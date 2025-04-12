Как я отказалась от бессмысленных трат и смогла досрочно закрыть ипотеку

Ипотека съедала 30% моего основного дохода. Это оказалось неожиданно тяжело. Стала думать, как перестать занимать у друзей денег до зарплаты.

Я кофеман, выйти в город и купить капучино навынос было моей привычкой. Приобрела небольшой термос и стала делать себе кофе в нем.

Иногда я позволяла себе кофейные "срывы", но держалась. Даже если посчитать, что я тратила стольник в день, то в месяц это 3 тысячи выходит. А я и не замечала!