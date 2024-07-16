17 человек, которые пошли на рынок за покупками, а вернулись с авоськой впечатлений
Покупка чего-либо на рынке — это не просто приобретение вещей и продуктов, но и целый ритуал с торгом, непредсказуемым общением, а порой и с историями, которые невозможно забыть даже спустя годы. Тот, кто хоть раз мерил обновки за занавесочкой, нас поймут. С современных рынков тоже можно принести полные пакеты впечатлений, ведь там чего только не бывает.
- Мой муж сыр покупал. Пришел на рынок и замер перед прилавком с сырным разнообразием. Продавец решила помочь: "Вам какой сыр? Для чего?" И тут муж на голубом глазу выдает: "Жена сказала, что для любовницы". Продавщица тут же сделала квадратные глаза, и муж вдруг понял, что сморозил. А "Любовница" - это название салата, который мы очень любим. © Убойные Истории / VK
- Приехали мы как-то с папой и братом на вещевой рынок, все трое одетые в кожаные куртки. И из каждой палатки нам кричат: "Куртки! Кожаные куртки! Берем куртки!" Когда один из продавцов схватил меня за руку и потащил рассматривать куртки, папа схватил его за грудки и как рявкнет на весь ряд: "А мы что, в рыбьей чешуе, что ли, идем?" После этого мы дошли до конца ряда в полной тишине. © ZakisazotnayA / Pikabu
- Иногда ходим на рынок с мужем, но чаще его одного отправляю. Вчера зашла в ларек с овощами, попросила взвесить огурцов да помидоров. А продавщица злостно глянула и сказала, что ничего мне не продаст. Я оторопела. Тут бабуля достала блокнотик и заявила: “Ваш муженек мне 3 раза 50 копеек обещал донести. Платите его долг - или овощей не видать!” Так неловко было, что дала ей гораздо больше, так сказать, за моральный ущерб. © Не все поймут / VK
- Бабушка в свое время долго проработала на рынке. Рассказывала много забавных историй, но больше всего мне запомнилась про одну дамочку. Пришла она вся такая нарядная: в новой шубе, в сапожках, с бусами красными. Купила за один раз целых 50 наборов разного нижнего белья из Китая! Затем договорилась с продавщицей и начала регулярно у нее брать по 100 пар, прямо ящиками. Однажды они рискнули поинтересоваться, мол, зачем ей столько бюстгальтеров и трусов, на что дамочка ответила: "Ой, хочу открыть свой магазин комплектов нижнего белья прямиком из рук итальянских дизайнеров!" © Не все поймут / VK
- Хотела купить мандарины на рынке. Иду заглядываю на прилавки, одна из продавщиц восклицает:
- Девушка, берите мандарины, очень сладкие, вкусные!
Я говорю:
- Спасибо, мне кислые нужны.
На что от продавца пришел незамедлительный ответ:
- А, ну они кисловатые так-то, берите! © ayalta / Pikabu
- Я был ребенком, когда в силу вступил закон, что нельзя всякие там арбузы надрезать в ларьках из-за санитарно-гигиенических соображений. И мы с мамкой решили купить арбуз. Продавщица заверила, что слаще не бывает. Купили, я взялся его нести. И тут арбуз выскользнул из моих детских рук, упал на землю, разбился - и оказался внутри белоснежным. Мама ругать меня не стала - набросилась на продавщицу. А та заявила: "Хоть арбуз и белый, но он сладкий!" Пробовали этот арбуз всей очередью. Он был кислый, как лицо продавщицы. Деньги она нам вернула. © dancingcaramel / Pikabu
Подруга работала в бутике нижнего белья в 90-е, которым владела, к слову сказать, тёща начальника местной налоговой. И вот она рассказывала, как хозяйка привозила отдельно тюки с турецким бельишком, и отдельно бирки "Шанель" и "Кристиан Диор", и продавщицы пришивали эти бирки, отпаривали ширпотреб, а потом это бельишко продавалось с наценкой 1000%
- Катаемся с мужем по нашей необъятной — занимаемся автотуризмом. И, как назло, порвались мои эспадрильи, а в кроссовки перелезать жарко. Зарулили в ближайший маленький райцентр за какими-нибудь подходящими тапками. А там только рыночек и о-о-очень подозрительная обувь. Говорю продавцу: «Что-то подошва у этой пары ненадежно выглядит». Он мне: «Ну что вы, они сто лет пробегают!» — и сгибает тапку пополам. Ну и подошва пополам хрясь! Продавец эту пару скромненько под прилавок задвинул и сразу начал заинтересованно изучать облака. © ФьюАлка / ADME
- Коллега, простой парень, покупал кожаную куртку на привокзальном рынке одного из маленьких околостоличных поселков. Купил и на работе давай щеголять, мол, натуральная кожа и взял недорого. Коллеги спрашивали: «Да неужели прямо натуральная?» Он отвечал: «Да, понюхайте!» Пахло, действительно, кожей, но сомнения не оставляли коллег. Они вспомнили простой способ проверить — поджечь кусочек зажигалкой и посмотреть. Подожгли — горело ярко и быстро. В общем, оказалось, это была не натуральная кожа. После смены парень помчался на рынок, нашел продавца и предъявил ему за некожу. Тот выкручивался как мог, но в итоге признался, что, мол, да, не кожа, и в качестве компенсации подарил парню футболку с принтом из кино какого-то. Коллега спросил: «Почему же тогда куртка пахнет кожей?» Продавец ответил, что есть специальный спрей и они брызгают им на все такие изделия. © Newnam / Pikabu
- Ой, как выбесила одна продавщица!
— Нужна хурма. Чтобы была сладкая, твердая, но не вязала.
— Вот! Твердая!
— Она сладкая, твердая, но не вяжет?
— Вяжет, конечно! Твердая же.
— Нужна сладкая, твердая, но чтобы не вязала.
— Так вы ее в холодильник положите! Она станет мягкой и вязать перестанет.
— Сладкая, твердая, но не вяжет. Такой нет?
— Ну вот хорошая!
Оборачиваюсь — уже пара человек за мной. Ну понятно. Разворачиваюсь. В спину крик.
Продавщица достает огромную такую хурмищу.
— Вот! Сладкая, твердая, но не вяжет!
— А сразу что не дали?
— Так она дорогая! © motherofunicorns / Pikabu
- Как-то, когда был молодым и наивным, поехал на радиорынок. Сразу же ко мне подошел паренек, типа, чего ищешь. Ну я сдуру и сказал, что аккумуляторы для ноутбука. Он тут же такой: «Пошли!» Топали мы через весь рынок. В общем, привел, аккумуляторы есть, как сейчас помню, 1 400 я отдал. Сколько они должны были стоить, я не знал даже примерно. Иду обратно, вижу: стоят точно такие же на витрине за 800 рублей. Иду обратно в ту палаточку, говорю, мол, верните обратно деньги, вот ваши аккумуляторы. Меня там давай грузить про сложный технический товар и прочее... Я стою на своем. И тут продавец открывает тайну, говорит: «Если бы ты сам пришел, то без вопросов, а так я уже 500 рублей отдал тому, кто тебя привел». Тут бы написать красочную историю про то, как я ему пригрозил своими познаниями в области права, но, увы, я тогда просто ушел, опечаленный, с аккумуляторами, купленными почти за двойную цену. © dmitrye399 / Pikabu
- Это был 1997 или 1998 год. Отца не стало, маме на работе не платили зарплату, время было не из лучших. И как-то, когда мы пришли на рынок, 6-летний я намертво застыл у прилавка. Нет, там не было киндер-сюрпризов или сникерсов. Там были помидоры! Я, видимо, настолько хотел есть, что они казались божественным лакомством.
Старый продавец, улыбнувшись, протянул мне один. Я взял и уже хотел уйти, как вдруг повернулся и продолжил гипнотизировать прилавок. Нахмурившийся продавец вопросительно посмотрел на меня, но лицо его разгладилось после моей реплики: «А маме?» © Убойные Истории / VK
- Подруга выходит замуж. Пошли мы с ней на рынок платье выбирать. Заходим в один салон. Цены очень высокие, но мы для вида крутимся там, чтобы сразу не уходить. А напротив входа висит зеркало во всю стену. Смотрю, подружка моя подошла к нему впритык, туда-сюда шатается, а потом как ломанется прямо в него лбом. Потом она рассказала: «Собралась выходить из магазина, подхожу к двери, а там какая-то тетка стоит. Я влево — и она влево, я вправо — и она вправо. Мне это надоело, и я решила идти напролом!» В ее адекватности я, конечно, засомневалась, но тем не менее дружим до сих пор. © Не все поймут / VK
"Пошли мы с ней на рынок платье выбирать. Заходим в один салон."
Два предложения из разных миров.
- Год назад пошли с женой на рынок выбирать сантехнику, а заодно и душевую систему с термостатом в новую квартиру. Понравилась одна модель на витрине за 13 тысяч. Спрашиваю у продавца точное название модели, чтобы бегло посмотреть отзывы в интернете перед покупкой. И тут он такой:
— Не скажу!
— В смысле?
— Ну я тебе сейчас скажу, а ты на маркетплейсе закажешь.
— О, точно! Спасибо за совет!
Тут же при нем захожу на сайт фирмы изготовителя, нахожу в линейке эту самую душевую систему, лезу в маркетплейсы. В итоге заказал при нем же за 7 тысяч с копейками. Кислая рожа продавца навсегда останется в моей памяти. А ведь я уже был готов купить у него. © Убойные Истории / VK
- Молодая женщина на рынке продавала абрикосы в ведре. Такие красивые, с румяным бочком. Взвесили, она стала пересыпать их в мое ведро, а абрикосы практически все мятые и сок пустили. Я сказала, что пусть такие забирает обратно, я брать их не буду. Если они сейчас давленые, то пока я до дома доеду, они превратятся в варенье. Так она с такой злостью назад их забрала и стала мне выговаривать, мол, я сама не знаю, чего хочу, и что она из-за меня раздавила все абрикосы, и их у нее никто не купит. Действительно... © Annyshka1990 / Pikabu
- Я не люблю рынки, но это единственное место, где я могу добыть вкусные «корейские» маринованные продукты. Как-то раз зашла, купила все, что нужно, и увидела в лавке мини-мандарины, которые я могу лопать килограммами. Решила тоже захватить, раз уж тут оказалась. Торговка накладывает в пакет, и я вижу, что попадаются гнилушки. Говорю:
— Уберите гнилые мандарины.
Тетка достает один, вертит у меня перед глазами:
— Какие гнилые, ты что?
— Тогда ешьте!
— В смысле?
— Ну так сами же говорите, что не гнилые. Попробуйте!
Тетка начала юлить, а я сказала, что либо я набираю себе фрукты сама, либо до свидания. Еще и в интернете напишу, что на этой точке гнилью торгуют. В итоге набрала сама. © Миранда Буш / ADME
У нас возле дома палатки с овощами-фруктами. Там крупно написано "Черешню набирает продавец", "Клубнику набирает продавец". Я у них никогда ничего не беру. Если они мне ставят такие условия, то пусть едят это сами
- У меня одноклассница овощами торгует. Старался к ней в отдел ходить: и общение, и торговлю ей поддержать. Однажды нужно было 2 кг моркови. Еще показалось странным, что Танька набирает ее из двух ящиков. Дома понял почему: половина морковок как тряпочки. Дружба дружбой, а некондицию сбывать надо. © Sanviktorovi4 / Pikabu
- У меня муж способен иногда очень неожиданно сторговаться. Вот один пример: дело было по студенчеству в начале 2000-х. Зашли они с однокурсником утром на рынок по пути в универ, чтобы посмотреть кожанки — чисто прицениться. Там их зазвал к себе в палатку один активный продавец — давай нахваливать да предлагать примерить. Мужу одна куртка вполне приглянулась: и села хорошо, и ладная, и надежная, и смотрится. Спрашивает цену. Продавец:
— 3,5 тысячи.
— Дорого. У меня столько нет. Пойдем еще посмотрим.
— А сколько есть?
— Полторы.
— Так ты у друга займи.
Друг:
— Да у меня вообще сотка всего.
— Ну вот, не хватает.
И разворачиваются уходить. Через три шага продавец их догоняет.
— Ладно, бери за 1 600!
Получил день — и давай ими все куртки обмахивать — примета у них такая была с первым покупателем. А муж эту куртеху потом лет 8 носил и в пир и в мир, пока совсем по швам не рассыпалась. Удачная оказалась. © liolka.sos / Pikabu
Делать удачные покупки — это талант. Тем более что любое общение с продавцами и другими покупателями — удовольствие для людей с крепкими нервами.
Комментарии
Как же я рада, что времена нужды в рынках всё... Как вспомню эти палатки, картонки, примерки на морозе... Неееее... Сейчас хоть из дома не выходи. И возврат без скандалов и истерик... Не, случаются проблемы, но все быстро решается
Редакция, "получил день, и давай обмахивать" -- это с какого языка перевод?)
Я однажды в обп заявление на торговку написала. Нужно мне было платье, красивое, нарядное. Мерила в нескольких местах на рынке, одно понравилось: цвет, фасон. Заплатила деньги. Пришла домой.. Ростовка не моя, талия платья у меня на бедрах. На рынке как-то это не заметилось. Пошла менять. Девушка была не согласная. Умерла, так умерла. Деньги не отдам. Другое платье тоже не дам. Я психанула и написала заявление в обп. Денег мне не вернули, платье подруга подшаманила, на киоск штрафы наложили. Вроде бы и пакость сделала, но душа успокоилась. Надо было с мужем идти менять, глядишь бы срослось что-нить. Он внушительно выглядит.
прасцици Эдми, а когда будет статья про нашумевшую свадьбу младшего сына индийского миллиардера и будет ли она вообще?))))
"муж эту куртеху потом лет 8 носил и в пир и в мир, пока совсем по швам не рассыпалась. Удачная оказалась."
В каком месте удачная-то? Мой отец куртку лет 20 носил, все как новая. Потом на рыбалку носил. В конце концов, куртка его пережила.