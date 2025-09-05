19 старых домов и квартир, которые оказались кладезем сюрпризов

В старых домах и квартирах как будто царит своя атмосфера. Зачастую создается впечатление, что любая вещица тут может оказаться ой какой непростой, а за стеной или под полом найдется потайная комната или, на худой конец, какой-нибудь клад. Герои нашей статьи на своем опыте убедились в том, что старинное жилье — это неиссякаемый источник крутых историй.