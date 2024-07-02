Какая милаха! Кто-нибудь знает, это порода или удачный микс? Пудель+бернский зенненхунд?
20+ собак, которых после стрижки и родная мама бы не узнала
Стрижка — как удачная, так и не очень — может круто преобразить кого угодно. И даже многие хвостатые питомцы знают об этом на собственном опыте, ведь с каждым годом груминг становится все более популярен. Чаще всего в парикмахерские для животных водят собак, и иногда кажется, что узнать песеля до и после стрижки — непосильная задача.
«Клиент ворчал, что я сделал из его собаки какого-то пуделя. Я не согласен»
«Я просто хочу знать, что там произошло в парикмахерской, раз песеля вернули в таком виде. Ржу не могу»
«Хозяин сказал: „Ой, у него немного спуталась шерсть!“, хотя это был один сплошной колтун. Я взял с него $ 175. Песель был счастлив»
После стрижки видно, насколько у него красивые глаза
«Эту собаку за 2 года ни разу не водили к грумеру. Когда я сняла с него ковер свалявшейся шерсти, пес будто родился заново»
«Я думал, что проделал достойную работу, учитывая то, что пес был весь в колтунах. Но владелец остался недоволен, ведь он „хотел подлиннее“»
Гриффонов принято общипывать капитально, но мне мой пес нравится именно лохматым. Поэтому я ему делаю базовый тримминг без фанатизма, но голову оставляю пушистой, только укорачиваю длину челки
- Скажите ему, что для «подлиннее» надо регулярно вычесывать собаку — тогда во время стрижки можно будет выбрать длину. Не расчесывать песеля — это выбор хозяев, поэтому это они выбрали короткую стрижку. © Visible-Yellow-768 / Reddit
«Муж пытался постричь нашего шпица машинкой для бритья. Мой шок не передать словами!»
«Этот песель 5 месяцев не был у грумера из-за травмы хвоста. Надеюсь, теперь мы будем видеться почаще»
«Владелец попросил: „Пожалуйста, оставьте ему шерсть подлиннее“, и я заржал. Три часа спустя»
«После того, как отсмеялся, я объяснил владельцу, что настолько спутанную шерсть можно только побрить. Если бы он был против, я б не стал браться».
«Я потратил на стрижку 2 часа. Не идеально, но насколько же легче стало щенку!»
- Внутри этого комка шерсти был милый щенок? Просто очаровашка! © Dauphine320 / Reddit
«Хозяин попросил меня оставить его собаке бороду и ирокез»
Кажется, хозяин забрал из парикмахерской совершенно другую собаку
«До и после стрижки. Посмотрите на эти глаза!»
«Я 7 часов стригла этого белого медведя»
Гугл подсказывает, что это словацкий чувач. У этой собаки точно нет проблем со здоровьем? Как-то странно она сложена
«Хозяева хаски сказали: „Он слишком сильно линяет. Побрейте его!“ Я не смог их отговорить»
Люди, которым хаски линяет, вы в курсе что это за порода и какие условия содержания должны быть ? Так и хочется стукнуть идиотов, которые не умеют читать и думать, но заводят себе собак
Первая стрижка — и такая разница!
«Эта небольшая собака весила 27 кг и едва могла ходить из-за всей этой лишней шерсти. Ее стригут только раз в год»
«Хозяйка настаивала на том, что хочет стрижку а-ля „пушистый медвежонок“. Но собака сзади была вся в колтунах. Я решил постричь ее под пуделя»
«Думал, хозяйка будет в гневе, но ей понравилось, и она пообещала вернуться ко мне снова».
«Хозяин привел ко мне этот комок шерсти, показал фотку из интернета и спросил: „Можешь постричь так же?“ Я сказал, что сделаю все возможное»
«Сделать „как на фото с бантиком“ совершенно невозможно, потому что, во-первых, у них разный тип шерсти, а во-вторых, характер собаки не позволяет ей долго сидеть на месте».
«У меня сегодня по записи стрижка двух „хаски“. А вот и они»
«Этот пес категорически не хотел стричься. Но мне все равно нравится результат»
«Фото до, во время и после груминга!»
Честно говоря, «до» мне нравится гораздо больше. После удаления колтунов и легкого выравнивания, можно было бы немного намочить, чтобы остались классные кудряшки.
- Да это же три разные собаки! © CornettoFactor / Reddit
Если питомцу повезло найти любящего хозяина, то его регулярно будут не только кормить, но и гладить, и вычесывать, и, в случае необходимости, стричь. И тогда домашний любимец будет сиять чистотой и здоровьем.
Комментарии
Собакены классные. Но ко многим хозяевам куча вопросов. На кой вы заводите собаку, чья шерсть требует регулярно стрижки, чтобы потом забить болт и бедное животное мучилось? Бесит прям
Я не понимаю, почему большинство хозяев не вычесывают своих собак и доводят их до состояния овцы - когда можно только сбрить этот валик шерсти? У моей тети был колли, уж там шерсти полно, они чесали его регулярно, даже потом нитки пряли из его шерсти и вязали самые теплые в мире носки и варежки. Но чесали и не ныли. А тут заводят - и забивают на своих любимцев.