 / Reddit

«Вот как изменилась моя кожа за те 3 месяца, что я пользуюсь гелем с третиноином»

«Сделала глубокую подтяжку лица и шеи после значительной потери веса»

«Сначала я думала, что весь этот уход за кожей не работает, а потом нашла свое фото 2018 года и сравнила с нынешним»

«До и после пересадки жира на бедра»

«Это лучшее, на что я могла потратить деньги»

«В последнее время я была очень строга к себе, а потом нашла свое фото двухлетней давности»

«Я в 23 и в 48 лет. Последние 3 года я занялась лечением психологической травмы и забочусь о себе намного лучше»

«Прошло полгода как я прошла 2 сеанса фототерапии и лазерной дермабразии. Здорово помогло мне от отечности»