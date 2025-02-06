15 человек показали, как изменились за недолгое время
Не всегда для того, чтобы измениться, нужно много времени. Если дело касается только внешности, то порой достаточно нескольких месяцев или даже недель. И герои нашей статьи — наглядное тому подтверждение.
«Прошло 8 месяцев, я скинула 26 кг. Вот как теперь сидит на мне это платье»
«Сделала операцию по уменьшению лба»
- Ого, вот это разница! © Bright-Duck-2245 / Reddit
«Щель спереди закрылась примерно за месяц»
«Начала как следует заботиться о коже 4 года назад, и вот результат»
«Сделала 2 курса ботокса в жевательную мышцу, чтобы ее расслабить»
«Сбросила 7 кг»
Как будто больше сбросила , прям и по рукам и по талии видно, да даже по лицу.
- Да ты на обеих фото выглядишь просто супер! © ****furguson0086 / Reddit
«Вот как изменилась моя кожа за те 3 месяца, что я пользуюсь гелем с третиноином»
«Сделала глубокую подтяжку лица и шеи после значительной потери веса»
«Сначала я думала, что весь этот уход за кожей не работает, а потом нашла свое фото 2018 года и сравнила с нынешним»
Почему инвазивные процедуры вдруг стали называться уходом за кожей? У нее тут фидеры под глаза вколоты и филеры в госогубки.
«До и после пересадки жира на бедра»
«Это лучшее, на что я могла потратить деньги»
«В последнее время я была очень строга к себе, а потом нашла свое фото двухлетней давности»
«Я в 23 и в 48 лет. Последние 3 года я занялась лечением психологической травмы и забочусь о себе намного лучше»
А смысл в таком фото? Столько фильтров и ретуши, что аж лицо перекосило, пока его худели. А скорее всего нейросеть, даже не фильтры
«Прошло полгода как я прошла 2 сеанса фототерапии и лазерной дермабразии. Здорово помогло мне от отечности»
При фототерапии вроде сосуды должны тоже уходить, а их чуть ли не больше стало…
«Я в том же месте и в той же одежде, только на 36 кг легче»
Интересно, теперь время можно измерять килограммами. "Я 36 кг назад"
Но это еще не все! У нас есть еще парочка статей про людей, которые изменились: