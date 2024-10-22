15 человек, которые просто хотели отдохнуть по-человечески, а влипли в историю

Мы как-то летали в Египет с моей мамой)
Но у нее был отдельный номер, она часто забирала к себе нашего 1,5годовалого сына, и вообще была очень деликатна)
Хотя моя мама чудо, не все тещи такие)))
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У всех свои представления об идеальном отпуске. Кто-то мечтает об отеле по системе "Все включено", где кормят три раза в день, а под боком море. Другие спят и видят новые города и страны, а идеальная прогулка для них - минимум 20 тысяч шагов в день. Но и те и другие могут привезти из отпуска историю на миллион.
Мы как-то летали в Египет с моей мамой)
Но у нее был отдельный номер, она часто забирала к себе нашего 1,5годовалого сына, и вообще была очень деликатна)
Хотя моя мама чудо, не все тещи такие)))
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