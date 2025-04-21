15 приключений, которые могли случиться где угодно, а случились за границей

Мне это показалось?!
Парень из последней истории, прям, кичится тем, что он… – как бы так выразиться?! — Да, ладно: свинья, редкостная!
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В путешествиях мы, как правило, больше общаемся и больше обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Вот и замечаем и странных или милых попутчиков, поразительные культурные особенности, а то и сталкиваемся с почти невероятными совпадениями. О том, какие ситуации могут приключиться в поездке за границу, читайте в этой статье.
Не только женщина из последней истории, но и эти люди испытали на себе все радости и горести заграничного сервиса.
Мне это показалось?!
Парень из последней истории, прям, кичится тем, что он… – как бы так выразиться?! — Да, ладно: свинья, редкостная!