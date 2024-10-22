15 человек, которые просто хотели отдохнуть по-человечески, а влипли в историю

Истории
48 минут назад

У всех свои представления об идеальном отпуске. Кто-то мечтает об отеле по системе "Все включено", где кормят три раза в день, а под боком море. Другие спят и видят новые города и страны, а идеальная прогулка для них - минимум 20 тысяч шагов в день. Но и те и другие могут привезти из отпуска историю на миллион.

  • Пхукет. Пустой пляж. Между местом расположения нашей компании и ближайшими людьми - метров 200. Лежим, отдыхаем, играет колонка. Образовывается соотечественница - тетя Мотя лет 50 с двумя детьми - и располагается в двух метрах от нас. Через 15 минут она, выйдя из воды, просит сделать музыку потише (хотя мы громкость не увеличивали). Была послана и почему-то обиделась. © Conficker / Pikabu
  • Забронировали двухэтажный номер с кухней в отеле. Приезжаем - плита не работает, стиралка не работает, есть микроволновка, но нет никакой посуды. Идем на ресепшен спросить, как так? Ответ: «Да, ничего не подключено, это маркетинговый ход». Но стоит-то он заметно дороже. Хорошо, что отпускной сезон подходил к концу, мы отказались в пользу другого номера. © Ирина Игнатова / Dzen
  • Отдыхали с парнем на море. На четвертый день он начал вести себя странно. Зашли в кафе, кушаем, он смотрит на меня пристально, а я не понимаю, чего он хочет. И вдруг меня как током ударило: по радио объявляют сегодняшнюю дату. У него день рождения! Почувствовала себя ужасным человеком из-за того, что так нелепо забыла. В отпуске напрочь теряется счет времени. © Подслушано / Ideer
  • У меня возникли проблемы на паспортном контроле, когда я перекрасилась из блондинки в брюнетку. Работник ни в какую не хотел признавать меня в паспорте. Благо, по соседству с ним паспорта проверяла женщина. Посмотрела в мой паспорт, потом на меня, потом на коллегу, тяжело вздохнула и вернула мне паспорт. © Ludmila Jasane
  • Свой долгожданный отпуск в прошлом году я провела незабываемо. Взяла 2 недели, чтобы точно отдохнуть от работы, и решила, что поеду на машине в путешествие. Забронировала отели, придумала себе программу. И в первый день отпуска… заболела ветрянкой. Нет ничего лучше, когда в 36 °C валяешься в душной квартире с температурой. И пытаешься найти положение, в котором не больно. А еще не можешь помыться и нормально поесть, потому что волдыри даже на языке. © Палата №6 / VK
  • Были в одном зарубежном отеле 5*, так там горничная постоянно мыла стаканы (из которых пили только воду), тем же средством, что и сантехнику (запах не перепутаешь). Не удивлюсь, если той же тряпкой. © Инкогнито 0652 / Dzen
  • Этим летом были на отдыхе в жаркой стране. Загорали с парнем возле бассейна. Попросила его сфоткать меня. Я, пытаясь принять позу пантеры, облокачиваюсь на спинку лежака, который под воздействием веса переворачивается назад, и я лечу вместе с ним, принимая акробатическую позу. В итоге я лежу на земле вверх ногами, лежак надо мной, вокруг куча зрителей из туристов, и то чувство, когда одновременно и смешно, и стыдно. В общем, фото не получилось в тот день. Да и с лежаками я теперь осторожнее. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
  • Мой друг решил удивить жену романтическим отдыхом на море, но теща внезапно присоединилась к поездке. В первую же ночь теща отравилась местными деликатесами и всю ночь пугала унитаз. А на следующий день теща потеряла в море вставную челюсть, и пару дней было дополнительное веселье: поиски "сокровища" на дне. Есть нормально она не могла. Тут не поймешь, чего больше - боли или смеха. В итоге вместо романтики мой друг получил бесценный опыт: никогда… нет, НИКОГДА не ездить с тещей на море. © Алекс / ADME
  • Были один раз в Египте. Еда не очень, везде с протянутой рукой стоят, деньги просят. Момент был: мы вышли из автобуса, не хотелось ждать, когда водитель мой чемодан вытащит, я сама его вытащила, а водитель нагло вырвал его у меня из рук и протянул свою руку, мол, давай чаевые. Пришлось моему мужу вмешаться, а то водитель не хотел чемодан отдавать. © Jul Tschik
  • Мы с подругой впервые отдыхали на Кипре. Нас заселили в прекрасный номер, шведский стол был очень разнообразный. Когда уезжали, нас провожал тот же администратор, который и заселял. И я спросила: "Мы жили в 3 звездах, а как выглядят у вас номера 5 звезд?" На что он ответил: "А вы в них жили. Просто когда вы приехали, свободных 3-звездочных не было, и я вас заселил в 5*" © Муся Пуся / Dzen
G F
57 минут назад

Мы как-то летали в Египет с моей мамой)
Но у нее был отдельный номер, она часто забирала к себе нашего 1,5годовалого сына, и вообще была очень деликатна)
Хотя моя мама чудо, не все тещи такие)))

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  • Моя сестра и ее парень прилетели в Турцию на отдых. Так как у молодого человека беда с английским, все бумажки заполняла сестра. Она вложила их в паспорта, отдала ему паспорт и пошли они на контроль. Он прошел первым, без вопросов и проблем. Она за ним. Решила перепроверить паспорт, открывает, а она паспорта перепутала. Но, как ни странно, к ней тоже вопросов не было. © Eleonora Tymokhina
  • Были мы с мужем в отеле в Шарм-эль-Шейхе. Пошли вечером погулять по территории. А там на дорожках установлены светильники совсем близко от земли, некоторые еще и не работали. Из-за этого тротуар временами представлял собой черные дыры, где ничего нельзя было разглядеть. И вот я делаю шаг и проваливаюсь в открытый квадратный колодец, его не закрыли после каких-то работ. Хорошо, что у мужа отличная реакция: схватил меня за руку и потом вытянул из колодца. Но провалилась я на весь свой рост, еще и сильно исцарапалась о какие-то железяки. Хорошо, что ничего не сломала. Пошли на ресепшен, объяснили ситуацию, показали травмы. Реакции ноль. Потом днем видели, что этот люк по-прежнему был открыт. Обходили это место стороной. © полосатый енот / ADME
  • Отдыхали в Риме. С нами в отеле жили молодожены, такие молоденькие, смешные. И вот они поехали на экскурсию в Помпеи. Там выдаются наушники, гуляй и слушай, но держи экскурсовода в поле зрения... И вдруг новоиспеченный муж потерялся, его искали по развалинам полтора часа. Жена его ревела все это время, металась, искала... А весь автобус с туристами злился, что они задерживались… Но вечером, когда они нам это рассказывали, мы вчетвером очень долго смеялись. © МуШка / ADME
  • Ужинаем в отеле все включено. Смотрю, а тетка за соседним столом тащит и тащит еду: полная тарелка пирожных, фрукты, нарезки, курица. Естественно, почти все осталось на столе. Встают они уходить, а я не выдержала и сделала замечание: "Что, за все уплачено поэтому можно еду переводить?" А она в ответ: "Дорогая моя, пойди на ресепшен и пожалуйся на меня. Посмотрим, что тебе скажут".
  • Отдыхали во Вьетнаме. Лежаки на пляже платные, около $ 1. Подходит к нам женщина славянской внешности лет 60 и спрашивает: "Можно лечь поблизости?" Мы не поняли что она имеет в виду, но разрешили. А эта мадам в целях экономии берет и укладывается прямо рядом с моим лежаком в тени моего зонта. И так пролежала весь день... Ни поговорить нормально, мешаем, видите ли. На поездку далеко не дешевую деньги есть, а на цивильный отдых на пляже — нет. © Подслушано / Ideer

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