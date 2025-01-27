16 человек, которые хотели как лучше, а получилось что получилось

Есть, знаете, такие люди, которые уверены, что знают, как лучше, и хотят любыми способами причинить добро. Вот они и причиняют, не разбираясь в ситуации, а окружающим потом последствия их «помощи» разгребать. А обиднее всего — когда сами действуем из лучших побуждений, а выходит ерунда какая-то.