10 кинозвезд, над которыми даже время оказалось не властно
Кино
23 минуты назад
Эти легендарные актеры покорили не одно поколение зрителей. Их роли стали культовыми, а образы — неотъемлемой частью истории кино. Мы решили показать, как наглядно изменились кинозвезды, от которых тогда глаз было не отвести — впрочем, как и сейчас.
Вениамин Смехов
Сергей Шакуров
Юрий Кузнецов
Александр Збруев
Борис Щербаков
Станислав Любшин
Лев Прыгунов
Леонид Кулагин
Александр Галибин
Игорь Костолевский
А вот еще одна статья, которая расскажет о том, как с возрастом менялись 20 актеров, которые в свое время разбили не одно женское сердце.
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Время не властно только над Кузнецовым. Остальные сильно отличаются от себя двадцатилетних
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