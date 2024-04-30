20+ мужчин, чьи поступки хочется комментировать голосом Николая Дроздова

Некоторых мужчин хлебом не корми — дай обвинить женщин в отсутствии логики. А ведь представители сильного пола порой могут удивить своими непредсказуемыми поступками ничуть не хуже. Иногда они себя ведут непредсказуемо мило, а порой творят такое, что в голове не укладывается.