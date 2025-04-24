20+ фото, на которые порой смотришь и не веришь своим глазам

Наш мир полон поражающих воображение вещей. К счастью, фотографии позволяют запечатлеть уникальные факты и моменты и показать их другим людям. Рассматривая эти снимки, можно не только расширить свои представления о мире, но и восхититься его многообразием.

"Клиентка разрешила мне сфоткать ее уникальные руки. На каждой по 6 пальцев"

"Подводный мир Лофотен, Норвегия. Водичка была прохладная, всего 2 °C. Кстати, слева - морской еж"

"Ничего необычного, просто я нахожусь внутри тыквы весом 817 кг"

"Эти фото сделала моя мама"

До последнего верил, что там медведь. © salatforhatday / Pikabu

"Только взгляните, что мы нашли у берегов Антарктиды! Это же «черный» айсберг"

О, «черный» айсберг редко можно заметить. Обычно для этого требуется правильная перспектива и солнечный свет, чтобы разглядеть его в темной воде. © Terry-Scary / Reddit

"Я видела люстру в пещере на глубине около 100 метров под землей"

"Кое-кто играл с нами в прятки в национальном парке в Кении"

"Северное сияние, которое я застал в Норвегии в октябре, было очень переменчивым. Вот так картинка изменилась всего за несколько минут!"

Летучая рыба прыгнула в иллюминатор

Есть в этом одуванчике что-то неземное

"Ледник Байрона на Аляске. Стены и свод туннеля полностью ледяные"

"Просто посмотрите, как снег аккуратно сложился внизу горки"

"Мне удалось запечатлеть бурный закат на пляже"

"У моих соседей три черных кота, и у каждого - свое окошко"

"Снимал пальмы, когда на побережье внезапно обрушилась снежная буря"

Капли воды похожи на россыпь драгоценных камней

"Когда спрашивают: "Зачем тебе очки?""

"Вот какие радужные облака были в Швеции сегодня утром"

"Вот что происходит с картофелем после года в погребе"

"Другие семена без земли, воды и солнечного света: "Нет, эти условия нам не подходят, 0/10 Это отстой, не будем расти".

Картошка: "Мне плевать! Я буду расти, пока не найду немного земли"". © Wrenlet / Reddit

"Я нашел крошечную лягушку"

Кажется, будто на фото какая-то старая крепость, а это просто макросъемка трухлявого пня

"Представляете, у моего кота обе передние лапы вот такие"

Да у него целая дополнительная лапа на лапе! © Noxious89123 / Reddit

"Я неправильно вставил пленку, поэтому все фотографии из поездки получились одним кадром"