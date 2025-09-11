да-да. Сын после трех недель на море. "Что больше всего запомнилось?" - "А помнишь, мы в парке видели рыжего котика? Вот". Котиков у нас своих два. Океанариум, море, дельфинарий, экскурсии, аттракционы - все мимо. Просто котик
20+ детишек, которые как что отмочат — хоть стой, хоть падай
Дети умеют удивлять взрослых так, как никто другой. То выдадут такую фразу, что все вокруг стараются сдержать смех, то вытворят нечто эдакое, что навсегда войдет в семейные легенды. В этой подборке — истории маленьких шалунов, чья непосредственность и логика способны поставить взрослых в тупик и подарить им море воспоминаний.
- Работал я инструктором. Приходит симпатичная мамка с сыном, хотят воспользоваться услугой. Ну, я пацану все рассказал, проинструктировал, беру его за руку и иду вместе с ним. Он поднимает голову и говорит: «Дядя, а моя мама уже 4 года как разведена!» Я все понял и... В общем, мы три года прожили вместе. © Hrundel*** / Pikabu
- Дочери было лет 6, выдались достаточно насыщенные выходные: покатались на великах, сходили в кино, съездили в парк аттракционов, побывали с соседнем городе в музейном комплексе и где-то между делом дома с мужем прилегли на диван и вырубились минут на 30 от силы. В понедельник воспитатель в садике спрашивает у нее: «Ну, как выходные провела?» А наша дочь такая: «Да, родители спали, а я в телефоне сидела!» © SNatS / Pikabu
- Ехали в маршрутке когда-то. Я с подругой села рядом, а моя четырехлетняя дочь села одна на сидение перед нами. К ней подсел парень лет 18. И их дальнейший диалог:
— Я — Катя, а тебя как зовут?
— Вова...
— Понятно.
И, поворачиваясь к нам, выдает:
— А эти девушки — они не со мной! © Карамель / VK
- Сыну было около 11 лет, а дочке около 9, и у нее выпал очередной зуб. По старой схеме с зубной феей она кладет зубик под подушку, а я под покровом ночи, аки ниндзя, прокрадываюсь в детскую и делаю обмен зубика на денежные ассигнации. Утром она восторженно кричит: «Мама! Зубная фея принесла мне денежку!» Я такая: «О! Отлично!» Сын тут же: «Мама! Зачем ты поддерживаешь в ней эти заблуждения?! Абсолютно все знают, что деньги под подушку кладут или родители, или мышка!» Сказать, что у меня был приступ ржача, — это ничего не сказать. То есть ребенка только зубная фея смущала, а вот зубная мышка его вообще не парила! © zlydnja / Pikabu
- Тетка приехала к нам погостить. Пошли они с моей дочкой (9 лет) в торговый центр. Тетка примеряет босоножки и интересуется:
— Ну, как тебе, нравятся? Модные? Идут мне?
— Ох, тетя Таня, что тут скажешь? Какие ножки, такие и босоножки! © Ирина С. / Dzen
- Летели в самолете. Трехлетняя девочка громко заявила: «Папа бросил нас с мамой, и я не знаю, куда он делся!» Затем она указала на мамин живот и добавила: «А там еще и ребенок». Маме пришлось напомнить малышке и рассказать всему салону, что папа улетел на другом самолете в другой город на работу, но через несколько дней встретится с ними во время семейного отпуска. © TheAnswerIsGrey / Reddit
- В детстве мы ходили в магазин покупать маме прокладки, так как у нее были месячные. По дороге мы встретили ее подруг, и они спросили, куда мы идем. Я громко воскликнула: «Купить мамочные подгузники!» © MassMisa21 / Reddit
Муж купил,, тампекс,, . Сын увидел и спросил ; ,, А синюю воду принес? Или тебе не дали? " ( после просмотров рекламы) и брал для опытов...
- У меня в детстве было много смешных историй. Например, рядом с нами жила женщина, которая очень любила себя. Так вот. Я, моя мама и та женщина едем в лифте. Она почему-то захотела со мной поговорить, и я, как вежливый ребенок, спросила, кто она. Дальше был такой разговор:
Я — королева!
— Нет. Королева — моя мама! А вы кто?
До сих пор смешно вспоминать. © Ghost*** / Pikabu
- Еду в автобусе. Девочка лет четырех уступает старушке место.
— Спасибо, внучка! Кто же тебя научил быть такой вежливой? — спрашивает бабушка.
— Мама! — с гордостью отвечает малышка. — Она говорит, что всегда нужно уступать место полуживым людям.
— Извините, — засмущавшись, вступает в разговор мама. — Мила еще плохо выговаривает слова. Она имела в виду пожилых людей! © umorist / Pikabu
- Племянник засыпал с бабушкой и попросил ее почесать ему спинку. Бабушка говорит: «Илья, спи, у меня зуб болит». Илюха ей возмущенно: «Ты же не зубом чесать будешь!» © Елена Куликова / Dzen
уступать место , если автобус переполнен не надо, все равно потом мамаша будет выживать кого нибудь еще
- Когда мне было лет 5, мама взяла меня с собой на работу в магазин. И вот стою я и всем девушкам затираю, что мамин начальник со своей женой разведется и на маме женится, и все будет у нас хорошо. Всем так смешно было! Только вот жена начальника оказалась второй начальницей в этом магазине... Ох, и досталось мне от мамы, когда мы вышли! В общем, я считаю, что заслуженно. © Ellafoxxy / Pikabu
- Сын пошел с дедушкой в магазин. Стоят они перед витриной, и дед спрашивает внука, чего ему хочется. И мой сын громко так: «Бабу!» Народ стал оглядываться, дед готов был сквозь землю провалиться, но решил уточнить: «Какую бабу?» И внук громко так: «Ромовую!» Народ засмеялся, мой отец выдохнул, ну а внук — мой сын — получил ромовую бабу. © Lyudvalnew / Pikabu
девочка с начальником - как в анекдоте: "Мама, а где все те козлы, с которыми ты работаешь?"
- У младшего брата недавно был день рождения, ему исполнилось целых 5 лет, но сам он был от этого не в восторге. Немного загрустил, захандрил, все утро был каким-то задумчивым и грустным, улыбался только для виду, чтобы не расстраивать родителей. Захожу днем к нему в комнату, он лежит на постели в окружении кучи сырков, один из них держит в руках и говорит: «А ты понимаешь, что чем большими мы вырастаем, тем меньшими становятся глазированные сырки?» © Карамель / VK
- Когда у родителей было 2 коровы и много молока, они продавали молоко и молочные продукты односельчанам. Одна из покупательниц иногда приходила за продуктами со своим мелким племянником (3 года), которого привозили погостить летом в деревню. Мама, большую часть трудового стажа проработавшая воспитателем, детей любит и всегда чем-нибудь угощает. И вот, когда в очередной раз они пришли за молоком, состоялся такой диалог:
— Ой, Тимурчик, здравствуй! Я не знала, что ты сегодня придешь. Ни конфеток, ни печенек нет. Я тебя даже угостить ничем не могу...
— А придется! © OleGuNn / Pikabu
- Дочь знакомой (малышке было лет 5-6) таскала со стола все из мяса.
— Леночка, может, хлебушка возьмешь к колбаске?
— Не, хлебушек у нас и дома есть! © BUBA1712 / Pikabu
- Ездили в отпуск к свекрови в деревню. Она нашу дочь в баню водила. На следующий год приезжаем, дочка ходит по двору, узнавая знакомые места. Заходит в баню и радостно орет:
— Я помню! Бабушка, ты меня здесь метлой била! © Екатерина Екатерина / Dzen
- В саду у сына были две воспитательницы: Александровна — любимая, Евгеньевна — не очень. Был в тот год у нас хороший урожай помидоров на даче. Принесла я Александровне пакетик — угостить. И так получилось, что она работала в тот день две смены. На следующий день забираю сына из сада, нянечка рассказывает: «Подходит Костя к Александровне и говорит: „Александровна, давай я тебе еще помидоров принесу, пусть только Евгеньевна не приходит!“» © Записки оптимистки в депрессии / Dzen
- Ездили на юг, дочке лет 6 было. Для нее там была полная шоу-программа: море, аттракционы, канатная дорога, прогулка на лошади возле горной реки. Но знаете, о чем она потом еще месяц во всех подробностях рассказывала всем, кто интересовался, как мы отдохнули? О том, как меня, маму, жутко укачало на серпантине на обратном пути с юга. Все. © WhiteSkyMoon / Pikabu
- Когда моему старшему было года 4, он был белокурым голубоглазым ангелочком. И почему-то очень фанател в то время по черному хлебу. Бывало, мы приходили в гости, и на вопрос: «Мальчик, чем тебя угостить?» он таким жалобным голосом отвечал: «Мне бы хлебушка...» Боже мой, кто знал — тот знал, кто не знал — с такой укоризной на нас смотрели!.. © AcidMorsik / Pikabu
- Как-то с подругой повели детей в кинотеатр на мультфильм. Младшему сыну было 5 лет, и до этого он в кинотеатр не ходил. Уселись мы на свои места. И вот, наконец, гаснет свет, все затихают, и в темноте раздается голос мелкого: «Включите свет, мы боимся!» Зал заржал... Прошло года полтора, попадаем мы снова в кинотеатр, и даже в этот же самый зал, снова гаснет свет, тишина, и голос моего сына: «Мы уже ничего не боимся!» © Немудрая Сова / ADME
Я тоже в детстве очень любила хлеб, но только белый (хотя и сейчас его люблю) и дома, и в гостях ела его. Незнакомые взрослые поражались такому - ребёнок любит не сладости и фрукты, а хлеб.
- Мать мне всю жизнь припоминает, как я ее опозорила на работе. Мы с отцом за ней заехали, и ее коллеги спросили у меня: «А какие домашние животные у тебя есть?» У меня никаких не было, но признаться в этом было очень стыдно, поэтому я выдала: «Тараканы!»
Все в шоке, нервно смеются. Отец сразу вывел меня из помещения. Потом дома был разговор. Кстати, по воспоминаниям матери, тараканов у нас тогда не было. Ну, либо я была более внимательной, чем она. © ChlorisFinch / Pikabu
- В детстве с мамой и братом были на рынке и выпросили у нее по шоколадному зайцу. А с деньгами был напряг, занимали у бабушки, как я понимаю. Вот и купила мама этих зайцев с условием: «Бабушке не говорите, что я вам их купила!» А мне было лет пять. Приходим домой, и я с порога: «Бабушка, а я тебе никогда не расскажу, что нам мама купила!» © MemsKotom / Pikabu
