Блин, авторы даже не стараются. Просто меняют дату и выкладыают старое, как новое🤦
16 фееричных ситуаций, которые могли случиться где угодно, а произошли в магазине
Приходя в магазин, нужно быть готовыми ко всему, ведь там нас могут ждать непредсказуемые продавцы, своеобразные покупатели и кассиры, которые себе на уме. Конечно, не каждый поход в торговый центр заканчивается курьезной историей, но рано или поздно практически все становятся участниками таких событий.
- Родителям лет по 40 было, отцу понадобился костюм. Зашли в магазин. Папа одет в свитер, джинсы, кроссовки, но костюм хочет хороший, не дешевый. Консультантка ему так презрительно:
— Мужчина, для вас это дорого!
Батя спорить не стал, но тут же достал внушительной толщины бумажник и сказал:
— Я, если захочу, весь ваш пафосный магазин куплю! Вместе с персоналом. © Алексей Владимирович / Dzen
- Пошла в «Детский мир», случайно схватила бонусную карту мужа. Пробиваю покупки, и кассир мне так радостно говорит: «У вас ко дню рождения дочки бонусы начислены. Списывать будете?» А у меня нет дочери! Ну, думаю, напутали что-то, но решила уточнить. И как же я офигела, когда выяснилось, что у мужа в карту вписаны два ребенка: наш сын 2013 года рождения и дочка Милана 2021. Так я и узнала о том, что у моего «благоверного» есть вторая семья. Подаю на развод.
- Хожу с супругой по магазину и вдруг вижу, как какая-то бабуся, нисколько не скрываясь, открывает банку с вареньем, запихивает в нее палец, достает его и начинает облизывать. Мы с женой, глядя на это, застыли в полнейшем шоке. Тут бабуся заметила нас, посмотрела на банку, а затем взяла и протянула нам ее со словами: «Хотите попробовать?» Мы с супругой отказались, а бабушка спокойно закрутила крышку обратно, поставила банку на то место, откуда она была взята, и свалила в закат. С тех пор еду в банках с откручивающейся крышкой мы стараемся не покупать. © teoretikchamp / Pikabu
- Я уже директором одного известного бренда была. Влетает ко мне в кабинет продавец-консультант и так ошарашенно, мол, ну и как таких обслуживать? Спрашиваю, что случилось. А она так возмущенно: «Они же все глухонемые». Выхожу в зал, оказывается пришла семья жениха в полном составе, ну да глухонемые, пришли молодому человеку костюм на свадьбу купить. Ничего, подобрали не только костюм с рубашкой, но и носки с нижним бельем. Ушли очень довольные.
Но это не конец. Вечером уже перед закрытием они пришли в еще большем составе, привели свидетеля одевать. Так он у меня еще и в стильном пальто ушел. Еще год я там проработала до декрета, так они стали постоянными моими любимыми покупателями. Даже если и ничего не покупали, всегда рада их была видеть. Их открытость, улыбки. Так что как вы с людьми, так и они с вами. Всем добра и хорошего настроения. © Бригада Восемь / Dzen
- Раньше я работал в компьютерном магазине. Однажды клиент спросил меня, будет ли коврик для мыши работать с Windows 7. Я беспокоюсь о некоторых людях на этой планете. © EntityManiac / Reddit
- Работала бухгалтером-ревизором в сети строительных магазинов. Притчей во языцех у нас была дама, которая зимой требовала щетки для чистки уличных бассейнов, а летом — снеговые лопаты. И каждый раз кричала, что знает владельца магазина и пожалуется ему, что он товар привозит, а продавцы его прячут. Ну, вот кричала так, пока владелец с ней рядом не оказался. Он спросил: «И кто же владелец?» Она ему называет ФИО, мол, лично его знаю. А он ей в ответ: «Да вы что? Вообще-то, директор — это я, и я впервые вас вижу». Больше ее не было в магазине. © Ольга Р / Dzen
"Я уже директором одного известного бренда была". Вот прям целого бренда, а не прсто магазина, где эти бреНдовые вещи продают?
- Нужен был ребенку лыжный костюм на физкультуру. Ладно, пошли в спортивный магазин. На входе в зал стоят две фифы с бейджиками и общаются. Окинули нас презрительными взглядами и давай дальше болтать. Мне пришлось самой выбирать костюмы, носить в примерочную, потом развешивать назад. Наконец-то выбрали отличный костюм, идем на кассу. Кассир:
— Извините, не могу вам его пробить, у вас нет наклейки со штрих-кодом продавца-консультанта.
— Как это?
— Понимаете, продавец-консультант, который помогал вам сделать выбор, должен был наклеить на этикетку свой штрих-код. Без него я не могу пробить, так как у нас зарплата продавцов зависит от количества проданных товаров.
— Но нам никто не помогал, мы сами выбирали костюм.
— Но вы не могли сами сделать такой хороший выбор без консультанта.
— Тем не менее, мы его сделали.
— Я сожалению, но без наклейки консультанта товар пробить не смогу. У нас такая система.
— И что же делать? Мы бы бросили товар и ушли в другой магазин, но нам просто жаль потраченного времени.
— Ну зачем же так? Вам просто нужно вернуться в зал, найти любого консультанта и попросить, чтобы поставил наклейку.
— Пожалуй, мы уходим.
— Ой, подождите, пожалуйста. Маша! Подойди, пожалуйста, поставь наклейку.
К кассе с недовольным видом подходит еще одна фифа, криво лепит наклейку. Кассир с торжественным видом пробивает нам товар, желает всяческих благ и приглашает снова в магазин. Нет уж, спасибо. © Voyager / Dzen
Я бы швырнула этот костюм и ушла без покупки.
Мне ещё какая- то фифа будет великое одолжение делать - костюм продаст и свой штрих - код налепит.
- Работала в магазине одежды, любила свою работу. Нравилось общаться с покупателями, предлагала людям то, что им больше подойдет и ошибалась редко. Начальница запретила болтать с покупателями: типа, у нас магазин самообслуживания, пусть сами ходят и ищут, а у нас других дел много. Ладно! Прошло несколько месяцев, продажи упали. Подходит начальница и с возмущением говорит: «Ну че, вам жалко что-ли к людям подойти, поговорить, проконсультировать? Это ж наши деньги!» Надо было видеть выражения лиц продавцов. Занавес. © Татьяна / Dzen
- Как-то перед Новым годом покупала товарищу подарок — спальный мешок. Стою, выбираю. Рядом со мной что-то выбирают мама с подростком. Зовут консультанта, но народу много, консультанты не успевают. Я в снаряге разбираюсь, про все рассказала маме с сыном. И тут консультант ко мне подходит и спрашивает, мол, есть ли у меня пара часов времени? А то он слышал, что я рассказывала, видно, что понимаю. Могу ли я поконсультировать покупателей пару часов? А мне скидку хорошую дадут. Я согласилась — время было. Итог — товарищу — хороший спальник, покупателям — помощь, продавцам — продажи. А меня запомнили и потом делали скидку. © Ольга Песец / Dzen
- Диалог между мной и клиентом:
— В чем разница между 17-дюймовым и 19-дюймовым монитором?
— Два дюйма и 40 долларов.
— А в чем разница?
— Этот больше на два дюйма по диагонали и дороже на 40 долларов.
— Нет, но в чем разница?!
Это продолжалось несколько минут. Он ушел, так и ничего и не купив. © HawaiianShirtsOR / Reddit
- Покупали с мужем утюг. Несмотря на сразу проговоренную цену, продавец ведет нас в секцию, где цены начинаются от семи тысяч и начинает петь соловьем. Я останавливаю его, напоминаю что просила порекомендовать что-то в пределах 3-4 тысяч. Он говорит что-то типа, что из этих он ничего рекомендовать не может из-за качества низкого. Зову менеджера, прошу прокомментировать ситуацию, почему магазин торгует таким количеством товара ненадлежащего качества, который продавец даже порекомендовать не может. Лицо продавца помню по сей день. © Екатерина / Dzen
- Была в гипермаркете, закупала много продуктов на большую семью, плюс к Новому году кое-что. Приехав домой, обнаружила, что кассир пробила в чеке каких-то 2 салата, сок и трусы! Этого я не брала. Видимо, кассирша решила покушать за мой счет, еще и приодеться. Передаю ей привет! Обожрись и испорти свои новые труселя, халявщица! © Подслушано / Ideer
- В наш магазин пришла женщина, которая хотела свежих сухофруктов. Я отвел ее к сушеному манго, банановым чипсам, но это было не то. Я отвел ее к изюму и инжиру. Нет. Не выдержав, я повел ее к фруктовым консервам. О, вот оно. Виноградное желе. Она хотела виноградное желе. © buffalotrace / Reddit
Может, стоило не водить клиента по магазину, а дать возможность осмотреться самому и тогда уже выбрать?
- Знакомый ехал с рыбалки. Заехал в автосалон. Должны были новую модель авто привезти — решил на не посмотреть. Менеджер его увидел и давай выгонять с салона. Он спорить не стал, ушел. Купил новую машину в другом городе. Подошло время ТО. Он приезжает в салон. А директор ему: «А почему у нас машину не купили? У нас уже есть в наличии». Он отвечает: «Да я зашел, а меня менеджер выгнал». Директор спросил, мол, какой именно? Тот показал пальцем. И директор тому менеджеру: «Собирай вещи. Ты больше у нас не работаешь». © Сергей Иванов / Dzen
- Я была в магазине, где делали потрясающие тосты. И двое парней попросили сырные тосты без хлеба. Бедная девушка за прилавком снова и снова объясняла им, что такое тосты, но парни настаивали. Надеюсь, им понравилась куча расплавленного сыра. © aliaaenor / Reddit
- Забрела я в магазин с дорогими дизайнерскими платьями. Тут заходит пожилая женщина и начинает рассматривать платья. Подлетает продавщица и с выпученными глазами начинает орать: «Тут нет вашего размера! Тут на вас вообще ничего нет!» На это пожилая дама так спокойно на нее посмотрела и ответила: «А кто вам сказал, что я для себя выбираю? Я вас разве о чем-то спросила? Отойдите от меня! Когда у меня возникнут вопросы, то я вас приглашу».
Продавщица не угомонилась и так презрительно ей: «Да вы вообще знаете, сколько наши платья стоят? У нас цена от 60 тысяч? Разве Вас такая цена устроит?» И тут эта дама, видимо, не выдержала и так припечатала словами продавщицу, что та аж пригнулась. Дословно не помню, но она ей рассказала и о ее должностных обязанностях, и о поведении продавца, и о том, где ее место и когда она должна говорить и что. Я аж рот открыла от изумления! Эта дама явно занимала какую-то руководящую должность и умела воспитывать кадры. Это был высший пилотаж! © юлия / Dzen
На рабочем месте еще и не в такие истории можно влипнуть — и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке. Особенно трудно приходится тем, кто трудится рядом с откровенными наглецами. Ну а те, кому везет, уходят из магазинов с по-настоящему крутыми покупками, которыми невозможно не похвастаться на весь интернет.