18 историй о пушистиках, которые красят будни хозяев своими выходками
Каждому владельцу пушистого комочка знакомо это чувство: день вроде обычный, а тут хвостатый устраивает забавные сюрпризы прямо на глазах. От неожиданной находки настоящего тайника до собаки-растяпы — наши любимцы умеют превращать рутину в живые и трогательные моменты.
- Друг пришел в гости с симпатичным приятелем. Кошка у меня гостей не особо жалует и зашкерилась где-то, не видать уже час. Вдруг слышу громкое мяуканье, и тут она выбегает, намертво запутавшись в моем бюстгальтере! У меня глаза по пять копеек, а парниша от души посмеялся, обстановка сразу разрядилась, и после этого случая мы стали общаться гораздо чаще.
- У нас с парнем есть немецкая овчарка. Каждый вечер кормлю ее я: набираю огромную миску каши с мясом, ставлю напротив, а сама сажусь недалеко и наблюдаю, как Шуля ест. Вчера я просто офигела. Сижу, наблюдаю, как обычно, как вдруг она перестает есть, смотрит на меня, берет кусочек мяса и несет ко мне. Оставила, развернулась и ушла. Я взяла этот кусочек, вернула обратно, погладила Шулю за ушком. Вот так нужно воспитывать собаку — чтобы она сама делилась с вами едой. © Карамель / VK
- Я ювелир. В последнее время у меня постоянно куда-то пропадали небольшие изделия — просто бесследно. Я уже подумывал на детей, может, играют. А однажды наш кот вылез из-под кровати, и мы заметили, что у него что-то намотано вокруг живота. Полезли разбираться — оказывается, он разодрал ткань снизу кровати и устроил себе там уютное гнездышко. И не просто гнездышко, а настоящий клад: мои сережки, заколки, резинки для волос, даже носки туда стащил. И знаете, что у него было обмотано вокруг пузика? Мое ожерелье. Вот так вот, ювелирный ценитель нашелся. © Unknown author / Reddit
- Достался нам как-то кусок замороженной лосятины весом около килограмма. Оставили мы ее размораживаться, дверь на кухню, естественно, плотно закрыли и ушли с мамой в магазин. Возвращаемся — картина маслом: кухонная дверь приоткрыта, через весь коридор тянется след от уже подтаявшей лосятины, а сам кусок валяется у дверей комнаты. В самой комнате под цветком живописно оставлены последствия переедания. А виновница торжества, Бусинка, гордо отдыхает на спинке дивана. Ей тогда и года не было, откуда на все это хватило сил — загадка! © vika_niskazhu
- Недавно я обзавелась кошечкой — ласковая, мурчащая, с радостью шла на руки. Одним словом, кошка моей мечты. А недавно я заметила у нее удивительно милую привычку! Когда я обустроила ей лежанку со старыми остатками пледа, она укуталась в них и спала как человек. Стоило попытаться забрать плед — она начинала мяукать, требуя вернуть укрытие. В общем, она злится, когда с нее спадает одеяло. Милаха такая. © Не все поймут / VK
- Моя кошечка Китти обычно не из тех, кто что-то тащит со стола. Но однажды она вдруг проявила ну очень живой интерес к целой головке копченого сыра гауды, который расположился прямо в середине сырной тарелки. Я обернулась ровно в тот момент, когда она с максимально распахнутой пастью вцепилась в край сыра и тянула его назад, героически стаскивая с доски на пол. Картина маслом. И что самое смешное — на деликатесные колбасы она даже не посмотрела. Даме, видите ли, подавай чистый сыр. © Plantswillwalk / Reddit
- Мой пушистик у каждого члена семьи 24/7 попрошайничает вкусняшки и смотрит на всех своими «глазами кота из Шрека» — невозможно это игнорировать. Всегда смеемся, когда он подходит к каждому и просит, хотя ему уже что-то дали. Раньше такого не было, год назад появилась эта привычка. Но вкусняшки даем всегда — мне для него ничего не жалко. © s.i.m.o.n.cat
- Кот обычно редко ластится, а тут — лег на колени, пролежал часа два, отлежал мне все ноги. Я не решилась его беспокоить, ведь он так уютно устроился, и еще обиженно «сказал»: «Мяу!». Прошло уже полчаса. Ноги онемели, кот мурлычет, а я сижу и терплю. © Подслушано / Ideer
- Лежу спокойно себе на диване, как тут моя собака решила устроить обнимашки. Полезла ко мне, лапами опирается на мои бедра — в итоге пока она устраивалась поудобнее я грохнулась с дивана. Валяюсь лицом вниз, ржу, встаю — а она уже свернулась клубочком на моем месте и весело виляет хвостом. Животные — это весело. © allhailqueenspinoodi / Reddit
- Думаю, мой кот какой-то бракованный. Все друзья рассказывают, что их коты пьют с чего попало — из вазы с цветами, ведра для мытья полов или прямо из-под крана, но не из чистой миски. Мой пушистый тоже не хочет пить из милого фонтанчика, но пьет исключительно из бокалов. Поэтому у меня дома есть отдельный бокал для кота, который стоит на кухне. Если налить воду в разные емкости, он все равно выберет только его. Вот так я взяла себе кота с очень изысканными привычками. © Не все поймут / VK
- Иду домой после тяжелого дня, как вдруг мимо меня пробегает пушистый кот в бигуди! Я ошарашенно оглядываюсь по сторонам — никого. Думаю, все, схожу с ума. И тут подходит девочка лет пяти, всхлипывает и спрашивает: «Ты моего кота не видела? Он в баранках был». Я показала, где он спрятался. Девочка спокойно подошла, взяла его и ушла со словами: «Герцог, как вы меня достали, убегаете и убегаете». © Подслушано / Ideer
- Я как-то переставила свой хлорофитум повыше, на полку, под которой как раз стояло мусорное ведро. Надеялась, что пушистый так отстанет от растения. Но кот решил, что никакие преграды ему не указ, и все равно полез за добычей. Итог был максимально предсказуемый. С тех пор, пока цветок стоял на том месте, он к нему даже не приближался. © The_silver_sparrow / Reddit
- Как-то делала себе бутерброд. Мой кот валялся рядом на полу, кувыркался, всячески привлекал внимания, так что я пару секунд просто смотрела на него — ну потому что он такой милый. Поднимаю голову — а моя кошка постарше стянула колбасу с моего сыра, хвост трубой и так довольненько, с видом «ну что, а я хитрее», удирает прочь. С напарником она, кстати, не поделилась. © stalypa / Reddit
- Мой питбуль очень неуклюжий, просто мастер падений на ровном месте. Однажды была очень смешная ситуация: он начал скользить по полу, как в замедленном кино: лапки врассыпную, медленно расползаются в стороны, а сам пытается держаться. Дошло до того, что живот почти коснулся пола — и он просто сдался, расслабился и медленно, тоже в замедленной съемке, сполз до конца, с жалостливым выражением лица. © MissAnthrope333 / Reddit
- У моего котофея традиция — вот уже шестую весну подряд он сбегает на недельку из дома. В прошлом году, перед тем как он ушел, я сказал: «Васька, ну ты сам по девкам бегаешь, не хочешь с хозяином поделиться?» Так этот пушной притащился с запиской, в которой был номер телефона. Позвонил — там милая девушка, мы уже полгода встречаемся. Как выяснилось позже, котофей прибился к ней, а так как был в ошейнике, она положила в него свой номер, на случай, если он снова сбежит, чтобы не попал в плохие руки. Ну котяра, ну молодец. © Не все поймут / VK
- Никогда не любила кошек, всегда предпочитала собак. А еще я невероятно неуклюжая — вечно где-то спотыкаюсь, кого-то задеваю. Недавно мой парень принес котенка из приюта, сказал, что не устоял перед его взглядом. Я была не в восторге, но быстро смирилась с новым членом семьи. Утром просыпаюсь, иду сонная на кухню и вижу, что миска котенка пуста. Беру молоко, случайно разливаю его и сама на нем поскальзываюсь. На шум прибегает котенок, бежит ко мне, скользит на молоке и падает прямо в миску. Кажется, именно в этот момент я поняла, что мы найдем общий язык. © Карамель / VK
- В детстве у меня был тамагочи — очень крутой, с 16 зверями. В классе ни у кого такого не было. А потом у нас появился котенок. Дымчатый маленький пушистик поначалу даже на диван не мог запрыгнуть. Но когда он дорос до новых высот в квартире, запрыгнул на стол, где лежала моя любимая игра. Лапой толкнул тамагочи — тот упал на пол и безвозвратно сломался. Устранил конкурента, хитрый комок шерсти. © Подслушано / Ideer
- Уезжал по работе в другой город. Попросил милую соседку присмотреть за котом, она любезно согласилась. Звонил каждый день, уверяла, что все хорошо. Приезжаю, захожу в квартиру — кота нет. Испугался, стучу к соседке, та открывает дверь, и я вижу картину маслом: мой котяра явно поправился, улегся у нее на руках и лениво смотрит на меня, как будто не ждал и не скучал. Благодарю ее, беру кота — а он упирается и не хочет уходить. Вот что значит «кошачья верность». Пора заводить собаку. © Не все поймут / VK
Жизнь с пушистыми друзьями никогда не бывает скучной. Их шалости, милые привычки и неожиданные поступки делают каждый день ярче и веселее, а иногда и трогательнее.