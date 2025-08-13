Стюардесса рассказала о 10 вещах, которыми пассажиры сами превращают свой полет в мучение

Каким подлокотником можно с уверенностью пользоваться? Уверены, большинство пассажиров задавалось этим вопросом. На первый взгляд может показаться, что это не самый важный вопрос, который возникает на борту самолета. Однако, это в первую очередь вопрос удобства, ведь подлокотником вы будете пользоваться на протяжении всего полета. И нет, ответ не «кто первый положил руку, того и подлокотник». Как рассказывает Татьяна: «Если вы сидите у прохода, то тот подлокотник, что ближе к проходу — ваш. Преимущество этого места в том, что вы можете неоднократно вставать и садиться, ходить в уборную столько, сколько вам нужно. В случае если вы сидите у окна, то получаете вид и подлокотник справа, который, к сожалению не убирается. Остается всеми нелюбимое место в середине. Тот, кто сидит посередине не получает ничего, кроме соседей слева и справа, а значит может пользоваться обоими подлокотниками.»