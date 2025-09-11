20+ детишек, которые как что отмочат — хоть стой, хоть падай

Я как-то решила устроить себе маленький праздник. Купила раф, булочку с джемом и села кататься на монорельсе - заняла место у окна. Но увы. Рядом со мной села мамка с ребёнком. Мелкая демонстративно просилась к окну. Я не реагировала - сидишь, и ладно. Их папаша периодически вставал мне на ногу. Ну и в конце концов ребёнок тянет ручонку в моей булочке и заявляет: мам, я хочу ЭТО. Короче говоря, не получилось у меня устроить себе праздник .