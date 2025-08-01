В салоне самолёта девушка достала сыр бри 🤦♀️ У него же такой запах, что и дома не каждый съесть его сможет, а уж в воздухе и подавно!
14 полетов, во время которых все самое интересное происходило не за иллюминатором, а прямо в салоне
Народное творчество
1 час назад
Обычно во время полета мы с интересом смотрим в иллюминатор — на облака, закаты или огни города внизу. Но иногда самые запоминающиеся события происходят не за бортом, а прямо в салоне. Неожиданные пассажиры, трогательные моменты, абсурдные диалоги и ситуации, о которых потом рассказывают годами — все это делает каждый рейс по-своему уникальным.
В этой подборке люди делятся тем, что случилось с ними на высоте в несколько тысяч метров, и, поверьте, скучным их полет точно не назовешь.
- Меня с сыном как-то раз пересадили в бизнес-класс. Я не знаю, почему, просто предложили. Ну мы и не стали отказываться! До сих пор помню — подали нам в качестве обеда курицу с кашей из кус-куса и овощей. Боже, эта каша... Я бы душу продала за ее рецепт! В итоге было смешно — всю кашу съела я, а сын слопал курицу. Оба остались довольны. © Миранда Буш / ADME
- Перед выходом из самолета бортпроводник напомнил нам взять все вещи. Затем он сказал, что хочет поделиться одной историей о забытых вещах. Он рассказал, что родители взяли его в Орландо, в Диснейленд, когда ему было 10 лет. Они случайно оставили его в самолете, и с тех пор он летает этим рейсом! © BMGRAHAM / Reddit
- Я работаю бортпроводницей, и вот история с самого первого моего рейса. Один пассажир пожаловался, что мужчина позади него слишком громко храпит. Я натянула лучшую улыбку и предложила пересадить его. А он взвился: «Я за это место заплатил и никуда не пойду!» — и орет так громко, что храпящий неожиданно просыпается — благодаря воплям этого недовольного. Жаль, что не было свободных мест в бизнесе, я бы пересадила его, просто назло. Но в наличии были только другие места в экономе. © UsernameTaken5074 / Reddit
- Работаю проводницей. Время от времени к нам на борт попадает кто-нибудь из опоздавших пассажиров — тот, кто садится последним и тихо пробирается к свободному креслу в первом или бизнес-классе. Он надеется, что никто не заметит, что его билет — совсем не от этого салона.
— Простите, сэр, можно ваш посадочный талон? Извините, ваше место — 58А, а не 1А.
— Но я же высокий. Мне нужно место для ног.
Повисает неловкое молчание. © zlinerlabs / Reddit
- Мама моей девушки работает стюардессой. Однажды на рейсе одна пассажирка сильно рассердилась: ее дочь пролила яблочный сок, а в самолете, к ее возмущению, не оказалось сушилки для одежды. © YacYacYac / Reddit
- Так совпало, что день рождения выпал на день вылета в командировку. Я немного расстроилась, но решила, что отмечу позже. Зарегалась на рейс, прошла все контроли, у входа на борт показала паспорт и села в самолет. Спустя полчаса после взлета пилот объявил, что в салоне есть именинница. Стюардессы подошли ко мне с праздничным сэндвичем. Пассажиры хлопали, было неловко, но дико приятно. © Палата № 6 / VK
- Я не думал, что такое возможно, пока сам не столкнулся. Летел на самолете — внутренний перелет, но 7 часов в небе. И, конечно же, именно мне достались соседи, которые до этого только поездами путешествовали. Знаете, как я это понял? Потому что они начали доставать бутерброды. Бутерброды, Карл! И курицу в фольге. Спасибо, хоть яиц вареных не было. © Палата № 6 / VK
- Я та еще болтушка. В самолете достала французский бри и багет, когда рядом сидящий мужчина вдруг проявил ко мне интерес. Предложив закуску, я начала читать лекцию о сыре. Когда он начал скучать, я вежливо сменила тему и спросила, кем он работает. И тут у меня глаза округлились. «Я продаю сыр», — ответил он. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
- Летели мы в Индию, в йога-тур. Полет длился часов 8, с нами были дети. Им было скучно и они все спрашивали: «Когда прилетим?» Мы им говорили: «Через часа 2». Когда 2 часа прошли, они опять спросили. Мы: «Ой, немного ошиблись. Еще час остался». Потом они уснули и все прошло хорошо.
- Перелет был 4-часовой, поэтому заранее подготовила аудиокниги, чтобы не скучать. Рядом сидела женщина с малышкой. Вскоре ребенок начал капризничать. Мама пыталась отвлечь ребенка всеми возможными способами. Малышка вдруг посмотрела на меня и ткнула пальцем в бусы. Я сняла их с шеи и протянула ребенку. Девочка заинтересовалась. Я предложила: «Хотите поддержу ребенка? А вы пока вздремнете». Я развлекала девочку своими украшениями. Потом наблюдали за облаками и клацали разное в моем телефоне. После того полета я еще больше захотела родить ребенка. Это огромный труд, но какое же это счастье, когда смотришь на свою маленькую копию. © Не все поймут / VK
- Мы с подругой окончили на отлично колледж, в честь этого родители подарили нам путевки в Турцию. В самолете мы познакомились с дедушкой, который огорчился, что мы одни, и сказал, что обязательно женихов нам найдет. Как только мы вышли из самолета, он начал предлагать то одного, то другого. А потом смотрю, дедуля берет одного за галстук и тащит к нам, ставит напротив меня и говорит: «Все, забирай, она твоя!» Вот так и познакомились, парень оказался соотечественником. Уже через 10 дней он приехал знакомиться к моим родителям. А сейчас мы муж и жена. © Не все поймут / VK
- Хочется рассказать о типичном сценарии, который я, как бортпроводник, наблюдал весьма часто. Пара бронирует билеты по отдельности: мужчина выбирает место в премиум-экономе с дополнительным пространством для ног, а женщина — обычное место в эконом-классе. А дальше начинается спектакль.
Женщина делает грустное лицо и начинает просить соседа ее парня уступить место, чтобы они могли сидеть рядом. И если человек отказывается — что вполне логично, ведь он доплатил за комфорт — дамочки начинают жаловаться экипажу, надеясь, что соседа пересадят. Но нет, экипаж не пересаживает людей только потому, что вы хотите сидеть рядом со своей половинкой. А уж тем более — не в премиум-эконом. © ConstableBlimeyChips / Reddit
Тож классика жанра) На перелете Симферополь - Москва у кого-то даже использованный билет на троллейбус до Ялты оказался))
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