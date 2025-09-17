В Мурманске есть памятник коту Семёну. Это не просто памятник, он установлен в честь кота, который потерялся в Москве и через шесть лет вернулся в Мурманск к своим хозяевам.
20+ настолько ярких историй из транспорта, что можно проехать свою остановку
Истории
19 минут назад
Транспорт — это не только путь из точки А в точку Б. Это еще и маленькая сцена, где каждый день разворачиваются сюжеты, достойные отдельной книги. Тут можно встретить котов-путешественников, непредсказуемого соседа с фотоаппаратом или даже мужчину, который позовет замуж. Такие истории делают дорогу короче и запоминаются на всю жизнь
- Взял в самолете место у прохода, чтобы ноги вытянуть, уснул еще до взлета. Вдруг просыпаюсь в полете, а на мне верхом сидит девушка! Я спросонья вообще понять не мог, что происходит, а она засмущалась и выдала: «Вы меня извините, я застряла». После этой фразы я и ближайшие пассажиры начали сползать под кресла от смеха. А потом оказалось, что дело было так: когда я спал, девушка захотела выйти и, чтобы меня не будить, решила просто через меня перелезть. Но, видимо, перекинув одну ногу, не смогла перекинуть вторую. А дальше вы знаете. © Ёжик / Dzen
- Еду в маршрутке, рядом сидит парень, переписывается с кем-то. Вдруг поворачивается ко мне, фоткает меня и снимок сразу кому-то отправляет. Я офигела, конечно! И вдруг вижу комментарий к фотке, а там написано: «Смотри, с какой красивой девушкой сижу». Было приятно. © Подслушано / Ideer
- Мы один раз ехали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и разговорились с людьми с кошкой на руках. Эти люди жили около Питера, но потом переехали в Нижний. На старом месте кошка у них гуляла на улице, и в Нижнем ее тоже выпустили. И кошка пропала. А через 3 месяца она пришла вся потрепанная на старое место жительства! Там у этих людей оставалась бабушка, она им и сообщила о находке. И вот хозяева ездили в Питер за кошкой-потеряшкой. Сказали, что больше не будут ее выпускать, такую путешественницу. © Елена Розман / Dzen
- Троллейбус не пришел, вызвала такси на остановку. Сажусь в машину, и вдруг в нее вместе со мной плюхается какая-то тетка и такая: «Я с вами поеду, заплачу как за троллейбус!» Ну, я спорить не стала — пусть водила решает. Он меня просто покорил: додумался довезти меня, взять оплату, обнулить счетчик, а потом спросил у наглой дамы: «Вам куда?» А в тот момент тариф уже повысился, сильно дороже стала поездка. Дама в ступоре, поняла, что где-то просчиталась, но деваться некуда, согласилась ехать дальше. Тут я и вышла. © Подслушано / Ideer
- Летел на море. Еще на посадке мне очень понравилась девушка, в самолете удалось сесть рядом с ней. Красивая, умная... Влюбился! Две недели вместе пролетели, как один миг. А улетая, моя дама призналась, что замужем. И вот неделю назад пишет мне ее подруга, что я стал отцом. До сих пор прийти в себя не могу! Причем подруга сказала, что дама моя в разводе, но писать о ребенке мне не стала, потому что не захотела навязываться — мол, наверняка для меня это был обычный курортный роман. Я написал заявление на отпуск, скоро лечу к ней. Если все хорошо, сразу в жены позову. Вот так я слетал из Питера в Сочи в 2022 году... © Юрий Сергеевич / Dzen
- История из детства. Я в то время очень любила шить куклам одежду и постельные принадлежности. Где-то услышала, что если подушка будет с травами, то крепче будет сон. Ну, набрала я пуха от растения осот. А поскольку минимализмом не страдала никогда, собрала целый пакет пуха. Едем в автобусе, я радостно рассказываю маме о своей находчивости, и радуюсь за свою куклу, что ей будет спокойно и мягко спать на «пуховых» подушках. Весь автобус слушает, мама почему-то не понимает, что за пух, и я решаю ей показать. Открываю пакет. А жарко тогда было, окна открыты. Так вот, развязываю я пакет и, естественно, пух устремляется по салону автобуса. Мама начинает ругать, в автобусе много недовольных, но выручил дедушка с соседнего сидения, который сказал: «Граждане, ну теперь мы все будем сладко спать!» Конечно, стыдно было все равно. © Три-Нити / ADME
- Давно дело было. Еду в электричке, читаю книгу. Рядом сидит парень, читает другую. Вдруг как заржет! Спрашиваю: «Что-то смешное?» А он говорит: «Читай». Читаю. Чья-то автобиография, написано: «На собраниях мы занимались важными и полезными делами: просиживали штаны, били баклуши, валяли дурака, ломали комедию. Пока кто-то на трибуне изгалялся в словесности, лил воду, молол чушь, переливал из пустого в порожнее, в общем, всячески изображал бурную деятельность». Я тоже посмеялся и сказал: «Готов подписаться под каждым словом, у нас было точно так же». © TheTavrist / ADME
- Как-то в автобусе села напротив бабки, которая возмущалась на парня, не заплатившего за проезд. И говорит, тыкая на меня, какая я хорошая девочка, как прилично выгляжу, и добавляет: «Дай бог тебе здоровья». А через минуту замечает у меня на руке маленькое тату. И моментально я превратилась в падшую женщину без мужа (хоть у меня есть кольцо на пальце), и что дети у меня все будут некрасивыми... © Анастасия Короткова / VK
- Еду с работы. Зашел в трамвай, сел, сижу, никого не трогаю. Через пару остановок встает девушка (вся такая фифочка) и, очевидно, собирается на выход. Встала около передней двери. К ней подходит кондуктор и говорит:
— Девушка, вы сейчас выходите?
— Да.
— Пройдите к средней двери, мы переднюю не открываем.
— Я сама решу, через какую дверь мне выходить.
— Но, девушка, переднюю дверь не открываем!
— Это не мои проблемы!
Я, слегка обалдев от такого поворота, с интересом жду продолжения. Трамвай останавливается, девушка стоит у закрытой передней двери. Потом остальные двери закрываются, трамвай едет дальше. На следующей остановке девушка, гордо задрав нос, дефилирует по салону, что-то там ворчит и выходит через среднюю дверь. © ПОЗОР / VK
- Ехала с сыном в автобусе. Рядом сидела бабулька. Так она стала комментировать мой проколотый нос: «Какой пример ты подаешь сыну?» И добавила, что я плохая мать. Я сидела молча. Автобус был забит и пересесть возможности не было. Но когда она сказала мне: «Ты бы еще себе сама знаешь что проколола», я уже не выдержала и сказала, что некоторым людям не помешало бы язык себе проколоть, чтобы меньше чушь всякую нести. А сережка в носу абсолютно ничего не говорит о том, какая я мать. Так разозлило, просто ужас. © Мамдаринка / VK
- Еду я в одной из последних маршруток. Выходить нужно на конечной, но до нее еще две остановки, и вот я один в маршрутке остался. Водила поворачивается:
— Тебе куда?
— Такое-то место.
— Может, пешком прогуляешься? Мне нужно в другую сторону.
— Ну, тогда я заплачу меньше за проезд.
— Я же тебя почти довез.
— Так и я почти заплачу.
Мне показалось, что он в этот момент перебирал в голове весь мат, который только знал. © ПОЗОР / VK
- Помню, первый раз поехала со своей собакой на электричке. Я не знала, что и на собаку нужен билет. При том, что она мелкая и сидела у меня на коленях. Ну ладно, ползет контролер, я спокойно показываю свой билет, она спрашивает билет на собаку. Я попыталась объяснить, что не знала об этом. Она: «Платите штраф или выходите». Но я поставила ее в тупик: у меня же, есть билет, соответственно, высадить меня она не имеет права. А высадить одну собаку — ну, как-то не комильфо. © GrandVector / Dzen
- Ехала как-то в переполненном автобусе. Ехала стоя, в самом конце. Тут откуда-то из толпы протискивается тетя с девочкой лет 9 и начинает выговаривать парню, который сидел на одинарном сиденье, мол, молодой человек, уступите ребенку место. А он отказывается, так тетя начинает уже требовать, орать. На что он ей отвечает: «Женщина, места для пассажиров с детьми в передней части салона, идите туда и там требуйте и орите». Сунул в уши наушники и отвернулся, она вопила-вопила, потом успокоилась и так ехала стоя до своей остановки. А с парнем тем я вышла на одной остановке. И тут я увидела, что у него ДЦП, так как он сильно ноги при ходьбе подволакивал. © Валентина Смирнова / ADME
- Я заметил, что большинство водителей городских автобусов, кажется, испытывают кипящую ненависть к своим пассажирам. Как-то я заходил в автобус, и водитель сказал «доброе утро». Я то ли не расслышал, то ли был у себя на уме и не ответил ему. Он остановил автобус и громко крикнул: «Я сказал «доброе утро!» Он не трогался с места, пока я ему не ответил. © Sam_Buck / Reddit
- В маршрутку зашла тетка, дала за проезд 5 000. Водитель такой: «Вы серьезно? 40? что ли, нет?» Тетка говорит: «Нет, всю мелочь в магазине отдала». Водитель стал отсчитывать сдачу, так от каждого нового звона монет у тетки глаза округлялись больше и больше. Когда водитель стал отдавать ей 4 600 и 360 мелочью, тетя заголосила: «Ой, возьмите вот 100, чтобы вам мелочь не тратить!» А водила такой: «Не-е-ет, берите!» Всучил ей 3 пригоршни монет, она поворчала, плюхнулась на сиденье и стала распихивать все по карманам. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды в автобусе незнакомец очень настойчиво звал меня замуж. Щуплый, помятый мужчина примерно 30 лет громко вещал мне о своих матримониальных планах, не обращая внимания на отчаяние во взоре своей престарелой матушки в платочке на седой голове. Я уже не помню всех его аргументов, но самым убедительным ему казался вот этот: «Нам в деревне такие нужны!» Такие — это видимо, с косой до пояса и скромно одетые. Когда я ответила: «Спасибо, не надо», он понял, что аргументы не действуют. Матушка, повисшая в слезах у него на локте, остановить его напор не смогла. К счастью, мир не без добрых людей, и несколько мужчин схватили его сзади и держали, пока я кубарем выкатывалась на первой попавшейся остановке. Ну не люблю я ни яблоки полоть, ни кур доить. Что поделаешь, не было у товарища колхозника ни одного шанса меня обаять. © Таисия К / ADME
- Я как-то в автобусе ждала в очереди на выход. Как вдруг одна мадам, не дожидаясь окончания потока выходящих, стала переть в автобус. Я не выдержала, говорю «Может сначала выйти дадите, а?!» А она мне на полном серьезе: «Нет!» У меня аж глаза на лоб полезли от такой наглости. Но я тут же на автомате заявила: «А вот и да!» И вытолкала ее обратно. Сама от себя такого не ожидала, но ни о чем не жалею. © Orsa Valdés / ADME
- Едем мы с подругой домой в маршрутке. Тут подруга говорит: «Хочу крабовых палочек, прямо приспичило». Я: «Да, не отказалась бы от крабового салата». Тут между нами просовывается рука, а в ней... крабовая палочка! Крабовая, Карл, палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и жрет эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / Ideer
- Однажды я ехала в одно место на автобусе, ехать надо было около 2 часов. Еду в наушниках. Вдруг вижу, все стали выходить. Автобус опустел. Делать нечего, я тоже вышла. Народ куда-то пошел пешком. Я за ним. Мимо поехал тот автобус, и водила бросил на нас прощальный взгляд. Мы к тому месту шли гуськом около получаса. На подходе я все-таки набралась смелости и поинтересовалась у одной из попутчиц, мол, что, собственно случилось. Девушка отвечает: «А там двое пассажиров подошли к водителю, стали жаловаться, почему, мол, так медленно едем (а тогда были пробки). Водитель обиделся и сказал всем: «Не нравится? Выходите!» Надо ли говорить, что я предпочла бы езду в пробках, чем чапать пешком, тем более деньги были заплачены. © Изображаем радость / ADME
- Ехала в метро. Народу много. Я беременная, но живота не видно. Никогда не прошу, чтобы мне уступали место. Итак, стою около дверей и чувствую, что мне становится плохо. Голова закружилась и я упала. Народ разошелся и я грохнулась на пол. Так меня еще обходили, переступали через меня... Спасибо девушке, вызвала врачей. Меня они уже ждали на станции, потом на скорой увезли в больницу. © Иринка Другая / Dzen
- Ехала с дочкой из поликлиники, у ребенка температура 38. Ей было лет 6, усадила туда, где находятся места для детей, на остановке заходит дородная тетка и сразу к моему ребенку: «Кыш!» Та в миг встала, а тетка уселась. На мои возмущения не реагировала. © Наталия У. / Dzen
- Ехала на работу с конечной. Был или выходной, или праздничный день, не помню. Автобус пустой. Я сажусь на «свое любимое место» у окна за второй дверью. Только отъезжаем, ко мне подходит паренек со словами: «Хочу здесь сидеть!» Смотрю на него, не понимаю, что у него на уме. Адекватности в глазах полный ноль. Пересела на другое место от греха подальше. Не хотелось себе настроение портить перед работой. © Натали / Dzen
- Году примерно в 2007, работая на областном ТВ, пришлось пробыть на работе почти сутки. Был какой-то важный правительственный проект или мероприятие с участием губернатора, причем я, как режиссер видеомонтажа, был единолично за него ответственен. Сутки без сна, еды, не отходя от монтажного компа... Еду домой в 9 утра в автобусе, сам никакой. Ну и 2 мадамы среднего возраста, сначала глядя в глаза, отдавили каблуками мои ноги. А потом начали обсуждать, что со мной дальше будет в жизни, если я с утра рабочего дня уже в таком состоянии. © Дмитрий Шматков / Dzen
- Я ехал в автобусе... Заходит мать с дочкой лет 9. Дочка встает вплотную ко мне и начинает на весь автобус:
— Мама, я хочу сесть!
Мать молчит.
— Мама, ты же слышала! Я хочу се-е-есть!!
Мать молчит, кусает губы. Дочка топает ножкой:
— Мама, ну почему мне никто место не уступа-а-ает?!.
— Потому что люди — невоспитанные! — тоже на весь автобус отвечает ей мама.
— Ну ма-а-ама-а-а!.. Скажи им!
— Им бесполезно говорить, — вздыхает мама.
Дочка снова ножкой. И так далее... Ладно, ехать мне было недалеко. © Aleksei Krapivin / Dzen
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
17 человек, день которых стал светлее благодаря чьей-то доброте
15 человек откровенно рассказали о том, что стало причиной их быстрого развода
Истории
2 месяца назад
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
17 человек, которые попали то ли в сериал, то ли в стендап-шоу
16 человек, которые еще долго будут вспоминать свой поход на свадьбу
Истории
23 часа назад
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
20 историй о папиной логике, которая работает вопреки всем законам физики и здравого смысла
16 историй о том, что от неловкой ситуации никто не застрахован
Истории
2 месяца назад
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Фотоподборки
1 месяц назад