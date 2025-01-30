Первая история странная. Почему официантка в ступоре от того что клиент попросил диетическую газировку? В любом уважающем себя ресторане будет как минимум диетическая Пепси или Кока-кола. Ну и выдавать обычную газировку за диетическую - так себе идея.
15 историй, которые доказывают, что работа с людьми полна сюрпризов
Тем, кто работает с людьми, нужно выдавать медали за терпение, выдержку и чувство юмора. А как иначе, если клиенты то требуют от тебя какого-то загадочного друга? Хамят, наглеют или вовсе просят вернуть деньги за съеденные котлеты. Хотя иногда и попадаются чуткие и добрые люди, что хоть как-то уравновешивает впечатление от предыдущих клиентов.
- Работала я официанткой. Клиент: «Принесите мне диетическую газированную воду». Я в ступоре, объясняю, что такой нет. Клиент уперся, чтоб я ему ее принесла. Иду на кухню. Беру бутылку газировки и маркер. Пишу на этикетке с двух сторон «диетическая» и выношу клиенту. Он в восторге: «Ну вот видите! А говорили, что нет». Я снова в ступоре. © Irina Mezin
- Подлетает ко мне покупательница, руки в бока уперты, мол, знаете ли вы, что мне срочно нужно в туалет. Я ей ответила что у нас для покупателей туалета нет. Через полчаса вызывает меня кассир, подхожу к кассе, стоит эта мадам и орет, мол она хотела расплатиться картой. А кассир нажала функцию оплаты наличкой и пришлось весь товар по новой пробивать по кассе. Началась эпопея с криками. Кассир пробила все по новой. А та засунула карту в терминал, при этом кассир еще не успела активировать функцию платы картой. Тут же вынула карту из терминала и тут же ее опять воткнула, опять упреки, что ей так царапают карту и она потом нормально не функционирует! © Oxana Haradezki
- Клиент заказал бутерброд, и я задала стандартный вопрос: «Белый или зерновой?» На что он ответил: «Да». Я спросила его снова, и он ответил то же самое. Мы переспрашивали еще несколько раз, и в какой-то момент он отчаянно посмотрел в меню и сказал: «Да?» В конце концов я взяла две буханки хлеба для демонстрации, и он наконец понял, о чем я его спрашиваю. Он выбрал хлеб, все вздохнули с облегчением, а мы оба вдоволь посмеялись. Я задала следующий стандартный вопрос: «Американский сыр или Проволоне?», и он ответил: «Да». Я просто громко вздохнула. На этот раз он оказался проворнее и, увидев мою реакцию, сказал: «О! Точно! Эм, американский, пожалуйста». © PensiveLog / Reddit
- У меня в отделе бытовой химии было! Приходит покупатель и так с ходу: «У вас есть друг?» Спустя пару часов приходит другая: «Мне нужен друг!» Да, думаю, с ума все подходили. Тут торговый представитель подъехал, я ему это рассказала, а он говорит: «Вчера пустили рекламу мыла» Друг". Хотите ящичек заказать?" Кстати, классное мыло, потом сама себе брала. © Olga Davidenko
- Работаю в гостинице на ресепшене. Иногда кажется, что люди, уезжая в отпуск, забывают все на свете, даже элементарные вещи. Они не знают, как включается свет, телевизор, кондиционер. Они не здороваются, хамят и требуют то, за что не платили. Поэтому создается впечатление, что я работаю в детском саду. © Подслушано / Ideer
- Работал в местном хозяйственном магазине. Пришли две дамы, которые хотели купить весь наш запас блокнотов за доллар, потому что на вывеске было написано что-то вроде «Блокноты: $1» или что-то такое. Они рассуждали так: раз не было написано «каждый по», значит, все они вместе стоят $1. Они буквально устроили перепалку с моим менеджером, обзываясь, пока он, наконец, не выгнал их и не запретил им возвращаться. © Equippedchart49 / Reddit
- Случай был. Пришла бабушка с желанием сделать возврат. Далее такой диалог:
— Вы мне продали не говяжью, а свиную печень. Верните деньги.
— Несите печень, мы сделаем возврат.
— Я ее уже перемолола.
— Хорошо, несите фаршем.
— Так я сделала котлеты и пожарила.
— Отлично, несите котлетами.
— Так мы их съели. © Наталия Вешневская
Ага. Ещё дальше диалог мог быть такой :
- Несите то, что вышло после того, как вы съели котлеты.
- Мы это смыли.
- Тогда деньги не вернём!
- Продавала кофточки из кашемира. На этикетке указан цвет «Camel» (верблюжий). Так и продавала через интернет, поясняла, что оттенок может слегка отличаться из-за разной передачи на конкретном мониторе. Продала много — все довольны. Но одна женщина написала: «Что вы мне подсунули? Да я 12 лет жила в Египте и никогда не видела верблюда такого цвета!» © Rosa Dalvadorez
- Работала я когда-то водителем такси. Ушла от мужа, осталась с долгами, ни жилья, ни нормальной одежды, но зато свободная. Пахала как проклятая — сначала, чтобы долги закрыть, потом на жилье накопить, ведь жить было негде. Работала ночами. Однажды была особенно тухлая смена — заказов почти нет, а утром платить кредит. Стою, смотрю, на обочине парень машину ловит. Подъехала, договорились, ехать недалеко.
Сел, начали болтать. Отвезла его, он выходит и вдруг спрашивает: «Сколько за ночь в среднем зарабатываешь?» Я говорю: «По-разному, обычно 3-5 тысяч, в выходные больше бывает». А он достает 5 тысяч, протягивает мне и говорит: «Пообещай, что сейчас поедешь домой и поспишь». Я была в шоке, но поехала домой. Прошло 6 лет. Я выбралась из долгов, купила квартиру, родила дочку. Но этого парня я помню до сих пор. Спасибо тебе, друг, за тот момент! © Не все поймут / VK
- Работала в магазине автозапчастей. Магазин закрывается в 9. Клиент приходит в 8:50. В 9 мы запираем двери, чтобы не входили новые покупатели. Затем мы выводим всех, кто остался в магазине, когда они будут готовы. В 9:05 мы сделали объявление, что магазин закрыт, но торопиться не стоит, мы поможем вам, когда вы будете готовы. Тот клиент просто закричал во всю мощь своих легких: «Ладно, я все равно не хотел ничего покупать». Бросил свою полную корзину на землю и помчался к входной двери. Не успел никто ничего сказать, как этот мужчина уже у дверей, не зная, что они заперты, и врезается прямо в них. Мой менеджер подходит к нему, отпирает дверь, и он уходит, не говоря больше ни слова. © streetmitch / Reddit
- Женщина просила пельмени. Без свинины! Ок. Говядину тоже не хочет. И телятину. Рыбу тоже не надо. Эти ей не нравятся, тут какой-то странный перец. Короче, выбрала с бараниной, ручной лепки. Ей честно попытались объяснить, что вкус может показаться непривычным. В наших широтах баранина не в приоритете. Через неделю приходит снова: «Я брала у вас пельмени с бараниной. Сварила себе, попробовала — не понравились. Сварила подруге — не понравились. Муж, правда, остатки доел. Но мне не понравились. Вот. И подруге. Верните деньги!» © Ольга Хакимова
А ведь парень спас чью-то жизнь, отправив невыспавшуюся таксистку домой! Нельзя в таком состоянии за рулем!
- У меня был случай, работала в такси. Звонок:
— Помогите! Я потерялась! Заберите меня отсюда!
— Где вы?
— Я вышла из автобуса, шла-шла и не знаю как уехать!
— Назовите адрес, где вы стоите?
— Как я могу сказать, если не знаю где я?!
— Успокойтесь и посмотрите вокруг. Люди есть рядом? Кто-то в любом случае знает на какой вы улице. Спросите и назовите мне. Мы пришлем машину.
Или бабушка звонит:
— Я ключи потеряла! Пришлите кого-нибудь пусть помогут найти!
— В такси потеряли? Во сколько заказывали машину?
— Почему в такси?! Дома потеряла! © Изабелла Хараманова
- Работаю в торговле. На рабочем столе стоит мини-вазочка с конфетами, у стола кулер для сотрудников и клиентам воды попить. Как же бесят клиенты, которые из кулера воду в бутылки себе наливают, конфеты в карманы сыпят. Не 1-3 штуки берут, а целую вазу в карман вываливают. После себя оставляют стаканы, фантики. Вы не заработали себе на воду и карамельки? Еще ручек со стола у меня в карманы себе запихайте и бумагой для записи прикройте. © Подслушано / Ideer
- Работала в мебельном магазине. Доставщики и складские работники начинали работу за несколько часов до открытия, чтобы загрузить грузовики, а сотрудники обычно приезжали на час раньше. В тот день я приехала примерно за 2 часа до открытия, чтобы сделать кое-какие дела. Приходит парень, который недоволен тем, что магазин не открыт. Поэтому он пробрался внутрь через склад и был возмущен тем, что за прилавком не было никого, кто мог бы ему помочь. Он нашел меня на кухне, где я варила кофе, и потребовал, чтобы кто-нибудь немедленно обслужил его и сделал ему скидку за то, что ему пришлось из кожи вон лезть, чтобы найти кого-то, кто ему поможет. Я не могла остановиться от смеха, что вывело его из себя. Он пожаловался на плохое обслуживание клиентов. © catherinetheok / Reddit
- На меня сегодня наорали за то, что у нас в отеле нет бассейна. Я говорю: «Так его тут никогда и не было. И мы никогда не рекламировали, что у нас он есть». И гостья: «Да, но я думала, что есть». Аргументный аргумент. © Татьяна Логинова
А вот еще подборочка историй, которые доказывают то, что круче клиентов иногда могут поражать собственные начальники.
Комментарии
Да, для работы с людьми надо иметь железные нервы и вагон терпения. Пришлось сменить профессию в молодости - впечатления незабываемые!
Женщина из торговли как будто из своего кармана кулер и вазу с конфетами наполняет