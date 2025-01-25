16 начальников, чьи причуды окружающие вряд ли забудут

Подруга сама не заметит как ей стукнет 50 и будет всё забывать. А соплячки будут её обсуждать и крапать сплетни в адме.
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Начальник мечты это человек, который понимает, поддерживает и, конечно, платит побольше. Но в реальности чаще всего приходится иметь дело с уникумами, у которых полно тараканов в голове. А уж то, что они порой вытворяют, вызывает одновременно и смех, и слезы.
Подруга сама не заметит как ей стукнет 50 и будет всё забывать. А соплячки будут её обсуждать и крапать сплетни в адме.
Про мотивацию. А начальство про пирамиду Маслоу не читало или это начальство экономике не учили?