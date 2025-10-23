Как-то давно я была в доме своей ученицы и пошла в туалет. Открываю дверь, а там спиной ко мне стоит тётка с огромной голой *опой. От неожиданности я вскрикнула и захлопнула дверь. Оказалось что это была тётя ученицы. Она видела что мы занимаемся и пошла в туалет и дверь не закрыла на защёлку. Потом эта тётя смеясь извинилась что напугала меня.
15 человек, которые пережили самый неловкий момент в жизни прямо на работе
Работа — это место, где мы проводим большую часть своей жизни. И, конечно, именно там случаются самые неловкие, абсурдные и смешные ситуации, которые потом невозможно забыть. От случайного признания в любви пациенту до лицезрения начальницы со спущенными до колен штанами. Мы собрали 15 честных историй, которые доказывают, что иногда офисные будни — это настоящий цирк.
- Пошла в туалет. Дернула за ручку — сломана, а с другой стороны моя начальница. А она в комбинезоне, спущенном аж до колен. Ужасно неловко. Я захлопнула дверь и следила, чтобы никто не помешал. Она молча вышла. А на следующей неделе нам выдавали зарплату, и мне дали премию. Туалетный вопрос, видимо, порешал. © Карамель / VK
- Коллега хорош как Аполлон. Ну и завертелись у нас шуры-муры. Но на работе все прилично, чтобы никто не заподозрил. И вот планерка, я случайно проливаю кофе на своего красавца. Ну и давай вытирать его грязную рубашку. И тут вдруг босс громогласно выдает: «Александра, у нас есть свободный кабинет, как раз для моментов, когда кто-то не может наглядеться на моего брата». Я была в шоке, мой босс — брат моего парня. Теперь мы женаты, но мне так же немного стыдно вспоминать об этой ситуации. Но и весело тоже! © Карамель / VK
- Закончила разговор с пациентом по телефону и на автомате сказала: «Люблю тебя!» И дошло это до меня только тогда, когда коллега спросила: «Ты правда только что призналась ему в любви?» © PrairieSunRise605 / Reddit
- Услышала, что одна коллега уходит из компании. Подхожу к ней вся воодушевленная и говорю: «Ого, поздравляю с выходом на пенсию! Чем теперь будешь заниматься?» Оказалось, ей только 34 года. © Sn***BorkGnork / Reddit
Брат босса явно балабол!!! Коллега удаляет результаты неловкого поступка, а босс предлагает им уединиться. Он явно был в курсе...Братец не смог сдержаться - разболтал!!!
- От партнеров как-то пришел договор, от которого со мной была истерика, я аж работать не могла. Там везде вместо «пени» было написано «пони». То есть стороны друг другу «вправе выставить/предъявить к оплате пони», и так целый раздел договора, я аж икать начала от смеха. А еще мама в годовом отчете написала «игого» вместо «итого». Считаю, надо их совместить: «стороны, если что, могут выставлять пони. Игого!» © ***Bear / Pikabu
- Как-то в офисе я встала из-за стола, совершенно автоматически задрала платье и начала подтягивать колготки, не обратив при этом внимания, что напротив сидит чужой мужчина. © Елена Бирк
- В офисе одна коллега заявила, что из раздевалки пропала ее серебристая куртка. Подняла на уши всех. После бесплодных поисков наши HR решили просмотреть записи с камер наблюдения. И там увидели, что коллега, оказывается, пришла на работу в черной куртке. © dima ilunga / ADME
Это как надо заработаться, что-бы не помнить в чём ты пришёл на работу??? Отпуск в студию...🤣🤣🤣
- В первый понедельник после отпуска я вернулся на работу. Все, кого встречал, были шокированы и молчали. Оказалось, что в том же городе, где я отдыхал, с моим тезкой произошел несчастный случай, и коллеги не чаяли меня больше увидеть. © Peter Hendriks / Quora
- Не поступила в мединститут с первого раза. Устроилась на кафедру биохимии препаратором: мыть полы и пробирки разные, быть курьером и еще там по мелочи... В первый день мою пол в кабинете какого-то доцента. На табличке — его инициалы и фамилия иностранная. Мою руками, старательно, залезая во все углы. Тут заходит маленькая худенькая женщина в сером халате, останавливается на пороге и смотрит на мое усердие. Через несколько секунд я ее спрашиваю: «Вам что-то надо?» Она: «Это мой кабинет». Я говорю: «Ваш? Ну тогда и домывайте!» И тут же ухожу. Я приняла ее за уборщицу, и подумала, что кабинет — именно ее зона работы. То, что это и есть доцент, я даже не подумала. В моем представлении с такой красивой фамилией должен был быть седовласый мужчина и обязательно в белоснежном халате. © Galina Dolgikh / ADME
- Устроился на работу. Замначальника — иностранец, представился Егоркой. Так я его целый день и называл. На следующее утро меня вызвали и строго попросили впредь не давать начальству всякие прозвища. В общем, зама, как выяснилось, зовут Геворг. © Chickenlover / Pikabu
- Коллеги приносят из дома еду и кладут в холодильник. Некоторые забывают еду, и она начинает там портиться. Понедельник, заглянул в холодильник — лежат чьи-то 2 вареных яйца в прозрачном пакете. Вторник — по-прежнему лежат. Среда — 2 яйца в пакете. Четверг — лежат. Думаю: «Кто-то про них забыл». В пятницу утром мое терпение кончилось, и яйца отправились в мусорку. В обед один из прожорливых коллег кричит на весь офис: «Кто съел мои яйца?! Я их каждый день новые приношу и вот на эту полочку кладу!» Молчу. Неудобно вышло. © Fixd / Pikabu
Каждый день есть по два яйца - это может быть вредно. Однажды читала одну историю, как в советское время одного нашего дипломата отправили в США, и он, чтобы сэкономить валюту решил питаться только яйцами и салом, а на сэкономленные деньги покупать различные товары. Через некоторое время у него случился заворот кишок, его еле-еле спасли и отправили обратно в СССР. Так и закончилась его заграничная история.
- Работаю в удаленном формате. Переписывалась с начальницей и получила порцию заданий, которые нужно выполнить «здесь и сейчас». Я в тот момент находилась на сессии, тем не менее, выполнила все поручения. Моментальной реакцией было написать мужу все, что я думаю о методике ее работы, но вместо этого написала и отправила все своей начальнице. В ответ получила лучи гнева. Мы поговорили, конфликт уладили, но с тех пор я десять раз перепроверяю, кому я отправляю письмо. © Подслушано / Ideer
- Работала старшим бухгалтером в крупной компании. Ждали проверку из главного офиса, и я усиленно готовилась, все перепроверяла, брала работу домой. И вот ночью дома работала, немного поспала, утром встала, опять что-то проверяю, попутно пью кофе и на работу собираюсь, одеваюсь. Прихожу на работу, снимаю пальто, а юбки нет. Трусы, колготки, верх есть, а юбку забыла надеть. Коллеги ржали и долго потом вспоминали, как я распахиваю пальто, а там трусы и ляхи в колготках. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я забыл перевернуть табличку на двери с «Закрыто» на «Открыто» и полдня простоял, наблюдая, как люди подходят к витрине и сразу же уходят. Коллега узнал об этом и удивился, что в помещении никого нет: на его глазах около пяти человек подошли к двери, развернулись и ушли. После этого он меня еще долго передразнивал с вопросом: «А мы вообще открыты?» © skummelgutt / Reddit
- Самый неловкий момент. Я всегда скидывалась коллегам на дни рождения, а есть у нас мадам, которая высчитывает, кто на сколько еды приволок, и, в зависимости от этого, сумму для сбора озвучивает. И вот не принесла я вкусняшек на свой день рождения, ну меня и не поздравили. Вроде и логично (мадам даже не пришлось считать), а вроде и обидно. Ведь поздравить и пожелать обязательного здоровья можно и без еды. © lerahalera / ADME
Какая из этих историй заставила вас «сгореть со стыда» за героя? Возможно, и у вас есть в запасе пара историй о рабочем конфузе, который до сих пор вспоминаете с нервным смешком? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, какими еще могут быть офисные будни!
