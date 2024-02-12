14 человек, которые, даже не стараясь, найдут жемчужину в куче барахла

У некоторых людей есть суперспособность: они с легкостью откапывают в куче хлама сокровище, будь то дизайнерское платье или оригинальная безделушка. Вот несколько фото, которые доказывают, что порой в комиссионных магазинах и на барахолках нас ожидают по-настоящему классные вещи.

«У нас в универе каждый год проходит бал. Денег было в обрез, бродила по магазинам в поисках чуда. И нашла эту красоту за $ 20. Подвеску к нему взяла за $ 3»

«Потратила $ 400 на свадебное платье в массмаркете, а потом зашла в секонд-хенд и урвала эту дизайнерскую красоту за $ 20»

«Нашел в комиссионке часы Rolex за $ 35, якобы подделка. Но я засомневался, отнес к мастеру — и вуаля! Они настоящие! И стоит эта красота сейчас $ 4 тыс.»

«Прикупила немного декора к Хеллоуину в комиссионном магазине. И теперь я не могу найти свою кошку»

Это чайник, если вы сразу не догадались

Пошел на барахолку, а нашел там ВАЛЛ-И

«Для классика, которому нужно зарядить 3 телефона и планшет»

«Нашла это платье в Лондоне буквально за $ 11 и надела на свадьбу подруги»

Когда твой кот — аристократ

Просто капустная собака с лапами в виде лука-порея

«Я купил книгу за $ 3,5 на Amazon. Был ошеломлен, когда открыл ее»

Это книга Мартина Лютера Кинга, и она подписана самим Мартином Лютером Кингом.

У бабушки очень оригинальный способ зашивать штаны

«Наконец-то наш кот защищен! Теперь нам нужен еще один такой же для собаки»

"Друзья затащили меня в секонд-хенд, куда только что завезли новую партию свадебных платьев. На бирке была цена в $ 2 тыс., а я купила его за $ 30.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.