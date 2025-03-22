15 историй о женщинах, которые не дали себя в обиду

Вот так вот, иногда терпение бывает вовсе не добродетелью, а ловушкой, в которую человек загоняет сам себя. Но однажды наступает момент, когда сил терпеть больше нет — и тогда в ход идут слова, поступки и даже неожиданные решения, которые ставят обидчиков на место.