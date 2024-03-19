15 учителей рассказали об учениках и их родителях, которые зацепили их за живое

Парня с дисграфией жалко.
А вообще есть ещё особенность, когда человек не воспринимает печатный текст, что внезапно решается цветной плёнкой. Чёрным по белому не читает, а по розовому - легко.
Неужели в педе сейчас этому не учат?
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Учителя добрую половину своей жизни проводят общаясь со своими учениками и отвечая на вопросы и претензии родителей. И за годы работы находится немало школьников и их мам или пап, которые оставляют о себе след в виде в воспоминаний — как приятных, так и не очень.
Если день и ночь родители пишут в классный чат, а помимо проверки тетрадей на учителя возлагают кучу другой бумажной работы, то легко можно превратиться в трудоголика. И тогда истории, вроде тех, что случились с героями этой статьи, неизбежны.
Парня с дисграфией жалко.
А вообще есть ещё особенность, когда человек не воспринимает печатный текст, что внезапно решается цветной плёнкой. Чёрным по белому не читает, а по розовому - легко.
Неужели в педе сейчас этому не учат?