20 представителей разных профессий поделились советами, которые могут пригодиться каждому

Истории
24 минуты назад

Только узнав всю кухню какой-либо профессии изнутри, можно понять все ее плюсы и минусы. Мы собрали советы от работников сферы услуг, к которым стоит прислушаться, чтобы не попасть впросак и получить качественный товар или услугу.

Советы от сотрудников салона красоты

  • Администратор салона красоты. Всегда лучше скинуть фото из интернета, что хотите сделать, потому что многие ошибочно называют технику окрашивания волос, которая не имеет отношения к желаемому результату. А также фото своих волос. © kirqch
  • Мастер в салоне красоты. Не пейте кофе в салоне. Его делают там же, где инструменты стерилизуют и мастера в фартуках с вашими же ДНК сидят. Чистота посуды там на совести администрации. Хотите кофе — идите в кофейню! © sabina.bo
  • Мастер по волосам. Никогда не ведитесь на профессиональный уход за волосами в салонах, он не отличается от домашнего ухода, главное подобрать правильный шампунь. © alenadrozdovaa
  • Косметолог. Не берите кучу банок для ухода за кожей лица. Достаточно хорошего мягкого очищения, хорошего увлажняющего крема и spf. Полюбите ретинол. Не протирайте лицо льдом. Не гонитесь за молодостью, в 45 вы никогда не будете выглядеть на 25. Но вы можете и в 45, и в 50 выглядеть хорошо и ухоженно. Наслаждайтесь своим возрастом. © lena_leu

Рекомендации от поваров

  • Я суши-повар. Готовые суши лучше заказывать. Не покупайте их в магазинах. Рискуете получить отравление, если время от готовки до употребления составило больше 2 часов. Лучше заказывайте запеченные роллы, риск меньше. © kirqch
  • Технолог питания. Никогда не покупайте колбасу, которая стоит дешевле 2-3 кг мяса, и сыр, который дешевле 8 л молока. Покупайте мелкие яйца от молодых кур (Они действительно полезнее, потому что яйца куриц-несушек со временем меняют свой состав. В них становится меньше белка, и больше жира — прим. ADME) © scorpionlife777
  • Кондитер. Не ешьте магазинные, дешевые десерты, потому что хорошие ингредиенты дорогие, на качественных продуктах дешевый десерт не сделают. © viix.xcix

Советы от учителей

  • Преподаватель фортепиано. Пожалуйста, не отдавайте в музыкальную школу ребенка, если у вас нет времени контролировать выполнение домашнего задания. Это не карате/танцы, где все навыки отрабатываются с тренером в зале. Музыкальное образование: 20% времени — занятия с преподавателем и 80% — домашняя работа. Иначе никак. © elicon_made
  • Учитель английского языка. Мой главный совет: думайте на языке, который учите. Это сложно, но невероятно эффективно! Например, опишите свои действия в течение дня, думайте о планах, задавайте себе вопросы на изучаемом языке. Это помогает погрузиться в язык, даже если вы не можете практиковать его с кем-то. Через некоторое время мозг сам начнет переключаться на иностранный язык! © a.a.lieva

Секреты хорошего полета от бортпроводников

Хильдур
6 часов назад

Да, я тоже не рекомендую лететь с насморком. Однажды летела. Во время посадки думала, что умираю. Непередаваемые ощущения

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  • Бортпроводник. Не используйте маски для лица в самолете. Они только больше высушат вашу кожу, их надо делать после. © roksus
  • Бортпроводник. Если ухо заложило, зевайте как можно больше и сильнее. Не рекомендую летать с насморком. © sabinacand

Хитрости от фотографов

  • Фотограф. Перед тем как сделать абсолютно любое фото, протрите камеру тряпочкой. Войдет в привычку, и вы удивитесь тому, на что способна ваша камера. © antsmari
  • Ретушер фото. Не замазывайте высыпания на коже тоналкой. © chernyshova1562

Советы по ремонту от специалистов

  • Электрик. Не переделывайте проводку в доме, пока вы там живете. Сделайте это до того, как въедете, но если все таки пришлось заехать раньше, то накройте все брезентом, потому что в конечном итоге все будет в пыли, после того как стены будут штробить. И как бы вы ни старались все убрать, пыль останется. © custardtrousers / Reddit
  • Электрик. Вызовите электрика, если вам нужно что-то починить. Это сэкономит вам деньги. Меня много раз вызывали, потому что кто-то пытался что-то сделать сам, но облажался, и тем самым усложнил мне задачу, и сделал услугу дороже. © Unknown athor / Reddit
  • Плотник. Не думайте, что доработка того, что вы начали мастерить самостоятельно обойдется дешевле, чем работа с нуля. Наоборот, исправление будет стоить в разы дороже, и вам, скорее всего, придется еще и закупить новые материалы. © dbrown100103 / Reddit
  • Мастер по ремонту телефонов и прочей цифры. Если в устройстве есть хоть одно отверстие, то в него попадет вода. Не надо класть утопленные телефоны в рис. Никогда и ни при каких условиях не ставьте на зарядку телефон, пока он полностью не просох. Если есть такая возможность, сохраните контакты в облаке, а лучше делайте ежедневные/еженедельные резервные копии. © shinko_iv

Секреты вкусного кофе от бариста

  • Обжарщик кофе. Во-первых, покупайте молотый кофе понемногу и часто! А во-вторых, эффективнее молоть зерна самостоятельно, если это возможно. © luceratops / Reddit
  • Бариста. Не добавляйте сахар в кофе и не просите сделать погорячее. © zayzova

Рекомендации от флориста

Tatiana Orlova
5 часов назад

Странный совет от бариста. Я прошу сделать погорячее, потому что хочу горячий кофе, а не еле теплый, я оплачиваю напиток и хочу чтобы он был таким как мне нравится. А сахар это вообще сугубо дело вкуса.

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  • Флорист. Перед тем, как поставить цветы в воду обязательно подрежьте их ножом или секатором. Для большинства цветов срез должен быть под углом сорок пять градусов. У древовидных стеблей можно дополнительно расщепить стебель секатором. Выбирайте для цветов место вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Меняйте воду один раз в сутки-двое, каждый раз обновляя срез у стеблей. Следите за тем, чтобы листва не попадала в воду. © filimonovaart

А советы от стилистов мы собрали в отдельной статье — «5 советов о том, как подобрать стиль под ваш тип внешности».

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