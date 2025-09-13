19 жизненных историй о том, что отношения — это тот еще аттракцион

Говорят, любовь — это игра. Но вот инструкция почему-то никогда не прилагается. В итоге мы нажимаем все кнопки подряд, и только потом понимаем, что рубимся в «Морской бой» с чужими тараканами. Эти истории — про тех самых «игроков без правил», с которыми мы пытались построить отношения, но в один момент что-то пошло не так. А у многих именно потом началось все самое интересное.