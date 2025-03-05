Взгляните, как выглядели 30 актрис из разных поколений в одном возрасте

Культура
1 час назад

Недавно мы в очередной раз пересматривали старые и нежно любимые фильмы и вдруг задались вопросом, сколько же лет сыгравшим в них актрисам. Оказалось, что Надежда Румянцева снималась в "Девчатах" в 31 год, а Алисе Фрейндлих в "Соломенной шляпке" было 40 лет. И тут нам стало любопытно, как же в их возрасте выглядели современные актрисы. Мы сравнили 15 пар звезд из старых и современных фильмов — посмотрите, что у нас получилось.

Надежда Румянцева и Любовь Аксенова (31 год)

Курага
2 дня назад

Румянцева выглядит моложе. Может, это грим под восемнадцатилетнюю.

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Нонна Мордюкова и Дарья Мороз (39 лет)

Наталья Кустинская и Ангелина Стречина (25 лет)

Янина Жеймо и Елена Яковлева (38 лет)

Александра Яковлева и Татьяна Бабенкова (30 лет)

Татьяна Догилева и Агния Дитковските (33 года)

Светлана Немоляева и Светлана Камынина (44 года)

Раиса Рязанова и Елена Подкаминская (42 года)

Наталья Андрейченко и Елизавета Боярская (33 года)

Лариса Гузеева и Валентина Мазунина (25 лет)

Маргарита Терехова и Лукерья Ильяшенко (32 года)

Любовь Полищук и Оксана Акиньшина (34 года)

Светлана Светличная и Юлия Александрова (39 лет)

Софико Чиаурели и Екатерина Гусева (45 лет)

Алиса Фрейндлих и Юлия Снигирь (40 лет)

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