Стюардесса рассказала о 10 вещах, которыми пассажиры сами превращают свой полет в мучение
Перелет на самолете для многих — это стресс. Тесное пространство, шумные соседи, турбулентность. Но есть несколько нюансов, благодаря которым ваш перелет может пройти легче и комфортабельнее. Бортпроводники проводят в небе сотни часов и знают все о том, как избежать неприятные сложности. В этой статье мы собрали 10 лайфхаков от опытной стюардессы, Тани Даниловой, которая разложила все по полочкам.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
В статье использованы изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
1.
Каким подлокотником можно с уверенностью пользоваться? Уверены, большинство пассажиров задавалось этим вопросом. На первый взгляд может показаться, что это не самый важный вопрос, который возникает на борту самолета. Однако, это в первую очередь вопрос удобства, ведь подлокотником вы будете пользоваться на протяжении всего полета. И нет, ответ не «кто первый положил руку, того и подлокотник». Как рассказывает Татьяна: «Если вы сидите у прохода, то тот подлокотник, что ближе к проходу — ваш. Преимущество этого места в том, что вы можете неоднократно вставать и садиться, ходить в уборную столько, сколько вам нужно. В случае если вы сидите у окна, то получаете вид и подлокотник справа, который, к сожалению не убирается. Остается всеми нелюбимое место в середине. Тот, кто сидит посередине не получает ничего, кроме соседей слева и справа, а значит может пользоваться обоими подлокотниками.»
2.
На самом деле оборачивание пленкой багажа никак не защищает его от повреждений. Да и велика вероятность, что чемодан застрянет на ленте, и тогда будет вообще атас. К тому же, пассажир отдаст большие деньги за обычную пищевую пленку, что не очень-то и выгодно. Рекомендуем последовать советам стюардессы — не заморачиваться лишний раз и просто оставить чемодан без дополнительной «упаковки».
3.
Во многих авиакомпаниях предоставляется возможность выбрать места самостоятельно. Какое место безопаснее? А какое комфортнее? Татьяна рассказывает, что самыми безопасными считаются места рядом с аварийными выходами. Туда невозможно сесть с ребенком, подростком, беременной или даже тем, у кого есть травма, потому что в случае необходимости пассажиры у аварийных выходов должны помочь экипажу. Также Таня подчеркивает, что лучше выбирать места ближе к носу самолета, потому что тогда турбулентность будет чувствоваться меньше. Чем дальше в хвосте самолета вы сидите, тем больше трясет. Еще одно правило от Татьяны: для удобства стоит выбирать места у прохода.
4.
Для комфортного полета стюардесса почти всегда опускает спинку кресла в отличие от пассажира. Так вы сможете удобнее расположиться на своем месте и отдохнуть во время полета. Но не рекомендуется опускать сиденье во время еды. Во-первых, это будет не очень вежливо по отношению к другим пассажирам. Во-вторых, в целях безопасности лучше принимать трапезу сидя, а не полулежа.
5.
Хороший чемодан — первый шаг комфортного путешествия. Татьяна путешествует на самолете более 200 раз в год и делится советами о том, какой лучше выбрать чемодан, чтобы не испытывать трудностей на борту и в путешествии. Во-первых, стоит выбирать чемодан из легкого пластика или алюминия. Эти материалы практичнее, чем ткань, защищают от возможных осадков. Даже в случае, если из другого чемодана что-то прольется, ваш будет в порядке. Кроме того, они не утяжеляют вес багажа, который часто бывает ограничен. Во-вторых, лучше выбирать чемодан на четырех колесиках, ведь он мобильнее и с ним удобнее передвигаться. В-третьих, прикрепите к чемодану багажную бирку с вашими данными, чтобы в случае утери с вами могли легко связаться. Последний совет от Тани: «Не покупайте чемоданы с кричащими логотипами. Чем дороже выглядит ваш чемодан, тем больше шансов, что его могут вскрыть. Если уж очень хочется взять что-то дороге, то берите его с собой на борт».
6.
Большинство людей знает, что в самолетах делают ограничения на объем жидкости, которую можно с собой пронести. Поэтому даже если в большом флаконе с вашими любимыми духами осталось всего пару капель, лучше оставить их дома. «Дело в том, что никто не будет разбираться, сколько продукта осталось во флаконе. Если на баночке написано более 100 мл, мой любимый парфюм отправится в мусорку», — утверждает Татьяна.
7.
Если вам понадобится пересадка, лучше покупать билеты со стыковкой между рейсами в 2 часа и более. В противном случае, можно попасть в трудную ситуацию, пропустив свой самолет. Рейсы откладываются, задерживаются, нельзя точно до минуты расписать свою поездку. И лучше перестраховаться и немного дольше подождать свой вылет.
8.
В самом полете опытная стюардесса отдаст предпочтение старой проверенной обуви, нежели новой. Потому что нельзя знать наверняка, как поведут себя недавно купленные кроссовки или туфли и насколько в них будет комфортно при длительном ношении. Пассажиру неразумно рисковать в подобной ситуации еще и потому, что в полете ноги отекают. Это может привести к болям и натиранию.
9.
Иногда незнакомые люди могут попросить взять часть вещей себе, аргументируя это тем, что у них перевес и они не хотят платить за него. Делать этого ни в коем случае не надо. И причин несколько. Во-первых, неизвестно, что они хотят провезти. Ответственность за это будете нести вы. Во-вторых, человека могут снять с рейса, он может опоздать на него. И вам придется ломать голову, как поступить с его вещами. Третья причина, вас могут отправить на случайную проверку и уже перевес может оказаться у вас. Простой совет: «Заранее проверяйте норму ручной клади багажа».
10.
Отправляясь в поездку в другую страну, проверьте срок действия своего паспорта. Он не должен быть меньше 6 месяцев. Если же срок истекает, лучше поменять паспорт. В противном случае, есть вероятность, что вас могут не впустить в страну и развернуть на границе, даже при наличии туристической визы. Татьяна советует проверять условия въезда в страну, так вы будете готовы ко всему.
Сезон отпусков все еще продолжается, а это значит, что нас ждут новые подборки истории из путешествий: