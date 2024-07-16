17 человек, которые пошли на рынок за покупками, а вернулись с авоськой впечатлений

Я однажды в обп заявление на торговку написала. Нужно мне было платье, красивое, нарядное. Мерила в нескольких местах на рынке, одно понравилось: цвет, фасон. Заплатила деньги. Пришла домой.. Ростовка не моя, талия платья у меня на бедрах. На рынке как-то это не заметилось. Пошла менять. Девушка была не согласная. Умерла, так умерла. Деньги не отдам. Другое платье тоже не дам. Я психанула и написала заявление в обп. Денег мне не вернули, платье подруга подшаманила, на киоск штрафы наложили. Вроде бы и пакость сделала, но душа успокоилась. Надо было с мужем идти менять, глядишь бы срослось что-нить. Он внушительно выглядит.