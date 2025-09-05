19 старых домов и квартир, которые оказались кладезем сюрпризов
В старых домах и квартирах как будто царит своя атмосфера. Зачастую создается впечатление, что любая вещица тут может оказаться ой какой непростой, а за стеной или под полом найдется потайная комната или, на худой конец, какой-нибудь клад. Герои нашей статьи на своем опыте убедились в том, что старинное жилье — это неиссякаемый источник крутых историй.
- Жили долго с мужем в съемной избушке с бабкой. Бабка была не из простых и носила на пальце кольцо карат на 5. Перед смертью сказала, что наследство ее достанется тому, кто будет жить в этом доме. Наследники перерыли все, но кольцо не нашли. Обнаружили кольцо мы. И знаете, где? В песке для уличного сортира! Я думала продать его и вложить в ипотеку — даже не разбираясь в украшениях, понимала, что кольцо очень ценное. А чуть позже узнала, что муж продал его в переходе скупщику за $ 200. © Подслушано / Ideer
- Когда бабушки не стало, мой отец и его трое братьев и сестер перерыли весь дом и поделили вещи. Никто особо не хотел брать странную вазу из зеленого стекла с каким-то цветочным узором, и она досталась моему папе. И вот через несколько лет мы с родителями поехали в Венецию и пошли на остров выдувного стекла, кажется, в Мурано. Зашли там в старый пыльный магазин, а на полке — один-в-один наша ваза! Пожилая дама, которая владела магазином, объяснила, что это работа старого мастера-стеклодува, который умер много лет назад, и стоит такая ваза € 3,5 тыс.! Моя бабушка действительно ездила в Венецию в 1960-х или 1970-х годах, так что пазл сошелся... Но кто бы мог подумать! © DolphinSweater / Reddit
«Мы обнаружили замурованный проход в стене сада у нашего дома начала XIX века и решили его восстановить»
- Мой товарищ ремонтировал как-то крышу старого дедовского дома. В утеплителе чердака нашел старую, аккуратно замотанную жестяную банку. Спустился, дрожащими руками открыл — деньги! Деньги местного богача, имевшие ограниченное хождение в начале прошлого века. Товарищ огорчился и клад выкинул, а потом поинтересовался у коллекционеров, собиравшихся на воскресной барахолке, что почем. И огорчился вторично. © Сергей. / ADME
- В детстве нашли с двоюродной сестрой на чердаке нашего деревенского дома старый портфель. Он оказался заполнен старыми письмами, документами, удостоверениями наших прапрапрадедов. Мы решили сыграть в поиск сокровищ. Спрятали портфель, нарисовали карту и играли — будто бы пираты, желающие получить это сокровище, преследуют нас. Через пару дней игра надоела, и мы забыли о портфеле на годы. Спустя более 10 лет, когда сносили этот старый дом, мельком услышала, как отец сокрушался, что не может найти документы и фотографии семьи... Пришлось ему рассказать про то, как мы сыграли в пиратов. А на вопрос: «Куда вы спрятали портфель?» ответа нет. Место на карте было обозначено, но сама карта канула в небытие. Так и не нашли, хотя перерыли весь участок. © Подслушано / Ideer
Под ковролином в старинном доме обнаружился отличный деревянный пол
Очень жалко портфель с фотками и документами... Но родители тоже молодцы - хранить такое н а чердаке? Серьезно?
- Дом моего друга построил эксцентричный миллионер. Например, там был бассейн в форме знака доллара и аналогичное витражное окно. А однажды он обнаружил тайник под лестницей, попасть в который можно было, только подняв трехступенчатую секцию прямо из пола. К сожалению, тайник оказался пуст. Эх, жаль! © shimmied_not_stirred / Reddit
- Коллега вышла замуж и переехала в дом, который принадлежал бабушке мужа. Бабушка всегда ходила в золоте, а перед смертью заявила, что все украшения спрятала, но куда — не скажет. Весь дом перевернули, ничего не нашли. А спустя год решили делать ремонт — дому-то почти 100 лет. Сдвинули с места тяжеленный шкаф, вскрыли полы, чтобы заменить, тут-то шкатулочку и обнаружили. Как пожилая женщина в одиночку могла под этот шкаф, да еще под доски, украшения спрятать — остается загадкой. © Аноним2432204 / Ideer
- Друг купил старинный дом, а я помогал ему с переездом. В подвале этого особняка мы нашли листок бумаги с заголовком: «Сколько раз Мардж была права». Там было указано три раза, когда Мардж была права, и я помню только один пункт: «Вес индейки». Мне показалось довольно забавным, что некая женщина с чьей-то точки зрения оказалась права всего три раза за всю свою жизнь. Поржали. © jschaeper / Reddit
«В нашем старинном доме, которому 120 лет, произошел пожар. В результате от перилл отвалился толстый слой краски, а под ним оказалась красивейшая резьба»
Не обязательно поднимать шкаф, чтоб засунуть под него шкатулку. Шкаф стоит на полу. Пол состоит из дощечек, под ними - пустота с редкими перемычками. Можно было поднять дощечку рядом со шкафом и пропихнуть ее подальше.
- Мой дядя купил дом, где собирался делать свой кабинет массажа (он мануальщик). Когда он снес стену, чтобы расширить комнату, на пол упало несколько десятков баночек из-под таблеток. А в каждой баночке были серебряные доллары... В общем, он нашел в доме старинные монеты на 5 тысяч баксов! © coredumperror / Reddit
- А мы разбирали старую квартиру, где долго жил дедушка. Там, естественно, все вещи старинные — от мебели до одежды. И я нашла там новые трусы из старых, дедовских времен. Они самые крутые теперь из всех моих трусиков! И качественные, и теплые. Почувствовала себя в прошлом. © Подслушано / Ideer
- Сдаем квартиру, в которой жили ныне покойные бабушка с дедушкой. Перед въездом новых жильцов наводили там порядок, разбирали сервант, выкидывали хлам всякий от предыдущих жильцов. Увлеклась, кинула в пакет для мусора старый какой-то блокнот, и в этот же момент больно ударилась головой о верхнюю створку. Говорю мужу, мол, видно что-то не то выкинула. Достала блокнот, а в нем лежит документ дедушкин. Извинилась, убрала обратно в сервант. © Подслушано / Ideer
«Ремонтируем наш дом 1905 года постройки. Обнаружили за стеной окно. Сделано, кстати, с использованием кованых гвоздей ручной работы»
- У меня был дом в Лондоне. Он был довольно старый, примерно 1835 года. В подвале с одной стены начала отваливаться штукатурка. Сняв штукатурку до кирпичной кладки, мы обнаружили заложенный кирпичом дверной проём. Мы, конечно же, решили его вскрыть и увидели за ним небольшую комнату с грубой деревянной кроватью, от которой остался только каркас, стул со сломанной спинкой и что-то вроде портновского манекена. На стуле лежали заплесневелые газетные вырезки, большинство из которых было сильно подпорчено временем, но там явно различались портреты женщин. Если честно, все это выглядело немного пугающе, поэтому вскоре мы продали этот дом. © Lard_Baron / Reddit
- Ходил к бабушке как-то. Она разбирала шкаф и нашла там наушники выпуска 1980 года! Пришлось с ними повозиться, но в итоге я смог использовать их на своем телефоне. Звук отменный! © Подслушано / Ideer
«Обнаружили за шкафом в нашем старом доме остатки прежних обоев»
- У меня есть подруга, которая убиралась в доме родственника после его ухода в мир иной и нашла там набор из трех уродливых (по ее мнению) ваз разного размера. Ей они показались поделкой из детского сада, но кто-то из тех, кто был рядом с ней и разбирался в керамике, посмотрел на дно и сказал, что эти вазы могут быть ценными. Она только посмеялась: «Это? Ценно? Ты шутишь?!» Но ради интереса отнесла их оценщику, а тот предложил ей за них или $ 400 на месте, или комиссионные на аукционе, где они могли бы получить за эти вазочки $ 2 тыс. долларов или больше. Она взяла $ 400 наличными и ушла, смеясь. © wilderlowerwolves / Reddit
- Недавно умерла моя любимая и единственная бабушка. Разбирали ее комнату и нашли там стихи ее сочинения. Стихи были обо всем: о настроении, любви, дружбе. И был стих, посвященный мне! У бабушки четверо внуков, но стих она посвятила именно мне. У нас и вправду были самые тесные отношения. Как же сжимается сердце от тоски... © Подслушано / Ideer
«Мы гадали, что скрывается за панелями из гипсокартона в ванной нашего дома. Оказалось, там есть дверь! Мы планируем ремонт в ванной, так что скоро туда доберемся»
- У нас соседка была: вечно оборванная, дома ремонт и мебель старые, из еды — капуста и картошка. Мы и остальные соседи ее жалели, подкармливали, одежду отдавали. А потом ее не стало, приехали внуки, стали разбирать барахло, и все знатно обалдели: у бабули оказалось на счету несколько миллионов и две квартиры! Оказывается, она получала хорошую пенсию, но практически ничего не снимала, только на еду и лекарства, а остальное копила. © Тётя Мотя / ADME
- Купил дом, которому лет сто. Переехал и стал слышать по ночам странные звуки с верхнего этажа. Я реально поверил в то, что купил дом с привидениями! Даже разузнал все о людях, которые его построили. В итоге «призраки» исчезли, когда я срубил деревья, нависавшие над крышей. Ха-ха! © BWBHAMMER / Reddit
«Обнаружил красивую облицовку камина под кирпич под уродливыми белыми наклейками, которые остались от предыдущего владельца нашего старинного дома»
Вскрыли не всё. Вдруг окажется, что где-то есть сколы или трещины. Придется обратно заклеивать.
- Бабушка оставила мне квартиру. Старую мебель я хотела выкинуть. Соседка умоляла меня отдать тумбочку ей. Легко! Я стала вытаскивать из тумбы вещи, а соседка такая: «Ой, да там газеты одни, я сама выкину!» Смотрю, а среди газет красуется пачка денег — $ 2 тыс.! Соседка плюнула на меня и больше не появлялась. В другой мебели денег не нашлось... © Подслушано / Ideer
- У меня были проблемы с деньгами, все уходило на кредиты. Есть практически нечего. Решила съездить в старый дом в деревню. И знаете, что я там нашла? Нет, не деньги. А пять мешков мыла. Спасибо большое папе за его хобби в молодости! Продала я мыло, и теперь счастливая ем бутерброд с маслом и вареньем. © Подслушано / Ideer
- Разбирали старый дом на даче, так как рядом уже построили новый. Под «красным» углом между бревен нашли полуразвалившийся кошелек: завернутые в бумажку сережки — бижутерия (рассыпались сразу), лупу и серебряный полтинник 1924 года (дом примерно в те годы и строили). Это было так удивительно для нас! В интернете прочитала, что монетку обычно закладывали на удачу в деньгах, а серебряная монетка означала, что у хозяев в те времена дела шли хорошо. Прикоснулась к кусочку истории. © Подслушано / Ideer