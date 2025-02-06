15 человек показали, как изменились за недолгое время

Фотоподборки
18 часов назад

Не всегда для того, чтобы измениться, нужно много времени. Если дело касается только внешности, то порой достаточно нескольких месяцев или даже недель. И герои нашей статьи — наглядное тому подтверждение.

«Прошло 8 месяцев, я скинула 26 кг. Вот как теперь сидит на мне это платье»

«Сделала операцию по уменьшению лба»

«Щель спереди закрылась примерно за месяц»

«Начала как следует заботиться о коже 4 года назад, и вот результат»

«Сделала 2 курса ботокса в жевательную мышцу, чтобы ее расслабить»

«Сбросила 7 кг»

«Вот как изменилась моя кожа за те 3 месяца, что я пользуюсь гелем с третиноином»

«Сделала глубокую подтяжку лица и шеи после значительной потери веса»

«Сначала я думала, что весь этот уход за кожей не работает, а потом нашла свое фото 2018 года и сравнила с нынешним»

Julia Nazarova
4 часа назад

Почему инвазивные процедуры вдруг стали называться уходом за кожей? У нее тут фидеры под глаза вколоты и филеры в госогубки.

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«До и после пересадки жира на бедра»

«Это лучшее, на что я могла потратить деньги»

«В последнее время я была очень строга к себе, а потом нашла свое фото двухлетней давности»

«Я в 23 и в 48 лет. Последние 3 года я занялась лечением психологической травмы и забочусь о себе намного лучше»

La
5 часов назад

А смысл в таком фото? Столько фильтров и ретуши, что аж лицо перекосило, пока его худели. А скорее всего нейросеть, даже не фильтры

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«Прошло полгода как я прошла 2 сеанса фототерапии и лазерной дермабразии. Здорово помогло мне от отечности»

«Я в том же месте и в той же одежде, только на 36 кг легче»

Marletka
17 часов назад

Интересно, теперь время можно измерять килограммами. "Я 36 кг назад"

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Но это еще не все! У нас есть еще парочка статей про людей, которые изменились:

Фото на превью freshavocado21 / Reddit

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