20+ человек, у которых нашелся крутой повод для гордости

Сделать человека счастливым может как любая мелочь, так и реально важное достижение. Одному для ощущение душевного полета достаточно научиться делать кексы, а другому придется написать целую книгу. Но объединяет их одно: когда смотришь на то, как другие пребывают в состоянии эйфории, и самому становится как-то радостнее.

«Я только что закончила свою картину на стене дома»

«После многих лет упорного труда книга моей жены наконец-то опубликована и продается в книжном магазине!»

«10 лет назад родители подарили мне швейную машинку. В прошлом месяце я наконец-то закончила колледж и стала модельером. Я так счастлива!»

Для исполнения мечты никогда не поздно

Сколько себя помню, моя бабушка всегда пела, когда готовила на кухне. У нее было звонкое сопрано. Мое детство проходило под ее песни, иногда мы исполняли что-то дуэтом.

Годы шли, а привычка петь на кухне не проходила. Однажды коллега случайно услышала, как я пою, и спросила, почему я не выступаю в ДК. Я замялась, но ответила: «Да кому я там нужна?» На что она пообещала созвониться с руководительницей своей дочери (девочка поет в ДК), и попросить ее прослушать меня. Я испугалась и обрадовалась одновременно. «А вдруг мне откажут? Я буду выглядеть глупо. Мне будет больно. Как я с этим справлюсь?!» День был назначен.

Я приехала в ДК на час раньше. У меня тряслись коленки. В холл вошла миловидная женщина с добрыми чертами лица и спросила, не мне ли назначено прослушивание. Мы прошли к ней в кабинет. Я спела. Руководитель посмотрела на меня и спросила, где я была раньше. Она давно искала такое сопрано, а я просто 30 лет мечтала о сцене. Через полгода я спела свою первую сольную песню в центре нашего городка на День молодежи. Я счастлива! © Besyachka / Pikabu

«В этом году я похудел. У меня появилась потрясающая девушка. И я начал карьеру моей мечты — стал фотографом»

«Я наконец-то освоила рецепт домашней миндальной нуги моего дедушки. Никто в моей семье не мог приготовить ее правильно в течение 5 лет»

«После 21 года отсутствия водительских прав я теперь могу водить машину»

Главное слово в каждой судьбе

Когда мы познакомились с мужем, он один воспитывал дочь, так как его бывшая срулила к новой любви. Девочке было 8 лет. Увидев меня, она фыркнула: «Мне мамочкой тебя называть, что ли?» Я сказала, мол, не надо, мама у тебя уже есть, а я — тетя Оля. Прошли годы, дочь мужа собралась замуж. И вдруг она подошла ко мне и спросила: «Тетя Оля, можно я буду называть тебя мамой? И всей родне жениха представлю тебя как маму?» Да, у нас с дочкой мужа сложились хорошие отношения, но такого я не ожидала, мне было как-то неловко. Но она сказала: «Это ведь ты меня растила, заботилась обо мне, воспитывала, заплетала косы, варила мне какао и пекла пончики. Ты слушала мои детские секреты, покупала мне подарки, помогала мне с уроками и моими подростковыми проблемами. Ты — моя настоящая мама, а не та, которая бросила меня 15 лет назад и два раза за это время позвонила по телефону». Я расплакалась, как девчонка. Значит, я все правильно сделала в этой жизни.

«Вчера сделал септопластику и впервые за 33 года могу дышать через обе ноздри!»

© Azrael_The_Bold / Reddit Маруся 14 часов назад От слов девочки прослезилась прям... Рада за то, что им удалось построить хорошие отношения! Ну а та женщина, что родила и бросила - тут сказать нечего, конечно. - - Ответить

«У меня был самый лучший день в жизни! Я исполнила свою мечту и попала на шоу»

«Впервые за 22 года у меня наконец-то появился свой собственный питомец!»

«Мы владеем небольшой пекарней и сами научились делать цветочные кексы»



Когда и Гордон Рамзи не мог бы похвалить лучше

Свекровь считает, что вся моя еда чуть вкуснее подошвы. Как-то позвал муж свою маму к нам в гости с ночевкой. Я приготовила салаты, жаркое, пироги. Весь вечер свекровь демонстративно клевала хлеб и виноград, мол, остальное в рот не вломишь. А ночью я встала в туалет и вижу картину маслом: свекруха залезла в холодильник чуть ли не по пояс и ложкой из салатника наворачивает оливье, закусывая это все пирожком с мясом. У нее было настолько смешное и блаженное выражение лица, как у кота, который стащил колбасу с бутерброда, что я сразу поняла: это победа — готовлю я просто обалденно, раз даже Марьиванна не устояла!

«Пытался пробежать 5 км в течение нескольких месяцев. Но потом пробежал 10 км через месяц после 5 км. Очень счастлив!»

«Я счастлива, потому что мне удалось сделать этот одуванчиковый шар из смолы»

«Жена сделала лазерную коррекцию зрения. Ее лицо, когда она поняла, что четко меня видит»

«Моя первая попытка приготовить онигири вчера вечером»

Забота о близких — это всегда трогательно

Когда-то очень давно мама рассказала, что в детстве мечтала об игрушечной фарфоровой посуде. Ну, там чашечки, блюдца, чайник. Увидела сервиз у подружки и умоляла родителей купить такой же, но жили они не богато, и родители от ее просьбы просто отмахнулись. Спустя несколько месяцев мольбы мамин отец сдался. Взял мою маму за руку, и они вместе честно искали подобный набор в магазинах, но не нашли. Прошло уже много лет, и мама с блеском в глазах в деталях описывала мне, какой замечательный был тот набор детской посуды.

И вот канун Нового года. В магазинах изобилие подарков. И я случайно в отделе игрушек натыкаюсь на набор детской посуды точь-в-точь такой, как описывала мне его мама. Надо ли говорить, что я его тут же купила, упаковала и отправила маме почтой. С запиской, мол, от Деда Мороза, вскрыть, когда пробьют куранты.

А о том, что было дальше, мне рассказывала сестра, которой повезло в тот Новый год быть рядом с родителями. Пробили куранты, все открывают подарки, и тут мама начинает плакать. Она плакала так, что это больше походило на истерику. И когда успокоилась, то рассказала моему папе и сестре, что это был тот самый набор детской посуды, о котором она в детстве мечтала. Они его открыли, рассматривали и даже чай из него попили. Сейчас он стоит в серванте на самом видном месте. И пусть мамина мечта сбылась с опозданием, но все-таки сбылась! © Подслушано / VK

«Сегодня я получила диплом медсестры»

«Несколько месяцев назад я уволился с работы и начал выращивать грибы для гурманов»

«Покорение вершины заняло 14 часов, но я сделала это — поднялась на гору Килиманджаро!»