16 начальников, чьи причуды окружающие вряд ли забудут

Начальник мечты это человек, который понимает, поддерживает и, конечно, платит побольше. Но в реальности чаще всего приходится иметь дело с уникумами, у которых полно тараканов в голове. А уж то, что они порой вытворяют, вызывает одновременно и смех, и слезы.