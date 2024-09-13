20 фото, которые объясняют, что такое большая разница
Зачастую для того, чтобы осознать разницу между вещами или явлениями, необходимо наглядное сравнение. В этом деле отлично помогают фотографии из серии "было" и "стало". Смотришь на то, как меняются люди, животные, растения или предметы, и понимаешь, что все в этом мире относительно.
«Дочка пошла во второй класс. Сфоткали ее перед школой и после возвращения домой»
«Я сделала липосакцию подбородка. Теперь моя уверенность в себе взлетела до небес!»
Между фото разница в 18 лет. Друзья все те же
«Только гляньте, насколько длиннее выглядят мои ноги после того, как я скинула 47 кг!»
Сказ о том, как могут выглядеть денежные деревья при правильном уходе
Ну да, особенно если сравнивать одну веточку и целое растение.
«Я сбросила почти 77 кг за два года»
она, наверное, очень высокая... Иначе сколько же она весила, если сейчас визуально килограммов 80?
- Стоп, а это точно вы? © Jenn_Connellys_Brows / Reddit
Кот со своей игрушкой
«Можем ли мы поговорить о том, насколько удивительна эта штука „макияж без макияжа“? Я использовала 12 средств»
«Список средств в порядке нанесения: увлажняющий крем, пудра, консилер, тональный крем, бронзер, румяна, хайлайтер, тени для бровей, подводка для глаз, тушь для ресниц, бальзам для губ».
«Мне 36. То же самое зеркало и освещение. Крем с ретинолом до и после»
«Мои куры несут совершенно разные яйца»
«Мои куры несут совершенно разные яйца»
Совершенно ничего удивительного. Или факт, что куры тоже разные, вас так же удивляет?
«Мои изменения за 2 года»
«Накачала бицепс за 4,5 месяца»
Использованный альбомом для рисования и совершенно новый
"Прошло 2 недели с тех пор, как я всерьез занялась своим лицом"
«Похудела за 1,5 года почти на 30 кг. Теперь мой телефон думает, что на фото два разных человека»
«Нашел на пляже 8 образцов песка разного цвета»
Приложение на телефоне спросило: «Хочешь увидеть фотографии годичной давности?» Не могу поверить, что мое лицо так изменилось
«Я стала принимать препараты для диабетиков 2-го типа, придерживаюсь диеты, отказалась от вредных привычек. Минус 30 кг за год».
«Найденный на мосту беспризорник до и после того, как я привела его в порядок»
"«Макияж без макияжа» в моем исполнении"
«Сбросила 45 кг. Разница в 3 года. Я до сих пор удивляюсь, когда вижу свои старые фото»
Сбросила не только вес, но ещё и ужасный образ.
Было бы совсем красиво, если бы все гвозди из лица вытащить... 😎
На фотографии, где запечатлена большая разница, можно смотреть бесконечно. Например, на то, как меняет влюбленных семейная жизнь или как преображаются питомцы после стрижки.
Комментарии
"Сфотографировали дочку до и после школы" - посмотрите фильм "Первоклассница", Маруся Орлова тоже из школы пришла растрёпанной. "А, это я с Серёжей подралась!"