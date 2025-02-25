15 врачей-юмористов, которые за словом в карман не полезут

Истории
1 час назад

Каких только казусов не случается на приеме у врача! Хорошо, если он окажется с чувством юмора и изящно выкрутится из сложившейся ситуации. Впрочем, кое-какие пациенты все-таки могут довести докторов до истерического смеха. Именно в такие переделки и попали герои нашей статьи.

  • Когда жена рожала, доктор ей: "Тужьтесь, тужьтесь, милочка". А потом говорит: "Сейчас я на кнопочку нажму, вы и родите!" Жена реально: "Ой!" — и родила. Это он нажал ей на пупок. Вспоминаем эту кнопочку уже 23 года. © Александр / Dzen
  • Сижу на заключительном приеме у терапевта после санаторного курса. Она: "Что-нибудь беспокоит?" Говорю: "Да. Когда я поднимаю руку, болит плечо". Она мне ответила так, что я даже не ожидал. Я аж проглотил все слова. Выдала: "Вот и не делайте так". Занавес. © Андрей Водницкий / ADME
  • Профосмотр от работодателя в поликлинике. Захожу к урологу. Он смотрит на результаты УЗИ и говорит: "Это вам нужно к урологу по месту жительства обратиться, идите в такую-то поликлинику". Я спрашиваю: "Вы случайно не знаете, кто там принимает?" Он отвечает: "Знаю. Я". © Ангелина Г. / Dzen
  • Пришла на прием к гинекологу. Забралась на кресло. Врач начала какой-то сложный осмотр. Вроде все как обычно. И тут она внезапно подняла на меня глаза и как выдаст: "Ого! У тебя сегодня носки одинаковые!" В то время у меня было много носков с узорами, я особо не заморачивалась с их подбором и обычно надевала непарные - какие под руку попались. И тут на моих ногах в первый раз оказалась пара одинаковых носков. Врач заметила это в самый неловкий момент. © rahyveshachr / Reddit
  • Доктор на операционном столе меня то так повернет, то иначе. Ниже лечь, выше лечь. Я ему говорю: "Еще пару раз меня передвинете, камень из почки сам выскользнет". Врач: "Шутите? Это замечательно. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним". Надевает маску на меня и так ласково: "Что? Полетаем?" © Екатерина / ADME
  • Когда я впервые пошел к своему нынешнему стоматологу, у нас состоялся забавный диалог:
    - Ого, у вас все еще есть 4 зуба мудрости.
    - Да, их так и не удалили.
    - Вам это и не нужно, там сзади много места. У вас такая широкая челюсть! Это нормально, не пугайтесь, просто у вас вся голова большая. © AquaticOwl64 / Reddit
  • Терапевт послала на консультацию к невропатологу, медсестра отвела меня в тот кабинет за руку, там сидела другая медсестра, врача не было. Говорят, мол, постойте, он сейчас придет, и обе вышли. Почти сразу заходит мужик в халате, спрашиваю: "Вы доктор?" Он развеселился: "А кто еще в белом халате заходит в кабинет?" Мне тоже весело, отвечаю: "Лаборант. У вас тут напротив как раз лаборатория".
    Доктор прочитал историю болезни, обошел вокруг меня и говорит: "Вот у вас верх узкий, а бедра широкие, и там..." Тут он завис, я помогаю: "И там на перепаде высот образовался радикулит. Доктор, вы заключение свое в истории напишите, мне уже идти пора". Он так и сделал. Лет 15 назад это было, но до сих пор помнится. © Светлана С. / Dzen
  • Замучил меня бронхит. Лечение долгое и нудное. Говорю в поликлинике: "А нельзя мне как коту в ветеринарке - один укольчик, чтобы все прошло?" Врач невозмутимо взглянул на меня и выдал: "Ну вы же не кот". © scipio79 / Reddit
  • Прихожу в себя после наркоза. Заходит врач в палату, а у меня тогда еще все в глазах двоилось. Спрашиваю: "Ой, вы врачи-близнецы?" Доктор ответил: "Понял. Попозже зайду". © user9413676 / Pikabu
  • Проснулись утром. У бабушки давление, у папы камень в почках начал искать выход наружу, а у меня - ангина, температура и трехэтажные сопли. Приехавший на вызов врач пошутил: "Я слышал, что у вас тут больных оптом раздают". А когда уходил, то спросил, как в больницу поедем: полным комплектом или в розницу. Юморист, елки-палки. © Подслушано / Ideer
  • Пришла я к врачу. Он заглянул мне в горло и сказал: «Фу, как противно выглядит!» Спрашиваю: «Это ваше профессиональное мнение?» Он отвечает: "Ага! Такой бяки я за последние недели еще не видел". А вообще он был милым доктором, так что я знала, что он просто шутит. Потом он сделал все необходимые назначения и отправил меня лечиться. © wanderingstorm / Reddit
  • Мой папа врач. Когда мне было лет 13, он сказал, что, когда дышишь носом, кислород попадает в организм, а когда ртом - нет. И вот примерно с 13 до 23 лет я старалась дышать носом. Было много глупых ситуаций из-за этого. Интернета в пору моей юности еще не было. И только в 28 лет я наконец спросила у отца, зачем он так сказал, и услышала в ответ: "А что такого, я пошутил." © Подслушано / Ideer
  • Есть у меня одна знакомая, девушка положительная и крайне застенчивая. Так уж случилось, что до своих 22-х лет гинеколога она ни разу не посещала. И вот заходит она в кабинет к врачу. Тот спрашивает, зачем пришла и прочее, а затем отправляет за ширму, чтобы она подготовилась к осмотру. Проходит несколько минут, из-за ширмы доносятся возня и пыхтение. Наконец, доктор, уже отчаявшись увидеть пациентку, просит ее выходить поскорее, чтобы начать осмотр. Когда она бочком выползла из-за ширмы, врач начал нервно вздрагивать и икать от сдерживаемого смеха. А дело в том, что как на грех, за ширмой висели белый халат и медицинская шапочка. Все это пациентка напялила на себя. Мол, раз спецодежда висит, так положено. Но дядька оказался на высоте — он не сделал ни одного ехидного замечания, а просто сказал: "Что ж, коллега, присаживайтесь". © alex1977 / Pikabu
  • Я шестнадцать лет трудилась соцработником. Медосмотр, разумеется, каждый год, а то и два раза в год проходила. Прихожу к гинекологу, она проверяет, задает стандартные вопросы и тут:" Вы у гинеколога раньше бывали?" Да ладно! Двое родов, работа с людьми. Говорю: "А вы как думаете?" Она: "И кто вам написал, что у вас подозрение на это заболевание?" Говорю:" Вы и написали!" Она: "Да?" © Юлия Середенина / Dzen
  • Сижу у терапевта, жалуюсь на всякое и она спрашивает:
    - А вы к гастроэнтерологу не ходили?
    - Нет, но если порекомендуете кого-то, схожу.
    - Сходите к такой-то.
    Я тянусь к ручке, лежащей на столе, чтобы фамилию врача записать. Терапевт смотрит на ручку и выдает:
    - А она у нас одна.
    Мои брови медленно ползут вверх, а рука замирает:
    - Так я ее верну.
    Тут уже у врача брови вверх ползут. Пауза.
    - Врач-гастроэнтеролог у нас одна. Нет смысла фамилию записывать, просто в регистратуре скажите, что к гастроэнтерологу. Вас к ней и запишут. А ручек у нас много.
    Поржали и разошлись. © MedeyaLara / Pikabu

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