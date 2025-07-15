У неё на лбу на писано - "я пришла на свидание, а молодой человек не пришёл"? Мне не понятно как все окружающие об этом узнали, если только она не рыдала во весь голос, чтобы все об этом узнали. Ну сижу я одна, может подругу жду, а может кофе с пирожным просто пью
18 неловких свиданий, о которых люди до сих пор рассказывают анекдоты
Истории
2 часа назад
Когда ты идешь на свидание, то надеешься хотя бы на искру, максимум — на красивую историю любви. Но иногда все заканчивается так нелепо, что даже не верится, что это происходило по-настоящему. Мы собрали 18 реальных историй людей, которые пошли на романтическую встречу, а получили... материал для стендап-выступления. Все истории — из первых уст, без выдумки. Читайте и убедитесь: даже самые странные свидания могут стать поводом посмеяться — если не сразу, то хотя бы потом.
- Познакомился с девушкой в интернете и пошел с ней на свидание. Прихожу, вижу, она идет за руку с каким-то старичком. Неужели она пришла на свидание со своим дедушкой? Спросить постеснялся, довели дедушку до дома, попрощались. А тут она и говорит: «Я ждала тебя и рядом на скамейке сидел этот дедушка. Он сказал, что ему тяжело идти и попросил меня помочь ему дойти домой — поддержать во время ходьбы. Нужно было помочь. Ты извини, что не предупредила». И тут я понял, что буду добиваться ее любой ценой! © Не все поймут / VK
- У меня было свидание в кафе. Я целый час просидела одна, сдерживая себя, чтобы не заплакать, замечая на себе жалостливые взгляды окружающих. Официант все время пытался меня подбодрить. Каково же было мое удивление, когда этот же самый официант, но уже в ежедневной одежде, подсел ко мне и сказал: «У меня закончилась смена. Теперь можем и свидание провести». Удивительно, но то свидание — лучшее из всех, что у меня были, а официант — самый удивительный человек, которого я встречала в своей жизни. Уже четвертый год нашего брака я убеждаюсь в этом все больше и больше. © Мамдаринка / VK
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- Встретилась с парнем, а он, оказывается, учится на психолога. Подумала: как это круто и интересно! Так он начал меня прямо на свидании анализировать: почему я так оделась, что это значит, и что у меня проблемы с самооценкой. Пытался копаться в детстве, перебирать возможные травмы. Я чуть со стула не упала! В итоге мы весь вечер обсуждали меня, а не наши интересы или общие темы. Ушла с чувством, что побывала на приеме у врача, а не на свидании © Карамель / VK
- На втором свидании пошли в аквапарк. Там парень увидел мою тату и ошалел. Заявил про «чистоту девушек» и свалил. Ну и еж с тобой. Но парень не угомонился, начал написывать. «Сведи тату и дам тебе шанс!» Нет, спасибо. А дальше вдруг предложил свести тату за его счет. Сказала прямо, что свою татуировку люблю, и раз у нас такие разные взгляды, то нам не по пути. © Подслушано / Ideer
- У меня был роман с начальником. Мы флиртовали, он возил меня с работы домой. В один вечер повез меня «к друзьям, которые в отъезде, покормить рыбок». «О, — думаю, — наконец-то романтика». Но мы реально кормили рыбок, а потом он вдруг включил «Бегущий по лезвию» 1982 года, типа, как это я его не видела, досмотрели до конца и отвез меня в 3 ночи домой. © ballidarflark
- На первом свидании со своим парнем я заказала блюдо, которое видела в меню в первый раз. На самом деле, я совсем не знала, что это такое, но не хотела показаться глупой. Оказалось, что оно было невероятно острым. Я, конечно, решила не показывать, как мне трудно. Но он сразу заметил, что я буквально «пылаю» от остроты, и со смехом предложил мне воду, а потом мороженое, а потом еще и хлеб. Мы хохотали до слез, а он подшучивал, что мое упорство покорило его сердце. С тех пор парень называет меня «моя перчинка». Спустя два года наших отношений каждый раз, когда мы идем в ресторан, то вместе пробуем что-нибудь остренькое. © Карамель / VK
- Мне было 17, я забирал девушку из дома. Ее мама впустила меня и сказала, что я могу подождать, так как моя пассия еще не собралась. Сижу на диване, жду. Девушка спускается по лестнице, вместе с ней собака. Собака бежит ко мне и ее тошнит мне прямо на колени. Девушка в ужасе, ее мама угорает. © 72scott72 / Reddit
- Гуляли по торговому центру, зашли в обувной. Примерила перед ним множество пар туфель, прямо как в романтических комедиях. На следующий день мне пришла доставка со всей той кучей туфель, что я вчера примеряла. Я в полном ужасе. Это было всего лишь первое свидание! Попросила его забрать подарок. А этот чудак так и не заехал, и больше мы не виделись. Обуви там было примерно на $2000! © miletharil / Reddit
- Мужик привел меня в ресторан и все время, пока мы там находились, пытался самоутвердиться и показать какой он крутой за счет девочки-официантки. Выносил ей мозг, задавал весьма странные вопросы. Например: «Эти роллы приготовлены из самца семги?» На ответ девушки, что она не знает этого, закатывал глаза, цокал, и возмущался, какие все бездари вокруг. Было очень стыдно за него. Сидела и извинялась как попугай.
(Многие считают, что отношение человека к обслуживающему персоналу — важный показатель его характера — прим. ADME). © Татьяна Гуляева / VK
- Романтическое свидание с парнем пошло не по плану. Пригласила его к себе, решила удивить ужином. Сделала пасту с морепродуктами. На самой романтичной ноте у нас начали синхронно урчать животы. Спустя еще минут 40 поняли, что дела плохи. По очереди бегали в туалет. Было так плохо, что не могли даже в аптеку за таблетками отлучиться. Больше морепродукты я не покупала. А он, как попустило, уехал домой и обещал набрать. Но больше никогда не звонил. © Карамель / VK
- Гуляли вокруг озера. Там есть маленькие спортплощадки с турниками. Так вот, этот парень тормозил буквально рядом с каждым, чтобы быстренько подкачаться. © didyoubutterthepan / Reddit
«Прим. ADME» насмешило)) это прям надо объяснять? А многие другие истории никаких вопросов не вызывают, по которым тоже не помешало бы «прим. ADME”?)
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- Парень притащил свою маму на свидание и сказал, что они с ней лучшие друзья. Они буквально все делали вместе. Она даже сделала заказ за него. Это было дико неловко, и я ушла оттуда так быстро, как только смогла. © Ok-Shop-6376 / Reddit
- Накосячила на свидании. Богатенький парень привел меня в шикарный ресторан. Нам подали большие сегменты ног краба, каждый был еще в панцире. Пока я пыталась выковырять мясо из панциря, кусок крабовой ноги вылетел у меня из рук и треснул по лысине мужчину за соседним столиком. Я нервно захихикала. Выражение лица парня было непередаваемым. На второе свидание он меня не позвал. © bedazzledbunnie / Reddit
- Пошла на первое свидание с парнем, с которым познакомилась в чатике. Весь вечер официантка путала, перед кем из нас ставить еду. И неудивительно: он заказал салатик из зелени и воду с лимоном, а я — сладкие напитки, бургер и картошку фри. Как оказалось, он серьезно увлекается бодибилдингом. Настолько серьезно, что пока мы сидели, он несколько раз бегал к своей машине, чтобы там съесть какую-то очередную протеиновую штуку. Ничего не имею против таких увлечений, но мне нужен парень, с которым я смогу есть жирную неполезную еду без угрызений совести. © NearsightedReader / Reddit
- Пошла я нарядно одетая в ночной клуб на стендап. Декольте, серьги до плеч, шикарный макияж, шубка белая. Ночью домой вернулась, смыла макияж, переоделась. Пишет мне в соцсети незнакомый парень: «Видел тебя в клубе, встретимся?» Подумала, согласилась. Надеваю пуховик, джинсы, делаю хвост на макушке. Выхожу во двор, стоит машина его. Я в окошко стучу. Он мне грубо: «Давай, иди отсюда, я девушку жду» © Larissa Anatolyevna
- Зашли выпить кофе в местную кофейню. Какой-то мужчина увидел нас, подбежал к столику, набросился на меня и заорал: «Какого черта ты делаешь здесь с моей девушкой?» © buddyboykoda / Reddit
- Парень с работы месяцев 5 прохода не давал. Сдалась, зашли в кафе. Он щедро заказывает салаты, горячее, кофе, десерт — всего по два. Я съела только десерт и выпила кофе, все остальное слопал он. Посидели, я ему: «Давай собираться, а то поздно уже». И тут он встает, одевается и говорит: «Ты заплати, а то у меня денег нет, а я на улице тебя подожду». Я расплатилась, оделась, вышла на улицу. Он и говорит: «Ну что, я пошел, тебе тут недалеко идти. Спасибо за хороший вечер, пока».
(Эта ситуация — уже не просто неловкость, а напоминание о том, что на свиданиях стоит быть внимательным к финансовым вопросам — прим. ADME). © Unknown author / VK
- Лучшая подруга разрекламировала своего знакомого: «Он похож одновременно на Брэда Питта и Стивена Хокинга». Ну, думаю, наверняка такой же красавчик, как Питт, и такой же умный, как Хокинг. Прямо не терпелось его увидеть. И тут подруга привела его на двойное свидание. Оказалось, что он примерно того же возраста, что и Питт, и носит такие же очки, как Хокинг. На этом его сходство с известными личностями заканчивается. © Карамель / VK
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