15 человек, которые просто хотели отдохнуть по-человечески, а влипли в историю

У всех свои представления об идеальном отпуске. Кто-то мечтает об отеле по системе "Все включено", где кормят три раза в день, а под боком море. Другие спят и видят новые города и страны, а идеальная прогулка для них - минимум 20 тысяч шагов в день. Но и те и другие могут привезти из отпуска историю на миллион.