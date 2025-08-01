14 полетов, во время которых все самое интересное происходило не за иллюминатором, а прямо в салоне

Обычно во время полета мы с интересом смотрим в иллюминатор — на облака, закаты или огни города внизу. Но иногда самые запоминающиеся события происходят не за бортом, а прямо в салоне. Неожиданные пассажиры, трогательные моменты, абсурдные диалоги и ситуации, о которых потом рассказывают годами — все это делает каждый рейс по-своему уникальным.

В этой подборке люди делятся тем, что случилось с ними на высоте в несколько тысяч метров, и, поверьте, скучным их полет точно не назовешь.