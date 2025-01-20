Девушка, унаследовшая квартиру от бабушки никому ничего не должна. Бабушка правильно распорядилась наследством. А родители и родственники уже показали своё нутро. Даже если девушка продаст квартиру и раздаст им деньги, их отношение к ней не изменится. Так уж лучше быть изгоем в семье с квартирой, чем изгоем-бомжём.
16 человек, которые сумели достойно ответить тем, кто ведет себя нагло и бесцеремонно
Люди в жизни встречаются разные, и не всегда «белые и пушистые». Столкновения с ними бывают не из приятных: они пытаются воспользоваться нашей растерянностью и незнанием своих прав, самоутвердиться за наш счет или просто дать выход негативным эмоциям. Но некоторые не хотят мириться с тем, что это происходит, и дают таким персонажам достойный отпор. Почитайте истории тех, кто так и поступил.
- Бабушка со стороны отца отписала мне свою большую 3-комнатную квартиру. Почему мне, единственной из всех родных? Да потому что я одна с ней общалась и помогала! Характер у нее был не из легких. Язвительная, хамоватая. Все относились к ней с неприятием. А я с детства на нее чем-то была похожа, тоже могла сказануть всякое. И к бабушке всегда относилась тепло, со мной она хорошо общалась. Я убирала квартиру, ходила за продуктами. Когда ее не стало, мои родные активизировались. Считают, что мне надо продать эту квартиру и поделить деньги между родственниками. Мама уже придумала, как на эти деньги они с папой купят новую машину, достроят дачу. Я устала отбиваться. Мама грозит, что они откажутся от меня! Но я не буду ничего продавать. Оформить квартиру на меня было желанием бабушки. Значит, это была ее воля. Почему я должна ее нарушать? © Подслушано / Ideer
- Знакомый рассказывал. В юности он и его жена вместе с маленьким ребенком жили в коммуналке. Как-то жене пришлось лечь в больницу. А ее сестра приходила к ней домой и готовила ее мужу еду. Ребенка взяла свекровь. Но как только жена вернулась из больницы, ее окружили соседки: «Ты с ребенком уехала, а к твоему мужу другая ходить стала!» Жена, поняв, что речь идет о сестре, спрашивает:
— Это такая светленькая?
— Да, светленькая.
— Симпатичная?
— Симпатичная.
— Эту я знаю. С этой я мужу разрешаю. © Unknown author / Pikabu
- Были с маленьким сыном на новогоднем базаре в ТЦ. Он случайно задел дорогую елочную игрушку, и она разбилась! Подлетает охранник с криком: «А ну платите!» Сын в рев, но меня так просто не испугаешь. Взяла и выдала ему, что по закону я платить за товар не обязана, если он разбит ненемеренно. Тем более игрушки висят по нескольку штук на одном держателе, а проходы узкие. А за то, что сына испугал, я еще и пожалуюсь на него! И пошли себе, хоть этот хам и вопил нам что-то вслед. Я-то знаю, что права.
- Свекровь постоянно опаздывала. Но я отучила ее от этого. Договариваемся на определенное время — предупреждаю, что ждать буду 10 минут. Один раз она не попала в театр, так как билеты были у меня, и я, пройдя в зал, отключила телефон. Второй раз уехали без нее на дачу, и ей пришлось ехать на электричке. Теперь выходит вовремя, а если что-то случается, то звонит и предупреждает, что задерживается. © nyutik.nag / Pikabu
- Подрабатывала я на упаковке. Потом меня повысили. Как-то прибегает ко мне начальница: «Выручай! Упаковщик заболел, срочно нужно упаковать кое-что». Почему бы не выручить, если просят. Повторялось это несколько раз. И как-то начальница прибежала ко мне и требует: «Горит! Упакуй!» Я:
— Не могу, у меня много работы.
— Но у нас горит!
— Ну, так и упакуйте! Это не входит в мои должностные обязанности.
— Но ты же умеешь!
— А вы тогда посидите вечером с моим племянником?
— ???
— Ну, вы раньше в школе работали, с детьми работать умеете. А у меня брат с женой вечером в гости идут, племяша оставить не с кем.
Больше меня упаковывать ничего не просили. © julber / Pikabu
- Дедушка однажды пришел в банк, а там девушки-сотрудницы своими делами неспешно занимаются и ноль внимания на него. На его вопрос одна окинула его взглядом, скривилась и выдала надменным тоном: «Что вам, пенсию выдать? Подождите!» Дед так разозлился, что вывел оттуда все средства. А он директор градообразующего предприятия. Началась беготня, звонки, но было поздно. © Unknown author / Pikabu
- Стою в очереди на кассу, передо мной тетка. Внезапно поворачивается ко мне: «Я пойду займу очередь в соседнюю кассу, но если тут будет быстрее, то я перед вами буду». Я отвечаю: «Нет, не будете. Или тут, или там: встала туда — здесь очередь потеряна». Она начала возмущаться, но потом перешла в соседнюю очередь, недовольно на меня поглядывая. Я расплатился и вышел из магазина раньше, чем она. Очень бесят такие ловкачи. © Unit1976 / Pikabu
- Зашла в магазин одежды, выбираю платье. Рядом возникает девушка-консультант: «Вам помочь?» Спросила ее, есть ли понравившееся платье в размере S, на что она усмехнулась, осмотрела меня и снисходительно проговорила: «Ну что вы, девушка, это явно не ваш размер. Я ношу S, а вы хорошо, если в М влезете». От наглости я на секунду замерла, но потом попросила все же принести. Жалобную книгу. © Подслушано / Ideer
Продавец, конечно, хамка))
Но скажу, как швея, что много женщин очень неадекватно оценивают свой размер.
Одна женщина к примеру постоянно приносит переделать вещи, купленные онлайн размера XS, и люто возмущается тому, что сейчас плохо шьют.
Но дело в том, что она уже давно не ХS, а M или даже L.
Я пыталась аккуратно ее к этому подвести, но в этот момент разумная часть ее мозга отключается, и включается режим "бей или беги"😅
- Ехал как-то в такси. Ехать час, в другой город. Всю дорогу таксист рассказывал, как мало стоит поездка, и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, попросил войти в положение и накинуть денег сверху. В ответ я ему сказал, что мне 3 года не повышали зарплату и попросил войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно. © ZlayaPravda / Pikabu
- В супермаркете кассир отказалась принять надорванную купюру. А я полчаса ходила, собирала продукты! Говорит: «Идите в банк, там поменяют!» Я сопротивляюсь: «Так не сильно же надорвана». А она: «Мы такие не принимаем!» И выкладывает из пакета мои сладости. Я: «Подождите, оставьте, я поменяю купюру — вернусь за ними!» А сама такая ищу в интернете статью закона, по которой такие купюры обязаны принимать. Зову заведущую. Она даже спорить не стала: конечно, все принимается, и в банк не пришлось бежать. © vasilisaPRO / Pikabu
- Купил билет на электричку, с конкретным местом, за неделю до поездки. Сижу у окна в наушниках, смотрю на зимний вокзал, весь в предвкушении от поездки и вида. И тут меня возвращают в реальность: хлопают по плечу и бесцеремонно требуют пересесть. Компания молодежи хочет сидеть вместе. Я сразу понял, что не встану. Почему вы «тыкаете» незнакомым людям? Я просто сказал «нет». И дальше в окно смотрю. Парень из этой компании начал наезжать на меня, требовал освободить место. Смотрю на него, говорю: «Сколько?» У него в глазах вопрос. Я спрашиваю: «Сколько дашь денег за мое место?» Оказалось, что не так уж сильно и нужно им было это место. © SaginArs / Pikabu
- Купил 2-метровый холодильник, заказал подъем на 8-й этаж, все оплатил в магазине, так как понимал, что холодильник не влезет в лифт. В назначенный день приезжает машина, грузчики выгружают перед подъездом холодильник и говорят: «Распишись, что мы привезли, а дальше сам». Я им говорю: «Вам заплатили с доставкой в квартиру». Не расписался. Они сели в машину и собрались уезжать. Я развернулся и ушел, холодильник остался на крыльце. Смотрю из окна — загрузили его в машину и уехали. На следующий день звонок из магазина: «Почему вас не было дома, и вы не приняли товар?» Я объяснил ситуацию и сказал, что покупать ничего у них не буду, завтра приеду за своими деньгами. После этого мне звонил начальник транспортного цеха, начальник грузчиков, и наконец — начальник всех начальников. Предложил бесплатный занос в квартиру и пылесос в подарок. Я согласился. © Vladyagr / Pikabu
Почему-то люди, жалующиеся незнакомцам na тяжелые финансовые условия, раздражают. Ну какую реакцию они хотят увидеть?
- Купила я как-то вторую квартиру. Моя мама предложила продать первую и купить брату квартиру, а то у него нет. А ничего, что ипотеки и первые взносы я оплачивала без их помощи? Сказала, что понимаю ее заботу о сыне, но у меня есть свой сын, и квартиру я передам ему. © ZemlyaNik / Pikabu
- Заказывал морозильник с доставкой, пригород, в заказе указал −1 этаж. Приехали грузчики и заявляют: «Не понесем! Мы вниз не носим, мы не такие, это менеджер напутал». Я говорю: «Ну, нет так нет. Услуга оплачена, но не оказана, везите его обратно. Как разберетесь с нехорошим менеджером, привозите снова, либо вы, либо другие люди, умеющие вниз спускать, буду ждать». И пошел домой. Хватило их на 10 минут. И занесли, и были вежливы и терпеливы, пока я товар осматривал. © Romario.36 / Pikabu
- — Алло, это курьер. Я внизу, домофон не работает.
— Хорошо, сейчас спущусь и открою дверь.
Это было странно. Полчаса назад домофон работал. Я спустилась, парень сразу протянул мне ручку и накладную.
— Где галочки — фамилия и подпись. Забирайте заказ.
— В смысле? Я на 5-й этаж эту коробку не донесу.
Он фыркнул:
— Что там нести? Она всего 7 кг.
— Извините, мне больше 5-ти поднимать нельзя. Я пользуюсь этим сервисом специально, чтобы мне все приносили домой.
— У нас доставка до двери, а мы перед дверью. Вот она, — он указал на железную дверь подъезда. Я молча развернулась и пошла домой. Он неохотно последовал за мной. Никогда мне еще настолько недовольно не дышали в спину. В прихожей он швырнул с отвращением коробку на пуфик, получил мою подпись и пулей вылетел из квартиры, не ответив ни на «спасибо», ни на «до свидания». Интересно, насколько рабочая эта схема? Сказать, что сломан домофон. Дождаться, что человек спустился вниз. Там быстро вручить коробку и свалить в закат? Сколько людей ведется на это? Судя по недовольному лицу парня, много. Я оставила жалобу. Извинение принесли уже 3 раза. © Nitty.Gritty / Pikabu
- 11-летняя дочка с подружками зашла в супермаркет. Выбирают конфеты, хихикают. Подваливает дядька-охранник: «Быстро сумки показали!» А сам у дочки сумку тянет. Девчонки испугались, звонят мне. Я в бешенстве несусь туда и, даже не разбираясь с охранником, вызываю заведующую. Скандал я там устроила знатный. С каких это пор охране можно в сумки лезть? По какому праву детей в чем-то подозревают?! Заведующая оказалась адекватная тетка — очень извинялась, обещала посмотреть камеры и наказать мужика, чтобы неповадно было! Но мне даже не это важно было, а то, что дочь поняла, что я могу ее защитить в таких ситуациях.
А вот и еще несколько статей про тех, кто не растерялся и достойно ответил наглецам и хамам:
Комментарии
а.в.т.о.р - гроза всех охранников и заведующих всех местных супермаркетов
Когда я к 50ти годам купила свою однушку("запасной аэродром")хорошенькую невозможно,🤗 и позвала маму посмотреть, она мне выдала:"Наверно я здесь буду жить, а трëшку мы брату отдадим, он бизнесмен, ему нужно! "😳Первый раз набралась наглости и твëрдо заявила маме:" НЕТ"
По поводу крайней истории...В пенсионный фонд подавала справки с мест учëбы сыновей и тëтенька-приемщица усомнилась в подлинности одной из справок прямо при моем сыне(там была роспись директора-оттиск) Еще и поглумилась, обсуждая это со своей соседкой по кабинету. . Я устроила такой скандал, дошла до главной начальницы с обвиненияии в адрес горе-сотрудницы. В итоге они сами сделали запрос в учебное заведение, чтобы я не писала жалобу.