14 человек вспомнили свои истории из детства, над которыми ржут до сих пор

Детские воспоминания точно не ржавеют. А некоторые из них и вовсе настолько яркие, что стоит захотеть — и можно вызвать патронуса, как в книгах про Гарри Поттера. Мы влюблялись в одноклассников или одноклассниц, тащили домой дворовых кошек, а время от времени выдавали такие перлы, что хоть сейчас как анекдот рассказывай.