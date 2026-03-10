18 историй о пушистиках, которые красят будни хозяев своими выходками

Положить свой телефон в ошейник чужого кота? Л - логика. Ну, уйдет кот опять от хозяина, кто-то найдет кота, найдет номер, позвонит. - Да, телефон мой. Нет, кот не мой. Нет, не знаю хозяина. И что?

А хозяин после каждого возвращения кота проверял его ошейник? И что он сказал, когда позвонил - мне тут кот ваш телефон принёс, давайте встречаться? Ничего не зная про хозяина телефона...