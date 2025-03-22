15 историй о женщинах, которые не дали себя в обиду

14 историй о мести, про которую немного стыдно рассказать, но так приятно вспомнить
Истории
2 недели назад
С детства многим внушали, что быть доброй и уступчивой — главное достоинство. Но со временем становится ясно: в жизни важно не только терпение, но и умение постоять за себя. Героини этой подборки вовремя поняли, что чужая наглость не знает границ, если ее не остановить, и показали, что вполне способны дать отпор.
Вот так вот, иногда терпение бывает вовсе не добродетелью, а ловушкой, в которую человек загоняет сам себя. Но однажды наступает момент, когда сил терпеть больше нет — и тогда в ход идут слова, поступки и даже неожиданные решения, которые ставят обидчиков на место.