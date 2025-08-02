15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво
Народное творчество
9 минут назад
Иногда в ответ на хамство хочется устроить скандал, но герои этой подборки пошли другим путём — и выиграли. Они не кричали, не размахивали руками, не сыпали оскорблениями. Их оружием были спокойствие, находчивость и, иногда, чувство юмора. В этой статье истории людей, которые так ловко поставили наглецов на место, что просто хочется встать и поаплодировать.
- Был у меня парень, вроде все шло хорошо. Началось все лайтово с его стороны: «Зай, почему ты в кафе ходишь обедать? Можно с собой брать», «А зачем ты маникюр делаешь в салоне, у самой руки не из того места растут?» Морок спал, когда он ультимативно заявил, что мой кот ест слишком дорогой корм. Теперь мы с котом отлично живем без него. © Подслушано / Ideer
- Позвонили с незнакомого номера. Я думал, что это от врача, поэтому взял трубку. Без всяких предисловий на меня стала орать какая-то женщина: «Что ты собираешься делать с деньгами? А с машиной?» Я очень удивился. Говорю: «Извините, что?» Она пыталась орать снова, но я сказал, что у меня нет машины. Повисла пауза. Затем женщина выдала: «Ой, это был номер моего сына. Он не сказал мне, что поменял телефон». Говорю: «Ну я даже понимаю, почему». Она снова в крик, но я повесил трубку. © Shiloh Mustang / Quora
- Мою маму воспитали как леди. Она всегда должна быть вежливой, даже когда ей хамят. Однажды мама купила помаду. Уже дома она заметила брак. Пришла в магазин и попросила заменить — было видно, что помадой не пользовались. Но продавец стала отчитывать маму, как малолетку. Заявила бредовое: «Помаду же нельзя носить в сумочке, она хрупкая!» Я была в бешенстве, а мама просто сверлила девушку ледяным взглядом. Через некоторое время голос продавца стал дрожать. В конце концов она сдулась и замолчала. Просто стояла и моргала, глядя на маму. В итоге спросила: «Хотите заменить?» Мама весело ответила: «Да, пожалуйста». Так что же лучше всего сказать грубияну? Оказывается, вообще ничего. © Plumb / Quora
- Раньше мы с детьми часто ходили в один магазин. Парень, который там работал, обычно был приветлив. Но однажды все изменилось. Шел дождь, дети капризничали, а парень стал на них рычать. Вообще вел себя, будто его подменили. Когда я подошла к кассе, он огрызнулся мне. Я посмотрела ему в глаза: «Послушайте, мне жаль, что у вас плохой день». Но тон мой не был сочувственным. Он успокоился и хотя бы стал вежливо себя вести. Больше я в тот магазин ни ногой. © Kate Undercover / Quora
- Жила я как-то с двоюродной сестрой в одной квартире. Девушка она миниатюрная, и вечно посмеивалась надо мной: мол, я толстушка, воли нет похудеть. Выбесило. Решила действовать. В течение двух месяцев стала регулярно закупать пиво, жарить солёные сухарики, запекать орешки, выкладывать колбаски и чипсы — всё это красовалось в холодильнике и на кухне. Сама к угощениям не притрагивалась, отказалась от сладкого и начала ходить на работу пешком. Итог: минус 5 кг у меня и плюс 8 — у неё. © Подслушано / Ideer
- Я ждала ребенка. Отец мужа ультимативно требовал назвать внука в честь его покойного брата. Я не хотела. Во-первых, мне это имя в принципе не нравится. Во-вторых, мы с мужем давно другое выбрали. В конце концов, у него три сына, ни одного он в честь брата не назвал, а от нас почему-то требует! Назвали, как сами хотели, но свекор, как бы «случайно» называл внука своим вариантом. Когда сын немного подрос, стал каждый раз спрашивать: «Дедушка, ты глупый? Не можешь запомнить, как меня зовут?» Буквально трех раз хватило, чтобы отучить навсегда. © Подслушано / Ideer
Т.е. вместо того, чтобы успокоить своих детей, яжмать наехала на продавца, которому не понравилось, что её дети капризничают.
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- В университете все 5 лет вздыхала по мальчику. Получилось с ним сойтись только спустя пару лет после окончания учебы. И не такой уж он принц оказался. Если приезжал в гости, то всегда требовал мясо, салаты и компот, хотя к столу сам ничего не покупал. Сдавал свою квартиру (которую подарили ему родители) и жил у мамы на раскладушке, ведь дома всегда все должно быть чисто, наготовлено и постирано. И пытался мне запретить тратить деньги на себя, ведь у меня ипотека, а его нужно кормить мясом. © Подслушано / Ideer
- Я очень стеснительная, мне проще промолчать, чем высказать недовольство. Недавно друг отпустил в мою сторону неприятную шутку. У меня эта ситуация крутилась в голове 1,5 дня. Я позвонила ему и заявила: «Мне не понравилась та шутка. Я чувствовала себя очень неловко». И с моих плеч сразу свалилась тяжесть. А друг сказал, что больше не будет шутить на эту тему. Может показаться, что эта ситуация выеденного яйца не стоит, но я горжусь собой! Год назад я бы не смогла этого сделать. © chitichitibangnag1 / Reddit
- Как-то папа пытался мне втереть: «Ты же девочка, ты должна мыть посуду». В том смысле, что мыть тарелки за ним и братом. На что я ехидно ответила: «Ты же сам ранее говорил, что слуг у нас нет. Вот и мой за собой сам».
- В старшей школе нравился мальчик — Миша. Половина девчонок из нашего класса были в него влюблены. И вот пошли мы в поход, старшие дают нам с Мишей задание: сходить за водой к реке. А Миша такой, мол, ой, я устал, полежу тут под кустом, а ты сходи и принеси воды. В одно мгновение чары были разрушены. Не стала я работать вместо Мишеньки и сохнуть по нему прекратила.
- Не знаю как у других, но мои отношения со свекровью сразу были натянутыми. У нас с ней холодная война — прямых оскорблений нет, но при первой же возможности подколоть друг друга нужно. Как-то она приехала погостить на пару дней. Я пригласила родственников, друзей, сидим, ужинаем, отдыхаем. Одна из подруг начала вспоминать смешные моменты со свадьбы, и тут вставила своё слово свекровь: сказала, мол, платье можно было бы выбрать получше. До сих пор довольна своим ответом ей: «В следующий раз выберу другое». © Мамдаринка / VK
- Была в зоомагазине, покупала корм кошкам и сено для кроликов. А за мной стояла тетка. Мы были единственными покупателями. Тетка громко сказала продавщице, чтобы та сначала помогла ей, мол, не хочет она ждать. Я обернулась: «Но я уже оплачиваю покупку». Скандалистка такая: «Я не с вами разговаривала». Что ж, я отвернулась и спокойно сказала продавщице: «Не собираюсь тратить свое время на скандалистов». Тетка еще побурчала, а ничего сделать не смогла. Я спокойно оплатила покупки и ушла. © Hanlie Pieterse / Quora
- На улице ко мне прицепился один мужик и стал обзывать. Я спокойно ему отвечала что-то вроде: «Ну если вы считаете, что я такая-сякая, то так и есть». Это злило его еще больше. А тут подъехала полицейская машина и меня спросили, есть ли у меня проблемы. Я ответила: «Нет, но я думаю, что у этого человека есть». Полиция замела его за хулиганство, поскольку прохожая засняла все на мобильный телефон. © Davina Couldridge / Quora
- Пригласил меня как-то ухажер в кафешку. Мило поужинали, и тут приносят счет, и кавалер мой предлагает его разделить, мол, все логично: едим вместе, платим вместе, и вообще он мне ничем не обязан. Ну окей, подумала я, и спустя некоторое время пригласила его к себе в гости, чтобы угостить вкусным ужином. А после ужина выдала ему половину стоимости продуктов, мол, едим вместе, платим вместе, сам же говорил. Он был колоссально обижен, орал о меркантильности. © Палата № 69 / VK
- Наконец-то я научилась отстаивать себя. Сегодня мой бывший, которого я не видела 10 месяцев, позвонил и сказал, что он изменился, стал лучше. Ладно, я согласилась увидеться с ним в кафе. Мы встретились, а через 2 минуты он уже отошел куда-то со своим другом, оставив меня одну на 15 минут. И тут я поняла, что не хочу быть чьим-то ковриком для вытирания ног. Я садилась в такси, когда бывший меня окликнул. Я даже не обернулась и просто сказала водителю: «Пожалуйста, уезжаем как можно быстрее». © astrologicalfoxx / Reddit
А вот еще 15 историй о женщинах, которые не дали себя в обиду, и показали, что вполне способны дать отпор.
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Мужчинка, который поделил счет в кафе, но не хотел отдавать за продукты, конечно, эпичный)) Видимо, это другое))
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