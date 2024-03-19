15 учителей рассказали об учениках и их родителях, которые зацепили их за живое

Народное творчество
29 минут назад

Учителя добрую половину своей жизни проводят общаясь со своими учениками и отвечая на вопросы и претензии родителей. И за годы работы находится немало школьников и их мам или пап, которые оставляют о себе след в виде в воспоминаний — как приятных, так и не очень.

  • Был у меня один ученик в 5-м классе, который писал настолько неразборчиво, что нельзя было разобрать ни одного слова. И если упражнения еще можно было как-то прочитать, так как был текст в учебнике, то проверка сочинения и изложения были подобны аду кромешному — ничего не понятно вообще! Одни кривые палочки и закорючки. Никогда не снижала за это отметку, но требовала, чтобы старался писать разборчивее. А потом пришел его отец и заявил, что почерк — это отражение личности человека, потому я не имею права так давить на его сына. Завуч его поддержал. Решила тогда, что мальчик сам мне объяснит, что пишет. На перемене зову его, чтобы объяснил, где какие буквы в его сочинении. А ученик: «Э-э-э, а вы не могли бы прочитать, что я тут написал?» © uchakucha / Pikabu
  • У меня в каждом классе есть по 4-5 трудных подростков. В начале года я всегда стараюсь наладить с ними контакт: зову их к себе в кабинет, угощаю конфетами, болтаю с ними о всякой всячине. Они становятся моими любимчиками (тайно, конечно). В итоге в классе они прямо такие зайки — внимательные, радостные, они так любят со мной болтать, что приходится отгонять их от моего стола. Но как только выходят на улицу, то вечно ввязываются в какие-то неприятности вместе со своими сомнительными компашками. © teachingteacherteach / Reddit
  • Работаю репетитором английского. Всех учеников обожаю, и это взаимно. Но есть один мальчик, с которым заниматься все равно, что с табуреткой. Ни желания учиться, ни тяги к чему бы то ни было, кроме компьютерных игр. Помню, на первом с ним занятии его мама сказала при нем же: «Легче научить нашу собаку английскому, чем моего сына!» Я тогда ужаснулась. Такое ведь не говорят при ребенке. Но теперь понимаю, что она права. © Подслушано / Ideer
  • За день до контрольной у класса я сказала, что буду проверять деепричастия, и сообщила, какие примерно задания дам. Мы подготовились с детьми. Разумеется, в диктанте были и старые орфограммы, но диктант не составишь только по деепричастиям, вылезут и старые темы. После диктанта я обедала в столовой с коллегами, когда ко мне подошла ученица и начала отчитывать меня так, будто это мне 12 лет, а не ей. При всех учителях возмущалась, что я «была обязана» озвучить абсолютно все задания заранее. Я опешила, а потом в лоб задала вопрос: «Все, кроме того, что я не озвучила на подготовке, написано на пятерку?» Она всплеснула руками и ушла в закат. Аппетит был неизбежно испорчен. Заглянув в ее работу, я увидела, что тему деепричастий она также не выучила. Я для себя решила, что не позволю ей отрабатывать оценки. © Vkhnlk / Pikabu
  • Работаю в школе, и как же меня бесят родители учеников. Они могут звонить в 11 часов ночи и злиться, что я не беру трубку или долго им отвечаю. Звонят, пишут в соцсети круглые сутки и в выходные с просьбами в сотый раз сказать домашку, проверить ее и указать на недостатки, чтобы в следующий раз их ребенок получил хорошую оценку. Или требуют объяснить, почему их чадо плохо учится. А некоторые высказывают мне, что я — зло вселенского масштаба и несправедливо ребеночка оцениваю. Когда говорю, что мой рабочий день с 8 до 16-ти, недоумевают и говорят, что я учитель, должна быть круглые сутки на связи. Не понимают, что преподаватели — тоже люди, у нас есть свои проблемы и свои дети, в конце концов. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мне привели 7-летнюю девочку, чтобы та подтянула английский. Эта девочка ходила в лицей с языковым уклоном, а до этого жила в Китае и ходила в местный детский садик. Девочка тупо приходила на урок, сидела, как хомяк, и ждала, когда ее заберут домой. Когда она не знала ответа, то начинала издавать ртом пукающие звуки, а потом ковыряла в носу. Это чадо даже не одевалось само, ждало бабушку. Она не умела застегивать пуговицы и молнию, завязывать шнурки. Но зато ее мама видела в ней гения и утверждала, что в Китае все дети ведут себя, как хотят. © AppleAlice / Pikabu
  • Обучаю 11-летних детей. Как-то один ребенок пришел на урок на 30 минут позже, потому что ждал, пока его светодиодные ботинки закончат заряжаться. Он прошел на свое место лунной походкой, сверкая на весь класс своей обувью. Даже сердиться на него было невозможно, так это выглядело круто и глупо одновременно. © unicornsandfairies / Reddit
  • Я работал учителем в школе, где учились бедные дети. У меня были как отличные ученики, так и трудные. И один из них меня прямо бесил своим поведением: умом он был не обделен, но при этом спал на уроках, вечно качал права и не делал домашние задания. Но однажды я зашел в местный ресторан после вечеринки с друзьями. На часах было уже 23:30, и я уже думал о том, о том, как тяжело будет вставать завтра на работу. И тут увидел, как мой «проблемный» ученик изо всех сил старается заработать деньги. Оказалось, он трудился в этом заведении до часу ночи, а то и позже, а потом спал всего 4-5 часов и шел в школу. И все для того, чтобы у его семьи были средства на еду и необходимые вещи. © Low_Cartographer2944 / Reddit
  • Одна женщина-репетитор рассказала, что у нее была очень пунктуальная ученица. Приходила всегда ни минутой раньше, ни минутой позже. Можно было, не дожидаясь звонка, идти двери открывать. Но как-то ученица позвонила ей, извиняясь: из-за транспорта она опаздывала на полчаса. Минут через 25 репетитору пришло в голову проверить: не пришла ли подопечная? Открывает дверь — стоит. Спрашивает ее: «Почему не звонишь?» А та в ответ: «Так я обещала в 9:30, а сейчас 9:26». © Sanviktorovi4 / Pikabu
  • Больше 20-ти лет назад в ПТУ преподавала литературу. В группе — 25 лбов 17-18 лет, добрая половина — проблемные. Все, что я от них требовала, — это чтобы на уроке было тихо, а так можно было делать почти что хочешь. Вот веду урок, а один юноша сидит и разговаривает с соседом, все громче и громче. Сделала замечание один, два, три, четыре, пять раз. Потом говорю: «Иди-ка погуляй в коридор». А тот: «А я не пойду!» Ну, что я могу с ним сделать? Бужу старосту группы. Говорю, что пойду нажалуюсь их мастеру. Староста поворачивает к нему голову и говорит: «Или ты сейчас выходишь, или забудь о своей стипухе». Тот молча собирает вещи и выходит из класса. Староста опять засыпает. Я продолжаю вести урок. Идиллия... © UltraParatruper / Pikabu
  • Первый раз пошла в спортивный клуб. И встретила там своих учеников-одиннадцатиклассников. Дети в восторге! Водят по клубу, тренажеры показывают, рассказывают, как и что правильно делать. «А вы по каким дням будете ходить? И мы с вами!» — радостно говорят ребята. А одна девочка советует: «Только вы на групповые занятия не ходите, там одни бабки старые 50-летние». Я промолчала. А про себя подумала: «Ну спасибо, Анечка... Мне 54». © Подслушано / Ideer
  • Я учитель в 7-м классе, мне 25 лет. Как-то раз ученики распределились по группам, чтобы выполнить работу вместе со своими товарищами, а я просто прохаживался по классу и следил за тем, как они работают. И тут заметил одного мальчишку, который качал головой взад-вперед и при этом создавал странный звук, словно что-то лопается. Я в недоумении спросил, как он это делает, на что он мне ответил: «Да легко, сейчас научу! Берешь — и хлопаешь себе по щекам». Весь класс начал гоготать, а он только тогда сообразил, что ляпнул это своему учителю. © Inner_Environment_58 / Reddit
  • Задал ученице 10 заданий по математике для 5-го класса. Она прислала мне работу, и 4 из 10 заданий были решены неправильно. Я отметил их и сказал, чтобы она попробовала их решить еще раз. А она стала спорить, что этого не может быть, ведь она решила их при помощи искусственного интеллекта. К моим доводам, что он тоже ошибается, эта ученица оставалась глуха. В общем, мы вместе разобрались в этих задачах. Она перерешала их сама и — надо же! — получила правильные ответы. © Notforyou1315 / Reddit
  • Я обучаю детей футболу. И одна из учениц просто бесит меня. Вместо того, чтобы обращаться ко мне по имени или просто «тренер», она поднимает руку и по-панибратски говорит мне просто: «Эй!» В последнее время я начал ей отвечать таким же образом, и вот как это выглядело:
    — Эй! Как жизнь?
    — А как твоя житуха?
    — Есть новости?
    — Что новенького?
    Вчера эта ученица не выдержала и просто сказала: «Ну хватит, пожалуйста». День определенно удался. © emurrell17 / Reddit
  • С ребятами из 6 «Б» ставили сказку «Три поросенка» на французском языке — это было частью подготовки к экзамену. И один ученик, Толик, выразил горячее желание сыграть роль одного из поросят. Вот только Толик не осилил даже алфавита. Пробившись с ним без толку в попытке обучить его хоть паре фраз, я решил доверить полную озвучку его роли другой ученице, а он бы просто открывал рот и хрюкал. В итоге наша постановка имела успех, и это была заслуга Толи. Когда он начал хрюкать и бегать по сцене, поджав руки, народ валился со смеха, начались бурные аплодисменты. Директор даже снял очки — смех был до слез. Но час славы прошел, наступил день экзамена. Мне помогала преподаватель домоводства. Толя на все вопросы молчал и, кажется, был готов расплакаться. На помощь пришла моя ассистентка: «Толя, ну ты хотя бы похрюкай по-французски». Услышав предложение, он заулыбался и захрюкал, поджимая руки к телу. Так и получил свою тройку. Мы знали, что его родители — пропащие люди, что его воспитывает старенькая бабушка, а потому хотели поддержать парня. После спектакля Толика, с которым никто не общался, взяли в футбольную команду, и он перестал прогуливать уроки. © MIKHAILF74 / Pikabu

Если день и ночь родители пишут в классный чат, а помимо проверки тетрадей на учителя возлагают кучу другой бумажной работы, то легко можно превратиться в трудоголика. И тогда истории, вроде тех, что случились с героями этой статьи, неизбежны.

Комментарии

Уведомления
O_о
47 минут назад

Парня с дисграфией жалко.
А вообще есть ещё особенность, когда человек не воспринимает печатный текст, что внезапно решается цветной плёнкой. Чёрным по белому не читает, а по розовому - легко.
Неужели в педе сейчас этому не учат?

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