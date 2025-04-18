10 кинозвезд, над которыми даже время оказалось не властно

Кино
23 минуты назад

Эти легендарные актеры покорили не одно поколение зрителей. Их роли стали культовыми, а образы — неотъемлемой частью истории кино. Мы решили показать, как наглядно изменились кинозвезды, от которых тогда глаз было не отвести — впрочем, как и сейчас.

Вениамин Смехов

Сергей Шакуров

Юрий Кузнецов

Александр Збруев

Борис Щербаков

Станислав Любшин

Лев Прыгунов

Леонид Кулагин

Александр Галибин

Игорь Костолевский

А вот еще одна статья, которая расскажет о том, как с возрастом менялись 20 актеров, которые в свое время разбили не одно женское сердце.

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Хильдур
1 день назад

Время не властно только над Кузнецовым. Остальные сильно отличаются от себя двадцатилетних

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