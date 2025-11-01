14 человек, которые хотели сделать романтический жест, но не учли одну маленькую деталь

Когда мы подавали заявление (думали, ну хз, может прямо там и распишемся) оказалось, что рассматривают заявление какое-то время. Ок. Регистрацию обычную, или торжественную? Переглянулись, ну раз пошла такая пьянка, давайте торжественную. Тогда ближайшая дата через 5 недель. И никаких джинсов. Никаких тематических нарядов.

И это мы оба подавали, с паспортами, с госпошлиной.

Поэтому интересно, где это так можно сюрприз устроить невесте?