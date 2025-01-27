16 человек, которые хотели как лучше, а получилось что получилось

Истории
9 часов назад

Есть, знаете, такие люди, которые уверены, что знают, как лучше, и хотят любыми способами причинить добро. Вот они и причиняют, не разбираясь в ситуации, а окружающим потом последствия их «помощи» разгребать. А обиднее всего — когда сами действуем из лучших побуждений, а выходит ерунда какая-то.

  • Моя свекровь покупает нам кучу подарков, которые нам совершенно не нужны — всякие безделушки. Я не хочу, чтобы все поверхности в моем доме были завалены бесполезными декоративными вещами, которые не соответствуют моему вкусу или стилю. Но я улыбаюсь, благодарю ее и убираю их в шкаф на год или два, прежде чем сдать в комиссионку, потому что она вообще-то любит нас и подарки дарит от чистого сердца. © HomemadeJambalaya / Reddit
  • У папы на работе ходил вечно голодный сотрудник в фуфайке, хотя они и хорошо зарабатывали. Говорил, мама в селе сильно болеет. Как-то на его день рождения, пока он мылся после смены, коллеги купили ему новую фуфайку, а старую кинули в промышленную печь. А он вышел, упал на пол и как давай орать! Оказалось, у него там 16 тысяч было зашито.
  • Вспоминается мне история, когда я решила своему благоверному (уже бывшему) принести кофе в постель. Споткнулась и разлила весь кофе прямо ему на лицо. Бедный.
    P.S. Бывший он не поэтому. © Bienvenue / ADME
Жабка в шляпке
8 часов назад

Блuн, вот не понимаю этих завтраков в постель, кофе в постель - разлить, накрошить, заляпать и потом нa этих простынях с крошками спать. Тем более, проснувшись, человек обычно идёт в уборную, а не сразу начинает жрать.

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  • Дал в долг сестре 500 тысяч из наших с женой накоплений. Жена об этом не знает, она точно была бы против, а сестре помочь хотелось — добавил ей на машину, чтобы не брала кредит с переплатой. Только вот сестрица уже третий месяц морозится, кормит завтраками, ссылаясь на проблемы с выплатами премий. Сестра всегда была честной, я был в ней уверен. Что делать, не знаю. Жена меня сразу прибьет, если узнает, и, конечно, будет права. © Подслушано / Ideer
  • Уехала в столицу на операцию, а все свои украшения положила в пластиковую банку от витаминов и поставила на тумбочку, на виду. Мол, ну какому воришке в голову придет, что они в банке от витаминов. Вернулась домой через месяц и решила сделать уборку. Взяла банку, смотрю — витамины-то просроченные, ну и выкинула в мусор. Дошло где-то через неделю. Хоть операция прошла удачно, этим себя и успокоила. © Vera Managarova
  • Моя подруга постоянно жаловалась, что парень не уделяет ей внимания и много работает. Однажды она решилась на радиальную меру и притворилась, что попала в больницу. Я предупредила ее, что это плохая идея, но она не слушала. Парень примчался с цветами и подарками, но врачи быстро сдали всю правду, сказав, что она просто легла на витаминные капельницы, и все с ней ок. По итогу они в тот же день расстались. Нельзя манипулировать мужчинами, вообще никем манипулировать нельзя... © Карамель / VK
  • Моя свекровь постоянно сравнивает меня с бывшей мужа. «Ой, она так вкусно готовила», «Она детей так хорошо воспитывала бы», «Такая хозяйственная была». И это на каждом шагу. В какой-то момент я просто сорвалась и сказала: «Так верни ее назад, если она такая идеальная!» А муж вдруг встал на ее сторону, мол, мама просто хочет как лучше, она не со зла. Ага, лучше для кого? У меня уже нервы не выдерживают. Мне эта идеальная Мариночка в страшных снах снится. © Карамель / VK
  • Живем на втором этаже. Под влиянием новогоднего настроения решили с мужем украсить первый и наш этажи — захотелось сказки не только в нашей квартире, но и за порогом. Обсудили с соседями по первым этажам — они были за. Мы вырезали снежинки, повесили елочные шарики, мишуру... Так после этого в домовом чате пошла волна возмущений, что нарядили только первые 2 этажа, посыпались вопросы, кто наряжал и когда украсят остальные этажи, ведь их детки же ждут. На наши слова, чтобы свои этажи сами наряжали, полился шквал негатива, мол, детям сказали, что это Дед Мороз ночью нарядил, а те теперь ждут, когда он придет и к ним красоту наводить. В доме, на секундочку, 16 этажей. Хоть бы один кто-то вызвался помочь, нет, все ждут, чтобы именно мы продолжили украшать весь дом. Вот уж точно, инициатива наказуема. © Подслушано / Ideer
  • Когда я училась в 10 классе, мама на 14 февраля написала мне кучу валентинок разными пастами, меняя почерк. Хотела поднять мне настроение. Подговорила мою младшую сестру положить все это в общий ящик и молчать. А спустя 7 лет мамочка решила мне это рассказать. Оказывается, она очень боялась, что я догадаюсь, так как я была очень подозрительной. Я сидела и офигевала. Это было одно из самых лучших воспоминаний из школьных времен, я чувствовала себя такой классной и популярной! На меня тогда еще подруга обиделась, что мне так много валентинок подарили, а ей нет. А на деле все оказалось гораздо проще. Я понимаю, что мама хотела как лучше, но лучше б она держала это в секрете и дальше. © Подслушано / Ideer
  • Мой бывший нашел себе даму сердца. Я была бы не против, если бы она не вмешивалась в наши дела. А эта мадам думает, что она теперь мать моим детям. Навязывает свое мнение, типа, «я лучше знаю, как с ними общаться». Извините, это я их родила и воспитываю! А когда я попыталась с бывшим это обсудить, он заявил, что она просто хочет помочь. Да какая помощь, если я вообще ее не просила лезть в нашу жизнь? Теперь у меня двойная проблема — не только с бывшим, но и с его «советчицей». © Мамдаринка / VK
  • Наобещал муж мне машину, да подарил такую, что лучше бы просто деньгами отдал. Приобрел какую-то б/ушную — там на ремонт столько надо, что за эти деньги новую купить можно! Это реально какое-то издевательство. Я ему говорю: «Услужил, блин!», а он: «Не, ну ты сама хотела, радуйся теперь». Ну как я могла выйти замуж за него? Чем такой подарок сделать, лучше не делай уже никакого. © Карамель / VK
  • Сегодня моя подруга пригласила меня в кино. Фильм она выбрала сама — оказался фильм ужасов. Я-то не знала, куда иду, мы опаздывали, даже на афишу не посмотрела. А она, прекрасно зная, что я ненавижу фильмы ужасов (старший брат показывал мне их с четырех лет, у меня до сих пор проблемы со сном), привела меня сюда. Ну я встала и ушла домой. Подруга не пошла за мной, но написала смс о том, что она обиделась, ведь она хотела, как лучше. Хотела научить меня не бояться ужасов. Ага, психолог не смог, а подруга за один сеанс сможет! Обидно — семь лет дружбы, и рассориться из-за такого. © Карамель / VK
Светлана БМВ
8 часов назад

Поразила история с бывшим мужем и его новой пассией. Там жена с детьми совсем слабоумная? С какого боку она разрешает вмешиваться в свою жизнь и в воспитание своих детей постороннюю тётку?! У неё не хватает словарного запаса послать эту мадам с бывшим по известному адресу? Я фи_ге_ю! 😱

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  • У меня чудесные родители, мне с ними невероятно повезло, так что вообще-то грех жаловаться. Но они будто забывают, что я взрослый человек. Они пытаются принимать все решения за меня, будто я сам не могу справиться. Например, если я еду на собеседование, они будут мне подсказывать, на каком автобусе ехать, хотя я прекрасно ориентируюсь в городе. Приятно, конечно, что они пытаются помочь мне, но я сам могу о себе позаботиться. © somepeoplewait / Reddit
  • О, прямо как моя мама. Мне 31, я женат, у меня есть дом, за который я плачу по счетам вовремя и в полном объеме. Ну, знаете, вполне работоспособный, в меру ответственный взрослый человек. А недавно я устроился на новую работу, так мама позвонила мне и сказала: «Обязательно оденься на работу красиво». Спасибо, мам. Хорошо, что ты мне напомнила, а то я бы пришел в халате. © MuppetusMaximus / Reddit
  • Когда мы переезжали, я собирался распаковать коробки в новой квартире сам, чтобы разложить все вещи туда, где мне больше нравится. А тут пришлось забежать в хозяйственный магазин, чтобы кое-что купить. Это заняло пару часов, и к тому времени, как мы вернулись, моя мама уже распаковала все кухонные коробки. Причем без какого-либо упорядочивания. Все, что лежало сверху, она просто раскладывала в случайные шкафы. Несколько дней после переезда мы играли в игру «Угадай, где что лежит». © Imapony / Reddit
Светлана БМВ
8 часов назад

Мама раскладывала из коробок вещи бесплатно. А моя умница-дочка заплатила бешенную сумму чужой тётке, которая предлагала свои услуги в интернете "помощь при переезде". Эта аферистка распаковала все коробки и просто рассовала все вещи по шкафам, ящикам и тумбочкам, как придётся. Причём деньги нa переезд я дала дочери из своих накоплений. Обидно.

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  • Родители подарили нам с сестрой-двойняшкой на 20-летие квартиру. Одну на двоих, однушку в новостройке. Она весьма просторная, в неплохом районе, но на эти деньги можно было бы купить две студии на окраине, да пусть и без особого ремонта. Да даже комната в общаге была бы лучше, чем одна квартира на двоих, блин! Родители знают, что мы разные. Я домоседка, люблю завалиться с книгой или фильмом, я поздно ложусь и поздно встаю, не очень аккуратная. А сестра, наоборот, жаворонок, очень активная, шебутная, с кучей друзей. Любит убираться, принимать гостей, ей всегда куда-то надо, всегда есть дела. Мы жили в родительской квартире в одной комнате, и это было мучительно. Мы не сильно ругались, конечно, потому что любим друг друга, но тем не менее конфликты были. И вот теперь снова делить с ней одно пространство. Ей не нравится, что нельзя часто звать друзей (она все-таки уважает мое желание быть одной в доме). Ее раздражает, что я не особо люблю убираться, не всегда кладу все на место, люблю подолгу зависать в ванной комнате. А меня раздражает, что она постоянно шумит, слушает музыку, все переставляет и перекладывает. И вот как нам жить? Родители обижаются, что хотели как лучше, но, видимо, они до сих пор считают, что нам лучше вместе, как будто мы маленькие неразлучные девочки-сестрички. Но мы разные, и это надо принять. Еще пару-тройку лет, и кто-то из нас может выйти замуж, а значит, квартиру придется делить или как-то решать этот вопрос. Родители говорят, что лучше одна, но хорошая квартира, чем две плохие. Но лучше бы я жила в старой хрущевке, но одна, чем вот так. Дареному коню в зубы не смотрят, но родителей понять не могу. © Подслушано / Ideer

Согласитесь, классно, когда любого «хотельщика как лучше» можно поставить на место. Вот люди из этой статьи так умеют. Эх, давали бы они уроки!

Комментарии

Уведомления
tama
9 часов назад

Половина детей невоспитанные хамы, которые абсолютно не ценят своих родителей. К сожалению, я сама была такой в юности, прошло с годами..но не повернуть время вспять, обидные слова и поступки нельзя зачеркнуть . Что имеем - не храним, потерямши плачем ©

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Светлана БМВ
7 часов назад

Вопрос с квартирой двойняшки могли бы решить просто. Продать большую, просторную однушку и купить или обменять нa две, не самые хорошие, но зато отдельные.

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