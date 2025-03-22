15 историй о женщинах, которые не дали себя в обиду

Истории
5 минут назад

С детства многим внушали, что быть доброй и уступчивой — главное достоинство. Но со временем становится ясно: в жизни важно не только терпение, но и умение постоять за себя. Героини этой подборки вовремя поняли, что чужая наглость не знает границ, если ее не остановить, и показали, что вполне способны дать отпор.

  • Пока выплачивала ипотеку за свою квартиру, встречалась с парнем. Жилья у него не было, я и предложила ему пожить у меня. Он получал дополнительное образование, работал за небольшие деньги и был рад съехаться. Но стоило мне заикнуться, что неплохо бы ему скинуться на оплату коммунальных услуг, как он возмутился и сказал, что я и так платила бы эти деньги, а он почти ничего не тратит. Обозвал меня мелочной и заявил: «Может, мне и половину ипотеки гасить за тебя, раз я живу здесь?» Я говорю: «Я была бы не против. Кому тебе лучше отдавать за съем — чужой тетке за старую квартиру на окраине или мне, любимой девушке, которая облегчает твой быт, готовит, стирает, а ты живешь в квартире с хорошим ремонтом и в нормальном районе?» Парень ушел, обвинив меня в меркантильности, а общим знакомым наговорил про меня гадостей. Теперь хочу мужчину только со своим жильем. Потому что на фиг эти жилищные вопросы. © Подслушано / Ideer
  • Подруге срочно понадобилось недешевое лечение. Рассказала мужу, а тот вместо поддержки начал возмущаться ее «эгоизмом» и халатным отношением к своему здоровью. Мол, теперь такие траты предстоят... А он так в Таиланд летом хотел! И в машине кое-то обновить нужно... В общем, довел до истерики, довольный, ушел утром на работу. Вечером приходит — сюрприз! Его встречают «очень ласковый взгляд» тестя, крепкого мужичка, и собранные чемоданы. Подруга выглянула из комнаты, посмотрела на него, как на пустое место, и скрылась обратно, даже не слушая. Дальше порога тесть не пустил — квартира была подруги, еще до брака ей досталась. Поехал мужчинка к мамане. Разводу сопротивляться не стал, обиделся. © Stuxinya / ADME
  • Помню, беременная пришла ложиться на сохранение, а тетя Мотя в приемном отделении не хочет моего мужа пустить сумку донести до палаты, коляску для сумки не дает, сама нести не хочет, еще и вякать пытается. Ну я и начала там бучу, я, блин, пришла на сохранение или усугубление своего положения? У меня режим или хоть сейчас в грузчики? И вдруг, после того как я поорала, мужу волшебным образом разрешили пройти. Магия. © i.vot.ya.zdes / Pikabu
  • Я уже давно прошу мужа больше заниматься делами по дому, но он и не думает прислушиваться. Мало того, 13-летний сын подражает ему, разводит бардак и не думает прибираться. А, когда я наказываю его за лень, муженек еще и втайне отменяет наказание. Но вчера я встретила подругу с ее парнем и пригласила их к себе домой. Позвонила мужу и попросила их с сыном убрать дом, потому что приведу гостей. Но, когда я вернулась домой почти через 2 часа, там царил хаос. Подруга сказала, что это ничего, но я видела взгляд, которым они обменялись с парнем. После того, как они ушли, я сказала мужу и Тиму, чтобы они убрались из дома и не возвращались, пока они не научатся уважать меня и помогать с бытом. Теперь они ночуют в мотеле, мой сын вернется, когда согласится выполнять некоторые обязанности по дому, а вот с мужем я еще подумаю, стоит ли мириться. © Unknown author / Reddit
  • Мама моего ученика пришла и стала обвинять меня в том, что ее чадушко не сдало мой предмет. Я позвала ее сына и в лоб спросила его, приносил ли он мне хоть одну работу, работал ли на уроке, прочел ли он те две книги, которые я задавала. Он трижды ответил нет. После чего я посмотрела на нее и напомнила о том, что я 5 раз звонила ей, чтобы сообщить о проблемах в учебе у сына, но каждый раз без толку. И, смотря прямо на нее, спросила, есть ли у нее еще вопросы, почему ее сын провалил мой предмет. Вместо ответа она ушла, бормоча что-то невнятное себе под нос. © Penya23 / Reddit
  • Сижу на автобусной станции с сыном и своей бабушкой, ждем автобус в наше село. А на мне джинсовая юбка на 5-7 см выше колен — в мои 25 лет. И тут наша селянка, что неподалеку была, начинает меня критиковать: «Тю, что это такое, скоро трусы увидим!» А сама сидит в халате, раздвинув ноги, и, пардон, сверкает панталонами с начесом чуть выше колен. Я не смолчала, говорю, что, мол, мои, может, и не увидим, а вы своими на всю станцию сверкаете. И тут моя бабушка за меня вступилась моя: «Что, нарвалась? Меньше учить жизни других будешь!» Я от нее не ожидала. © Nelia Žigulina
  • На прошлой неделе свекровь и сестра мужа пришли навестить нашу с мужем 6-недельную дочурку. А та через несколько дней после этого заболела. И тут я через мужа узнаю, что свекровь не только недавно подхватила грипп от одного из клиентов, но и вдобавок ее муж буквально на днях переболел. А я еще спрашивала обеих — и свекровь, и сестру мужа — не болеет ли у них кто-то в семье, и обе все отрицали. В ярости я позвонила этим двум дамам и те запели песню в духе «Да все будет в порядке, ребенку иммунитет формировать надо». Я была в шоке от их эгоизма и заявила, что ни на шаг не подпущу их к своей дочке, пока ей не исполнится хотя бы полгода. © Unusual_Stomach_5574 / Reddit
  • В прошлом году в снегопады выходила во двор с лопатой и, поскольку у меня работа сидячая, чистила не только свое парковочное место для машины, но и, чтобы размяться, заодно соседские места и дорожки возле подъезда. А в этом году как-то раз почистила себе место и, пока ходила за машиной, его заняла тетка. Да не просто одно место, она умудрилась припарковаться так, что своей машиной заняла и мое почищенное место, и соседа. Аргументировала такой финт тем, что машина у нее вязнет, а парковаться нормально не будет, так как спешит. Я бы забила, вот только я сейчас на 6-м месяце беременности, мне не очень легко лопатой махать... В общем, я так расстроилась и разозлилась, что решила помахать лопатой все-таки еще. И, откапывая себе новое место, снег складировала аккуратненько ей под колеса и низ машины. © Julialust / Pikabu
  • Была у меня история с первым мужем. Сидела я в декрете, он пришел, я подала ему суп, но есть он, видимо, не хотел, стал ложкой в том супе водить: «А супчик-то жиденький», — говорит. Один раз сказал, второй, третий, а на четвертый я не выдержала, взяла суп и вылила ему на голову, а миску туда же водрузила. Он не ожидал, начал чего-то руками размахивать, ударить, наверное, пытался. Вытолкала за дверь и не пускала, пока его отец не приехал. © Зинаида Лищинская / ADME
  • Одна родственница пришла ко мне домой и стала рассказывать, как мне переставить мебель, как ей не нравятся мои полки и надо бы их убрать и как бы она все у меня упорядочила. Я так обалдела от ее наглости, что просто попросила покинуть ее столь неугодное помещение и не приходить, пока не попустит. © KaYana1 / Pikabu
  • Звонит знакомая и без прелюдий: «Ты дома будешь? Мы скоро в твоем городе будем!» Я, чуя, к чему идет сразу заявляю: «Я не принимаю гостей на своей территории». Знакомая начинает давить, мол, ну, давай хоть полчасика с нами посидишь. Я заявляю, что много работы, никак принять не могу, после чего знакомая вешает трубку. Проходит неделя, занимаюсь ремонтом, в 10 вечера мысли только о том, как пойти в душ и лечь спать, а тут в двери начинают настойчиво стучать. Смотрю, а там знакомая с мужем и детьми. Так вот я просто не открыла дверь, потому что уже сказала ей, что не собираюсь ее принимать. Год назад я уже попалась на эти ее хитрости, когда она просила ночлег для себя одной, а приехала с мамой и детьми — хотя я говорила четко, что могу принять только одного взрослого человека. © H**nita.**bst / Pikabu
  • Парень исчез на пару дней и игнорировал меня. А потом предложил увидеться и «серьезно поговорить». Меня трясло от нервов, боялась расплакаться при нем или вообще закатить истерику. Поэтому выпила успокоительных и пришла на встречу спокойная как слон. Он мне говорит, мол, пойми, я решил тебя кинуть, мы не будем вместе. А я в ответ улыбнулась и сказала: «Отлично, это самое лучшее решение, я себя сейчас так круто чувствую, счастливее в жизни не была». Паренек офигел. А я встала и красиво ушла из кафешки. Успокоительные никому не рекомендую. Но в итоге он остался в дураках, а я чувствовала себя королевой. © Не все поймут / VK
  • Парень мне изменял. Я зарегистрировалась на сайте знакомств, нашла его и назначила ему свидание. Через 10 минут мы должны встретиться в кафе, и он не подозревает, что его ждет не неизвестная красотка, а я с чемоданом его одежды. А мой папуля прямо в это время меняет замки на моей входной двери. © fesshole / Twitter
  • Муж после 6 лет брака и 2 детей предложил сидеть дома и не работать. Как я потом в рабочую колею войду, кто меня наймет, об этом он не подумал! Но потом я пораскинула мозгами и решила — соглашусь. Договорились при условии, что, в таком случае, он передает мне половину своей компании — как гарантию на случай развода и других непредвиденных обстоятельств. Он пошел на мои условия, хоть и был удивлен. А вот друзья нас осуждают. © Status-Mention6793 / Reddit
  • Летим домой, все тащат максимум ручной клади, чтоб за багаж не платить. У меня только рюкзак с ноутом и 5-килограммовый чемодан. Захожу — над моими местами все занято. Спрашиваю: «Чьи сумки?» Тишина. Повторяю — 0 реакции. Делаю ход конем и, cо словами «Ну раз ничьи, значит, пусть стоят в проходе», начинаю снимать сумки. Тут же визг, писк, ор, мол, не трогайте, как вы смеете! Отвечаю, что места мои, отсек надо мной предназначен для моего чемодана, пусть несут, куда хотят. © Unknown author / Pikabu

Вот так вот, иногда терпение бывает вовсе не добродетелью, а ловушкой, в которую человек загоняет сам себя. Но однажды наступает момент, когда сил терпеть больше нет — и тогда в ход идут слова, поступки и даже неожиданные решения, которые ставят обидчиков на место.

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