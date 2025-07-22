Чтобы разбогатеть - нужно больше зарабатывать и инвестировать, а не стремиться сокращать расходы, так можно, вообще, дойти до ручки.
17 историй о людях, которых так жаба душит, что порой это даже смешно
Нет никаких проблем в экономии и желании сберечь на черный день какие-то деньги. Но порой люди слишком увлекаются и все переходит уже в жадность невиданных масштабов. У кого-то все ограничивается лишними съеденными конфетками и неловкой ситуаций, ну а кто-то готов чуть ли не куском хлеба попрекать. Ну что ж, остается только наблюдать за происходящим.
- Занимала крупную должность, но решила уйти по состоянию здоровья. Увольнение совпало с днем рождения. И вот открывается дверь — и вплывают хозяин и директор, торжественно несут коробку с надписью «Кофеварка». Уже дома открываю коробку, а там сверху лежит чек: «Магазин уцененных товаров „Три копейки“» и расписка моего начальства, что с дефектами ознакомлены и согласны. Расплакалась. Поржала. Назавтра отнесла назад, сказав, что не могу принять вещь, похожую на меня: слегка побита жизнью и уценена за ненадобностью. Хозяин искренне обиделся, а директор просил никому не рассказывать. © Палата № 6 / VK
- Мои родители люди не бедные, деньги в семье всегда были, но откладывались, прятались и прочее. Покупалось только самое необходимое. Я замужем, ребенок, и волей обстоятельств была вынуждена с дочкой 3 дня жить у родителей (дома ремонт). Отец всегда говорил, что богатеют на расходах, а не на доходах. Истинный смысл я поняла, когда мыла дочь в ванне, а, выйдя через 10 мин, услышала тактичное покашливание, и меня попросили не лить так много воды, можно же в тазу ребенка помыть, меньше расхода воды, а она по счетчику. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не была жадным до денег человеком. Я не дочка богатеньких родителей, но деньги на карманные расходы почти всегда присутствуют. И на своих друзей мне никогда не жалко было потратиться. Нет денег на перекус? Хорошо, я заплачу, не ходить же голодным. Не хватает на покупку? Я добавлю. Нет возможности скинуться кому-то на праздник? Скинусь за них. И главное, я никогда не требовала деньги обратно. Соответственно, мало кто возвращал. И тут недавно подруга купила нам одну вкусняшку на двоих, на тот момент я не могла заплатить. Боже, из-за каких-то жалких мелочей она долбила меня месяц, постоянно напоминая, что я ей должна. И тут я поняла, что видимо делаю что-то не так в этой жизни. © Палата № 6 / VK
- С мужем и ребенком вот уже 5 лет живем на съеме, экономим на всем подряд, пока пытаемся наскрести на первый взнос. И тут родители мужа объявили, что собираются переезжать. Продали свою дачу, присмотрели себе жилье в новом городе — осталось только разобраться с их старой квартирой. Свекры сказали, что не хотят искать покупателей, связываться с чужими, ведь есть мы, родные дети. Я-то думала, они решили сыну помочь, оставить ему квартиру. А оказывается — нет! Они нам предложили купить ее. По доброте душевной скинули немного по цене, так что в итоге она вышла чуть ниже рыночной. И муж всерьез рассматривает этот вариант! Ходит, высчитывает, уже заговорил, что если не удастся взять ипотеку на родительскую квартиру, то можно будет хоть снять ее — ведь выйдет дешевле того, что мы снимаем сейчас. А как по мне — так это просто унизительно. И жить бы там я не хотела, потому что постоянно бы помнила, как его родители нажились на нас. © Подслушано / Ideer
- Стою я значит в столовой за салатиком, все заказывают оливье, буфетчица всем добавляет майонез, доходит очередь до меня. Заказываю винегрет, мне его подают, я начинаю возмущаться, почему это всем майонез положили, а мне нет? Меня удивленно переспрашивают: «Тебе точно положить?» Говорю, мол, конечно. Только потом до меня дошло, что его едят с маслом. Жадность не имеет границ. © Не все поймут / VK
По поводу родителей, вполне себе нормальный подход. Мои свёкры в своё время попросили сыновей отказаться от долей в московской квартире, потому что предполагали появление таких невесток, как из этой истории. И одна такая действительно появилась - жена (уже бывшая) старшего брата хотела выжить свёкров из их квартиры. К счастью, ничего не вышло, в итоге они сделали скидку для младшего сына, который взял эту квартиру в ипотеку, и они все благополучно разъехались.
- Был первый Новый год в статусе жены, тогда еще жили у родителей мужа, денег впритык. В подарок просила постельное белье, недорого, выгодно и необходимо. И вот момент вручения подарков, муж протягивает. Смотрю, а это то же самое, что раньше я дарила его матери. Не знаю, что больше повлияло на мою обиду: что муж не захотел морочиться с подарком и побежал к своей маме, или что мама сказала, мол, нечего тратиться, у меня есть наборы в шкафу, или то, что я была беременна. Прошло 10 лет, а осадочек остался. © Подслушано / Ideer
- Я работаю на производственном этаже. И у нас там достаточно много временных сотрудников. Как-то, под Рождество нам в середине смены устроили праздничный обед. Временных сотрудников, конечно же, тоже позвали. А мы пришли на обед минут на 15 позже, нам нужно было отключить линии производства, чтобы не простаивали. Приходим, а еды уже почти нет. Оказывается, те, кто пришел раньше, набросились на нее, будто с голодного края, брали дополнительные тарелки, заворачивали еду с собой. Вот и отметили Рождество. © mossy33oak / Reddit
- Купила кроссовки в интернете, а они оказались маломерками. Обмену и возврату не подлежат. Тратиться на новые не стала, решила походить так. Кроссовки натирали, жали со всех сторон, приходилось ходить с подогнутыми пальцами. Но выглядели стильно, вот и носила. Меня хватило на неделю, получила такие сильные мозоли и волдыри, что приходится лечиться у врача. Сэкономила, блин. © Палата № 6 / VK
Где-то читала, как можно определить, что человек вырос в обеспеченной семье - попросить его разуться. Если пальцы на ногах ровные, не скрюченные, без мозолей, то человек вырос в обеспеченной семье, так как с детства носил хорошую обувь, а не разбогател во взрослом возрасте.
- Знакомая одолжила у меня деньги. Пришло время отдавать, она звонит, мол, есть только наличные, сейчас принесу. И добавляет: «Давай заодно вместе посидим, поболтаем». Я согласилась. А она приходит с целым пакетом всяких напитков и вкусняшек. Располагаемся, и тут я спрашиваю: «А деньги-то где?» А та спокойненько показывает на покупки и отвечает, что вот же, потратила. Короче, собрала я все в пакет и убрала, с мужем потом полакомимся. А знакомую отправила восвояси. © Подслушано / Ideer
- Недавно оказалось, что мою младшую сестру в школе учат экономить! Учительница 1-го класса провела урок экономии воды, электричества, тепла и прочих дорогих ресурсов. Показала слайды. Дети были под большим впечатлением. Я, конечно, не против экономии, но как объяснить сестре, что не нужно выключать свет везде и всегда, в том числе и когда ее старшая сестренка принимает душ! Я раза три за неделю чуть не упала там! Хорошо, что она еще воду не научилась перекрывать. © Не все поймут / VK
- Зашла в ювелирный узнать сколько будет стоить починить цепочку, мне сказали подождать пару минут, и предложили конфет, от жадности штук 5 сразу засунула в рот. И тут подходит мастер, спрашивает, мол, что именно вас интересует? А я не успела прожевать, так что все эти конфетки полетели прямо в лицо этому парню. В итоге я убежала. Теперь думаю, как забрать цепочку... © Палата № 6 / VK
Да блин, вот понимаю её. Во всех этих чопорных магазинах или в пунктах выдачи эти крохотные леденцы лежат в вазах с таким видом, будто на витрине. Не могу объяснить своё чувство, но как-то немного стрёмно, даже совершив покупку, прямо так подойти, руку сунуть и взять)) Вообще не видела, чтобы кто-то лазил за ними. Ну, я беру иногда, естественно на глазах продавцов, причём такое чувство, что нагло ворую)
- Когда делал ремонт, решил сэкономить на звукоизоляции. Денег и так хватало впритык, не хотел дополнительно тратиться. Все бы ничего, но тут в пустую квартиру по соседству заехала женщина. И каждое утро я слышу ее дикий вой. А потом выяснилось, что она преподает вокал и каждое утро, открыв глаза, начинает распеваться. Я через стенку так отчетливо слышу ее вопли, будто над ухом горланит. В берушах спать пробовал, но тогда утренний будильник не слышу. Пошел попросить ее сместить свое пение хотя бы на часик вперед, чтобы высыпался. А она сказала, что я не ценитель. © Палата № 6 / VK
- Это история про жадность. И началась она с того, что у нас разбилась стеклянная варочная панель. Не будем уточнять кто виноват, муж виновато «вилял хвостом». При покупке новой панели с нами была жаба, которая душила меня и говорила: «Сэкономь! Сэкономил — значит заработал». В итоге мы выбрали довольно бюджетную модель. Но она оказалась с характером, да и по мощности слабее. В какой-то момент во время готовки у нее срабатывало отключение и все. Панель мигает лампочками, я в шоке стою над ней с полуготовой едой. Уговоры и перезапуск не действуют. Помучавшись с недожаренными блинами и готовкой по 3 часа на одной конфорке решила, что с меня достаточно. Пошла и купила себе мультиварку. Сэкономить не получилось. Видимо, не мое. © elenastakun
- Я работал на одного парня — невероятного богатея. У него миллиарды, крутые тачки, огромные деньжищи. Одно дело, что он мне платил минимально возможную зарплату. Мы как-то обсуждали обувь для кухонных рабочих. И тут этот богатей выдает, мол, можно же купить только для половины сотрудников. А утренняя смена просто отдаст свою рабочую обувь вечерней и они будут так меняться. © circleinsidecircle / Reddit
- В прошлом году переехали. Наступила зима, в квартире дубак, батареи холодные. Сходила спросить соседку, а она заявила, что у нее тоже холодно и она вызывала работников, но они развели руками, мол дело в старых батареях и уехали. Мерзли семьей всю зиму. В этом году соседскую квартиру продали и въехали новые хозяева. С ужасом ждала зимы. В мыслях уже подготовила тройную экипировку одежды для всей семьи. Но вот дали отопление, в квартире жарко, батареи горячие. Оказывается, прежняя соседка решила сэкономить и перекрыла батареи для всего дома. Я посчитала, там же прям копейки выходили. Вот как можно так экономить? © m.dzhapieva
Такую соседку очень хочется ругать последними словами! Что у неё в голове вообще?! Как можно за весь дом решать? Но к автору тоже вопрос, почему никуда не жаловались? Да и если соседка имела доступ к вентилям отопления, значит все имели доступ?
- У моей знакомой появился мужчина, они постоянно встречаются. Но при этом он никогда ничего не покупает, даже денег не дает на продукты. А ест много. Однажды ей это надоело, и она перед его приходом все убрала. Сказала, что и деньги, и продукты закончились. И надо купить или заказать. Так он раз 30 за ночь ходил к пустому холодильнику. Ничего не заказал, продукты не купил, денег не дал. Утром выпил пустой чай и ушел злым. © *********_natali_555
- У меня была гаражная распродажа. И на один стол я свалил кучу всякого барахла, на которое и ценник не повесишь и просто выбросить жалко. И подписал, что это бесплатно. Так вскоре пришли 3 женщины, купили у меня каждая по большой корзине, а потом кинулись к столу с бесплатными вещами и начали все без разбору закидывать внутрь. Они даже не смотрели, что за предметы, нужно им это или нет, просто хотели бесплатное. Я им сказал, что это тактика продаж, что бесплатно можно по несколько вещей только взять. Какую-то часть они вернули на стол, но все равно кидали на меня недовольные взгляды. © Juan_Cocktoasten / Reddit
Еще больше историй про бескрайнюю человеческую наглость и жадность можно найти в других наших статьях:
Комментарии
Откуда у взрослых детей уверенность, что родители просто обязаны подарить им квартиру? И ведь как любят упомянуть, что у родителей куры золотом питаются. Ну так берите пример с родителей, зарабатывайте и свое покупайте. И уже со своим делайте, что хотите. А не губки куриной *опкой складывайте, что вам не дают.
А в этой истории еще и невеста обижается. Уж она то точно ни одной волосинкой к собственности свекров отношения не имеет.
"Жадность фраера сгубила" (с). "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи"(с). Простите за банальность, но всегда, когда стараюсь сэкономить, то вспоминаю эти высказывания и приступ экономии проходит. Но, конечно, если с деньгами большие проблемы, то никакие советы не помогут, надо стараться больше работать и зарабатывать, как ни банально это звучит.