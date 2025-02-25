15 врачей-юмористов, которые за словом в карман не полезут

Когда отходила от наркоза, было ощущение, что в космическом корабле🤣🤣🤣
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Каких только казусов не случается на приеме у врача! Хорошо, если он окажется с чувством юмора и изящно выкрутится из сложившейся ситуации. Впрочем, кое-какие пациенты все-таки могут довести докторов до истерического смеха. Именно в такие переделки и попали герои нашей статьи.
Когда отходила от наркоза, было ощущение, что в космическом корабле🤣🤣🤣
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