10 кинозвезд, над которыми даже время оказалось не властно

Эти легендарные актеры покорили не одно поколение зрителей. Их роли стали культовыми, а образы — неотъемлемой частью истории кино. Мы решили показать, как наглядно изменились кинозвезды, от которых тогда глаз было не отвести — впрочем, как и сейчас.