Когда мы подавали заявление (думали, ну хз, может прямо там и распишемся) оказалось, что рассматривают заявление какое-то время. Ок. Регистрацию обычную, или торжественную? Переглянулись, ну раз пошла такая пьянка, давайте торжественную. Тогда ближайшая дата через 5 недель. И никаких джинсов. Никаких тематических нарядов.
И это мы оба подавали, с паспортами, с госпошлиной.
Поэтому интересно, где это так можно сюрприз устроить невесте?
14 человек, которые хотели сделать романтический жест, но не учли одну маленькую деталь
Иногда любовь требует жертв, а иногда — просто хорошего плана. Наши сегодняшние герои хотели сделать для своих вторых половинок что-нибудь приятное и романтичное, но забыли учесть одну крошечную деталь.
- Жена готовила какой-то сюрприз мне на день рождения, но подарила почему-то ремень. Спустя неделю все-таки решил ее спросить, что же случилось с сюрпризом, на который она мне так долго намекала. Жена в слезах открывает шкаф, а там сертификат на полет лежал. Оказалось, она забыла про него. © mommdarinka
- Мы с девушкой (уже бывшей) были в парке. Стоим в тенечке под деревьями, милуемся — и тут мне в голову приходит гениальная мысль: подхватить свою любимую на руки и романтично отнести к скамейке. Сказано — сделано. Хватаю, несу и на полпути у меня почему-то коленки подгибаются. Уронил я, короче, свою возлюбленную на землю. © Papalla / Reddit
- Встречались с парнем полгода. Он все намекал, что не любит шумные свадьбы и хочет пожениться тайно. Я и не против была, думала, что он романтик. Вдруг предлагает: «А давай в среду? Просто придем в ЗАГС и распишемся». Приезжаем, а там вся его семья с шариками и фотографом! Он скромно так признается: «Хотел сделать сюрприз!» Я в шоке: он сам в старых джинсах, я без макияжа, а вокруг его родня в вечерних платьях. © metanifty
- Хотел устроить сюрприз девушке, заскочив к ней на работу с шоколадкой. Думал, это займет минут пять. Как же я ошибался... Сначала охранник не хотел пускать меня на территорию. Потом пустил, но я заблудился и никак не мог найти нужное здание. Потом нашел и здание, и девушку свою, но она оказалась занята и попросила меня подождать в комнате отдыха. В комнату заходят две девчушки, и нам всем становится неловко. Я сбегаю из этой комнаты отдыха и натыкаюсь на свою девушку. Тут же мы сталкиваемся с другим охранником, который, как выяснилось, в мою половинку влюблен и не особо это скрывает. Мораль сей басни такова: не пытайтесь удивлять свою любимую на работе. © miami2881 / Reddit
- Муж подарил мне торт. Он очень хотел сделать сюрприз и пытался занести его незаметно домой, чтобы ровно в полночь поздравить. Сложность была в том, что он забирал меня с работы и из машины мы выходили одновременно. Короче говоря, он так старался спрятать торт, что в итоге раздавил его. Ужасно расстроился, а я так сильно смеялась от умиления и восторга, что теперь это одна из любимых историй в копилке нашей семьи. © shoondinay
- Моей девушке исполняется 25 лет, и весь последний месяц я планировал для нее вечеринку-сюрприз. Вчера мы с ней сидим на диване и на моем телефоне смотрим фотки, как вдруг приходит сообщение от ее подруги. «Не могу дождаться следующей недели! У нас уже есть окончательный список гостей?» Моя, конечно, обо всем догадалась и быстренько меня расколола. © Wonderful-Ad1384 / Reddit
- Парень хотел брендовый планшет взамен своего старенького. А скоро Новый год и наша годовщина. Ну, я и подумала, что будет здорово подарить ему этот планшет. Сам он искал себе вариант на сайтах с б/у вещами — я тоже туда полезла. Испугавшись, что он купит планшет быстрее, чем наступят праздники, я завела разговор на тему «почему тебе не надо прямо сейчас покупать планшет». Выкатываю ему один аргумент за другим — соглашается со мной. Потом выяснилось, что он вообще теперь этот планшет не хочет... Никогда. © Sanju95b / Reddit
Ну и что, не хочет планшет теоретически. А получит в руки - еще как захочет. Если только она себя не перехитрила, и не настроила его, например, на ноутбук
- Нас с девушкой позвали на свадьбу друзья. А мы тоже хотели пожениться, но все никак не могли собраться. А тут такой отличный повод — друзья общие у нас, еда, кафе, настроение. Короче, мы решили пожениться на их свадьбе, так сказать. Уладили юридические формальности и во время торжества объявили, что тоже женимся, и провели короткую церемонию. Ожидали, что гости будут в восторге — целых две свадьбы сразу! Первой странностью стало отсутствие аплодисментов. Второй — что к нам почти никто не подошел с поздравлениями. Потом друг, чья свадьба это была, устроил скандал. Короче, нас в итоге попросили уйти, что мы и сделали. Так и не поняли, откровенно говоря, что такого-то... © Wedding-Error / Reddit
- Сегодня я спас своего друга! У его девушки была днюха. Он хотел сделать ей предложение. Я посоветовал купить игрушку с застежкой и внутрь положить кольцо. Сидим мы за столом, он при всех дарит игрушку. Девушка, посмотрев на нее, говорит ему: «Ты серьезно? Я тебе на день рождения подарила дорогую приставку, а ты мне — игрушку?» Я сразу вмешался в разговор, мол, дареному коню в зубы не смотрят, но был отправлен девушкой далеко и надолго. Потом она собралась и ушла. Все сошлись на мнении, что правду о кольце ей рассказывать не стоит. Да и встречаться тоже. © akhmetali_aziz
Блин, мне бы в жизни не пришло в голову открывать игрушку с застёжкой и что-то там искать. Застёжка - это вынимать набивку, когда стирать.🤦♀️
- Жена дулась, что я не уделяю ей внимания. Ну, я решил сделать сюрприз на днюху. Утром не поздравил ее специально, чтобы эффект был пуще. Она ушла на работу. Днем готовил ужин и украшал квартиру. Наступает вечер — жены нет. Я звоню, а она не берет. Опять звоню — тишина. Пишу в панике, и жена наконец отвечает, мол, поверить не могу, что ты забыл о моем дне рождении и вообще хочу с тобой развестись. Я судорожно начал ей объяснять, что готовил романтический ужин, и фотки украшенной квартиры слать. Кое-как помирились. © KissanKassi / Reddit
- Один раз бывший уже муж хотел сделать сюрприз. Без предупреждения очень громко и резко постучал во входную дверь и оставил в ручке с той стороны букет. Букет я нашла, когда отошла от страха и набралась смелости посмотреть, что там. © emelianova_tyt
- С парнем вместе 5 лет. У него родственник собрался жениться, и вот они это дело отмечали. Возвращается он домой, и мы начинаем болтать о том, как на следующей неделе в поход пойдем. Я в шутку говорю: «Только не делай мне там предложение!» У парня вытянулось лицо. Измучила его допросами и выяснила, что он действительно планировал сделать мне предложение в этом походе. Целых три месяца планировал. Долго ржали и плакали, а потом пошли да и обручились. © innocuousprofile / Reddit
Это манипуляция - типа забыл о дне рождения, а вечером - сюрпрайз! Желание играть эмоциями близкого человека - сначала заставить расстроиться, а потом заставить радоваться.
Знакомый рассказывал, как поздравлял жену: сделал вид, что ее машину задели на стоянке, переодетого гаишника организовал с протоколом. Дама вся на нервах бежит к тачке, открывает двери - там цветы, шарики, друзья выскакивают с криком «Хэппи бёздей!»
Честно говоря, неприятно было слушать
- Один клиент у меня строил дом втайне от жены. Сюрприз хотел сделать. Она заметила крупные списания со счетов, его задержки на работе, странные созвоны... Стала закатывать ему скандалы и подала на развод. Пришлось показать ей недостроенный дом и все объяснять. Но сюрприз был испорчен, и она все равно с ним развелась. А дом он потом продал. Конец. © symmetricalex
- 2005 год. Поссорился с девушкой, и она уехала к бабушке за 120 км от города. Я на следующий день решил поехать к ней, поговорить, сделать сюрприз. Узнал адрес у ее подруги, взял с собой товарища и отправился на автобусе. Денег в обрез. Ехали почти три часа. Тогда еще кнопочные телефоны были, никакого интернета. Еле нашли дом ее бабушки. Звоню ей:
— Я тут, приехал к тебе.
— А я в городе, только что в квартиру зашла.
Смотрю на друга — он на меня. Возвращаемся на вокзал, а последний автобус уже ушел! Пошли пешком, по дороге мужик остановился и нас до города подвез. © zhivoi_stark
Комментарии
Так и надо всем этим любителям сюрпризов! Испортят настроение, а потом сюрприз.
Ненавижу сюрпризы. Последний раз, когда муж и брат сделали мне сюрприз, организовав поездку в Египет на мой ДР, закончился тем, что я страшно заболела. Практически всю поездку валялась в номере с температурой и в беспамятстве. Мне даже друзья дарят не подарки, а деньги, которые я собираю и покупаю себе что-нибудь дорогое и желанное.