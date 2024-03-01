15+ историй про измены, в которых драмы больше, чем в финале «Титаника»
В фильмах и сериалах очень популярны сюжеты о вероломстве, где страсти просто кипят. Однако каждый из нас, начиная новые отношения, надеется на верность своего избранника. И предательство становится серьезным испытанием для тех, кто сталкивается с этим. Герои статьи рассказали свои истории об измене со стороны второй половинки, которая их сильно ранила, но не сломила.
- Мой парень в начале отношений любил шутить: «В XXI веке измена — это не самое страшное, что может случиться в отношениях». Спустя 3 года я вычислила его любовницу, которая ничего обо мне не знала. Познакомилась с ней, рассказала об этом. Решили, что действительно ничего страшного. Поржали и послали подлеца лесом. © Подслушано / Ideer
- Почуяла неладное и впервые за 18 лет залезла в телефон мужа, а там просто стыдоба. Седина в бороду. Куча переписок с девочками 20-летними. Все они из фитнес-клуба, куда мы ходим. Номера их он как-то на ресепшене нашел. Клеит их, а они его шлют безбожно. Во всей этой истории злит даже не возможная измена, а то, что над ним весь клуб ржет, а значит, и надо мной. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший парень не нашел ничего лучше, чем признаться мне 30 декабря в том, что он изменяет, когда ездит по работе в другие города. Поэтому он решил в этот раз не платить за нашу съемную квартиру, а с концами уехать к той, другой, девушке. А аренда заканчивается как раз в канун праздника. Вот я и осталась одна в Новый год. Плакала, кричала, но не смогла придумать ничего лучше, чем просто вернуться к маме с папой. Вот я и безумно благодарна за то, что тактично промолчали, увидев меня на пороге с вещами 31 декабря. Даже не спросили про парня, сразу все поняли, поэтому пытались создать для меня незабываемый Новый год. © Палата № 6 / VK
- Я бросил девушку после измены. Узнал, что она целовалась с другим. Бывшая убивалась, рассказывала, что жить без меня не хочет, донимала звонками. Даже к родителям моим приходила, рыдала. А потом заявила, что беременна от меня. Прислала фото теста с двумя полосками. Я был в шоке, но знал, что никогда не отправлю ее на аборт. Переступил через себя, сказал, что прощу все и вместе воспитаем ребенка. Хорошо, что мой друг оказался сообразительнее. Позвонил и сказал: «Дима, ты дурень. Я точно такую же фотку теста в интернете нашел». Интересно, что она бы выдумала потом. Разыграла бы трагедию, что потеряла ребенка? © Мамдаринка / VK
- Я рассорил своих родителей. Спросил маму, могу ли поесть у «тети Кристины», потому что она приготовила мою любимую пасту. Оказывается, мама не знала ни о какой Кристине, потому что на самом деле та была не моей тетей, а папиной коллегой, с которой он изменял моей матери. © AussieCanuck94 / Reddit
- Когда с мужем только начинали встречаться, он мне изменил. Я тогда простила его и забыла: молодые, глупые, да и отношения у нас были еще не особо однозначные. Прошло 20 лет, заявляет вдруг: «Мне нужно тебе кое в чем признаться, но ты не переживай, ничего страшного не случилось». Его «ничего страшного»: он сходил налево с коллегой на корпоративе. И знаете, что он выдал мне в конце? «Тю, а че ты так реагируешь? Проходили ведь уже, ты тогда нормально восприняла, как мудрая женщина. С возрастом мудрость растеряла что ли? Я от тебя такого не ожидал!» Больше мы вместе не живем. © Мамдаринка / VK
- Друг моего коллеги изменял жене хитро — только в рабочее время и строго на нейтральной территории. Но любовница уже долгое время уламывала поехать вместе на курорт, мол, и прятаться не надо, и отдохнем. И вот как-то она его уломала, и уехал он «в командировку» в край рахат-лукума и «все включено». Голубки проводят замечательную ночь в 2-местном номере, а утром встречают замечательную и улыбчивую пару — его соседку (и по совместительству лучшую подругу жены) и ее мужа. Как итог — звонок подруге и развод. © Alexbuka / Pikabu
- Бабушка раньше работала медсестрой. Как-то позвали ее принимать роды. Выносит она, значит, малыша предполагаемому отцу. Папаша аж вытаращился: мол, недоношенный, а какой здоровяк! Тут бы глазки в пол и промолчать, да бабуля не подумала и как ляпнет: «Этот малыш не недоношенный». © tornado28 / Reddit
- Он сказал мне по телефону, что ушел в церковь. А потом в трубке на заднем плане прозвучало: «Милый, почему ты закрылся в ванной?» И у него еще хватило наглости все отрицать. © CalligrapherOk6633 / Reddit
- Мой муж мне изменяет. Я знаю об этом, потому что у его любовницы я делаю маникюр. Они не узнали друг друга через меня, познакомились в магазине. Сейчас я сижу в декрете, раз в три недели хожу на маникюр, и она мне взахлеб рассказывает о новом мужчине, показывает фотографии, подарки. Шок был, когда я впервые увидела фото мужа в ее телефоне. Теперь я воспринимаю это спокойно. Маникюрша симпатичная, смазливая, но абсолютно примитивная. Я не понимаю, что мой муж, ценитель ума, творчества, самоиронии, в ней нашел. Он обещает ей свадьбу, но как-нибудь потом. Мне даже не больно, мне смешно и нелепо. Уже восемь месяцев я знаю об измене, но ничего не делаю. Хожу на маникюр и слушаю болтовню этой девицы. Мужу в глаза смотрю, а ничего не вижу в них. © Подслушано / Ideer
- Узнала, что парень мне изменил. Долго думала, как отомстить. Еще дольше разводила его на парные татуировки. Все-таки согласился. Записались к мастеру, он пошел первый, а я в это время пошла... домой. И вечером мы расстались. Чувствую себя просто великолепно. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве сдала папу. Его отправляли со мной кататься на горку, а он мерз и скучал, быстро знакомился с какой-нибудь женщиной с ребенком и вел всех в шашлычную. Я была очень довольна таким раскладом и всегда ждала, когда же папа со мной пойдет гулять. Не знаю, имели ли те знакомства продолжение — он редко со мной выбирался, да и женщины бывали разные. Но одна мне очень понравилась. У нее была дочка примерно моего возраста, мы с ней хорошо играли, она меня в гости позвала. Когда мы собирались в очередной раз с папой на горку, я спросила при всех, будут ли сегодня тетя Галя с Олей и пойдем ли мы к ним в гости после ресторана. Разразился скандал, никуда я в тот день так и не пошла, а папу отстранили от прогулок со мной. © Татьяна Лобанова / ADME
- Вернулся домой после двух рабочих смен, а стульчак поднят. Либо моя благоверная не посещала уборную 20 часов, либо тут был мужчина. Заподозрил, что это был ее «друг» с работы. Выяснил, что этот товарищ продает свой дом, и позвонил риелтору. Выразил желание посмотреть дом. Прихожу под видом покупателя, а прямо у входной двери висит куртка моей жены. А на каминной полке снимок, на котором моя жена вместе с этим парнем. Вскоре мы развелись, и она вышла за него замуж и снова изменила. Мне было не жаль его. © signalthree / Reddit
- Мы с моей девушкой были возле Эйфелевой башни и искали через ее телефон место, где можно поесть. И тут пришло сообщение от ее хахаля. Он хвалил ее фоточку — ту, что я только что сделал. Она нагло отправила ему это фото, находясь рядом со мной. На тот момент прошло только 2 часа нашего двухнедельного отпуска. © Meh_Ill_Do_It_Later / Reddit
- Встречались с парнем. Каждый день я шла с работы с радостным предвкушением, что я буду с любимым человеком. Если он приходил раньше, то готовил на ужин то, что люблю я. Если я раньше приходила, то на ужин мы ели то, что любит он. Однажды я почувствовала себя очень плохо на работе, меня отпустили домой. Думала, что любимый спит, а он с какой-то бабой был. И вся моя любовь к этому человеку лопнула, как мыльный пузырь. Иду в комнату, включаю свет. Сразу визг, мат. А я спокойно так говорю, мол, проваливайте, я спать хочу. Сказала и пошла спать. Через 10 минут парень свою девицу вывел и меня пошел будить. Мол, извиниться хочет, а у меня и слушать его желания не было. Утром собрала вещи, а бывший ходил по пятам. То обнять пытался, то поцеловать. А мне его прикосновения стали отвратительны. Уехала к подруге и удалила его отовсюду, стерла все фотки, все переписки. © Unknown author / Pikabu
- Вскоре после свадьбы мы с мужем и моей подругой пошли в мебельный магазин, чтобы выбрать стол. Я тогда была святой простотой и не догадывалась, что муж за моей спиной изменяет мне с подругой. Но когда я увидела, что они ходят как парочка, обсуждают столы и в итоге останавливаются на том, который я уже кучу раз забраковала, у меня открылись глаза. А через пару дней я поймала их на пикантном. © CommonFrequency / Reddit
- Отношения с парнем окончательно испортились. Я узнала, что он мне изменяет, к тому же обвиняет меня в своих же грехах. Все это время меня поддерживал мой лучший друг. И пришли мы с парнем на разговор в ресторан, где как раз друг и работает. Парень заказал нам пиццу с грибами, сказав, что помнит, что это моя любимая пицца. Но пиццу нам принесли без грибов. Парень начал закатывать скандал: «Где грибы? Для девушки! Она их любит!» И тут мой друг-официант выдает: «Она ненавидит грибы. Кажется, их любит другая. Помнишь? Вы тут на прошлой неделе были?» Парень не стал отговариваться, просто встал и ушел. А я думала, что такое бывает только в фильмах. © Палата № 6 / VK
Есть люди, которые просто забыли, где у них совесть лежит. Или, скорее, у них совести отродясь не было. Иначе чем объяснить то, что некоторые легко запускают руку в чужой кошелек и не стыдятся, когда их ловят на измене. И как же приятно читать, когда этих наглецов ставят на место.
Комментарии
Адме, ну вы что!! так долго не было этих историй, и самой главной про парные тату! Мы же так и забыть можем! Надо каждый день выкладывать эти шедевры!!!
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