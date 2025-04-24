20+ фото, на которые порой смотришь и не веришь своим глазам

Наш мир полон поражающих воображение вещей. К счастью, фотографии позволяют запечатлеть уникальные факты и моменты и показать их другим людям. Рассматривая эти снимки, можно не только расширить свои представления о мире, но и восхититься его многообразием.
"Клиентка разрешила мне сфоткать ее уникальные руки. На каждой по 6 пальцев"
Два средних пальца - это очень удобно, можно двойной фaк показывать.
"Подводный мир Лофотен, Норвегия. Водичка была прохладная, всего 2 °C. Кстати, слева - морской еж" "Ничего необычного, просто я нахожусь внутри тыквы весом 817 кг"
Это хищная тыква, ща как захлопнется, добавит кофе, молоко, корицу и будет наслаждаться человеческим латте.
"Эти фото сделала моя мама" "Только взгляните, что мы нашли у берегов Антарктиды! Это же «черный» айсберг" О, «черный» айсберг редко можно заметить. Обычно для этого требуется правильная перспектива и солнечный свет, чтобы разглядеть его в темной воде. © Terry-Scary / Reddit "Я видела люстру в пещере на глубине около 100 метров под землей" "Кое-кто играл с нами в прятки в национальном парке в Кении" "Северное сияние, которое я застал в Норвегии в октябре, было очень переменчивым. Вот так картинка изменилась всего за несколько минут!" Летучая рыба прыгнула в иллюминатор Есть в этом одуванчике что-то неземное "Ледник Байрона на Аляске. Стены и свод туннеля полностью ледяные" "Просто посмотрите, как снег аккуратно сложился внизу горки" "Мне удалось запечатлеть бурный закат на пляже" "У моих соседей три черных кота, и у каждого - свое окошко" "Снимал пальмы, когда на побережье внезапно обрушилась снежная буря" Капли воды похожи на россыпь драгоценных камней "Когда спрашивают: "Зачем тебе очки?"" "Вот какие радужные облака были в Швеции сегодня утром" "Вот что происходит с картофелем после года в погребе" "Другие семена без земли, воды и солнечного света: "Нет, эти условия нам не подходят, 0/10 Это отстой, не будем расти". Картошка: "Мне плевать! Я буду расти, пока не найду немного земли"". © Wrenlet / Reddit "Я нашел крошечную лягушку" Кажется, будто на фото какая-то старая крепость, а это просто макросъемка трухлявого пня "Представляете, у моего кота обе передние лапы вот такие" "Я неправильно вставил пленку, поэтому все фотографии из поездки получились одним кадром"
А тем, кто хочет не просто посмотреть на уникальные вещи, но и приобрести их, стоит почаще заглядывать на
барахолки - там действительно можно встретить нечто особенное.