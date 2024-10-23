15 человек, которые уже вряд ли забудут тот эпичный день
Есть такие ситуации, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь. Они оставляют в сердцах людей настолько сильный эмоциональный след, что и спустя годы вспоминаются во всех подробностях, будто произошли вчера. Причем даже не важно, было ли событие со знаком «минус» или со знаком «плюс» — главное, что оно впечатлило до глубины души.
- Разошлись с мужем. Алименты он не платил, сыном не интересовался. И вот бывшая свекровь завела шарманку: «А не нагуляла ли ты ребенка? Надо бы ДНК-тест сделать!» Сомнений в том, что муж — отец нашего сына, у меня не было, но я сказала им: «Каюсь, сын не от мужа. ДНК не надо, признаю». И тут — надо же! — и внук родной, и про ДНК пошутили, и оспаривать отцовство никто не собирается. Все прекрасно знали, чей ребенок, но надо было посамоутверждаться на тему «а докажи, что ты не гулящая». А жаль: статус матери-одиночки и выплаты были бы лучше, чем отсутствующие алименты. © Unknown author / Pikabu
- Я была студенткой, училась в медицинском институте. Каждое лето нужно было проходить практику в больнице. После 4 курса практика была в роддоме. Однажды после дежурства надо было идти домой, как вдруг начался ливень с грозой. Я решила вызвать такси. Чтобы не мокнуть, ждала машину в процедурной. Вдруг в окне я увидела своего отца — он стоял на крыльце. Я сразу подумала, что он приехал меня встретить в такую погоду, и очень обрадовалась неожиданному сюрпризу. Быстро одевшись, побежала к нему. Из-за усталости я не задумалась, как он приехал так быстро из области в город, тем более, что ни мама, ни папа никогда меня не навещали — я сама приезжала к ним на выходные. К тому же, они не знали, что практика моя в роддоме. Но до этого всего я додумалась позже.
Папа был очень удивлен и напуган, когда увидел меня. Даже слишком. И вот почему. Оказалось, здесь лежит его любовница, фактически, вторая жена. Они встречались уже несколько лет, и никто даже не догадывался об этом. И в тот день она родила ему ребенка, папа приехал к ней. Такой вот по-настоящему странный поворот событий. © Admin / y-story
- Мы с парнем переехали из мегаполиса в крохотный городок. Осень и зиму прожили хорошо, а весной в какой то момент я вдруг поняла, что мне дико дискомфортно двигаться. «Отъелась на свежем воздухе в деревне!» — подумала я и решила приводить себя в форму.
Пошла в больницу, чтоб проверить гормоны. Гинеколог мне сказала: «У вас новообразование. Вам срочно на УЗИ нужно». Я бегом в платную клинику. Там узист — серьезный дядька. Смотрит на экран, вздыхает, смотрит на меня, вздыхает. Долго молчит. Мне страшно — словами не передать. Потом начинает расспрашивать:
— Последние месячные?
— 2 недели назад были.
— С февраля сбоев не было?
— Нет.
— Вкусовые пристрастия? Тошнота? Самочувствие?
— Нет, все, как всегда, только вес набрала. Что там? У меня киста? Миома? Опухоль?
В ответ серьезный дядька улыбается во все 32 зуба, потом поворачивает ко мне экран, а там мелочь пузатая мне ручкой машет!
— У вас беременность 22,5 недели! Кстати, это мальчик.
У меня реально был шок, ведь еще год назад мне окончательно поставили диагноз бесплодие! Мы 10 лет старались стать родителями, а потом я просто смирилась. Мой парень тоже (я не хотела входить за него замуж, так как не могу родить). Сегодня нашему сыну 3 месяца, как и нашему браку. © Ekizaza / Pikabu
- Знакомый позвал меня в ресторан. Встретились, и он такой: «Бери только одно блюдо и не дороже пятихатки. Можешь взять чай или кофе, но только одну чашку!» Я поржала и сказала, что с радостью сама за себя заплачу. Да что там, и за него тоже. И даже разрешу ему взять, что захочет. Парень округлил глаза, а потом обрадовался. А я, хоть и понимала, что следующего свидания у нас не будет, жутко хотела узнать, какие еще тараканы есть у этого чудного человека.
За 40 минут нашего ужина он рассказал мне, что мечтает о десятерых детях, при этом его жена не должна быть домашней клушей, что жить они все будут вместе с его мамой и бабушкой и что в идеале у его жены должна быть большая квартира, чтобы они все в ней поместились. Наулыбалась я знатно, и даже трех косарей, которые я потратила на этот ужин, не жаль. Под конец свидания я сказала, что нам не нужно встречаться (аргументировала тем, что я не могу иметь детей). Парень поблагодарил меня за честность и за ужин, сказав, что давно так вкусно не ел. Потом проводил меня домой. И знаете, я даже провалом такое свидание назвать не могу. Я весело провела время и еще раз поняла, насколько многогранными и чудными бывают люди. © Карамель / VK
От рассказа про "новообразование" чуть не прослезилась. Это такое чудо, когда ждешь самого страшного, а вместо этого исполняется мечта всей жизни
- Моей бабушке 86 лет. Живет она одна (мама поблизости, присматривает за ней), я — в другом городе. Однажды около часа ночи раздался звонок с номера бабули. Меня мгновенно бросило в пот, сердце начало неистово биться, волосы на голове встали дыбом. В голове пролетели все возможные плохие варианты, из-за которых бабушка может звонить в такое время. Я взяла трубку и еле выдавила из себя: «Да, бабуль?» А бабушка мне так невозмутимо: «А можешь спросить там у своей умной Алиски, сколько комары могут жить без еды?» Я сползла на стул и выдохнула. Потом начала очень сильно ругаться, объяснять, что так нельзя делать, что никто не звонит в час ночи с вопросом о комарах! Бабушка была искренне удивлена моей реакции. Ответила, что в квартиру днем залетели комары, а сейчас не дают ей спать, вот она и решила, не глянув на время, позвонить мне и узнать, сможет ли она спрятаться от них под одеялом и сколько времени ей придется там сидеть. Сейчас смешно, но тогда это был огромный стресс для меня © Kozibobrik / Pikabu
- Муж сказал, что работать из дома, следить за двумя детьми и тащить на себе весь быт — легко. Ну мы и решили махнуться делами на день. Утром я только встала, а муж уже задолбался, пока собирал старшего в школу. В итоге супругу пришлось отменить рабочий созвон, чтобы приготовить завтрак, и он переживал из-за этого. Потом, когда он отлучился на другой созвон, мальчики вышли поиграть во дворе, все перепачкались и наследили по всему дому. Мужу пришлось протирать полы. Если бы на этом этапе он извинился за свои слова, я б ему, конечно, помогла, но супруг молчал — и я не вмешивалась.
Позже у него был еще один рабочий созвон, и он попросил детей не беспокоить его в течение часа. Но примерно через 20 минут мальчишки о чем-то поспорили, и младший пошел к мужу жаловаться. Он громко орал и плакал, и супругу пришлось прервать встречу, чтоб его успокоить. Муженек так разозлился на меня! Он заявил: «Ты же видишь, что происходит, и ничего не делаешь!» Я сказала, мол, мог бы попросить о помощи — я б откликнулась, но он же гордый. Надеюсь, эта ситуация научит мужа не обесценивать мой труд, ведь я-то как-то справляюсь. © ClearCoffee7140 / Reddit
бабуля жжот!
Мне мама тоже как-то позвонила за полчаса до полуночи с вопросом: "А "быстро" и "тепло" для филолога - это что такое?" Я впала в ступор. Оказалось, мама гадает кроссворд. И это вопрос про наречие
- Это было в Турции. Я ехала из города в деревню. Ждать автобус долго — решила поймать попутку. Села к пожилому турку. И он такой: «Я очень богатый, выходи за меня замуж!» Говорю ему: «Спасибо, но у меня уже есть муж!» Он резко тормозит. Я на нервах, думаю, как выскочить из машины. И тут он достает телефон и начинает показывать отели, которыми владеет. Чтобы доказать, что при деньгах. Я опять говорю, что не по адресу. Тогда турок с отчаянием выдает: «А говорят, все девушки мечтают о богатых! И где они, эти девушки?!»
- Я, мама, папа, брат — мы все живем в разных городах. Тут звонок в 5 утра, мама звонит. Сквозь сон беру трясущими руками трубку, и мама начинает заупокойным голосом : «Маша, у нас беда...» У меня, помимо рук и ног, аж голова затряслась. В голове вопрос: «Кто? Брат? Папа?» А она через 3 секунды выдает: «У нас речка разлилась, потоп, весь первый этаж в воде». Я так орала первые 10 секунд на нее! Потом меня отпустило, сказала, что выезжаем на подмогу. © Serdolik27 / Pikabu
- Я — начинающий визажист, и на своей рабочей странице часто ищу моделей, которым наношу макияж без оплаты с их стороны. Написала мне месяц назад очень красивая и милая девушка, мол, у нее скоро свадьба, и она очень бы хотела быть моей моделью в этот день. Говорила, что денег у них нет, но я смогу снять с ней столько фото и видео, сколько мне будет нужно. Роспись была назначена на 10 утра, то есть в 7 я уже должна была быть у нее. Мне понравилась эта девушка, и я согласилась. И все шло хорошо, пока при мне у нее не стали появляться волдыри над веками. Я срочно на своей машине повезла ее в больницу. Оказалось, что у нее, вероятнее всего, случилась аллергия на тушь. Девушку укололи, и за 2 часа симптомы спали. Но время своей росписи она пропустила. И угадайте, чья это вина? Меня обвинили во всем, что можно! Вплоть до того, что я намеренно сорвала их свадьбу из зависти к невесте. И теперь эти люди требуют с меня деньги за ресторан и фотографа. Они даже подали официальный иск в суд. Сказать, что я удивлена — ничего не сказать. Я в шоке! Зачем я вообще согласилась на ее просьбу? © Карамель / VK
Про звонок мамы во время потопа -это действительно беда, моя мама один раз позвонила за два часа до Нового года со словами:"У меня беда", -мы как раз из дома выходили к ней ехать,у меня чуть сердце не остановилось. Оказалось, что она пирог с капустой пересолила...
- Решила я свой день рождения отпраздновать на море. Попутчиков не нашла, одна купила путевку в Шарм-эль-Шейх: 30-го у меня праздник, 31-го — вылет обратно. Буквально за неделю до вылета мне подкидывают на передержку собаку в очень запущенном состоянии. Поняла, что оставить песеля таким не могу. За сутки до вылета сдаю билеты, разбираю чемодан. Но на работу не выхожу — отпуск же. Неделю спокойно лечу пса, отмечаю день рождения дома. А на следующий день просыпаюсь от кучи сообщений. Все в таком духе: «Ты где?», «В списках тебя не нашла, отзовись!», «Надеюсь, что ты опоздала на самолет». Включаю телек, а там все новости про самолет, который не долетел из Шарма. Вот так больной мопс уберег меня. © BelokurayaJozy / Pikabu
- У нас на даче собака живет, ездим ее кормить. Я варю еду, вожу. Тут надо было поехать покормить. Я после работы такая уставшая была, муж говорит: «Давай я один съезжу? В бане попарюсь, там переночую, а на следующий день вернусь. Ты хоть дома отдохнешь». Я согласилась.
Приготовила собаке все, муж уехал. Прохожу мимо двери через 2 часа, смотрю, а еда для пса в пакете стоит. Звоню мужу — трубку не берет. Думаю, наверное, в бане парится, собаку не покормил. Собралась, взяла пакеты с едой для пса, себе еды взяла, думаю, с мужем попарюсь, утром домой уедем.
Приезжаю, а там муж со своей зазнобой. Я скандал закатывать не стала, уехала домой. Он прикатил через 2 часа, а я ему уже вещи собрала, по чемоданам рассовала. Просит простить, но прощения такому нет. © Sin Psychology / VK
- Бывший муж всем вещает, что мы развелись без повода и предупреждения. А было так: 29 января — мой день рождения. Просыпаюсь в хорошем настроении от приятного запаха с кухни, понимаю, что муж, видимо, готовит мне завтрак, возможно, даже в постель. Встаю, иду на кухню. Завтрака нет — муж пожарил себе 6 последних яиц, сделал салат из огурцов с томатами (осталось пол-огурца), все 4 булочки с корицей он съел. Пустые обертки на столе. Вся посуда, использованная при готовке, мокнет в раковине. Муж играет в соседней комнате. Поздравления пока нет. Вздыхаю, принимаюсь за уборку.
На работе аттестация, волнуюсь, одеваюсь, собираюсь. Прошу мужа подкинуть — отказывается, так как хочет отдохнуть. Еду сама, маршрутку жду часа 1,5 и туда, и обратно.
Приезжаю. Муж дома, играет. Поздравления пока нет.
Готовить не хочу, заказываю доставку — суши, пиццу, небольшой тортик. Муж спрашивает, что за пир. Говорю: «У меня день рождения». Муж бледнеет, краснеет, сначала извиняется, потом начинает оправдываться: устал, замотался. Потом начинает злиться: «Я что, гадать должен? Почему ты сама не напомнила с утра?!» Обидно до ужаса, аж слезы подступают. Есть больше не хочется. Муж со мной не говорит весь вечер, а утром, как ни в чем не бывало, веселенький. На столе купленный им с утра копеечный торт и 3 тюльпана. © Подслушано / VK
- Я ходил на групповое свидание. Двое человек просто не пришли, один все время переписывался по телефону, другой опоздал на 45 минут, а остальные были адски скучными! Разговоры крутились вокруг болезни Альцгеймера, трудностей хождения в туалет во время дальнего перелета, общения с налоговой службой и кормления грудью в общественных местах. Я не знал, как свинтить оттуда под благовидным предлогом. © OnTheILS13R / Reddit
Пожарил последние 6 яиц и съел 4 булки... А он не лопнул? Развооод.. Этот может и жену сожрать.. Простите, вырвалось...
- Сыну тогда было 2 года. Я оставила его на несколько минут в комнате смотреть мультфильмы. Меня не было минут 5-7, когда я услышала страшный грохот падающей мебели. Забежала и увидела картину, которая и спустя 13 лет стоит у меня перед глазами: кучей лежат телевизор, DVD-плеер и комод (на котором стоял телевизор), и все это упирается в пианино, которое, как потом оказалось, и спасло ребенка. И вот под всей этой кучей молчит мой сын. В голове мгновенно проноситься, что если бы с ним все было нормально, он бы кричал, как минимум от боли, а раз молчит, то все... Я плохо помню, как просто стояла и кричала от страха, как поднимали этот комод. Оказалось, ребенок только поцарапал коленку, больше никаких повреждений не было. А молчал он, потому что плеер не отключился и продолжал показывать мультики. После этого я заикалась 2 недели. © Agnetta.911 / Pikabu
- В нашем городке открылся фирменный спортивный магазин. И вот однажды торкнуло меня купить там маечку. Захожу, не спеша брожу вдоль витрин, присматриваюсь. По ходу дела натыкаюсь на манекен. Внимательно, чуть ли не утыкаясь носом, разглядываю его, параллельно размышляя: «Ну, надо же, какие красивые манекены немцы делают!» И тут «манекен» пошевелился. Это, как оказалось, был не манекен, а охранник! Я жутко расхохоталась и, смеясь, попросила продавщицу показать мне понравившуюся маечку. Это выглядело примерно так: «Девушка, (гы-гы), покажите мне, (гы-гы) пожалуйста, (гы-гы) вон ту маечку! (гы-гы)». Упаковали мне маечку, иду на выход, опять вижу этого охранника. Тут меня опять на «ха-ха» пробило от мысли: "А что же он-то, бедный, подумал, когда я его так пристально разглядывала? © Елизавета Мочалкина / ADME
В магазине нередко случаются курьезные ситуации, которые можно потом в лицах знакомым пересказывать, и наша статья — прямое тому доказательство.
Комментарии
Да… все же мебель в доме, где живут дети, должна быть прикручена к стенам, к полу, к потолку и приклеена скотчем для верности!