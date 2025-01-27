Блuн, вот не понимаю этих завтраков в постель, кофе в постель - разлить, накрошить, заляпать и потом нa этих простынях с крошками спать. Тем более, проснувшись, человек обычно идёт в уборную, а не сразу начинает жрать.
16 человек, которые хотели как лучше, а получилось что получилось
Есть, знаете, такие люди, которые уверены, что знают, как лучше, и хотят любыми способами причинить добро. Вот они и причиняют, не разбираясь в ситуации, а окружающим потом последствия их «помощи» разгребать. А обиднее всего — когда сами действуем из лучших побуждений, а выходит ерунда какая-то.
- Моя свекровь покупает нам кучу подарков, которые нам совершенно не нужны — всякие безделушки. Я не хочу, чтобы все поверхности в моем доме были завалены бесполезными декоративными вещами, которые не соответствуют моему вкусу или стилю. Но я улыбаюсь, благодарю ее и убираю их в шкаф на год или два, прежде чем сдать в комиссионку, потому что она вообще-то любит нас и подарки дарит от чистого сердца. © HomemadeJambalaya / Reddit
- У папы на работе ходил вечно голодный сотрудник в фуфайке, хотя они и хорошо зарабатывали. Говорил, мама в селе сильно болеет. Как-то на его день рождения, пока он мылся после смены, коллеги купили ему новую фуфайку, а старую кинули в промышленную печь. А он вышел, упал на пол и как давай орать! Оказалось, у него там 16 тысяч было зашито.
- Вспоминается мне история, когда я решила своему благоверному (уже бывшему) принести кофе в постель. Споткнулась и разлила весь кофе прямо ему на лицо. Бедный.
P.S. Бывший он не поэтому. © Bienvenue / ADME
- Дал в долг сестре 500 тысяч из наших с женой накоплений. Жена об этом не знает, она точно была бы против, а сестре помочь хотелось — добавил ей на машину, чтобы не брала кредит с переплатой. Только вот сестрица уже третий месяц морозится, кормит завтраками, ссылаясь на проблемы с выплатами премий. Сестра всегда была честной, я был в ней уверен. Что делать, не знаю. Жена меня сразу прибьет, если узнает, и, конечно, будет права. © Подслушано / Ideer
- Уехала в столицу на операцию, а все свои украшения положила в пластиковую банку от витаминов и поставила на тумбочку, на виду. Мол, ну какому воришке в голову придет, что они в банке от витаминов. Вернулась домой через месяц и решила сделать уборку. Взяла банку, смотрю — витамины-то просроченные, ну и выкинула в мусор. Дошло где-то через неделю. Хоть операция прошла удачно, этим себя и успокоила. © Vera Managarova
- Моя подруга постоянно жаловалась, что парень не уделяет ей внимания и много работает. Однажды она решилась на радиальную меру и притворилась, что попала в больницу. Я предупредила ее, что это плохая идея, но она не слушала. Парень примчался с цветами и подарками, но врачи быстро сдали всю правду, сказав, что она просто легла на витаминные капельницы, и все с ней ок. По итогу они в тот же день расстались. Нельзя манипулировать мужчинами, вообще никем манипулировать нельзя... © Карамель / VK
Радиальная мера 😂😂😂 Авторблин, там даже в первоисточнике "кардинальные меры" 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
- Моя свекровь постоянно сравнивает меня с бывшей мужа. «Ой, она так вкусно готовила», «Она детей так хорошо воспитывала бы», «Такая хозяйственная была». И это на каждом шагу. В какой-то момент я просто сорвалась и сказала: «Так верни ее назад, если она такая идеальная!» А муж вдруг встал на ее сторону, мол, мама просто хочет как лучше, она не со зла. Ага, лучше для кого? У меня уже нервы не выдерживают. Мне эта идеальная Мариночка в страшных снах снится. © Карамель / VK
- Живем на втором этаже. Под влиянием новогоднего настроения решили с мужем украсить первый и наш этажи — захотелось сказки не только в нашей квартире, но и за порогом. Обсудили с соседями по первым этажам — они были за. Мы вырезали снежинки, повесили елочные шарики, мишуру... Так после этого в домовом чате пошла волна возмущений, что нарядили только первые 2 этажа, посыпались вопросы, кто наряжал и когда украсят остальные этажи, ведь их детки же ждут. На наши слова, чтобы свои этажи сами наряжали, полился шквал негатива, мол, детям сказали, что это Дед Мороз ночью нарядил, а те теперь ждут, когда он придет и к ним красоту наводить. В доме, на секундочку, 16 этажей. Хоть бы один кто-то вызвался помочь, нет, все ждут, чтобы именно мы продолжили украшать весь дом. Вот уж точно, инициатива наказуема. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в 10 классе, мама на 14 февраля написала мне кучу валентинок разными пастами, меняя почерк. Хотела поднять мне настроение. Подговорила мою младшую сестру положить все это в общий ящик и молчать. А спустя 7 лет мамочка решила мне это рассказать. Оказывается, она очень боялась, что я догадаюсь, так как я была очень подозрительной. Я сидела и офигевала. Это было одно из самых лучших воспоминаний из школьных времен, я чувствовала себя такой классной и популярной! На меня тогда еще подруга обиделась, что мне так много валентинок подарили, а ей нет. А на деле все оказалось гораздо проще. Я понимаю, что мама хотела как лучше, но лучше б она держала это в секрете и дальше. © Подслушано / Ideer
Думаю, что к Мариночке там тоже отношение было так себе...и ещё вопрос, почему они с мужем расстались 🤭
- Мой бывший нашел себе даму сердца. Я была бы не против, если бы она не вмешивалась в наши дела. А эта мадам думает, что она теперь мать моим детям. Навязывает свое мнение, типа, «я лучше знаю, как с ними общаться». Извините, это я их родила и воспитываю! А когда я попыталась с бывшим это обсудить, он заявил, что она просто хочет помочь. Да какая помощь, если я вообще ее не просила лезть в нашу жизнь? Теперь у меня двойная проблема — не только с бывшим, но и с его «советчицей». © Мамдаринка / VK
- Наобещал муж мне машину, да подарил такую, что лучше бы просто деньгами отдал. Приобрел какую-то б/ушную — там на ремонт столько надо, что за эти деньги новую купить можно! Это реально какое-то издевательство. Я ему говорю: «Услужил, блин!», а он: «Не, ну ты сама хотела, радуйся теперь». Ну как я могла выйти замуж за него? Чем такой подарок сделать, лучше не делай уже никакого. © Карамель / VK
- Сегодня моя подруга пригласила меня в кино. Фильм она выбрала сама — оказался фильм ужасов. Я-то не знала, куда иду, мы опаздывали, даже на афишу не посмотрела. А она, прекрасно зная, что я ненавижу фильмы ужасов (старший брат показывал мне их с четырех лет, у меня до сих пор проблемы со сном), привела меня сюда. Ну я встала и ушла домой. Подруга не пошла за мной, но написала смс о том, что она обиделась, ведь она хотела, как лучше. Хотела научить меня не бояться ужасов. Ага, психолог не смог, а подруга за один сеанс сможет! Обидно — семь лет дружбы, и рассориться из-за такого. © Карамель / VK
Поразила история с бывшим мужем и его новой пассией. Там жена с детьми совсем слабоумная? С какого боку она разрешает вмешиваться в свою жизнь и в воспитание своих детей постороннюю тётку?! У неё не хватает словарного запаса послать эту мадам с бывшим по известному адресу? Я фи_ге_ю! 😱
- У меня чудесные родители, мне с ними невероятно повезло, так что вообще-то грех жаловаться. Но они будто забывают, что я взрослый человек. Они пытаются принимать все решения за меня, будто я сам не могу справиться. Например, если я еду на собеседование, они будут мне подсказывать, на каком автобусе ехать, хотя я прекрасно ориентируюсь в городе. Приятно, конечно, что они пытаются помочь мне, но я сам могу о себе позаботиться. © somepeoplewait / Reddit
- О, прямо как моя мама. Мне 31, я женат, у меня есть дом, за который я плачу по счетам вовремя и в полном объеме. Ну, знаете, вполне работоспособный, в меру ответственный взрослый человек. А недавно я устроился на новую работу, так мама позвонила мне и сказала: «Обязательно оденься на работу красиво». Спасибо, мам. Хорошо, что ты мне напомнила, а то я бы пришел в халате. © MuppetusMaximus / Reddit
- Когда мы переезжали, я собирался распаковать коробки в новой квартире сам, чтобы разложить все вещи туда, где мне больше нравится. А тут пришлось забежать в хозяйственный магазин, чтобы кое-что купить. Это заняло пару часов, и к тому времени, как мы вернулись, моя мама уже распаковала все кухонные коробки. Причем без какого-либо упорядочивания. Все, что лежало сверху, она просто раскладывала в случайные шкафы. Несколько дней после переезда мы играли в игру «Угадай, где что лежит». © Imapony / Reddit
Мама раскладывала из коробок вещи бесплатно. А моя умница-дочка заплатила бешенную сумму чужой тётке, которая предлагала свои услуги в интернете "помощь при переезде". Эта аферистка распаковала все коробки и просто рассовала все вещи по шкафам, ящикам и тумбочкам, как придётся. Причём деньги нa переезд я дала дочери из своих накоплений. Обидно.
- Родители подарили нам с сестрой-двойняшкой на 20-летие квартиру. Одну на двоих, однушку в новостройке. Она весьма просторная, в неплохом районе, но на эти деньги можно было бы купить две студии на окраине, да пусть и без особого ремонта. Да даже комната в общаге была бы лучше, чем одна квартира на двоих, блин! Родители знают, что мы разные. Я домоседка, люблю завалиться с книгой или фильмом, я поздно ложусь и поздно встаю, не очень аккуратная. А сестра, наоборот, жаворонок, очень активная, шебутная, с кучей друзей. Любит убираться, принимать гостей, ей всегда куда-то надо, всегда есть дела. Мы жили в родительской квартире в одной комнате, и это было мучительно. Мы не сильно ругались, конечно, потому что любим друг друга, но тем не менее конфликты были. И вот теперь снова делить с ней одно пространство. Ей не нравится, что нельзя часто звать друзей (она все-таки уважает мое желание быть одной в доме). Ее раздражает, что я не особо люблю убираться, не всегда кладу все на место, люблю подолгу зависать в ванной комнате. А меня раздражает, что она постоянно шумит, слушает музыку, все переставляет и перекладывает. И вот как нам жить? Родители обижаются, что хотели как лучше, но, видимо, они до сих пор считают, что нам лучше вместе, как будто мы маленькие неразлучные девочки-сестрички. Но мы разные, и это надо принять. Еще пару-тройку лет, и кто-то из нас может выйти замуж, а значит, квартиру придется делить или как-то решать этот вопрос. Родители говорят, что лучше одна, но хорошая квартира, чем две плохие. Но лучше бы я жила в старой хрущевке, но одна, чем вот так. Дареному коню в зубы не смотрят, но родителей понять не могу. © Подслушано / Ideer
Согласитесь, классно, когда любого «хотельщика как лучше» можно поставить на место. Вот люди из этой статьи так умеют. Эх, давали бы они уроки!
Комментарии
Половина детей невоспитанные хамы, которые абсолютно не ценят своих родителей. К сожалению, я сама была такой в юности, прошло с годами..но не повернуть время вспять, обидные слова и поступки нельзя зачеркнуть . Что имеем - не храним, потерямши плачем ©
Вопрос с квартирой двойняшки могли бы решить просто. Продать большую, просторную однушку и купить или обменять нa две, не самые хорошие, но зато отдельные.