16 человек, которые сумели достойно ответить тем, кто ведет себя нагло и бесцеремонно

Продавец, конечно, хамка))

Но скажу, как швея, что много женщин очень неадекватно оценивают свой размер.

Одна женщина к примеру постоянно приносит переделать вещи, купленные онлайн размера XS, и люто возмущается тому, что сейчас плохо шьют.

Но дело в том, что она уже давно не ХS, а M или даже L.

Я пыталась аккуратно ее к этому подвести, но в этот момент разумная часть ее мозга отключается, и включается режим "бей или беги"😅