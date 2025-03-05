Взгляните, как выглядели 30 актрис из разных поколений в одном возрасте

Недавно мы в очередной раз пересматривали старые и нежно любимые фильмы и вдруг задались вопросом, сколько же лет сыгравшим в них актрисам. Оказалось, что Надежда Румянцева снималась в "Девчатах" в 31 год, а Алисе Фрейндлих в "Соломенной шляпке" было 40 лет. И тут нам стало любопытно, как же в их возрасте выглядели современные актрисы. Мы сравнили 15 пар звезд из старых и современных фильмов — посмотрите, что у нас получилось.