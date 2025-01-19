16 фотографии людей, которые бесконечно рады своим изменениям

Потеря веса, косметические процедуры, ношение накладок для волос и брекетов — все это может здорово изменить внешность человека. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Они остались в таком восторге от перемен, что просто не могут не показать свои "до и после" всему миру.

"Когда пообещала себе измениться в новом году и действительно сделала это. Теперь мне постоянно пишут в соцсетях"

"Как же круто и натурально выглядят теперь мои губы! И это без филлеров"

"Я в 21 и в 22 года. Похудел, стал ухаживать за кожей, больше спать, ходить в спортзал и вообще заниматься здоровьем, в том числе психическим"

"Удаление коренных зубов меняет черты лица. Это изменило форму моего носа, рта и подбородка. Профиль теперь выглядит иначе"

"Вот как изменилась моя кожа за год. Сделала несколько видов пилинга. Нужно сделать еще 2 процедуры, но я уже довольна результатами"

"Я до и после операции на подбородке. Вау, какой результат! Как же я рада, что сделала это"

"Я в 22 и в 27 лет. Раньше я была очень подавлена и имела вредную привычку. Я смогла ее побороть и теперь чрезвычайно счастлива"

Иногда можно увидеть трансформации, которые заставляют вас затаить дыхание. Это была одна из них. Невероятно. © Wookiee-Mistake / Reddit

«Наконец-то сняла брекеты. Это было путешествие длиной в 3 года»

Снимаю перед тобой шляпу! Это будут 3 года, о которых ты никогда не пожалеешь. Выглядит здорово. © KKeeleyKKat / Reddit

«С помощью операции по шунтированию желудка, изменения образа жизни и терапии я вернул себе жизнь»

«Сделала подтяжку шеи и средней зоны лица, когда сбросила около 45 кг»

«Я в 23 и в 31 год»

© Burritoprinc3ss / Reddit Juliett 14 часов назад Ну вот сорян, как будто не 31, а 51 год. Такое окрашивание и очки-консервная банка годов конкретно накидывают. Как и неправильный сброс веса - - Ответить

«Так трудно привыкнуть к новой улыбке, я себя не узнаю»

"Установил накладку из волос и немного похудел"

Ты издеваешься? Ты даже отдаленно не похож на одного и того же человека. Тебе удалось найти накладку, которая поворачивает время вспять. © balltongueee / Reddit

«Я в 28 лет и в 42 года. Улучшила макияж и прическу, стала заниматься в спортзале по индивидуальной программе»

«После многих лет раздумий я все-таки сделала татуаж бровей. Обожаю их, моя жизнь буквально изменилась!»