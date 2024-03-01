15+ историй про измены, в которых драмы больше, чем в финале «Титаника»

В фильмах и сериалах очень популярны сюжеты о вероломстве, где страсти просто кипят. Однако каждый из нас, начиная новые отношения, надеется на верность своего избранника. И предательство становится серьезным испытанием для тех, кто сталкивается с этим. Герои статьи рассказали свои истории об измене со стороны второй половинки, которая их сильно ранила, но не сломила.

Есть люди, которые просто забыли, где у них совесть лежит. Или, скорее, у них совести отродясь не было. Иначе чем объяснить то, что некоторые легко запускают руку в чужой кошелек и не стыдятся, когда их ловят на измене. И как же приятно читать, когда этих наглецов ставят на место.