Взгляните, как выглядели 30 актрис из разных поколений в одном возрасте
Культура
1 час назад
Недавно мы в очередной раз пересматривали старые и нежно любимые фильмы и вдруг задались вопросом, сколько же лет сыгравшим в них актрисам. Оказалось, что Надежда Румянцева снималась в "Девчатах" в 31 год, а Алисе Фрейндлих в "Соломенной шляпке" было 40 лет. И тут нам стало любопытно, как же в их возрасте выглядели современные актрисы. Мы сравнили 15 пар звезд из старых и современных фильмов — посмотрите, что у нас получилось.
Надежда Румянцева и Любовь Аксенова (31 год)
Нонна Мордюкова и Дарья Мороз (39 лет)
Наталья Кустинская и Ангелина Стречина (25 лет)
Янина Жеймо и Елена Яковлева (38 лет)
Александра Яковлева и Татьяна Бабенкова (30 лет)
Татьяна Догилева и Агния Дитковските (33 года)
Светлана Немоляева и Светлана Камынина (44 года)
Раиса Рязанова и Елена Подкаминская (42 года)
Наталья Андрейченко и Елизавета Боярская (33 года)
Лариса Гузеева и Валентина Мазунина (25 лет)
Маргарита Терехова и Лукерья Ильяшенко (32 года)
Любовь Полищук и Оксана Акиньшина (34 года)
Светлана Светличная и Юлия Александрова (39 лет)
Софико Чиаурели и Екатерина Гусева (45 лет)
Алиса Фрейндлих и Юлия Снигирь (40 лет)
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