16 фотографии людей, которые бесконечно рады своим изменениям
Потеря веса, косметические процедуры, ношение накладок для волос и брекетов — все это может здорово изменить внешность человека. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Они остались в таком восторге от перемен, что просто не могут не показать свои "до и после" всему миру.
"Когда пообещала себе измениться в новом году и действительно сделала это. Теперь мне постоянно пишут в соцсетях"
- Очень впечатляет! © Froglegs61 / Reddit
"Как же круто и натурально выглядят теперь мои губы! И это без филлеров"
"Я в 21 и в 22 года. Похудел, стал ухаживать за кожей, больше спать, ходить в спортзал и вообще заниматься здоровьем, в том числе психическим"
"Удаление коренных зубов меняет черты лица. Это изменило форму моего носа, рта и подбородка. Профиль теперь выглядит иначе"
Ей повезло, если проблемы с прикусом можно изменить всего лишь удалением зубов
"Вот как изменилась моя кожа за год. Сделала несколько видов пилинга. Нужно сделать еще 2 процедуры, но я уже довольна результатами"
- Разница впечатляет. Поздравляю! © FoxMeetsDear / Reddit
"Я до и после операции на подбородке. Вау, какой результат! Как же я рада, что сделала это"
"Я в 22 и в 27 лет. Раньше я была очень подавлена и имела вредную привычку. Я смогла ее побороть и теперь чрезвычайно счастлива"
Алкoгoлизм - зло. А нa фоне депрессии и совсем...
Девушка очень милая, здоровья и стойкости ей 🤗
- Иногда можно увидеть трансформации, которые заставляют вас затаить дыхание. Это была одна из них. Невероятно. © Wookiee-Mistake / Reddit
«Наконец-то сняла брекеты. Это было путешествие длиной в 3 года»
- Снимаю перед тобой шляпу! Это будут 3 года, о которых ты никогда не пожалеешь. Выглядит здорово. © KKeeleyKKat / Reddit
«С помощью операции по шунтированию желудка, изменения образа жизни и терапии я вернул себе жизнь»
«Сделала подтяжку шеи и средней зоны лица, когда сбросила около 45 кг»
«Я в 23 и в 31 год»
Ну вот сорян, как будто не 31, а 51 год. Такое окрашивание и очки-консервная банка годов конкретно накидывают. Как и неправильный сброс веса
«Так трудно привыкнуть к новой улыбке, я себя не узнаю»
Ааа... так вот почему брекеты так долго носят!! Чтобы успеть привыкнуть к новой улыбке!!
"Установил накладку из волос и немного похудел"
- Ты издеваешься? Ты даже отдаленно не похож на одного и того же человека. Тебе удалось найти накладку, которая поворачивает время вспять. © balltongueee / Reddit
«Я в 28 лет и в 42 года. Улучшила макияж и прическу, стала заниматься в спортзале по индивидуальной программе»
«После многих лет раздумий я все-таки сделала татуаж бровей. Обожаю их, моя жизнь буквально изменилась!»
«Йога полностью меня изменила, я будто стала совершенно другим человеком. Чувствую себя намного увереннее»
- Знаете, я, пожалуй, тоже займусь йогой. © MauserMan97 / Reddit
А если вам захочется увидеть еще больше фотографий, на которых запечатлена большая разница, можете заглянуть в эти статьи:
Комментарии
Ну, почему бриты такие синие все? Прямо со школьной скамьи девка слезла - а выглядит уже, как наш уркаган в законе после третьей ходки!