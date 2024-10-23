15 человек, которые уже вряд ли забудут тот эпичный день

Про звонок мамы во время потопа -это действительно беда, моя мама один раз позвонила за два часа до Нового года со словами:"У меня беда", -мы как раз из дома выходили к ней ехать,у меня чуть сердце не остановилось. Оказалось, что она пирог с капустой пересолила...