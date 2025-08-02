15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво

Иногда в ответ на хамство хочется устроить скандал, но герои этой подборки пошли другим путём — и выиграли. Они не кричали, не размахивали руками, не сыпали оскорблениями. Их оружием были спокойствие, находчивость и, иногда, чувство юмора. В этой статье истории людей, которые так ловко поставили наглецов на место, что просто хочется встать и поаплодировать.