20 представителей разных профессий поделились советами, которые могут пригодиться каждому

Да, я тоже не рекомендую лететь с насморком. Однажды летела. Во время посадки думала, что умираю. Непередаваемые ощущения
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Только узнав всю кухню какой-либо профессии изнутри, можно понять все ее плюсы и минусы. Мы собрали советы от работников сферы услуг, к которым стоит прислушаться, чтобы не попасть впросак и получить качественный товар или услугу.
Да, я тоже не рекомендую лететь с насморком. Однажды летела. Во время посадки думала, что умираю. Непередаваемые ощущения
Странный совет от бариста. Я прошу сделать погорячее, потому что хочу горячий кофе, а не еле теплый, я оплачиваю напиток и хочу чтобы он был таким как мне нравится. А сахар это вообще сугубо дело вкуса.
А советы от стилистов мы собрали в отдельной статье — «5 советов о том, как подобрать стиль под ваш тип внешности».