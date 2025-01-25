16 начальников, чьи причуды окружающие вряд ли забудут

Истории
17 часов назад

Начальник мечты это человек, который понимает, поддерживает и, конечно, платит побольше. Но в реальности чаще всего приходится иметь дело с уникумами, у которых полно тараканов в голове. А уж то, что они порой вытворяют, вызывает одновременно и смех, и слезы.

  • Начальница у подруги все время забывает телефон то дома, то в офисе, когда выходит на обед. И вечно: «Мне должны позвонить! Чего не звонят? Так, а где мой телефон-то?» Женщине немного за 50.
  • У подруги есть начальник отдела. Он очень крутой специалист, но характер тот еще. Человек может заслужить его благосклонность, если окажется, что он любит чай. И этот начальник лично во время традиционного утреннего чаепития заваривает хороший чай на свой отдел.
Солнышко ясное
4 дня назад

Подруга сама не заметит как ей стукнет 50 и будет всё забывать. А соплячки будут её обсуждать и крапать сплетни в адме.

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  • Работала в частной компании. И у них была традиция: по пятницам они самостоятельно убираются в офисе. Мне надлежало мыть не только свой кабинет, но и кабинет директора и холл. Через пару недель я отказалась мыть холл. А потом к нам пришла девица-маркетолог, которая, услышав про уборку, принесла директору расчет стоимости своего рабочего времени и примерный расчет стоимости труда других сотрудников и цены на услуги нескольких клининговых компаний.
    Это не подействовало, но мыть полы она не стала. Потом руководство придумало ежедневный отчет о проделанной работе. Причем заполнять его надо было в конце рабочего дня, а форма была выложена в общей сетке и зайти туда одновременно даже двоим было нельзя. В общем, ушли мы вдвоем с маркетологом. Больше таких чудных фирм не встречала. © Алина В / Dzen
  • Прихожу директору и говорю: «Здравствуйте. Я у вас уже четвертый год работаю. Поднимите, пожалуйста, зарплату хотя бы немного». В ответ услышал: «Мы будем с руководством бюджет обсуждать, там твое повышение и обсудим». И вуаля, проверяю карточку, а там пришла меньшая сумма. Мне не повысили зарплату, а понизили! Теперь вот ищу новую работу. © BuildingLoki31 / Pikabu
  • Начальник вдруг решил заняться дисциплиной. Опоздание на минуту — штраф. Довольный стоял и записывал в тетрадку. Позже всех пришла бухгалтер. Как она возмущалась. Вспомнила все. И отчеты по ночам и работу без выходных. А вечером начальник хорошо отдохнул и на утро приполз к обеду. Дружный коллектив его радостно встречал у входа. На этом эксперимент закончился. © Вадим Кушнарёв / Dzen
  • Я был сотрудником отеля, и нам разрешалось заказывать еду с кухни, если мы делали это в определенный промежуток времени. Я заказал бургер примерно на пять минут позже указанного срока. Какая это была ошибка. Когда я спустился, чтобы забрать его, шеф-повар спросил, для меня ли это. Когда я сказал «да», он взял бургер, откусил от него кусочек, положил его на тарелку и передал мне. Он сделал это так, что все повара и официанты посмотрели на меня, а некоторые из них захихикали. Один из самых неловких моментов на работе для меня. © Unknown author / Reddit
  • Фирма где-то на 60 сотрудников. Посреди своего отпуска приходит сотрудник и сообщает руководству, что у него заканчивается завтра контракт и новый он подписывать не будет — уже нашел новое место работы. Это уже третий человек, который уходит в течение нескольких месяцев. Начальство начало подозревать, что что-то не так и решило найти корень проблемы:
    — Вот, ты, Серега, наверняка, не на одно собеседование сходил, да?
    — Да, я в 4 местах был и везде меня готовы были взять.
    — А вот чем они все тебя мотивировали? Может там какие-то секреты есть?
    — Деньгами, везде предлагали зарплату минимум в полтора раза выше, чем у нас.
    — Да бог с ним с деньгами, а вот чем они реально работников привлекают? Какую мотивацию работникам предлагают? Наверняка есть какой-то секрет. © Andruss / Pikabu
  • Начальнице была ненавистна мысль, что у персонала есть время в смене, чтобы ничего не делать, даже если делать буквально нечего. Однажды, после того как мы потратили 2 часа на уборку полок, она спустилась и сказала, чтобы мы убрали их снова. Хотя мы и протестовали, она сказала, что нам не должны платить за безделье. Делать было нечего, блин! Мне пришлось заново чистить идеально чистые полки. © DungPuncher / Reddit
  • Как-то начальница заявила коллективу, какие мы недружные, никуда вместе не ходим, хотя мы встречались вне работы, но без нее. В результате она сама выбрала дорогой и пафосный ресторан, но не пришла. © Бешеная Белка / Dzen
Людмила Киш
4 дня назад

Про мотивацию. А начальство про пирамиду Маслоу не читало или это начальство экономике не учили?

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  • Наша начальница ввела правило: на входе сдавать смартфоны охране, чтобы от работы не отвлекали. Потом летала на реактивной метле - чего это мы в корпоративном чате не отвечаем. Когда ей сказали, что телефоны на вахте, она выдала: "Меня это не волнует, вы обязаны на мои сообщения реагировать мгновенно, а как вы это будете делать, меня это не волнует. Вы и телефоны обязаны сдавать, и на мои сообщения отвечать немедленно!" © Voyager / Dzen
  • По болезни часто отпрашиваюсь то к врачу, то анализы сдать. Естественно часы вычитают из зарплаты. Собственно, один раз ко мне хозяин фирмы подходит и говорит:
    - Мы тебя когда на работе в выходные увидим? Отрабатывать прогулы то надо.
    - Нет. Вы часы, которые я "прогуливаю" и так вычитываете? Зачем мне в выходные работать?
    - Что значит зачем? Ты вон сколько прогулял, но я не высчитывал ничего. Твой начальник сказал, что у тебя ситуация - деньги нужны.
    - А почему же тогда у меня в зарплате недостача?
    Оба задумались. © Unknown author / Pikabu
  • Было негласное правило. Если планировался приезд регионального директора, то весь менеджерский состав задерживался на работе, по умолчанию. Она могла приехать просто перекусить с нашим начальником. Он накрывал стол, а остальные должны были улыбаться и создавать теплую дружескую обстановку. Очень запомнилось, что уважала эта гражданка, к первому блюду свежие горбушки. И если их вдруг не находилось в 21-22:00 вечера, то настроение "ее Величества" очень портилось. © Натали / Dzen
  • Моя бывшая начальница начинала свой рабочий день часов в 14.00-15.00. И работун на нее нападал в 19.00, когда сотрудникам нужно было домой уходить. И начинались совещания, планерки, консультации. Но она за эту задержку доплачивала, за что ей спасибо, конечно. Продержалась я там 6,5 лет и то только потому, что дивный коллектив был, работа интересная. Мы против нее дружили! © Макарова Ирина / Dzen
  • Мне сказали, что я никогда не получу повышение, над которым очень старался, потому что у меня есть татуировка на видном месте. Меня повысили спустя год, а он здесь больше не работает. © I_Went_Okay / Reddit
  • Работаю в одной фирме уже лет 8. Торговля. Зарплата большая. Конечно, приходится пахать. Внезапно заболел серьезно. Вызвал скорую: уже стоять на ногах не мог. Отписался директору, мол, ложусь на пару дней, так как совсем мне плохо. На что директор феерично отреагировал: «Ноутбук с собой возьми. Чтобы работать». Вот лежу в палате и думаю: «Гуляй-ка ты лесом, директор. Видать, пора увольняться. Да зарплата хорошая, но мне мое здоровье важнее.
  • Я продажник. Под Новый год слегла с ангиной и температурой 38,5. Я никакая. Начальник звонит, орет, что все планы сорвала. Говорю, что все наверстаю. Он: «Врешь». Собираю волю в кулак, обзваниваю девчат в магазинах и выдаю начальнику план и плюс 300%. Так начальник заорал: «Ты зачем это сделала?! У меня на складах нет столько продукции!» «Это твои проблемы, я увольняюсь», - спокойно ответила в трубку и более туда не вышла. © Numida / Pikabu

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