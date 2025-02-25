15 врачей-юмористов, которые за словом в карман не полезут

Каких только казусов не случается на приеме у врача! Хорошо, если он окажется с чувством юмора и изящно выкрутится из сложившейся ситуации. Впрочем, кое-какие пациенты все-таки могут довести докторов до истерического смеха. Именно в такие переделки и попали герои нашей статьи.