17 сюрпризов, которые поджидали героев истории в самом конце

Иногда кажется, что жизнь будто разделена на сюжеты с предсказуемыми развязками: подготовился к экзамену — хорошо сдал, не понравился начальнику — жди увольнения, и тому подобное. Однако будущее непредсказуемо, и любая ситуация может закончиться совсем не так, как мы этого ожидали.