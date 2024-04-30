«Тебя послушать, так ты из мамы уже своими ногами выбежал со словарем в руках!»
Не ну а чё , ну правда же - достал !!
20+ мужчин, чьи поступки хочется комментировать голосом Николая Дроздова
Некоторых мужчин хлебом не корми — дай обвинить женщин в отсутствии логики. А ведь представители сильного пола порой могут удивить своими непредсказуемыми поступками ничуть не хуже. Иногда они себя ведут непредсказуемо мило, а порой творят такое, что в голове не укладывается.
- Работаю таксистом. Звонит мне мужик, которого я недавно подвозил. Думаю, ну что-то забыл, потерял или еще что. Ан нет, оказывается, что я его тогда угостил конфеткой, а он ее есть не стал. Пришел домой и отдал жене. Так она теперь ревет и требует, чтобы они принес еще таких же, а он не знает, где их можно купить. И вот он готов ехать хоть на край света, чтобы своей любушке угодить.
- Муж достал. Нашему сыну год с небольшим, он еще даже «ма» и «па» осознанно не говорит. Супруга из-за этого корежит: «Вот я в год уже болтал вовсю!» У сына со второго месяца вес и рост поперли выше нормы, из-за этого он припозднился с переворачиванием, поздно начал садиться и поздно пошел. И тут муж тоже такой: «А вот я...» Разок не выдержала, сказала ему: «Тебя послушать, так ты из мамы уже своими ногами выбежал со словарем в руках!» © inthismess / Pikabu
«Тебя послушать, так ты из мамы уже своими ногами выбежал со словарем в руках!»
- У моей тети как-то гостил брат ее мужа, задержался на 2 недели. В один из дней она готовила торт на день рождения дочери: испекла коржи, промазала, собрала — осталось только украсить сверху. Вышла в магазин, пришла — куска размером с треть торта нет. Он просто взял и отломил себе кусок. И съел. Взрослый мужик. Что самое смешное, когда тетя начала ругаться, родственничек сначала сказал: «Это не я! Я спал! Это дети, наверное». Ага, дети треть торта руками отломили... А потом возмутился: «Я не думал, что вам торта для меня жалко!» © Kedast / Pikabu
- С лета встречалась с мужчиной, вместе пока не жили. У меня квартира в собственности уже 10 лет, у него ипотека. Однажды он сказал, что нужно уже жить вместе, и предложил самый разумный, на его взгляд, вариант — живем у него, мою трешку сдаем и платим его ипотеку. Я согласилась и задала логичный, на мой взгляд, вопрос: «Какая доля твоей квартиры в таком случае будет принадлежать мне? И как мы это оформим?» Он замолчал, потом выдал, что верно его друг говорил: «С бабами-юристами лучше дела не иметь. Они самые меркантильные, не умеют любить и доверять. У них нет сердца и души, только цифры в глазах». Потом собрался и уехал. Написал вечером сообщение, что ошибался во мне, очень разочарован и расстроен. Завтра приедет забирать свои подарки: серебряное колье и кольцо с топазом. Когда я спросила, а как же мой подарок (часы), сказал, что разбил их, может привезти битые. Я ответила, мол, не нужно, яжюрист, заработаю. © Sky190 / Pikabu
Уже было. Совет: прислушайтесь, в чем вас обычно обвиняют окружающие. Это раскроет их истинную сущность, потому что в большинстве случаев они говорят о себе.
- Подруга жила с парнем в квартире, где постоянно то кран капал, то смеситель тек, то труба. Она постоянно подставляла тазик, тряпки подкладывала. Ругались, естественно, на этот счет. Она пыталась вызвать мастера. Парень героически всех выпроваживал со словами: «Дома есть мужик. Я сам!» А ей говорил коронное: «Завтра сделаю точно». Прожили так пару месяцев, а потом она собралась и приехала пожить ко мне. Его хватило на неделю: тазики и тряпочки-то менять некому, а у самого лапки. Короче, затопил он соседей снизу. Не так чтобы сильно, но очень неприятно, и соседи с него стрясли на ремонт. Так парень звонил моей подруге, ругался, мол, это она во всем виновата. В итоге сам мастера вызвал, все сделали. © Hellavisa / Pikabu
- Муж заявил, что мне надо перестать просить его о помощи в тех делах, которые я «вполне способна» сделать сама. Например, отнести чемоданы на чердак или развесить картины. Когда я сказала, что не очень хорошо владею дрелью, супруг процедил: «Разберешься». У нас и так далеко не идеальные отношения, но вот это... Не просить о помощи? Хорошо. Я справлюсь сама. Я повешу полки, но туда, куда я хочу, и советоваться ни с кем не буду. Я разберусь одна с нашим скопившимся хламом и избавлюсь от вещей, которые мне мешают. А если мне понадобится мужская помощь в личной жизни... Я и тут найду, как решить эту проблему! Муж не понимает, видимо, что если я начну все делать сама, то зачем мне он? © throwaway374658 / Reddit
- Пришла я на свидание. Парень стоит у метро с рюкзаком за плечами. Я подхожу, он скидывает рюкзак на асфальт, открывает его и достает оттуда... палку колбасы. И говорит: «Понимаешь, цветы — это банально, кольцо — рано, а колбаса — это самый лучший подарок!» © klepka.zaklepka / Pikabu
Если колбаса хорошая-соглашусь!особенео зная,что хорошая стоит не меньше букета точно😋
- Что у мужчин в голове? Мы с парнем встречались 3 года. Полная идиллия. Совместные планы. Жили вместе. Огонь и воду прошли. Родители наши знакомы. И вот обычная суббота. Я предлагаю съездить в музей, а он договаривается с друзьями в футбол поиграть. Удивляюсь, ведь вроде вчера обсуждали совместный день. Он отрывается от разговора с друзьями по телефону и говорит: «Нам надо расстаться». Буднично так. У меня мир рухнул. А он пошел завтрак доедать. © Подслушано / VK
- Давал умную колонку родителям поиграться. Забавно было: отец научился узнавать погоду. Как-то рано утром, часа в 4 (он на всю голову жаворонок), собрался папа на дачу, полез погоду посмотреть. Возраст, телефон старый, пальцы сухие — плохо получается. Мать ему: «Да чего ты там копаешься? Спроси вон „Алису“». А батя: «Ты чего? Сейчас четыре утра, пусть спит». © mich2lych / Pikabu
- К мужу пришли коллеги, две женщины. Я поздоровалась, чуток с ними посидела и ушла в свою комнату вздремнуть. Через какое-то время слышу, что муж с одной из них пошел в соседнюю комнату, чтобы что-то найти. А там лежали мои альбомы для рисования, блокноты, книги. Я слышала, как коллега начала листать альбомы, а муж такой: «Ой, она у меня так хорошо рисует! Мне нравится ее уникальный стиль. А это ее книги. Жена у меня очень умная и талантливая. Мне с ней повезло». Потом они ушли, а мое сердце просто растаяло. © Nayirg / Reddit
- У меня давно проблемы со сном. Почти 8 лет назад родилась первая дочь. Она просыпалась по ночам лет до 3. Потом была вторая дочь — та спала получше, но ночные кормления никто не отменял. Потом долго и мучительно уходила мама. И как спать, когда не знаешь, услышишь ты утром родной голос, или уже все? И вот после этого всего сплю я плохо и мало, постоянно просыпаясь и не впадая в глубокую фазу. А сейчас еще младшая приболела — ночами лежит с соплями и хрюкает мне на ухо. Первоклашка с кружками и уроками в придачу к младшей — вообще квест. Муж блаженно спит всегда, а сейчас в командировке — вообще ему зашибись. И вот пожаловалась я ему на плохой сон. Он такой: «Да ты недостаточно выматываешься просто. Надо достать с балкона велотренажер!» Обалденно! Вот чего мне не хватает, оказывается. © #щастьематеринства / VK
- Сегодня утром муж встал рано. Я подумала, что в спортзал пошел, и не придала этому значения. А днем пошла достать игрушку сына из машины и увидела, что все шины сняты! Позвонила супругу узнать, в чем дело, а он такой: «Я решил, что тебе никуда не надо ездить на этой неделе». Я спросила: «Почему ты не мог просто мне об этом сказать?» А он: «Иногда слов недостаточно». Я так устала от его игр. © vovayi / Reddit
- Однажды напекла пирогов на неделю. И тут приходит бывший муж. Оставила его с детьми — сама в магазин выскочила. Возвращаюсь — ни бывшего, ни пирогов. А он смски строчит какие пироги были вкусные, как надолго ему их хватит, с какой начинкой по дороге помялись. Ну я взяла и всем близким переслала его сообщение. После этого никто больше не осуждал меня за то, что я его в дом не пускаю. © Unknown author / Pikabu
- Последние 2,5 месяца меня достает бывший парень. Звонит и ноет по часу, просит дать ему еще один шанс. Блин, ты изменил мне 5 лет назад, когда я упахивалась, умудряясь учиться и работать одновременно, чтобы у нас все было. Тогда я умоляла тебя остаться со мной. Я даже извинялась, мол, это я виновата, что ты пошел налево, ведь меня так часто не было рядом. Я так долго приходила в себя после разрыва, еле восстановилась. И вот начались эти звонки. Мне больно слышать его голос и все эти слова о том, что он дозрел до наших отношений. Можно просто перестать мне звонить, пока я не вышла из себя, а? © JillianSky / Reddit
- У моего коллеги трое детей. Как-то я из любопытства спросила, как они с женой справляются с таким количеством ребятишек. Ответ озадачил: «Ой, я особо с ними не сижу, жена сама как-то». Едва сдержалась, чтобы не начать предъявлять ему, мол, зачем он тогда столько детей наделал, если всех их на жену сбросил... Не понимаю я таких мужчин. До этого диалога, кстати, думала, что он хороший отец. © Карамель / VK
- 29 декабря сломался телик (он же дисплей компа). Муж пришел поздно, мельком посмотрел, сказал: «Разберусь». Ок. Утро 30-го. Я понимаю, что если прямо сейчас не вызову мастера, на Новый год и каникулы мы будем без всего, а дети так хотели посмотреть свои сериалы и фильмы. Да и мы тоже. 12 часов дня. Муж спит. Я его бужу: «Ну что, вызываю мастера? Даешь добро?» А он как начнет орать: «Нет, я посмотрю сам! Я сам все могу, мастера даже на порог не пущу!» С проклятьями и руганью встал, пошел разбираться, я с детьми ушла в детскую, чтоб не бесить его. Выхожу через час — муж разобрал весь экран! Еще через час скрутил обратно, но телик не заработал, а вот матрице пришел каюк. Я уже не выдержала: «Ты зачем телик раскрутил на слои, если не разбираешься в этом, а?!» В итоге приехал мастер, развел руками. Матрица восстановлению не подлежит, а изначально ремонт обошелся бы в копейки. © UtkaShutka / Pikabu
Наделал троих детей…?а женщина,естественно,ни при чем?🤣узнала в процессе родов?смешно обвинять в количестве только одного из пары.
- Я выросла с мамой, которая очень злилась, если я косячила, поэтому мне иногда кажется, что я ничего нормально сделать не могу. Вот на днях готовила ужин и случайно сожгла гамбургеры. Быстренько открыла окно, чтоб так не воняло, и тут на кухню зашел муж. А я просто смотрела на него, не зная, как реагировать. Он подошел, поцеловал меня в лоб и сказал: «Я очень ценю то, что каждый вечер ты готовишь ужин». И добавил, что ничего страшного не произошло, подгоревшее можно соскрести или обрезать, а остальное съесть — наверняка у меня, как всегда, получилось вкусно. Я разрыдалась от этих слов. Он самый любящий, заботливый и добрый человек в моей жизни. © kelstay207 / Reddit
- Столкнулась с предательством мужа. Не в прямом смысле, как у всех, а намного обиднее. Он без меня взял отпуск за свой счет и с друзьями улетел на море! Мы с ним давно собирались отдохнуть и присматривали путевки, но меня не отпустили с работы. А он не особо-то и расстроился — сразу начал обзванивать друзей, с ними договариваться. Для меня это самое настоящее предательство! Я даже в мыслях себе не могу представить, как можно так просто взять и улететь отдыхать одной, без мужа. Я потом места себе не найду... Да я лучше откажусь вообще от поездки. Пока даже и не знаю, как себя дальше с ним вести. Но это явно не поступок любящего человека. © Как мы расстались... / VK
У меня была точь-в-точь ситуация с бывшим мужем. Только вместо друзей любовница оказалась. После этого я с ним развелась.
- Нам с мамой мой «бывший папа» на 8 марта подарил — внимание! — шнурки для кед. Маме — кислотного цвета, мне — розовые. Кед в гардеробе у нас с мамой не было. И да, деньги на тот момент в семье были. © Moskma / Pikabu
- После развода делим с мужем траты на дочь пополам. Недавно поймала ее на том, что ходит в школу в верхе от купальника. Повела в магазин, купили три комплекта белья. А бывший закатил скандал, что он на это скидываться не будет, потому что я все вру, трачу на себя и не может быть, чтобы дочка, его маленькая девочка, уже бюстгальтер носила. Глаза разуть и убедиться лично, что ей уже нужен он, тот не в состоянии. Проще на меня собак спустить.
Нам больше всего нравится читать истории, где мужчины проявляют широту души или щеголяют своим чувством юмора. Впрочем, мы и о женщинах такие же истории узнаем с удовольствием.