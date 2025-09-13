В чем проблема самой прикрутить? Если меня что-то бесит в доме и я физически могу это сделать, то я это делаю, а не жду. Смысл орать, если сама ленивая настолько?
19 жизненных историй о том, что отношения — это тот еще аттракцион
Говорят, любовь — это игра. Но вот инструкция почему-то никогда не прилагается. В итоге мы нажимаем все кнопки подряд, и только потом понимаем, что рубимся в «Морской бой» с чужими тараканами. Эти истории — про тех самых «игроков без правил», с которыми мы пытались построить отношения, но в один момент что-то пошло не так. А у многих именно потом началось все самое интересное.
- С бывшим расстались мирно. Сначала я думала, что по общему согласию: он предложил первый, но я приняла это с облегчением, потому что явно расходились у нас видения будущего. Но через две недели он на меня разорался, что я, такая-сякая, никогда его не любила и вообще — поматросила и бросила. Я удивилась:
— С чего ты так решил?
— Слишком спокойно ты отреагировала, когда я расстаться предложил!
Тут я поржала знатно. Через год с лишним пишет он мне снова:
— Прости, был дурак, наговорил ерунды, хочу с тобой общаться дальше.
— Ок, давай общаться.
— Как дела?
— Да вот, месяц назад замуж вышла.
И снова я такая-сякая, гулящая, и вообще ему меня жаль за то, что я посмела связать себя узами брака с другим мужиком. Больше не общаемся. © Shelob / Pikabu
- Я полгода просила своего молодого человека прикрутить плинтус в кладовке. Плинтус был уже напилен, детали все на месте, даже сверлить не надо было — просто возьми саморезы и прикрути. Прихожу домой — стоит гордый, мол, все сделал. Заглядываю в кладовку и тихо сползаю по стенке... Уголки? Не, не слышали (при том, что они были примотаны к исходникам плинтуса). Один плинтус прикручен торцом к стене, второй к нему впритык — выглядел этот стык максимально ужасно. Я психанула, прооралась. В ответ парень огрызнулся, мол, если сделаешь лучше, то он готов собрать вещи. Я взяла отвертку, все перекрутила, поставила уголки и торцевые заглушки (про них он тоже забыл), собрала ему сумку и отправила к черту. © l.aufer / Pikabu
- Однажды вечером мы с моей благоверной пошли на день рождения к одному из ее коллег. Разговаривая со случайными людьми на вечеринке, я узнал, что в течение полугода, которые моя любимая там работала, она говорила всем, что свободна, и все на той вечеринке думали, будто я ее случайный знакомый. А фишка была в том, что мы на тот момент жили вместе несколько лет, воспитывали общего ребенка. Вся эта ситуация настолько поразила меня, что на следующее утро я ее бросил. © creepy-rob / Reddit
- Мы с подругой начали встречаться с парнями, которые тоже между собой дружили. Естественно, часто тусили вместе, общались. У подруги все быстро закрутилось: через год они уже поженились, Аня сразу забеременела. Когда она была уже месяце на седьмом, ее парень начал подкатывать ко мне в такси, но я скандал затевать не стала — подумала, может, показалось. Аня благополучно родила. Мелкому было полгода, когда мы собрались на празднование ее дня рождения. Хорошо посидели, пришло время пить чай. Аня пошла сына спать укладывать, а я зашла на кухню, чтобы чайник поставить и посуду взять. Ее муж заходит за мной и говорит: «У нас с Аней сейчас отношения не ахти... А ты мне давно нравишься. Эх, если бы меньше жену любил, то приударил бы за тобой прямо тут». У меня чуть глаз не выпал. Еще и с такой гордостью это сказал, типа, зацени, какой я молодец. © kadya79 / Pikabu
Та, которая свободна, а действительно же свободна. Она же не жена. Она свободный человек. Да, живёт с мужиком и ребёнок есть. Но мужа то нет. И видимо он и не предлагает замуж, его все устраивает. Так что пусть не жужжит)
- Встречался с одной дамой. В выходной делать было нечего, поэтому решили прокатиться на авто по области. Перед выездом и по пути поели. Вечером заехали на заправку. Уходя платить за бензин, уточнил у дамы, хочет ли она чего-нибудь из заправочного кафе. Дама пожелала кофе. Ну кофе, так кофе, оплатил бензин, купил ей кофе, а себе хот-дог. В машине меня ждала лютая обида: как я посмел купить себе хот-дог, а ей только кофе! Спрашиваю: «Так что ж ты сразу не сказала, что проголодалась? Вот, держи половину моего или давай схожу еще куплю». Она отвернулась, обиделась. В итоге выяснилось: я должен был подумать о том, что ей будет обидно, если я стану есть в одиночку, а о ней не позабочусь. И вообще: как можно дальнейшее общение с таким эгоистом продолжать она не представляет. В итоге тот несчастный хот-дог был выброшен мною в мусорку, обратную дорогу ехали молча, отношения на этом прекратились. До сих пор не могу понять: кто тут неправ и почему? © EugeneCrowley / Pikabu
- Был мне 21 год. Возвращалась домой на попутке. Водитель с такой нежностью в голосе мне рассказывал о жене, что я ехала и поражалась: «Оказывается, и правда бывает такая любовь!» А когда подъехали к моему дому, я офигела: он взял и внаглую начал просить у меня мой номер телефона. Мол, ты красивая, рядом живешь, мне удобно для встреч. © Poushistik / Pikabu
Мужик, ты был неправ, потому что выкинул хот-дог в мусорку. Зачем выкидывать еду?? Приехал бы домой, заточил хот-дог, порадовался, что так легко отделался
- Знакомый парень рассказывал: познакомился он с одной девушкой и захотел он ей свидание интересное устроить. Выяснил, что она плохо знает город, и решил показать ей самые красивые места. Заморочился, продумал маршрут. В общем, погуляли, потом он ее спрашивает, что ей запомнилось и понравилось из тех мест, которые они посетили. А она и говорит: «Бочка с морсом! Ух, вкусный был!» Как этот парень в разговоре со мной возмущался! Я, говорит, так старался, там такие места были! Такие памятники, в том числе архитектуры! А ей, блин, бочка с морсом понравилась! После этого он с ней сразу расстался. © TheKate / Pikabu
- По словам моего бывшего, я подала на развод из-за чашки чая. А я понимаю, что это просто стало последней каплей. Мы оба работали до 17:00, потом я готовила ужин (пока муж смотрел телевизор), кормила мужа и сына, прибиралась и садилась за вторую работу. Все это время муж был увлечен своими заботами. Потом я укладывала сына, а когда они с мужем засыпали, я садилась доделывать работу. И так почти каждый день. Зарплата выходила в 2 раза больше, чем у мужа. Я, конечно, не всегда успевала наводить дома порядок, на что получала кучу недовольства от свекрови, которая любила припереться в гости с утра пораньше в мой выходной.
И вот сидим мы как-то после работы. Ужин готов, я спокойно села есть. И муж, наевшись, мне говорит: «Сделай чай!» И тут меня как торкнуло: «Блин, а нафига мне это надо? Вот так тянуть все, не имея возможности даже спокойно поесть?! Об отдыхе и речи нет, ведь ему все равно, устала я или нет, успела ли поесть». Вот так мы и развелись из-за чашки чая. © Unknown author / Pikabu
«Какой вкусный был морс» - девушка просто намекнула, что за целый день беготни по достопримечательностям можно было заглянуть хоть раз и в какое-нибудь кафе, поесть)
- Однажды сидел я в раздумьях жабьих: хотел купить для игр в приставку специальную мышку и клавиатуру, но они стоили 12 тысяч. И вроде деньги есть, и вроде жалко. Сказал жене, а она: " Обалдеть, как дорого! Тем более, что мне еще сапоги надо". Я мало тратил на себя, а жена в том месяце себе шмоток накупила тысяч на 100-150. Мне обидно слегка стало, мы поскандалили, и жена поставила условие, что у нас теперь раздельный бюджет. Прямо настояла на этом. И знаете, это был лучший момент, как оказалось. У меня появились деньги на себя. Купил я эту мышку в итоге и с кайфом какое-то время поюзал. Спустя неделю-две жена стала активно намекать, что погорячилась и хочет вернуть все, как было. А я уже вошел во вкус, что, оказывается, деньги-то есть, и их можно спокойно тратить и на свои хотелки тоже. В целом, это был один из кирпичиков того, почему супруга стала бывшей. © KaiKadaskas / Pikabu
- Познакомился с замужней девушкой, так сказать, серой мышкой. У нее стандартная бытовуха: муж, играющий в комп, работа без перспектив, домашние дела. За недолгое время наших с ней отношений втайне от мужа я помог ей найти интересное хобби, познакомил с новыми людьми, нашел ей новую интересную работу. Девочка расцвела, распустила крылья! Теперь она счастлива, а я не понимаю, почему она все еще с тем человеком, который за три года не смог сделать то, что у меня получилось за каких-то несколько месяцев. © Подслушано / VK
- Ухаживал за мной парень, со всех сторон положительный. Мы год встречались, он сделал мне предложение. Вдруг моя мама стала настаивать, чтобы мы с ним пожили до свадьбы. Съехались, и теперь я в раздрае. Нет, он не бытовой инвалид, хуже — у него оказалась аллергия на животных! А у меня два семилетних кота и четырехлетний дурковатый бигль! Жених о них знал! Сказал, что я могу отдать животных родителям, если по-настоящему его люблю. Не знаю, что меня больше пугает: что он спланировал такое или что всю жизнь буду без животных, и мои дети тоже не смогут их заводить. Но и расстаться сейчас — как отрезать часть себя... Зачем он изначально строил со мной отношения, зная об аллергии и моих питомцах? © Подслушано / VK
От аллергий на шерсть и пыль от животных давно придумали лечение, курсом у алерголога выписывают, проходишь и долгое время симптомов нет.
- Моя девушка постоянно обвиняла меня в измене. Ей снились сны о том, как я ей изменяю, и такие реалистичные, по ее словам, что явно неспроста. Я всегда приходил домой сразу после работы, нигде не задерживался, чтобы не попасть в неприятности. Она постоянно тусила по вечерам с коллегами и никогда не отвечала на телефон, если я ей звонил в этот момент. Однажды мне все это надоело, и я ее бросил. Она умоляла меня начать все сначала и случайно призналась в измене. Мы, конечно, больше не сошлись, но общение продолжаем. Я до сих пор уверен, что расстаться с ней было чертовски правильным решением. © EerieArizona / Reddit
- У меня знакомые были: ей — 28 лет, ему — 33. С детьми у них не получалось, и он завел молодуху. Та забеременела, мужик подал на развод. Ну, жене куда деваться? Развелись. Она поплакала, а потом все обалдели, когда моя знакомая закрутила роман с отцом той самой девицы, которая ее мужа увела. Тот мужик подал на развод. В общем, стала она тещей своему бывшему мужу. И ребенка родила. Вот там бывшая жена — и по совместительству мамаша той девицы — рвала и метала! А знакомая со своим нынешним мужем живут вполне счастливо, разницу в возрасте не замечают. Муж оказался замечательным отцом, надышаться на жену с ребенком не может. © MutluTilki / Pikabu
Вот это поворот - вышло всё наоборот! (с) Санта-Барбара отдыхает.
- У бывшей была подруга, которая дочку на танцы водила в студию, расположенную в нашем многоквартирном доме. Она дочку сдаст — и к нам с женой домой идет, на кухне трындеть, и эта радость длилась по 2 часа 3 раза в неделю. А меня подбешивало, что я в трусах на кухню зайти не могу воды попить из-за этой гостьи. Ну, а подруга такая фигуристая, симпатичная, и я решил действовать. Сказал как-то жене, мол, сон мне приснился, будто я с Машкой замутил, и так мне это дело во сне понравилось... Больше Машу у нас в квартире я не видел. © BanPObespredelu / Pikabu
- Моя бывшая жена, когда съезжала с квартиры, забрала всю посуду, прямо под ноль. Аргументация была такая: это ее родня на свадьбу дарила разные наборы. А я вообще не в курсе, кто что дарил — 6 лет со свадьбы прошло... Ну, ок. В вечер, когда я это обнаружил, поел руками, как смог, а на следующий день купил минимальный набор посуды. Через неделю бывшая забирала остатки вещей и снова забрала всю (купленную мной) посуду. Аргументация: «Я решила, что в прошлый раз просмотрела и не все забрала». Мне так хотелось скорее это все прекратить, что я не стал разбираться, купил еще раз посуду — и все. © Anykeyman78 / Pikabu
- Мы с мужем почти 18 лет в браке, и вдруг он увлекся коллегой из другого филиала, купил ей машину, умудрился даже на море отвезти. Предложил мирно разойтись: мне останется трешка, в которой мы жили, и дача, остальное — ему. Не знаю, на что он рассчитывал, ведь квартира и все остальное куплено в браке, а на дачу вообще чаще всего ездит его мама. Я ему напомнила, как меня любит его мама, его сестра, племянники обожают. Как они все сильно расстроятся, если мы разведемся, и я исчезну из их жизней. Как его уважают друзья, с которыми мы дружим семьями и которые не примут его с новой 20-летней пассией. Какие у него хорошие связи на работе, потому что многие из его коллег — мои бывшие однокурсники и друзья. Не говоря уже о том, что у меня есть доказательства его измены, и что я буду судиться за каждую копейку, включая машину любовницы, которую он купил на семейные деньги. Он явно обо всем этом не думал, потому что был очень потерян во время моего выступления.
В итоге девушка его бросила, потому что у него резко перестало хватать денег на ухаживания, почти все общее имущество теперь по дарственной мое. Мы на людях притворяемся парой, но по жизни я ему ни слова не скажу, ни рубашку не поглажу. Живем так уже второй год. Честно говоря, надоело. Думаю развестись, как дети на учебу уедут. © Подслушано / VK
- Когда я развелась с мужем, 90% его друзей побежали ко мне клеиться. Аргумент: «Ну, ты же теперь свободная, значит, можно, а то жен друзей кадрить нельзя». На мои вопросы: «А ничего, что я с твоей женой в близких дружественных отношениях? Не боишься, что сдам?» — ответ: «Ты не такая, ты так не поступишь!» Ага, не такая. Зато ты, блин, такой! Как вообще в голову может прийти затевать интрижку с бывшей женой друга и по совместительству подругой своей жены? Ощущения потом были, будто на меня ушат грязи вылили. То есть все это время, когда мы вместе на шашлыки ездили, в гости ходили друг к дружке, с детьми гуляли, он на меня пялился? Фу. Я-то его другом считала. И ладно бы один... Нет, человек 6 смело подкатили буквально в первую неделю после переезда. © ryzayazaya / Pikabu
"В итоге девушка его бросила, потому что у него резко перестало хватать денег на ухаживания, почти все общее имущество теперь по дарственной мое."
Надо было мужику разводиться в любом случае.
- Сегодня от мамы узнала, что, когда мне было 3 года, мой отец изменил ей. Когда они с ним ругались, дело шло к разводу. Папа тогда сказал, что как она скажет, пусть так и будет. Мама ответила ему, что развод он не получит, и пусть он живет с нелюбимой женщиной и мучается. И с того самого дня мама изменила свое отношение к папе. Вот уже 15 лет она все помнит и изменщика прощать не собирается. А ведь они вместе уже 22 года! © Подслушано / VK
- Рассталась с парнем, потому что в свои 26 лет он не был готов к серьезным отношениям, мол, я слишком молод, не нагулялся, ты меня подожди — я обязательно вернусь и женюсь на тебе, точно-точно. Через год познакомилась с будущим мужем, мы 4 года встречались, поженились, потом сын родился... И вот пишет мне летом тот бывший: «Ну все, я готов жениться, к Новому году приеду. В смысле ты замужем?! В смысле ребенок? А как же я?!» И ведь приехал за 2000 км и очень удивился, что я еще не развелась и не планирую. © Котики / Dzen
большой мужской секрет - во всех историях где обманутая жена "ваааще чотко" ставит мужа на место, а тот живёт и терпит - мужику просто так удобнее чем возня с разводом. а имущество все равно разделять поровну.