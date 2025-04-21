15 приключений, которые могли случиться где угодно, а случились за границей

В путешествиях мы, как правило, больше общаемся и больше обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Вот и замечаем и странных или милых попутчиков, поразительные культурные особенности, а то и сталкиваемся с почти невероятными совпадениями. О том, какие ситуации могут приключиться в поездке за границу, читайте в этой статье.