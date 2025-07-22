17 историй о людях, которых так жаба душит, что порой это даже смешно

Откуда у взрослых детей уверенность, что родители просто обязаны подарить им квартиру? И ведь как любят упомянуть, что у родителей куры золотом питаются. Ну так берите пример с родителей, зарабатывайте и свое покупайте. И уже со своим делайте, что хотите. А не губки куриной *опкой складывайте, что вам не дают.



А в этой истории еще и невеста обижается. Уж она то точно ни одной волосинкой к собственности свекров отношения не имеет.