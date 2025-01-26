16 фееричных ситуаций, которые могли случиться где угодно, а произошли в магазине

Приходя в магазин, нужно быть готовыми ко всему, ведь там нас могут ждать непредсказуемые продавцы, своеобразные покупатели и кассиры, которые себе на уме. Конечно, не каждый поход в торговый центр заканчивается курьезной историей, но рано или поздно практически все становятся участниками таких событий.

"Я уже директором одного известного бренда была". Вот прям целого бренда, а не прсто магазина, где эти бреНдовые вещи продают?

Я бы швырнула этот костюм и ушла без покупки. Мне ещё какая- то фифа будет великое одолжение делать - костюм продаст и свой штрих - код налепит.

Может, стоило не водить клиента по магазину, а дать возможность осмотреться самому и тогда уже выбрать?

На рабочем месте еще и не в такие истории можно влипнуть — и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке. Особенно трудно приходится тем, кто трудится рядом с откровенными наглецами. Ну а те, кому везет, уходят из магазинов с по-настоящему крутыми покупками, которыми невозможно не похвастаться на весь интернет.