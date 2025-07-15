18 неловких свиданий, о которых люди до сих пор рассказывают анекдоты

Когда ты идешь на свидание, то надеешься хотя бы на искру, максимум — на красивую историю любви. Но иногда все заканчивается так нелепо, что даже не верится, что это происходило по-настоящему. Мы собрали 18 реальных историй людей, которые пошли на романтическую встречу, а получили... материал для стендап-выступления. Все истории — из первых уст, без выдумки. Читайте и убедитесь: даже самые странные свидания могут стать поводом посмеяться — если не сразу, то хотя бы потом.