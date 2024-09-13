20 фото, которые объясняют, что такое большая разница

Зачастую для того, чтобы осознать разницу между вещами или явлениями, необходимо наглядное сравнение. В этом деле отлично помогают фотографии из серии "было" и "стало". Смотришь на то, как меняются люди, животные, растения или предметы, и понимаешь, что все в этом мире относительно.

«Дочка пошла во второй класс. Сфоткали ее перед школой и после возвращения домой»

«Я сделала липосакцию подбородка. Теперь моя уверенность в себе взлетела до небес!»

Между фото разница в 18 лет. Друзья все те же

«Только гляньте, насколько длиннее выглядят мои ноги после того, как я скинула 47 кг!»

Сказ о том, как могут выглядеть денежные деревья при правильном уходе

«Я сбросила почти 77 кг за два года»

Кот со своей игрушкой

«Можем ли мы поговорить о том, насколько удивительна эта штука „макияж без макияжа“? Я использовала 12 средств»

«Список средств в порядке нанесения: увлажняющий крем, пудра, консилер, тональный крем, бронзер, румяна, хайлайтер, тени для бровей, подводка для глаз, тушь для ресниц, бальзам для губ».

«Мне 36. То же самое зеркало и освещение. Крем с ретинолом до и после»

«Мои куры несут совершенно разные яйца»

«Мои изменения за 2 года»

«Накачала бицепс за 4,5 месяца»

Использованный альбомом для рисования и совершенно новый

"Прошло 2 недели с тех пор, как я всерьез занялась своим лицом"

«Похудела за 1,5 года почти на 30 кг. Теперь мой телефон думает, что на фото два разных человека»

«Нашел на пляже 8 образцов песка разного цвета»

Приложение на телефоне спросило: «Хочешь увидеть фотографии годичной давности?» Не могу поверить, что мое лицо так изменилось

«Я стала принимать препараты для диабетиков 2-го типа, придерживаюсь диеты, отказалась от вредных привычек. Минус 30 кг за год».

«Найденный на мосту беспризорник до и после того, как я привела его в порядок»

"«Макияж без макияжа» в моем исполнении"

«Сбросила 45 кг. Разница в 3 года. Я до сих пор удивляюсь, когда вижу свои старые фото»