15 историй, которые доказывают, что работа с людьми полна сюрпризов

Тем, кто работает с людьми, нужно выдавать медали за терпение, выдержку и чувство юмора. А как иначе, если клиенты то требуют от тебя какого-то загадочного друга? Хамят, наглеют или вовсе просят вернуть деньги за съеденные котлеты. Хотя иногда и попадаются чуткие и добрые люди, что хоть как-то уравновешивает впечатление от предыдущих клиентов.