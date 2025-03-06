Моя дочь однажды стриганулась. Чёлку почти под корень себе ножницами Хрясь! А она кудрявая. Вот потом пару месяцев всё торчало во все стороны
14 человек вспомнили свои истории из детства, над которыми ржут до сих пор
Истории
1 час назад
Детские воспоминания точно не ржавеют. А некоторые из них и вовсе настолько яркие, что стоит захотеть — и можно вызвать патронуса, как в книгах про Гарри Поттера. Мы влюблялись в одноклассников или одноклассниц, тащили домой дворовых кошек, а время от времени выдавали такие перлы, что хоть сейчас как анекдот рассказывай.
- Мне было лет шесть, пошли с папой в зоопарк. Там увидела сахарную вату и, естественно, выклянчила ее купить. И вот продавщица "наматывает" вату, а параллельно начинает заигрывать с папой, мол: "Такой молодой, а уже ребенок, вот это да". И кокетливо улыбается. А я как заору: "У него вообще-то жена есть!" До сих об вспоминаем об этом и посмеиваемся. © Подслушано / Ideer
- Младшему брату нужно было проходить медосмотр перед 5-м классом, а маму не отпустили с работы. Пришлось идти мне. Заходим к офтальмологу. Ну и там говорят ему назвать буквы в нижнем ряду, потом выше, еще выше. На все один ответ - тишина. Врач в шоке, я тоже, и тут это чудо выдает: "Да вижу я все, вижу ваши буквы, просто не помню как они называются!" С тех пор прошло уже больше 15 лет, а я до сих пор поражаюсь тому, как качественно отдыхали мы с братом на каникулах, что он даже алфавит забыл. © Мамдаринка / VK
- Когда мы были маленькие, папа часто слушал наши с братом оправдания и, если аргументы были весомые, говорил "ладно, отмазался". Однажды мы, как обычно, пошли в выходные на рынок. Мне хотелось какую-то игрушку, но папа начал объяснять, что кошелек у родителей не резиновый, что такое у нас уже есть, ну и так далее. Я подняла на папу глаза, полные обиды, и со всем принятием ситуации сказала: "Отмазался". Папа посмеялся, но больше так не говорил. © Мамдаринка / VK
- Утро, все носятся, собираемся в детский сад. И тут я спрашиваю папу: «А ты же нам не родня?» Он удивленный и с выпученными глазами садится на кровать: «Тебе мама сказала?» - «Нет, сама догадалась!» - «И как ты это поняла?» Ну я и выдаю: «Мама меня родила, а ты-то что делал?» © Мамдаринка / VK
- Я как резаная орала на весь дом, потому что посчитала, что внезапно ослепла. Тут в комнату залетела бабушка, и я увидела ее в освещенном дверном проеме. Оказывается, я просто привыкла к городским огням и, когда проснулась посреди ночи в деревенском доме, мои глаза просто не успели приспособиться, а 7-летний мозг запаниковал. Двоюродный брат, который тогда спал рядом, до сих пор мне это припоминает. © chitowntopugetsound / Reddit
- Когда я была совсем маленькой, захотелось мне выглядеть как моя любимая диснеевская принцесса, Белоснежка. Поэтому я взяла ножницы и коротко так сама постриглась. Мама еще сначала подумала, что это кошка линяет, мол, шерсть на полу. © Milky_Cookiez / Reddit
- Лет в 5 мама отвела меня на новогодний спектакль "Снежная Королева". Во время антракта организаторы проводили конкурсы для детей. Одним из заданий было поднять гирю, стоящую посередине сцены. Естественно, за такое сложное задание полагался достойный приз. Разочарованные дети один за другим покидали сцену и вот выхожу я, маленькая худенькая девочка в розовом платьице... И резким движением отрываю от земли пластмассовую гирю вместе с куском ковролина. © Подслушано / Ideer
- В детстве откуда-то узнала, что если что-то сказать в канализационное отверстие в ванной (расположенное ниже бортика), то это будет услышано соседями. И однажды, принимая водные процедуры, заметила, что у соседей тоже кто-то находится в ванной. Ну и я, недолго думая, как можно плотнее приложила лицо к этому отверстию и мультяшным голосом произнесла: "Привет! Я домовой!" Такого топота и крика: "МАМА-А-А!" я от соседей еще не слышала. Так рождаются мифы. © Подслушано / Ideer
- Однажды пошла с папой в стоматологию, чтобы удалить молочный зуб, он уже на сопельках висел. Тогда мне было лет 5, и в то время я жутко боялась стоматологий. Так вот, заходим мы в кабинет, и врач говорит: "Покажи, какой зубик у тебя шатается". А я взяла и вытащила себе этот зуб и со спокойным лицом показала его врачу. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в 2-м классе, заработала свой первый кол по поведению. Шла домой после школы и думала, что же сказать родителям, чтобы мне не влетело. В итоге захожу домой и говорю: "Мама, папа, я сегодня по поведению первое место получила!" Родители долго смеялись. © Подслушано / Ideer
- Только-только переехали в частный дом. Мне года 4, деревня, гулять разрешали, но в основном недалеко. И вот я как-то прихожу счастливая и выдаю: "Мам, а видела там курочки у соседей в клетке сидели? Я доброе дело сделала - я их выпустила!" Мама скорей побежала их загонять, но с тех пор я всем запомнилась исключительно как очень добрая девочка. © RuddyPanda / ADME
Когда училась в школе, поехали мы в деревню к бабушке. И прихватили с собой младшего двоюродного брата. Он - чисто городской ребёнок, в деревне не был никогда.
Приехали. Брат сразу побежал осматривать большое хозяйство. Минут через 10 возвращается: "А что я видел! Петух яйцо снёс! ". Бабушка до слез смеялась...
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- Вспомнил историю из детства. Поехали с дедом на дачу, едем на электричке, с собой куча вещей, вокруг куча народу, таких же дачников. Деду место уступили, он сидит, а мне говорит: "Возьми раскладной стул и сядь на него в уголке" - я так и сделал. И что бы вы думали: на следующей остановке подходит ко мне бабка с рюкзачищем и такая: "Сынок, уступи бабушке место, бабушка устала". Я без задней мысли встал, стул сложил, говорю, мол, пожалуйста, бабусь, садитесь. Отошел в сторону, разложил стул и сижу дальше. Думаю: "Чего она там разоралась, у нее что стула складного нет что ли?" © Diamond4KG / Pikabu
- Мелкому мне мама как-то дала деньги на день рождения. Сказала, мол, купи себе игрушку, какую хочешь. А в магазине детских игрушек был еще отдел канцтоваров, и там я увидел его - ДЫРОКОЛ. Мое сердце было пленено этой чудесной шайтан-машиной. Я его принес и говорю маме: "Представляешь, он может делать БЕСКОНЕЧНОЕ количество дырок!" Мама такая говорит: "Я, конечно, не такой игрушки ожидала, но если тебе нравится..." И я погнал дырявить листы, ох, сколько всего было продырявлено. © putsamuraya / Pikabu
- Летом после 6 класса родители отправили меня в санаторий. И однажды вожатые нам устроили интеллектуальную игру. Вопросы были простые. Один из них звучал так: "В каком слове пять "о"?" Ответ, видимо, был "опять", но я сразу поднял руку и выдал: "Бронхопульмонология". Вожатые немного обалдели и начали спрашивать, откуда такие познания. Дело в том, что отец у меня врач, и в моей комнате стоял шкаф с профессиональной литературой. И книга с таким страшным названием стояла как раз на уровне глаз. И перед сном я часто играл в игру, составляя из этого слова маленькие слова. И как раз отметил, что в слове "Бронхопульмонология" 5 букв "о". И вот мне выдался случай удивить всех интеллектуальными способностями. © Tik7aalik / Pikabu
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