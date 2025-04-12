"Короче, у нее до сих пор нет ни жилья, ни даже ипотеки"
Ипотека противопоставляется жилью, класс. Ау, наличие ипотеки автоматически означает наличие жилья. Исключение - строящийся дом, но в этом случае жилья нет, даже если его купили за наличку.
Как я отказалась от бессмысленных трат и смогла досрочно закрыть ипотеку
На днях я встретилась с подругами. Обсуждение турецких сериалов каким-то образом перешло на деньги. Мы заспорили: можно ли побыстрее закрыть большой кредит? И речь не идет об экономии на спичках. Расскажу без прикрас о том, как это сделать.
Мой жилищный вопрос решен, а подругам пришлось взять ипотеку. Марина уже закрыла ее, а вторая подруга - Саша - выбрала иную стратегию. Далее - их истории от первого лица.
История Марины
Ипотека съедала 30% моего основного дохода. Это оказалось неожиданно тяжело. Стала думать, как перестать занимать у друзей денег до зарплаты.
Я кофеман, выйти в город и купить капучино навынос было моей привычкой. Приобрела небольшой термос и стала делать себе кофе в нем.
Иногда я позволяла себе кофейные "срывы", но держалась. Даже если посчитать, что я тратила стольник в день, то в месяц это 3 тысячи выходит. А я и не замечала!
По кафе я перестала ходить. А если подружки звали, то заказывала кружку чая и самый скромный пирожок.
Запомнился один случай. Знакомая купила кусок дорогого торта и навороченный кофе. Скривила носик, увидев мою сиротскую кружку чая с пакетиком. "Ты так упустишь свои лучшие годы". Было обидно, но я ответила: «Да, придется потерпеть, зато меня греет мысль о собственной квартире». Тут уже обиделась знакомая. Короче, у нее до сих пор нет ни жилья, ни даже ипотеки.
"Короче, у нее до сих пор нет ни жилья, ни даже ипотеки"
Много денег уходило на онлайн-покупки. Я стала лазать по каталогам, класть товар в корзину. Но кнопку оплаты сразу не нажимала! Ждала несколько дней, думала, надо ли оно мне. Заметила, что мне удовольствие приносит именно добавление товара в корзину. Мозг счастлив и успокаивается.
Итак, мне не сложно было отказаться от покупки кофе навынос или от покупки косметики, пока я не истрачу содержимое всех баночек до дна. Самым тяжелым оказался момент, когда я согласилась на свидание с мужчиной в ресторане. Я думала, счет оплатит он. Было шоком, когда он назвал меня тарелочницей!
Я прорыдала до утра, а потом встала, умылась ледяной водой и открыла ноутбук. На следующий день я нашла подработку на выходные. Мне больше не хотелось полагаться ни на чью щедрость, особенно если за ней скрыто пренебрежение. Каждую заработанную копеечку я откладывала с упрямым упорством.
Если интересно, что за подработка - написание текстов. Был сайт, помогающий бронировать отели в разных городах. Я писала о самом городе, температуре воды, сколько стоят билеты на поезде и самолете. В общем, полезную информацию для туристов. Инфу собирала по другим сайтам.
Работала на выходных и по 1-2 часа вечерами. Со временем втянулась. В месяц выходило 7-10 тысяч. Зато закрыла ипотеку почти в 2 раза быстрее!
История Александры
Ипотеку я взяла в 2017 году на 20 лет. Платить нужно было 15 тысяч в месяц и это фиксированная сумма. Деньги на первоначальный взнос нашлись практически чудом. Папа у меня сложный человек, съехать от родителей мне было необходимо.
Тогда аренда стоила 10 тысяч. Я прикинула, что она будет только дорожать. И все верно: сейчас мой ипотечный платеж равен аренде, а в будущем ипотека мне будет обходиться дешевле.
Банк мне шлет "письма счастья", мол, не хотите ли досрочно закрыть кредит? Нет, инфляция его съедает. Мне выгодно платить по 15 тысяч в месяц.
Я экономлю на одежде, секонды — наше все. Брюки, рубашки, кофты можно купить за две сотни. Сумку — за сто. А еще это качественные брендовые вещи. Поход в секонд я воспринимаю как игру.
На еде я не экономила. Просто взяла больше работы. Я фрилансер. У меня то густо, то пусто. И когда "густо", приходится работа ночами и в выходные, но есть финансовая подушка.
А как вы экономите? Делитесь своими советами.
Вот что у нас есть еще: «20 представителей разных профессий поделились советами, которые могут пригодиться каждому».
Комментарии
Наконец-то сюжет про человека, который не причитает по поводу ипотеки и не бездумно выворачивается наизнанку для ее закрытия. Ну правда же бывают ситуации, когда выгоднее положить деньги нa вклад или даже просто потратить, чем убиваться ради того, чтобы не выплачивать копеечные проценты.